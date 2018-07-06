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САА взяла под контроль важный участок границы с Иорданией
Из Сирии приходят сообщения об успешной фазе операции САА на юге страны. В результате наступления на позиции боевиков военнослужащие сирийских правительственных сил взяли под свой контроль главный пункт пропуска на сирийско-иорданской границе. Речь идёт о пункте пропуска Насиб, где впервые за несколько лет взвился государственный флаг Сирии.
РИА Новости сообщает, что сирийская армия последние участки территории САР, примыкающие к границам Иордании, прошла без какого-либо сопротивления со стороны боевиков. В общей сложности речь идёт о почти 20-километровом переходе вдоль границы.
В связи с этим возникает вопрос, куда же подевались боевики так называемого «южного фронта», которые в последнее время осуществляли контроль над этими территориями. Иорданской стороне была бы выгодной информационная трактовка «вышли по предоставленным САА коридорам». Но о предоставлении таких коридоров в этом районе на данную минуту ничего не известно.
На этом фоне поступает информация о том, что несколько отрядов террористов, аффилированных с «Джебхат ан-Нусрой» (*запрещена в РФ), пытаются контратаковать САА в районе пункта пропуска Насиб. Сирийская армия для того, чтобы окончательно закрепиться на позициях у границы с Иорданией, стягивает в район Насиба военную технику и личный состав.
Теперь перед САА стоит задача освободить от террористов административный центр провинции Дараа и добить остатки боевиков у Голанских высот.
РИА Новости сообщает, что сирийская армия последние участки территории САР, примыкающие к границам Иордании, прошла без какого-либо сопротивления со стороны боевиков. В общей сложности речь идёт о почти 20-километровом переходе вдоль границы.
В связи с этим возникает вопрос, куда же подевались боевики так называемого «южного фронта», которые в последнее время осуществляли контроль над этими территориями. Иорданской стороне была бы выгодной информационная трактовка «вышли по предоставленным САА коридорам». Но о предоставлении таких коридоров в этом районе на данную минуту ничего не известно.
На этом фоне поступает информация о том, что несколько отрядов террористов, аффилированных с «Джебхат ан-Нусрой» (*запрещена в РФ), пытаются контратаковать САА в районе пункта пропуска Насиб. Сирийская армия для того, чтобы окончательно закрепиться на позициях у границы с Иорданией, стягивает в район Насиба военную технику и личный состав.
Теперь перед САА стоит задача освободить от террористов административный центр провинции Дараа и добить остатки боевиков у Голанских высот.
Использованы фотографии: Твиттер
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