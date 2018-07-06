Ведомство Турчинова: "Джавелины" исправны, нас хотят скомпрометировать

Цель этого фейковых документа – скомпрометировать военно-техническое сотрудничество между Украиной и США. Письмо такого содержания никогда не поступало в аппарат СНБО, и никогда не подписывалось Генеральным конструктором ГП КБ "Луч".

Пресс-служба Совета нацбезопасности и обороны Украины бросилась опровергать материалы, появившиеся в ряде СМИ, по поводу выявленных дефектов в противотанковых ракетных комплексах «Джавелин». Напомним, что в СМИ ранее была опубликована копия письма гендиректора КБ «Луч» Олега Коростелёва на имя секретаря СНБО Александра Турчинова. В опубликованном документе было заявлено, что целесообразнее перейти на ПТРК «Стугна» в связи с тем, что США поставили Киеве ПТРК с браком.Пресс-служба СНБО утверждает, что это «провокация российских спецслужб» и что поставленные на вооружения ПТРК «Джавелин» исправны.Из материала ведомства, секретарём которого является г-н Турчинов:Украинский СНБО объявляет, что такими публикациями «антиукраинские силы» пытаются повлиять на готовящуюся встречу Дональда Трампа с Владимиром Путиным. При этом не поясняется, каким образом информация о «Джавелинах» с выявленными дефектами может принципиально повлиять на повестку встречи российского и американского президентов.В этой связи можно констатировать, что в первую очередь саммиту «Путин-Трамп» в Хельсинки (пройдёт 16 июля) уделяют повышенное внимание именно в Киеве, стараясь всеми силами обратить на себя внимание.