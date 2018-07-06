18:08 06 июля
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Очень эффективно. На Западе оценили тандем Ту-22М3 и "Кинжала"

На Западе признали, что задумка Министерства обороны России сделать дальний сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3 носителем новейшего гиперзвукового авиационного ракетного комплекса Х-47М2 "Кинжал", является весьма эффективной. Издание Popular Mechanics пишет, что такое сочетание позволяет Российским ВКС наносить удары с дальних дистанций, не заходя в зону действия ПВО вероятного противника.

Очень эффективно. На Западе оценили тандем Ту-22М3 и "Кинжала"


Как пишет автор публикации, российский дальний бомбардировщик Ту-22М3 может действовать на дальности в 3400 миль, а дальность поражения комплекса "Кинжал" составляет 1200 миль. Таким образом, считает автор, тандем бомбардировщика и ракетного комплекса может нанести удар на расстоянии до 4600 миль от аэродрома базирования. А с учетом того, что бомбардировщик после модернизации сможет наносить удар не одной, а четырьмя гиперзвуковыми ракетами, которые могут оснащаться головками с ядерными зарядами, ударная мощь такого сочетания вырастает многократно, тем более, что ракеты комплекса "Кинжал" с одинаковой легкостью поражают как наземные, так и морские цели.


Напоминаем, что Минобороны РФ планирует сделать сверхзвуковой дальний бомбардировщик Ту-22М3 носителем четырех гиперзвуковых ракет комплекса "Кинжал", что позволит сделать самолет более эффективным против авианосных группировок и целей, находящиеся под защитой средств ПВО и ПРО.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 14

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  1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 17:20
    Пусть смакуют. smile Всё лучшее Нате.
    ul_vitalii
    1. Skuns Сегодня, 17:23
      Ну думаю слишком ура кричать не стоит., но наши конструкторы упорно работают в этом направлении ..
      ПВО России нужно , вот защита и уверенность в политических решениях .!
      Skuns
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 17:29
        Да все нужно..И щит и меч...
        Цитата: Skuns
        Ну думаю слишком ура кричать не стоит., но наши конструкторы упорно работают в этом направлении ..
        ПВО России нужно , вот защита и уверенность в политических решениях .!
        210окв
        1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 17:40
          Цитата: 210окв
          нужно..И щит и меч.

          Журналисты считают неправильно, Кинжал запускается с высоты вдвое выше потолка Ту22м3, от чего и дальность достигается, с учетом еще и меньшего разряжения воздуха в стратосфере. Ежели пускать с максимальной высоты Ту22м3, что, конечно таки начало, нижняя граница стратосферы, естественно увеличится сопротивление среды, что при гиперзвуке очень вредно, меньше высота и конечно начальная скорость. Т.к. Миг-31 доставляет Кинжал в середину стратосферы, безусловно даст большую начальную скорость. Поэтому дальность Кинжала с Ту22м3 резко упадет, но он может утащить конечно сразу три штуки и подальше без дозаправки.
          хрыч
          1. lopvlad (rr) Сегодня, 17:54
            Цитата: хрыч
            Журналисты считают неправильно, Кинжал запускается с высоты вдвое выше потолка Ту22м3, от чего и дальность достигается, с учетом еще и меньшего разряжения воздуха в стратосфере. Ежели пускать с максимальной высоты Ту22м3,


            вы конструктор ракеты "Кинжал" ? или пишите по слухам что пускают из Израиля ?
            lopvlad
            1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 18:02
              Цитата: lopvlad
              или пишите по слухам что пускают из Израиля ?

              Нет, потому, что комплекс оружия "Кинжал - Миг-31", а не "Кинжал-Ту22м3". И это обжалованию не подлежит. Мало того Миг-31 пришлось под комплекс переделывать, если бы Миг-31 был бы не уникальный по своим ТТХ, то и начали бы подвешивать к Ту22м3, где переделки не требуется. Поэтому нужен именно стратосферный носитель. Гиперзвук требует разряжения и Тушка это обеспечить не может, требуется тратить энергию самого Кинжала на подъем в середину стратосферы. Конструктор, не конструктор, но знаю, что есть гиперзвук и стратосфера.
              хрыч
      2. Alex777 (Александр) Сегодня, 17:30
        Кинжал с его характеристиками - отличное средство уничтожения систем ПРО и аэродромов. hi
        Alex777
    2. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 17:28
      Может я что-то не понимаю или путаю , но :
      Для достижения заявленной скорости (М=10 (~12000 км/ч)) ракета должна быть разогнана носителем, и МиГ-31 наиболее приспособлен для этого

      Ту-22М3 разве обладает той же скоростью , что и МиГ-31 ? Кто может пояснить ? Заранее благодарен . hi
      bouncyhunter
      1. Freelancer7 (Freelancer7) Сегодня, 18:08
        Сам удивился прочитав. Конечно с МИГ-31 он не сравнится, да и потолок у него порядка 13км. В принципе разогнать болванки до пуска до 2,4 маха он может, ну и на том спасибо... Тут наверное главное сделать "Кинжал" универсальным боеприпасом подходящим для большего кол-ва носителей. Но бесспорно МИГ-31 луше разгонит и выше сделает пуск.
        Freelancer7
    3. новичок (garik) Сегодня, 17:29
      ну так сверхзвуковых носителей у нас хватает. можем проверить “Кинжал“ и на Ту160И и на Ту160 М2. МИГ41 наследник 31ог на подходе.
      новичок
      1. новичок (garik) Сегодня, 17:42
        Паш, так чисто математически: макс.ск Ту22 2400, то вилимо этого достаточно. да и насколько я понял и высота полёта носителя имеет значение для разгона до скорости сброса и набора скорости Кинжала.
        новичок
  2. MPN (Павел) Сегодня, 17:21
    Больше Кинжалов! Хороших и разных! wink
    MPN
    1. ВадимЖивов (Вадим) Сегодня, 17:49
      Вот только носители для Кинжалов все сняты с производства... И на какое время их пока хватит? А жаль... ТУ- 22М3 обалденный самолет hi
      ВадимЖивов
      1. MPN (Павел) Сегодня, 17:55
        Все проходят модернизацию по моему до Ту-22М3М так, что 10 лет железно, думаю больше...
        MPN
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