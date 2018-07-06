18:12 06 июля
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СМИ: США поставили Украине бракованные "Джавелины"

В блоге ЖЖ Colonelcassad сегодня появился материал, в котором сообщается о «нюансах» поставленных из США на Украину противотанковых ракетных комплексов Javelin. В статье публикуется копия документа –обращения к секретарю СНБО Украины Александру Турчинову от руководства украинского КБ «Луч». В письме за подписью гендиректора-генконструктора «Луча» Коростелёва говорится о том, что поставленные Вашингтоном комплексы являются, по сути, бракованными.

В материале утверждается, что дефекты в ПТРК, поставленных Киеву, были выявлены в ходе проведённых не так давно испытаний.

Отмечено, что выявлены проблемы с маршевыми двигателями ракет. Причиной таких проблем названы истекшие сроки эксплуатации.


Добавлено, что эксплуатировать такие комплексы в боевых условиях крайне опасно в первую очередь для личного состава, в чьё распоряжение «Джавелины» попадут.

Из материала:
Отмечается невысокая дальность стрельбы в 2500 метров.
Сложность эксплуатации в неблагоприятных погодных условиях.
Необходимость использования иностранных специалистов для сервисного обслуживания, ремонта и модернизации комплексов.


СМИ: США поставили Украине бракованные "Джавелины"


Также в материале напоминается о высокой стоимости этих комплексов и о том что было бы целесообразнее закупить «Стугну-П», которая «по всем параметрам превосходит американский комплекс».

В том же материале отмечается, что сам документ вполне может быть сознательным лоббированием интересов КБ «Луч» на украинском рынке.

Официального подтверждения того, что документ является подлинным, на данный момент не представлено.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com,
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Комментарии 37

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  1. Altona (Евгений) Сегодня, 16:49
    Джавелины были поставлены США Украине в знак солидарности, а не для испытаний. Впрочем, как и сухпайки из крахмала и выжигающие стволы автоматов патроны. laughing
    Altona
    1. Тралл Сегодня, 16:55
      Нельзя не согласиться, Крым - того smile
      Тралл
      1. igor67 (Игорь) Сегодня, 17:39
        а в белорусском языке слово кроме,не так же как и в Украине произносится?
        igor67
        1. Лопатов (Лопатов) Сегодня, 17:48
          Цитата: igor67
          а в белорусском языке слово кро

          Акрамя таго
          Лопатов
          1. igor67 (Игорь) Сегодня, 17:49
            Цитата: Лопатов
            Цитата: igor67
            а в белорусском языке слово кро

            Акрамя таго

            спасибо, но смысл ведь не в этом,зачем такую глупость подчеркивать
            igor67
            1. Лопатов (Лопатов) Сегодня, 18:05
              А почему бы не постебаться над убогими, которые считают, что они должны иметь преимущество даже над собственными американскими Армией и КМП.

              Хотите новенькие ракеты- покупайте у производителя. У американцев в войска идут точно так же старые со склада, а новенькие- на склад.
              Та же чушь и про дальность. Цифра- фактически с потолка, кроме того, у самих американцев опять таки комплекс средней дальности- "Тоу" второго поколения. Хотите более дальнобойный третьего- покупайте наземный "Хелфаер" у производителя.
              Лопатов
    2. maxim947 (Максим) Сегодня, 16:56
      Это просто руки у кого то из известного места растут))
      Как в шутке - дай "чудаку" член стеклянный - и его сломает
      maxim947
      1. Лопатов (Лопатов) Сегодня, 17:39
        Цитата: maxim947
        Это просто руки у кого то из известного места растут))

        Думаю, Ваша версия наиболее близка к реальности 8)))
        Лопатов
    3. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 16:56
      Евгений hi "На тебе боже что нам негоже" ? wink
      bouncyhunter
      1. новичок (garik) Сегодня, 17:00
        Паш, так очень и очень вероятно. та же история с хармерами, саксами, патронами и тд. очень даже верю.
        новичок
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 17:03
          У всякого устройства есть один общий враг - "кривые руки" . soldier
          bouncyhunter
          1. новичок (garik) Сегодня, 17:17
            очень сильный враг, уничтожающий всё кругом.
            новичок
            1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 17:20
              Справедливости ради - этот враг не только мыздобулов косит . yes
              bouncyhunter
              1. новичок (garik) Сегодня, 17:48
                так Паш, давече ремонтировал сарайчик, отвлёкса на что то и по пальцу молотком хрясь! так что быаает, даже у бывалых.
                новичок
                1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 17:52
                  Гарик ! Не путай невнимательность и нарушение ТБ с разгильдяйством ! bully
                  bouncyhunter
      2. volodya (владимир) Сегодня, 17:01
        Цитата: bouncyhunter
        Евгений hi "На тебе боже что нам негоже" ? wink

        Может они просто не с того конца стреляли?
        volodya
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 17:07
          Цитата: volodya
          Может они просто не с того конца стреляли?

          Ваши слова , Владимир hi , напомнили мне анекдот :
          Было у царя три сына . И задумал он женить их примитивно-луковым способом . Ну то есть : куда чья стрела попадёт - там и невесту искать . И попал старший сын среднему в ногу , средний - младшему в руку , а младший - сам себе в дупу ... После этого царь передумал этих болванов женить ...
          bouncyhunter
          1. volodya (владимир) Сегодня, 17:36
            Цитата: bouncyhunter
            Ваши слова , Владимир , напомнили мне анекдот :

            Ну очень похожая ситуация!
            volodya
    4. Skuns Сегодня, 17:00
      Не удивлюсь , если США втюхают Вальцману Фу-35 в одном экземпляре в кредит под огромный процент (который не летает))))) Где их "Хамеры " хваленные хе хе
      Skuns
      1. Tatanka Yotanka (стас) Сегодня, 17:51
        Цитата: Skuns
        Не удивлюсь , если США втюхают Вальцману Фу-35

        никогда fellow сшанцы знают что он тут же в ДНР продадут на цветмет а денежки Москва подкинет))
        Tatanka Yotanka
    5. Magic Archer (Владимир) Сегодня, 17:06
      Интересно,а они уже успели хотя бы один ополченцам продать)?Любопытно будет услышать мнение наших спецов о Джавелинах laughing
      Magic Archer
    6. sgazeev (Александр) Сегодня, 17:19
      Цитата: Altona
      Джавелины были поставлены США Украине в знак солидарности, а не для испытаний. Впрочем, как и сухпайки из крахмала и выжигающие стволы автоматов патроны. laughing

      В Сирии "Топоры" массово не хотели летать.Надо же избавляться от хлама. lol
      sgazeev
  2. polpot (Andru) Сегодня, 16:49
    «Когда хохол родился — еврей перекрестился»
    polpot
  3. MPN (Павел) Сегодня, 16:50
    Новость хорошая, но по всем фактам тормозят фразы " на данный момент подтверждения нет"
    MPN
  4. Димка75 (Дмитрий) Сегодня, 16:51
    так уже в 404 написали, что это фейк

    эта "новостная" лента с сайта, с которого начали тиражировать эту инфу

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    Димка75
  5. Fitter65 (Александр.) Сегодня, 16:58
    Официального подтверждения того, что документ является подлинным, на данный момент не представлено.

    А ни кто официально и не подтвердит, даже если это 100500 раз правда.А уж тем более если это неправда. Это как ракета с ядерным двигателем. Толи это не возможно, толи она уже второй год в эксперементальных целях летает...
    Fitter65
  6. Злой 55 (Евгений) Сегодня, 16:58
    Ну что поделаешь..В УКРАЛине даже президент и правительство бракованные, следовательно не стоит и от "друзей" ожидать чего-либо значимого или выдающегося..
    Злой 55
  7. NF68 (Николай.) Сегодня, 17:02
    Неужели и тут замешаны агенты вездесущего ВВП?
    NF68
  8. cariperpaint Сегодня, 17:06
    Ну жто уже сказки пошли))) опять налево спустили,теперь стрелки начала искать))) дальность стрельбы и работа в разных походных условиях так вообще только во время испытаний открылась))) сказочный дурдом)))
    cariperpaint
  9. Dart2027 Сегодня, 17:06
    Ну и что в этом удивительного?
    Dart2027
  10. July Caesar (Сергей) Сегодня, 17:08
    Так я не понял:это зрада чи перемога с Жывилинами-то?
    July Caesar
  11. HAM (Игорь Николаевич) Сегодня, 17:11
    "......На Украине в ходе проведения тренировочных мероприятий при разрыве гранатомета погибли трое украинских военнослужащих и еще девять получили ранения разной степени тяжести. Как рассказал представитель оперкомандования «Запад», инцидент произошел в Ровенской области в районе шести утра...."

    И зачем им "Джавелины"?Если у них "Молот" есть!!...
    HAM
  12. APASUS (Pavo) Сегодня, 17:11
    Есть в этом неподтвержденном материале одно очень интересное совпадение. Американские противотанковые ракетные комплексы Javelin по соглашению сторон ,должны храниться во Львове.И только в случае военных действий попадать на фронт.
    Вы представляете комиссию по расследованию брака комплекса Javelin на поле боя ?
    APASUS
  13. Altona (Евгений) Сегодня, 17:19
    Цитата: volodya
    Может они просто не с того конца стреляли?

    --------------------------
    Ну концом можно много настрелять... laughing
    Altona
  14. Лена Петрова (Усталый кот) Сегодня, 17:44
    Так долго запрягали с этими Джавелинами, что казалось - победа, после их получения, - решённое дело.
    Лена Петрова
  15. Strashila (I) Сегодня, 17:54
    Обратим внимание на реляции о суммах поставленных Украине вооружение и всего прочего... по факту поставки товара с нулевой стоимостью, списанные... и тут самое интересное, а в чьи карманы пошла разница в стоимости поставок и отчетов по этим поставкам. Украина для американцев стала в один ряд с Ираком, Афганистаном, Сирией... где растворяются в ни куда десятки,а то и сотни миллиардов долларов... пусть по сравнению с ними там фактически центы... но гешефт все равно приятен.
    Strashila
  16. gromoboj (Александр) Сегодня, 18:05
    А чего жалуются, такие ттх у этих джавелинов.
    gromoboj
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