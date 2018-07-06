20:33 06 июля
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САА взяла под контроль важный участок границы с Иорданией

Из Сирии приходят сообщения об успешной фазе операции САА на юге страны. В результате наступления на позиции боевиков военнослужащие сирийских правительственных сил взяли под свой контроль главный пункт пропуска на сирийско-иорданской границе. Речь идёт о пункте пропуска Насиб, где впервые за несколько лет взвился государственный флаг Сирии.

САА взяла под контроль важный участок границы с Иорданией


РИА Новости сообщает, что сирийская армия последние участки территории САР, примыкающие к границам Иордании, прошла без какого-либо сопротивления со стороны боевиков. В общей сложности речь идёт о почти 20-километровом переходе вдоль границы.


В связи с этим возникает вопрос, куда же подевались боевики так называемого «южного фронта», которые в последнее время осуществляли контроль над этими территориями. Иорданской стороне была бы выгодной информационная трактовка «вышли по предоставленным САА коридорам». Но о предоставлении таких коридоров в этом районе на данную минуту ничего не известно.

На этом фоне поступает информация о том, что несколько отрядов террористов, аффилированных с «Джебхат ан-Нусрой» (*запрещена в РФ), пытаются контратаковать САА в районе пункта пропуска Насиб. Сирийская армия для того, чтобы окончательно закрепиться на позициях у границы с Иорданией, стягивает в район Насиба военную технику и личный состав.

Теперь перед САА стоит задача освободить от террористов административный центр провинции Дараа и добить остатки боевиков у Голанских высот.

Использованы фотографии: Твиттер
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Комментарии 26

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  1. новичок (garik) Сегодня, 18:03
    молодцы ребята! желательно пленных не брать.
    новичок
    1. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 18:11
      Карта и видео



      Владыка Ситх
    2. Skuns Сегодня, 18:22
      В связи с этим возникает вопрос, куда же подевались боевики так называемого «южного фронта»,

      Цитата: новичок
      молодцы ребята! желательно пленных не брать.

      А пленныхе, испарились )))) Скорее всего "сердце лечат " в лучших госпиталях Израиля ..
      Помните тут на сайте и не только , сыны израиля хвастались , что они лечат "беженцев " пострадавших от "кровавого режима" Ассада ..Нетаньяху их наверно обходит в палатах и слезы льет ))))) Так держать Сирийцы ,этих продажных , в плен точно не брать в этом районе..! soldier
      Skuns
      1. майор Юрик (Юрий) Сегодня, 19:30
        А ведь действительно,где трубный обличительный глас израильского филиала нашего форума? Где очевидные и невероятные аргументы оправдывающие вседозволенность Израиля? Теряюсь в догадках,здоровы ли,вроде не шаббат,на кнопки давить можно! what
        майор Юрик
    3. Deniska999 Сегодня, 18:39
      Так там по договоренности с "зелеными". Многие из них не прочь и сдаться.
      Deniska999
  2. samarin1969 (Константин Викторович Самарин) Сегодня, 18:03
    Куда делись боевики?...Кто сменил флажки и портреты, кто просто положил калаш за прилавок и стоит улыбается САА.
    samarin1969
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 18:07
      Может быть и такое-спецслужбам там поле не паханное..А скорее всего ушли в Иорданию..
      Цитата: samarin1969
      Куда делись боевики?...Кто сменил флажки и портреты, кто просто положил калаш за прилавок и стоит улыбается САА.
      210окв
      1. Vladimir 5 (Владимир) Сегодня, 18:33
        Возможно зарылись, отошли, чтоб вдарить в спину, разведка по всему и средствам должна работать по полной, иначе проблемы придут в самый неподходящий момент и место...
        Vladimir 5
    2. Piramidon (Степан) Сегодня, 19:22
      Цитата: samarin1969
      кто просто положил калаш за прилавок и стоит улыбается САА.

      На Западной Украине. до сих пор у некоторых старых бандеровцев "шмайсеры" на огородах зарыты. wassat
      Piramidon
  3. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 18:03
    Ну вот и славненько. И до курдов тоже дело дойдёт...
    злой партизан
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 18:06
      Важно не что САА сделала с бармалеями , а что бармалеи сделают в ответ ... bully
      bouncyhunter
  4. MPN (Павел) Сегодня, 18:04
    куда же подевались боевики так называемого «южного фронта»,
    Или скоро вернутся, как только возможность подвернется или в Афганистане объявятся...
    MPN
  5. dr.star75 (Михаил) Сегодня, 18:04
    Без контроля границы, порядок в стране не навести.
    dr.star75
  6. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 18:11
    Теперь перед САА стоит задача освободить от террористов административный центр провинции Дараа и добить остатки боевиков у Голанских высот.
    ...И что мешает Израилю помочь САА добить террористов? Или это свои ребята...
    parusnik
    1. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 18:24
      Это кто же своих деток-бармалеев wassat добивать будет. Они их себе на сохранение пустят, пригодятся еще в дальнейшем.
      Egorovich
    2. ALEXXX1983 (Алексей) Сегодня, 18:24
      Цитата: parusnik
      Теперь перед САА стоит задача освободить от террористов административный центр провинции Дараа и добить остатки боевиков у Голанских высот.
      ...И что мешает Израилю помочь САА добить террористов?

      Сами же и ответили
      Цитата: parusnik
      это свои ребята
      ALEXXX1983
    3. Piramidon (Степан) Сегодня, 19:26
      Цитата: parusnik
      И что мешает Израилю помочь САА добить террористов?

      Хотя бы не мешали и не подкармливали.
      Piramidon
    4. Tiras (Виктор) Сегодня, 20:14
      Цитата: parusnik
      ...И что мешает Израилю помочь САА добить террористов? Или это свои ребята...


      Зачем Израилю помогать тому, кто помогает террористам действующим против Израиля.
      Асад помогает Ирану и его террористам и прикрывает их.

      Для Израиля - чем больше погибнут террористов с той и с этой стороны тем лучше.

      Помогать врагу воевать против террористов, которые не лучше врага - странное ожидание request
      Tiras
  7. silberwolf88 (SS) Сегодня, 18:16
    кочевать чёрные будут за границу и обратно в Сирию ... это и Иордания видимо согласовала (они у нас теперь с США дружны ... "бесплатную" военную помощь получают ... надо отрабатывать) ... и не удивлюсь если Израиль им разрешает временные заходы к себе (особо в районе Голлан) ... ведь сильная Сирия им не нужна ... да и территории возвращать они не собираются ... вот и будут поддерживать некое поле провокаций ...
    silberwolf88
    1. Tiras (Виктор) Сегодня, 20:28
      Цитата: silberwolf88
      и не удивлюсь если Израиль им разрешает временные заходы к себе (особо в районе Голлан) ... ведь сильная Сирия им не нужна ... да и территории возвращать они не собираются ... вот и будут поддерживать некое поле провокаций ...


      Какая сильная Сирия? wassat

      Сирии после войны лет 10-15 восстанавливаться до уровня, что она была..

      Не нужно Израилю поле для провокаций - это фантазии. Израиль очень устраивала тишина на границе до войны.

      Просто Израиль не помогает Асаду, который помогает террористам Ирана против Израиля. Поэтому проблемы Асада Израиль решать не будет.
      Tiras
  8. Симон (Вячеслав) Сегодня, 18:55
    Цитата: новичок
    молодцы ребята! желательно пленных не брать.

    Согласен, но похоже их Израиль прикрыл под свое покровительство, по согласованию с американцами. request
    Симон
    1. новичок (garik) Сегодня, 20:04
      так конечно, кто в лес, кто по дрова_ Иордания, Израиль (возможно в зоне демилитаризации), посмотрим, нужнн ли Израилю такой гембель.
      новичок
    2. Tiras (Виктор) Сегодня, 20:18
      Цитата: Симон
      похоже их Израиль прикрыл под свое покровительство, по согласованию с американцами.


      Похоже Израиль смотрит как одни его враги мочат других и следит, чтобы бои не перешли на его территорию.
      Tiras
    3. Xander (Александр) Сегодня, 20:29
      Все верно. Я четверых взял к себе,выделил им комнату-бомбоубежище под блиндаж,по утрам езжу в американское посольство деньги получать, а по вечерам с крыши,спайками стреляем по сирийским танкам.
      Xander
  9. Mimohod (Михаил) Сегодня, 20:08
    Теперь перед САА стоит задача освободить от террористов административный центр провинции Дараа и добить остатки боевиков у Голанских высот.
    Самое трудное к Голанам подойти и черных выбить,израиль явно себя покажет с подлой своей стороны ,как союзник и логист нусрачей и игиловцев....
    Mimohod
    1. Tiras (Виктор) Сегодня, 20:12
      Цитата: Mimohod
      израиль явно себя покажет с подлой своей стороны ,как союзник и логист нусрачей и игиловцев....


      Эти бездоказательные бредни про союзник, логист и прочее уже надоедают.
      Смените пластинку.
      Tiras
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