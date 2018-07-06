20:33 06 июля
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Ведомство Турчинова: "Джавелины" исправны, нас хотят скомпрометировать

Пресс-служба Совета нацбезопасности и обороны Украины бросилась опровергать материалы, появившиеся в ряде СМИ, по поводу выявленных дефектов в противотанковых ракетных комплексах «Джавелин». Напомним, что в СМИ ранее была опубликована копия письма гендиректора КБ «Луч» Олега Коростелёва на имя секретаря СНБО Александра Турчинова. В опубликованном документе было заявлено, что целесообразнее перейти на ПТРК «Стугна» в связи с тем, что США поставили Киеве ПТРК с браком.

Пресс-служба СНБО утверждает, что это «провокация российских спецслужб» и что поставленные на вооружения ПТРК «Джавелин» исправны.

Из материала ведомства, секретарём которого является г-н Турчинов:
Цель этого фейковых документа – скомпрометировать военно-техническое сотрудничество между Украиной и США. Письмо такого содержания никогда не поступало в аппарат СНБО, и никогда не подписывалось Генеральным конструктором ГП КБ "Луч".



Ведомство Турчинова: "Джавелины" исправны, нас хотят скомпрометировать


Украинский СНБО объявляет, что такими публикациями «антиукраинские силы» пытаются повлиять на готовящуюся встречу Дональда Трампа с Владимиром Путиным. При этом не поясняется, каким образом информация о «Джавелинах» с выявленными дефектами может принципиально повлиять на повестку встречи российского и американского президентов.

В этой связи можно констатировать, что в первую очередь саммиту «Путин-Трамп» в Хельсинки (пройдёт 16 июля) уделяют повышенное внимание именно в Киеве, стараясь всеми силами обратить на себя внимание.

Использованы фотографии: СНБО
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Комментарии 25

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  1. Касым (Даурен) Сегодня, 19:15
    Вообще-то дальность применения Джевелина изначально была 2,5км, что мало конечно... Трампу деньги нужны и плевать он хотел на сотрудничество с Киевом. hi
    Касым
    1. MPN (Павел) Сегодня, 19:21
      Украинский СНБО объявляет, что такими публикациями «антиукраинские силы» пытаются повлиять на готовящуюся встречу Дональда Трампа с Владимиром Путиным.
      Трамп скажет, что я типа специально им подкинул или Путин возмутится непорядочностью Трампа?...
      MPN
      1. Касым (Даурен) Сегодня, 20:01
        Павел, по моим прикидкам, Киеву еще надо минимум 4 ярда собрать для погашения кредитов в этом году. Какие тут могут быть ПТУРы? wink
        ВВП скорее с Трампом обсудит уровень коррупции на Украине и долгов незалежной.
        Еще вот, что интересно. Для транзита газа в ЕС ч\з свидомых зимой, надо заполненные ПГХ на Украине. В связи с тем, что РФ отказала продавать Киеву газ, что они туда сейчас закачивают?! Тем более, что бабок нет. Назревают крупные проблемы. А эти кастрюлеголовые все за какое-то сотрудничество. Всей В.Европе может этой зимой мало не показаться. Сев.Пот.-1 и транзит ч\з Беларусь не хватит для нее. hi
        Касым
    2. предки с Дона (Джедай) Сегодня, 19:24
      Зачем украм "джавелины" ? "молот" из обычной водопроводной трубы прекрасно бьет своих и чужие уже бояться.
      предки с Дона
      1. Черный_Ватник Сегодня, 19:34
        Очень нужно периодически подкидывать народцу мысли на тему "америка с нами". "Джавелины" из этой же оперы.
        Джавелины - опиум для народа)
        Черный_Ватник
    3. Skuns Сегодня, 19:31
      "Джавелины" исправны, нас хотят скомпрометировать

      Интересно , а где партия "Хамеров " поставленная США вам ..????
      Армия Донбасса давно их ждет , чтобы замочить от души !!!! soldier

      Нет их на передовой ..)))
      А джавелины ,это вообще смех...)))

      Вальцман их стаскивает на свой склад.. ))))
      Skuns
      1. Vard Сегодня, 19:40
        А чего это замочить... Можно и по прямому назначению использовать... Машина с неплохой проходимостью... Большая ... Правда горючку ведрами ест... Но все равно....
        Vard
  2. dr.star75 (Михаил) Сегодня, 19:19
    Кто против ЧМ, тот сепаратист! laughing
    dr.star75
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 19:32
      Хорошо хоть не другое слово с окончанием на "-ст" . wink
      bouncyhunter
      1. dr.star75 (Михаил) Сегодня, 20:09
        "СТ"- не , надеюсь, не однозвузно слово "пассивный гомосексуалист.
        dr.star75
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 20:16
          Цитата: dr.star75
          надеюсь, не однозвузно слово "пассивный гомосексуалист.

          bouncyhunter
  3. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 19:20
    Надо было проще - "Джавелы исправны и готовы к продаже".
    Вадим237
    1. Дирижер Сегодня, 19:23
      Да оне оттуда 404 , сперли что то содержащее драг металлы, а теперь хнычат.
      Дирижер
    2. volodya (владимир) Сегодня, 19:24
      Цитата: Вадим237
      Надо было проще - "Джавелы исправны и готовы к продаже".

      Зато минометы пришлось запретить!
      volodya
  4. ded100 (Сергей) Сегодня, 19:37
    Конечно исправны неисправные ведь ни кому не впариш так что все пучком! wassat
    ded100
  5. polpot (Andru) Сегодня, 19:38
    Роздался голос из помойки и появилась голова ........пастера
    polpot
  6. DEZINTO (Николай) Сегодня, 19:47
    Какие джавелины?, кто их им даст на передовую, как сидели с миномётами "молот" которые самовыпиливают миномётный расчет вместе со всеми по близости, так и будут сидеть.....

    Мне слегка любопытно где те хлопцы что ещё пару лет назад говорили что их всё достало и они скоро из окопов на "раду" пойдут ? В общем то пофиг на них, но имеют эту страну на отличненько. А это плохо, потому что Украина у нас под боком. recourse
    DEZINTO
  7. СССР-1 (Ярослав) Сегодня, 19:47
    Все мерят на свой лад. Раз Порошенко торжественно открывает городской туалет, или дорожный знак, то почему бы Путину с Трампом не поговорить о Джавелинах для Турчинова?
    СССР-1
    1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 20:02
      Скорее Порошенко торжественно будет открывать винную лавку - что бы потом зайти в неё и ещё более торжественно "выйти".
      Вадим237
  8. solzh (Сергей) Сегодня, 19:53
    Вдруг в тишине ночной
    Пастор громко рявкнул:
    "Джавелины" исправны, нас хотят скомпрометировать!

    Переделано из песни группы "Король и шут"
    solzh
  9. Маки Авелльевич (Дмитрий) Сегодня, 20:04
    Турчинов в жилет не влазит. простительно, гражданский.
    а вот что за кадр сзади него выглядывает?

    Маки Авелльевич
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 20:09
      Цитата: Маки Авелльевич
      а вот что за кадр сзади него выглядывает?

      Да ладно ! Петруччо , сын собаки женскаго роду-племени ? yes
      bouncyhunter
  10. Троль Сегодня, 20:12
    Ген. Конструктор конечно компрометирует своего конкурента . Но не для того чтобы повлиять на повестку дня П. и Т. , всралась ему эта повестка, а для того чтобы поставлять войска свои Стагуны то есть обеспечить себе и коллективу, как работу так и зарплату
    Троль
  11. Васян1971 (Василий) Сегодня, 20:19
    А что это на фотке за Jožin z bažin из-за дерева выглядывает?
    Васян1971
  12. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 20:31
    На фотке: Турчинов в зарослях конопли? Я правильно понимаю? what
    злой партизан
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