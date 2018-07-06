Очень эффективно. На Западе оценили тандем Ту-22М3 и "Кинжала"

На Западе признали, что задумка Министерства обороны России сделать дальний сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3 носителем новейшего гиперзвукового авиационного ракетного комплекса Х-47М2 "Кинжал", является весьма эффективной. Издание Popular Mechanics пишет, что такое сочетание позволяет Российским ВКС наносить удары с дальних дистанций, не заходя в зону действия ПВО вероятного противника.Как пишет автор публикации, российский дальний бомбардировщик Ту-22М3 может действовать на дальности в 3400 миль, а дальность поражения комплекса "Кинжал" составляет 1200 миль. Таким образом, считает автор, тандем бомбардировщика и ракетного комплекса может нанести удар на расстоянии до 4600 миль от аэродрома базирования. А с учетом того, что бомбардировщик после модернизации сможет наносить удар не одной, а четырьмя гиперзвуковыми ракетами, которые могут оснащаться головками с ядерными зарядами, ударная мощь такого сочетания вырастает многократно, тем более, что ракеты комплекса "Кинжал" с одинаковой легкостью поражают как наземные, так и морские цели.Напоминаем, что Минобороны РФ планирует сделать сверхзвуковой дальний бомбардировщик Ту-22М3 носителем четырех гиперзвуковых ракет комплекса "Кинжал", что позволит сделать самолет более эффективным против авианосных группировок и целей, находящиеся под защитой средств ПВО и ПРО.