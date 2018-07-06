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СМИ: США поставили Украине бракованные "Джавелины"
В блоге ЖЖ Colonelcassad сегодня появился материал, в котором сообщается о «нюансах» поставленных из США на Украину противотанковых ракетных комплексов Javelin. В статье публикуется копия документа –обращения к секретарю СНБО Украины Александру Турчинову от руководства украинского КБ «Луч». В письме за подписью гендиректора-генконструктора «Луча» Коростелёва говорится о том, что поставленные Вашингтоном комплексы являются, по сути, бракованными.
В материале утверждается, что дефекты в ПТРК, поставленных Киеву, были выявлены в ходе проведённых не так давно испытаний.
Отмечено, что выявлены проблемы с маршевыми двигателями ракет. Причиной таких проблем названы истекшие сроки эксплуатации.
Добавлено, что эксплуатировать такие комплексы в боевых условиях крайне опасно в первую очередь для личного состава, в чьё распоряжение «Джавелины» попадут.
Из материала:
Также в материале напоминается о высокой стоимости этих комплексов и о том что было бы целесообразнее закупить «Стугну-П», которая «по всем параметрам превосходит американский комплекс».
В том же материале отмечается, что сам документ вполне может быть сознательным лоббированием интересов КБ «Луч» на украинском рынке.
Официального подтверждения того, что документ является подлинным, на данный момент не представлено.
В материале утверждается, что дефекты в ПТРК, поставленных Киеву, были выявлены в ходе проведённых не так давно испытаний.
Отмечено, что выявлены проблемы с маршевыми двигателями ракет. Причиной таких проблем названы истекшие сроки эксплуатации.
Добавлено, что эксплуатировать такие комплексы в боевых условиях крайне опасно в первую очередь для личного состава, в чьё распоряжение «Джавелины» попадут.
Из материала:
Отмечается невысокая дальность стрельбы в 2500 метров.
Сложность эксплуатации в неблагоприятных погодных условиях.
Необходимость использования иностранных специалистов для сервисного обслуживания, ремонта и модернизации комплексов.
Сложность эксплуатации в неблагоприятных погодных условиях.
Необходимость использования иностранных специалистов для сервисного обслуживания, ремонта и модернизации комплексов.
Также в материале напоминается о высокой стоимости этих комплексов и о том что было бы целесообразнее закупить «Стугну-П», которая «по всем параметрам превосходит американский комплекс».
В том же материале отмечается, что сам документ вполне может быть сознательным лоббированием интересов КБ «Луч» на украинском рынке.
Официального подтверждения того, что документ является подлинным, на данный момент не представлено.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com,
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