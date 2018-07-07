09:54 07 июля

«Вскрыть ватку». Новый термин в социальной полемике

Несколько дней назад в российских соцсетях разразился очередной скандал. Причиной его стала Галина Панина, PR-директор сети строительных супермаркетов «Leroy Merlin», позволившая себе несколько публичных заявлений, оскорбивших, без преувеличения, десятки миллионов россиян.



Этот скандал и последовавшая затем показательная порка госпожи Паниной довольно широко известны завсегдатаям сетей Facebook и Vkontakte. Но, поскольку у нас есть основания думать, что большинство завсегдатаев «ВО» являются суровыми мачо, интересующимися оружием и войной, а не скандалами в богомерзких соцсетях, дадим немного фактуры. Это необходимо, поскольку скандал скандалу рознь, и иногда нужно обращать внимание даже на истерически визжащих дам: войны начинались и из-за меньшего.


Однажды директор PR-департамента крупной сети строительных супермаркетов Галина Панина, раздраженная неподобающей, как ей показалось, радостью российских болельщиков по поводу очередной победы нашей национальной сборной, позволила себе написать брезгливый пост, в котором использовались словечки вроде «победобесие», а также в пику «ватникам» рассказывалась страшная история про то, как ужасные болельщики российской сборной сожгли женщину.

Женщина с ожогами действительно поступила в больницу в указанное время. Но нигде, ни под каким видом, ни под каким соусом и даже полунамеком эта трагедия не связывалась с действиями каких-либо болельщиков.



Нигде, кроме упомянутого поста Галины Паниной.

Понятная реакция аудитории поначалу вызвала у госпожи Паниной только презрительную ухмылку. Следующий её пост был посвящен тому, как удачно она «вскрыла ватку» в своей френд-ленте, и тому удовольствию, с которым она эту «ватку» теперь перебанит.

Но что-то пошло не так. Всех забанить не получилось. Вдобавок скандал набирал обороты. В оппонентах у «Галюси», как ласково называли её сослуживцы и единомышленники, оказались довольно известные люди, в частности, Марина Юденич, известный блогер, советник губернатора Московской области по вопросам развития гражданского общества и правам человека. Именно она и обратила внимание широких народных масс на этот пост, запустив цепную реакцию репостов и возмущенных комментариев.

Дальше был настоящий «пир духа». Посты удалялись, скрывались, правились. Стороны оскорбляли друг друга. Панина грозила Юденич судом и утверждала, что она уже «на связи с Администрацией» — да-да, той самой, которая с большой буквы! Юденич, надо отдать ей должное, от своих слов не отказалась, прокомментировав претензии Паниной в том духе, что, если человек глуп, то называть его дураком вовсе не преступно.

В ход шли разные аргументы. Например, в какой-то момент Галина Панина с пафосом заявила, что никто не может обвинять в непатриотизме её, потомка графа Панина, который «подарил России конституцию». С тех пор её иногда с иронией называют «графиней», хотя фейковость этого утверждения была разоблачена почти сразу: род Паниных не оставил прямых потомков, которые носили бы эту фамилию.

Моментально вскрылось и лицемерие PR-директора уважаемой некогда сети магазинов: «вскрывая ватку» у себя в «Фейсбуке», она, оказывается, не чуралась появляться на молодежном форуме «Территория смыслов» и проводить там занятия с патриотически настроенной молодежью. Хотя это, в общем, привычно, и вряд ли кто-то удивился бы, дорасти она со временем до члена партии «Единая Россия» и депутата Госдумы.

В общем, это было весьма искрометно. Но детали скандала все-таки не самое главное, о чем автор хотел бы вам рассказать. Просто без них сложить этот пазл ну никак не получится…

Отдельно хотелось бы отметить позицию «Леруа Мерлен», работодателя Галины. Она в некотором роде симптоматична.

Сначала руководство сети высказалось в том духе, что высказывания их сотрудника – сугубо его личное дело. Но по мере того, как скандал набирал обороты, менялось и отношение фирмы. В какой-то момент госпожу Панину «временно отстранили» от должности, а потом и вовсе уволили.

Правда, это вряд ли можно назвать сознательным дрейфом в сторону здравого смысла и элементарной порядочности: скорее, это была вынужденная реакция компании на бойкот, который ей объявили как обычные обыватели, так и довольно известные личности. Их список довольно широк, поэтому ограничимся только цитатой Маргариты Симоньян:

Запретила своим домашним что-либо покупать в «Леруа Мерлен». А вдруг это заразно?


А ведь помимо пусть известных, но всё-таки частных лиц, были сообщения и об отказах от сотрудничества с «Леруа» и корпоративных клиентов. Оказывается, не все российские предприниматели за копейку Родину продадут, и руководству французского торгового гиганта пришлось это учитывать.

Однако, несмотря на этот кажущийся хэппи-энд, я далек от того, чтобы торжествовать по поводу безоговорочной победы нашего гражданского общества.

Да, это здорово, что наше общество избавляется от вируса всепрощенчества, который настойчиво прививался ему на протяжении вот уже нескольких десятилетий. Все разговоры про глупую девочку, которая просто брякнула, не подумав, а на неё открыли настоящую охоту и затравили, вряд ли заслуживают серьезного отношения хотя бы потому, что с кого-то нужно начинать, и «глупые девочки» должны хотя бы на таком примере понимать, что лить грязь на свой народ, оскорблять его и постить непроверенные фейки может быть чревато последствиями.

И все-таки пока рано писать победные реляции. Ведь эта «графиня» совсем не одинока в своем отношении к стране, в которой живет, и к людям, которые её, без преувеличения, кормят. Увы, но мы знаем про целые «резервации» её единомышленников, которых государство сытно кормит, обеспечивает грантами, государственными премиями и статусными наградами, назначает на высокие посты и приглашает в Кремль по самым разным поводам.

Да, все эти «графини Панины» почти всю жизнь видят перед глазами яркие примеры того, что в России выгодно быть русофобом. Хочешь, чтобы твою радиостанцию содержал наполовину государственный «Газпром»? Ругай Россию, презирай её народ, рассуждай о том, на сколько частей ей следовало бы развалиться, и государство обязательно заметит тебя! Заметит, чтобы обласкать, обогреть, обеспечить.

Хочешь стать завсегдатаем ток-шоу на государственных телеканалах? О, это проще простого! Не надо быть умным, образованным, интересным – достаточно просто быть русофобом, и для тебя найдется уютное местечко «в обойме».

Нет, как разумный человек, я понимаю, что кремлевские политтехнологи не зря кушают свой хлеб, и самые завзятые русофобы, сами того не желая, льют воду на мельницу действующей государственной машины. Но дело в том, что польза от таких технологий едва ли превышает вред. Мы платим за них довольно страшную цену – платим душами таких вот дамочек, которые за чистую монету принимают дешевый успех Амнуэлей, Латыниных, Ройзманов, Собчак, Венедиктовых…

А ведь могла бы вырасти приличным человеком и родить какому-нибудь славному «ватнику» пару крепких, здоровых детишек!

Но пока, увы, не похоже, что даже эта показательная порка сделает умнее кого-то из любителей «вскрыть ватку». Даже саму Панину это вряд ли чему-то научит. И уж тем более не заставит раскаяться.

Боюсь, вместо раскаяния и мольбы о прощении мы увидим нечто иное. А именно: госпожа Панина станет колумнисткой «Эха Москвы» и напишет ещё немало постов про «ватку», «победобесие» и прочие пороки этого ужасного русского народа.

А вы, дорогие читатели, будете эти её посты оплачивать. Нет, не напрямую, а через «Газпром», который наполовину как бы принадлежит вам.

И оплачивать будете хорошо, потому что «графине» нужно демонстрировать дорогие туалеты, вкусную еду, тропические пляжи и прочие атрибуты принадлежности к «элите».

Да и чем она хуже Венедиктова, в конце-то концов?
Автор: Виктор Кузовков


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Комментарии 61

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  1. Vard Сегодня, 06:24
    Самое интересное в тех же США ее навеки бы отлучили от возможности устроится куда бы кроме как мыть посуду.. у них с этим очень строго ...
    Vard
    1. Deck (Pertti) Сегодня, 07:24
      Долго жили в США? Где работали? В каком городе? Очень интересно узнать о жизни во вражеской стране.
      Deck
      1. Monster_Fat (Да Какая Разница) Сегодня, 07:45
        В США можно писать, что угодно-там, как ни странно это звучит, но "свобода слова", и это не "пустая фраза", однако нужно, всегда быть готовым к тому, что "кто-то" "наедет" на тебя в судебном порядке, если ему что-то в твоей писанине не понравится. Некоторые граждане умудряются, даже судиться с "государством" в лице его чиновников и, как ни странно, даже "выигрывать дело".
        Monster_Fat
        1. Deck (Pertti) Сегодня, 08:10
          Кстати пиарщица неплохо свою работу сделала. Простому работяге эти "патриотические" фейсбуные закидоны про "ватку" глубоко пофигу, ему бы дешево обои домой купить. А название "Леруа Мерлен" он запомнит хорошо.
          Deck
          1. Кот Маркиз (Маркиз) Сегодня, 08:19
            ."Леруа Мерлен" в народа называют "Лемуром", - у них лемур на эмблеме.
            Кот Маркиз
          2. solzh (Сергей) Сегодня, 08:26
            Цитата: Deck
            Кстати пиарщица неплохо свою работу сделала.

            Какой пиар? Это была обычная выходка русофобки. В любой соцсети такие, как она сидят и пишут гадости о нашей стране.
            Цитата: Deck
            Простому работяге эти "патриотические" фейсбуные закидоны про "ватку" глубоко пофигу, ему бы дешево обои домой купить.

            Зачем вы людей считаете мелочными? С чего вы вообще взяли, что простому работяге лишь бы обои дёшево купить? По вашему выходит, что обычный человек далёк от патриотизма и для него главное набить "брюхо"? Вы не правы. История нашей страны и нашего народа доказала обратное.
            И в леруа мерлен, не так уж и дёшево, можно найти магазины с более низкими ценами и хорошим качеством товара.
            solzh
            1. Deck (Pertti) Сегодня, 08:41
              С чего вы вообще взяли, что простому работяге лишь бы обои дёшево купить?

              С того, что я ими тридцать лет командую
              Deck
              1. solzh (Сергей) Сегодня, 09:07
                Не руководите, а именно командуете работягами? За 30 лет не научились разбираться в людях?... Даже сказать мне вам нечего...
                solzh
                1. Deck (Pertti) Сегодня, 09:13
                  Не руководите, а именно командуете работягами? За 30 лет не научились разбираться в людях?... Даже сказать мне вам нечего...


                  Тогда и нечего болтать языком впустую. Доковыряться не до чего?
                  Deck
                  1. _Сергей_ (Сергей) Сегодня, 09:36
                    Deck
                    если человек глуп, то называть его дураком вовсе не преступно
                    Из статьи, но относится и к вам. Тридцать пять лет руководил людми, но никогда не командовал. Сотрудников своих надо уважать и это к вам вернется.
                    _Сергей_
        2. sir.jonn (Евгений) Сегодня, 08:14
          Да что то вы пр RT забыли, в США цензура пиши что разрешено в отличии от России
          sir.jonn
        3. Грибок (Витёк) Сегодня, 08:50
          Свобода слова и сша вещи не совместимые.
          Грибок
        4. Dashout (Евгений Савельевич) Сегодня, 09:35
          Цитата: Monster_Fat
          В США можно писать, что угодно-там, как ни странно это звучит, но "свобода слова", и это не "пустая фраза", однако нужно, всегда быть готовым к тому, что "кто-то" "наедет" на тебя в судебном порядке, если ему что-то в твоей писанине не понравится. Некоторые граждане умудряются, даже судиться с "государством" в лице его чиновников и, как ни странно, даже "выигрывать дело".

          Что ж забанили RT? Это что, свобода? Ваша свобода есть в определенных рамках....
          Dashout
      2. часовщик (Олег) Сегодня, 07:48
        А вы, я так понимаю, тоже не против намазюкать что нибудь про "ватников" и их "победоносие" ?
        Другими способами на кусок хлеба слабо зарабатывать?
        Гадить в том месте где живешь, сегодня смысыл жизни для многих " истиных патриотов" России...
        часовщик
        1. Опер (Игорь) Сегодня, 08:44
          Интересное время выхода статьи! Вот уже и скандал отгремел и люди выразили свое отношение к этой писаке! И работодатель уже оправдывался и все таки уволилась "графиня"! И даже в "60 минут" с Паниной всенародно пообщались и гости программы и ведущие свое брезгливое отношение выразили! Про Панину нечего даже и говорить имея ввиду ее лично! Такие персонажи были у нас всегда к глубочайшему сожалению! Это создания люто ненавидели СССР! Не знаю, кто как я вот слово совок услышал ранее 90-х! Скажите, а лапотная Россия не из той же случайно оперы? А разве не о таких персонажах говорил Достоевский? А не такие вот персонажи прыгали на снятых с башен Кремля двуглавых орлах под камеру? А подловатые анекдоты про баварское пиво? Это создания без совести, без Родины, без флага! Выздоравливает ли наше общество? Да! Реакция людей и последствия для Паниной тому пример! Вот только для чего в статье автор ненавязчиво пишет о Единой России? Не удивился бы он если бы эта русофобка в этой партии оказалась... А Газпром тут причем? А удивился бы автор если бы Панина в КПРФ оказалась? Что не было примеров?! Вот пока такие мерзкие случае будут использоваться у нас для политической борьбы, а не оцениваться и осуждаться , как предательство страны и ненависть к народу в чистом виде наше гражданское общество здорвым назвать нельзя! Для чего автор допускает такие пассажи и не оскорбляет ли он тем самым людей уже просто по партийной принадлежности или профессиональной?! Панина официальное лицо этой фирмы. Совершенно правильно им прегрозили бойкотом! Вот это гражданская позиция! И слава Богу! Будут опасаться языком своим грязным болтать! А притягивание за уши к этому различных политических антипатий это лукавая кривая дорожка не далеко от которой и панины бродят и венедиктовы!
          Опер
          1. Меченосец (Николай) Сегодня, 08:59
            Цитата: Опер
            Совершенно правильно им прегрозили бойкотом! Вот это гражданская позиция! И слава Богу!

            Боже...какой пафос.какой напор,какой панегирик выдали...И смеете еще кого то упрекать в том,что в ответ на вашу безвкусицу и бессмыслицу,вам дают в комментариях отлуп??
            Эта Панина-продукт вашего воспитания-нет смысла отпираться,это именно ваше-воспитанное вами,с 90 годов впитавшая в себя всю гремучую смесь русофобщины и прочего еприятия своей страны.
            Вот теперь и не возмущайтесь,что вы и такие как вы.вырастили себе подобную смену.
            Цитата: Опер
            А Газпром тут причем?

            Не .не при чем..Эхо Москвы на его балансе,траты растут из года в год-ваше радио?
            Цитата: Опер
            А не такие вот персонажи прыгали на снятых с башен Кремля двуглавых орлах под камеру?

            Ну вы же прыгаете на Красных звездах и памятниках советской эпохе?паниным есть с кого брать пример.чего вы тут так возмущаетесь?
            Цитата: Опер
            Вот пока такие мерзкие случае будут использоваться у нас для политической борьбы, а не оцениваться и осуждаться , как предательство страны и ненависть к народу в чистом виде наше гражданское общество здорвым назвать нельзя!

            О...ахахаххахахаа!!!!опомнилась бабушка,вспомнив что в когда то девкой была,да проскакала-протанцевала,да замуж не вышла...
            Вы со своим "гражданским " обществом никогда здоровыми не будете,пока будете отрицать историю своей страны.
            Одинаковы вы Опер,что вы,что панина,что вся рать пивоварово-амнуэлеобразных,одинаковы совсем.Продукт горбостройки с катастрофой ельцинщины.
            А национализм,Опер,что укробандеровский,что русский ему подобный,попахивающий власовщиной,вещь весьма отрицательная,так что не вам рассуждать о пресловутом гражданском обществе,где места нет крайним нацикам разной степени отмороженнсти.вкупе с этими паниными.
            Меченосец
            1. Опер (Игорь) Сегодня, 09:24
              Вы, меченосец, вероятно просто не в себе. Я вам достаточно объяснял свою позицию. Вам никакие объяснения и не нужны. Я русский человек, офицер и у меня одна Родина, которую я защищал и дальше буду защищать в т.ч. и от разных паниных и от таких, как вы, что собственно явление одного порядка хотя бы потому, что кто из вас вы или панины больше ненавидят сегодняшнюю Россию надо два раза посмотреть! Вы никогда ничего не создаете т.к.не умеете! Единственный смысл вашей жизни, по крайней мере вы так считаете, в борьбе за, что для вас не важно, а во враги вы записываете людей по собственному разумению. Все, кто не согласны с вашим понятием справедливости для вас враги и предатели! Это все люди не вашего круга и взглядов! Аналогично и для Паниной! Только для нее это ватка! Вы думаете такие вот панины когда нибуль посмеют сказать мне в лицо, что я вата?! Вот также и такие, как вы можете оскорблять исключительно в интернете! Но это на самом деле все пустяки. Обычная трусливая реакция ненавидящих и современную Россию и русских да и всех граждан нашей страны считающих революцию злом! Гораздо хуже то, что вы мутите молодежь и подсталяете неокрепшие умы! Ломаете им жизнь! Ничего вам уже не обломится, меченосец! Никогда! Единственное, что могу вам с Паниной обещать-выловлю на каком нибудь несанкционированном митинге вас с подружкой-ответите по закону! А на красные звезды на башнях кремля вы запросто можете сходить посмотреть! Они и сейчас на своих местах.
              Опер
              1. Меченосец (Николай) Сегодня, 09:49
                Цитата: Опер
                Единственное, что могу вам с Паниной

                У вас проблемы с головой??Вы чего тут свою панину суете мне в подруги??
                Цитата: Опер
                Я русский человек, офицер и у меня одна Родина, которую я защищал и дальше буду защищать в т.ч. и от разных паниных и от таких, как вы, что собственно явление одного порядка хотя бы потому, что кто из вас вы или панины больше ненавидят сегодняшнюю Россию надо два раза посмотреть!

                О как...ну надо же..так вот как русский офицер,я вам, полицейскому,а проще жандарму заявляю,в сообществе офицеров ВС-жандармы,нерукопожатны.
                Цитата: Опер
                Вы никогда ничего не создаете т.к.не умеете! Единственный смысл вашей жизни, по крайней мере вы так считаете, в борьбе за, что для вас не важно, а во враги вы записываете людей по собственному разумению.

                чушь свою,мне не приписывайте.
                Цитата: Опер
                Обычная трусливая реакция ненавидящих и современную Россию и русских да и всех граждан нашей страны считающих революцию злом! Гораздо хуже то, что вы мутите молодежь и подсталяете неокрепшие умы! Ломаете им жизнь! Ничего вам уже не обломится, меченосец! Никогда!

                Очередной выхлоп неуместной глупости.
                На счет молодежи...ну да,вы у нас ее уже так научили,что она не отличает заграницу от республик в составе России-вот оно,ваше достижение.
                Она не знает кто такой Гагарин и Королев,она же не соображает почему им не позволяют яишню на Вечном огне подогреть-ЭТО ваше достижение,г-н жандарм.
                Цитата: Опер
                Обычная трусливая реакция ненавидящих и современную Россию и русских да и всех граждан нашей страны считающих революцию злом!

                Ну вот ваше собственное признание,с кем вы,неовласовец.
                Меченосец
          2. Essex62 (Александр) Сегодня, 09:05
            О какой политической борьбе Вы пишите? Где она в РФ?
            Essex62
            1. Опер (Игорь) Сегодня, 09:41
              Если под отсутствием политической борьбы вы понимаете безоговорочную победу Путина на выборах то ее конечно нет! Если под этим же вы понимаете отсутствие хоть сколько нибудь серьезной конструктивной оппозиции то и в этом случае ее нет! Однако это не вина власти-это беда оппозиции, которая кроме как спекулировать на недостатках нашей жизни не на, что более не способна! Опозиционные силы должны предлагать власти и народу нормальное решение проблем объединяя народ вокруг себя объясняя свою позицию, а не расшатывать ситуацию в стране кидаясь революционными лозунгами! А вот это есть! Это мы уже проходили и знаем, что это такое. Вот по этому за такие партии от раза к разу голосует все меньше людей! У нас страна уже просто беременна консервативной партией! А левые фантазии не прижившиеся в мире не где и не имеющие ровным счетом никакого даже малейшего посыла к развитию выродились уже в полное мракобесие! И такие вот меченосцы не мало в этом постарались!
              Опер
              1. Меченосец (Николай) Сегодня, 09:53
                Цитата: Опер
                У нас страна уже просто беременна консервативной партией!

                О как..это ЕР у нас консервативная партия,консервирует все сомнительные достижения и покрывает всех подельников криминального грабежа страны в 90-вы на страже интересов кучки людей,обворовавших всю страну нет по одному уже разу.
                Вот оно,ваше истинное лицо и ваша тут суета в чем заключается.
                Цитата: Опер
                А левые фантазии не прижившиеся в мире не где и не имеющие ровным счетом никакого даже малейшего посыла к развитию выродились уже в полное мракобесие!

                хахаххахахаххахахах!!!Ой,как я смеюсь над выхлопами такой неистовой глупости...
                Вы и такие как вы.амнуэлеобразные,как никогда удачно показываете всю суть свою,всю вашу животную ненависть к простому народу,всю вашу страсть жрать и пить в три горла,ничего не меняя с 90.
                К сведению жандарму,Левый поворот страны неизбежен,в этом залог ее развития.
                Меченосец
    2. KLV2018 (Кирилл) Сегодня, 08:28
      Хорошую рекламу мартышка сделала.
      KLV2018
  2. Грибок (Витёк) Сегодня, 06:29
    Отправить на перевоспитание
    Грибок
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 07:38
      В ФРГ в свое время был закон о "запрете на профессии".Может и нам следует.Чтобы подобные юденичи и Ко сгинули отсюда?
      Цитата: Грибок
      Отправить на перевоспитание
      210окв
  3. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 06:47
    Дамочка дотрепалась "до ручки", и этот скандал - очень показателен. Общество ИЗМЕНИЛОСЬ. Автор зря думает, что все эти русофобы на токшоу - неудачный ход сценаристов... Наблюдение за этими русофобами поднимает в душе нормального человека волну искрененного возмущения. Да вот до Амнуэля и Гозмана - не добраться. А тут эта "графинюшка"... Р-р-раз - и нет у неё будущего.
    А другие - если умные - языки попридержат...
    Горный стрелок
    1. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 07:07
      Цитата: Горный стрелок
      Да вот до Амнуэля и Гозмана - не добраться.

      Есть более высокие фигуры до которых не добраться.Чубайс,Греф например,и таких десятки у кормушки в Кремле.А ведь именно они кумиры этих выродков.Именно таких Ельцинская свора и хотела воспитать в российском обществе.Вот они и проклюнулись,зёрна ненависти ко всему русскому.,к её славной но не европейской,а значит чуждой им истории.Словом "ватники" она выдала свою сущность,которую уже не скрыть ни какими оправданиями.
      Мар.Тира
  4. Фил77 (Сергей) Сегодня, 06:52
    Ну и для чего *Газпрому*содержать *эхо москвы*,что бы они за госсчёт хаяли нашу страну?Это уже пахнет мазохизмом.если бы не их деньги подобная конторка давно уже закрылась не первая и не последняя.
    Фил77
    1. Vard Сегодня, 07:02
      Слава богу похоже Эхо все же закроют.. Они банкроты... Веня деньги профукал.
      .
      Vard
      1. Фил77 (Сергей) Сегодня, 07:08
        Цитата: Vard
        Слава богу похоже Эхо все же закроют.. Они банкроты... Веня деньги профукал.
        .

        Не иначе всей редколлегией на крайну метнутся там таких ущербных любят и примечают!
        Фил77
      2. Альф (Василий) Сегодня, 08:20
        Цитата: Vard
        Слава богу похоже Эхо все же закроют.. Они банкроты... Веня деньги профукал.
        .

        Газпром еще бабла подкинет.
        Альф
        1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 08:35
          Цитата: Альф
          Газпром еще бабла подкинет

          Это Вам Миллер сказал?
          Газпром к Эху имеет примерно такое же отношение, как и Вы. Это так, к сведению yes
          Голован Джек
    2. Boris55 (Борис) Сегодня, 08:15
      Цитата: Фил77
      Ну и для чего *Газпрому*содержать *эхо москвы*,что бы они за госсчёт хаяли нашу страну?

      Хотя бы для того, что бы вот таких неадекватов выявлять. Надо знать, чем наш враг дышет.
      Boris55
      1. Фил77 (Сергей) Сегодня, 08:33
        Цитата: Boris55
        Цитата: Фил77
        Ну и для чего *Газпрому*содержать *эхо москвы*,что бы они за госсчёт хаяли нашу страну?

        Хотя бы для того, что бы вот таких неадекватов выявлять. Надо знать, чем наш враг дышет.

        На мой взгляд дороговато,даже для Газпрома.Несоответствие цена-качество.
        Фил77
        1. Boris55 (Борис) Сегодня, 09:01
          Цитата: Фил77
          На мой взгляд дороговато...

          Информация - самый дорогой продукт.
          Представляете, если их загнать в подполье. Это же какой ореол, опять же своих агентов внедрять, а тут они сами всё о себе в прямом эфире - это же просто мечта всех спец.служб.
          Boris55
  5. zulusuluz Сегодня, 07:11
    «Leroy Merlin»
    Это на каком языке читается "Леруа Мерлен"? На французском должно быть "Leroi Merlen"... Да и на английском тоже...
    zulusuluz
    1. Deck (Pertti) Сегодня, 07:26
      Не должно. «Leroy Merlin»
      Deck
  6. Кот_Кузя (Кузьма ) Сегодня, 07:12
    Не думаю, что графинюшка устроится на теплое место на русофобских СМИ. Там таких как она, сотня на одно место.
    Кот_Кузя
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 07:41
      Обломается и переобуется в прыжке : мол , её не так поняли . Или драпанёт в 404-ую (хотя она там нафиг не нужна) .
      bouncyhunter
      1. Кот_Кузя (Кузьма ) Сегодня, 07:44
        Да кому она там нужна! В нищей стране, где зарплата в 10 тысяч гривней кажется мечтой. Лучше уж тогда уехать жить в какую-нибудь прибалтийскую страну. Чирикова там и живет.
        Кот_Кузя
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 07:48
          Цитата: Кот_Кузя
          Лучше уж тогда уехать жить в какую-нибудь прибалтийскую страну

          Так она же не титульной нации - значит и там не нужна . Вот и получается как в поговорке : "Красавица южная - никому не нужная" . Первая часть поговорки к этому недоразумению , конечно , малоприменимая ИМХО .
          bouncyhunter
    2. Кот Маркиз (Маркиз) Сегодня, 07:55
      Цитата: Кот_Кузя
      Не думаю, что графинюшка устроится на теплое место на русофобских СМИ. Там таких как она, сотня на одно место.

      Нам котикам, вообще, трудно живется. Не только в колбасе дело.
      Кот Маркиз
    3. avt Сегодня, 08:41
      Не
      Цитата: Кот_Кузя
      графинюшка
      , а графинчица. Таких ,,дворян " из дворянского собрания Пролетарского района вылупилось немеряно.Все с дипломированной родословной и домашними преданиями о том , как их прабабку, или прадедку минимум князья Голицинские поимели на кухОнном столе.Но на бабки дурочка попала конкретно . bully
      avt
  7. krops777 (Алексей) Сегодня, 07:43
    Галина Панина


    Кто она? Мнение частного лица меня лично не колышет, рекомендую по меньше в социальных сетях сидеть там этого добра и без графини хватает.
    krops777
  8. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 07:47
    Антисоветизм и русофобия, сиамские близнецы...Мы говорим русофобия, подразумеваем антисоветизм, мы говорим антисоветизм , подразумеваем русофобию...
    parusnik
    1. Кот_Кузя (Кузьма ) Сегодня, 08:01
      Да это так и есть. Когда сносят памятники советским солдатам и генералам в Польше, Прибалтике и на Украине, то прикрываются якобы антикоммунизмом, якобы сносим не из-за того, что памятники посвящены русским героям, а якобы только из-за того, что они символ коммунизма. Хотя на Украине с чистой совестью сносят памятники Пушкину, Суворову и т.д. Хотя Пушкина и Суворова к коммунистам причислить ну очень сложно. На деле же это не антикоммунизм, а банальная русофобия и нацизм.
      Кот_Кузя
      1. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 08:07
        Что характерно, антикоммунистами были и А.Гитлер и У.Черчилль и в любой момент могли договориться...Причем даже пытались и не раз...
        parusnik
        1. Boris55 (Борис) Сегодня, 08:24
          Цитата: parusnik
          Что характерно, антикоммунистами были и А.Гитлер и У.Черчилль и в любой момент могли договориться...Причем даже пытались и не раз...

          Договариваются с равными, рабам просто приказывают.
          Наша пятая колонна, по узколобости своей, мечтает сдать Россию забогорному хозяину, за возможность получить от него кнут, что бы здесь гонять не покорных во славу господина своего.
          Boris55
          1. Фил77 (Сергей) Сегодня, 09:00
            Цитата: Boris55
            Цитата: parusnik
            Что характерно, антикоммунистами были и А.Гитлер и У.Черчилль и в любой момент могли договориться...Причем даже пытались и не раз...

            Договариваются с равными, рабам просто приказывают.
            Наша пятая колонна, по узколобости своей, мечтает сдать Россию забогорному хозяину, за возможность получить от него кнут, что бы здесь гонять не покорных во славу господина своего.

            Не дождутся!ОБлом!
            Фил77
        2. Deck (Pertti) Сегодня, 09:16
          Что характерно, антикоммунистами были и А.Гитлер и У.Черчилль и в любой момент могли договориться...Причем даже пытались и не раз..


          Но не договорились. А Сталин договорился с одним, а потом с другим. Тоже антикоммунистом был?
          Deck
  9. Дирижер Сегодня, 07:54
    У Довлатова кажется було. Девушку называли графиней, думал, действительно графского рода, оказалось ее просто по голове графином ударили.
    Дирижер
  10. Челдон (Алексей) Сегодня, 08:15
    Да знаем этих графьев ибаронесс
    Челдон
  11. Shiva83483 (Shiva) Сегодня, 08:17
    Как по мне, во времена "оные" сию "анфан террибль" назначили бы шестым подползающим помощником, младшего королевского конюха с пожизненным запретом на повышение должностного оклада...где то в районе земли Франц-Иосифа...снег там убирать, тундру облагораживать-дабы был пример, перед глазами общества. Одним словом-"мизерабль" женскага полу...тьфу мерзость то какая
    Shiva83483
  12. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 08:20
    Интересно, настанет время когда главных "рукопожатных, со светлыми лицами и высочайшим интеллектом", наносящим прямой идеологический (и не только) ущерб стране, построят в колонну по три и отправят по проторенной дорожке? Кое кто уже несколько лишних лет гуляет на свободе хотя откровенно гадит стране.
    rotmistr60
  13. romb (Рон) Сегодня, 08:50
    Но, поскольку у нас есть основания думать, что большинство завсегдатаев «ВО» являются суровыми мачо, интересующимися оружием и войной, а не скандалами в богомерзких соцсетях, дадим немного фактуры.

    Серьезно? Ну, вы, уважаемая редакция, тутошний народ уж перехвалили. К сожалению, за исключением (уже довольно редким), здешний народ давно выдает на-гора целые тонны бессмысленного беспощадного - контрпродуктивного срача. Женским сайтам и форумам, думается, очень далеко по накалу страстей до: всяческих истеричных завывании грозных воинов дивана и клавиатуры.
    Суровые мачо говорите… это было сильно. Давно так не смеялся. laughing
    А в остальном, одна … ляпнула, другая ответила. И понеслась…
    romb
  14. Essex62 (Александр) Сегодня, 08:53
    Особенно повеселило про то, что оказывается не все барыги за копейку Родину продадут. Конечно , только за баксы и евры.
    Essex62
  15. akudr48 (Александр) Сегодня, 09:00
    госпожа Панина станет колумнисткой «Эха Москвы» и напишет ещё немало постов про «ватку», «победобесие» и прочие пороки этого ужасного русского народа.

    Это было бы хорошо, если вспомнить, что владельцем "Эха" является наш родной, Газпром наше национальное достояние. Как и Веня, послушный сотрудник Администрации Президента. Чтобы все стало на свои места.

    По сути, этот шум о Паниной поднят, чтобы облегчить задачу штатным пропагандонам и их челяди на разных сайтах переключать внимание посетителей от реальных проблем народа, от повышения пенсионного возраста и НДС.
    akudr48
    1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 09:07
      Цитата: akudr48
      владельцем "Эха" является наш родной, Газпром

      Вашв безграмотность... ну просто умиляет порой good
      Цитата: akudr48
      Веня, послушный сотрудник Администрации Президента

      А кто это - Веня? belay
      Цитата: akudr48
      на разных сайтах переключать внимание посетителей от реальных проблем народа

      Ну, вот все и всё против Вас... это, милейший, "мания преследования" называется.
      Вооот request
      Голован Джек
  16. 11черный (Александр Ш) Сегодня, 09:07
    Цитата: Опер
    Интересное время выхода статьи! Вот уже и скандал отгремел и люди выразили свое отношение к этой писаке! И работодатель уже оправдывался и все таки уволилась "графиня"! И даже в "60 минут" с Паниной всенародно пообщались и гости программы и ведущие свое брезгливое отношение выразили! Про Панину нечего даже и говорить имея ввиду ее лично! Такие персонажи были у нас всегда к глубочайшему сожалению! Это создания люто ненавидели СССР! Не знаю, кто как я вот слово совок услышал ранее 90-х! Скажите, а лапотная Россия не из той же случайно оперы? А разве не о таких персонажах говорил Достоевский? А не такие вот персонажи прыгали на снятых с башен Кремля двуглавых орлах под камеру? А подловатые анекдоты про баварское пиво? Это создания без совести, без Родины, без флага! Выздоравливает ли наше общество? Да! Реакция людей и последствия для Паниной тому пример! Вот только для чего в статье автор ненавязчиво пишет о Единой России? Не удивился бы он если бы эта русофобка в этой партии оказалась... А Газпром тут причем? А удивился бы автор если бы Панина в КПРФ оказалась? Что не было примеров?! Вот пока такие мерзкие случае будут использоваться у нас для политической борьбы, а не оцениваться и осуждаться , как предательство страны и ненависть к народу в чистом виде наше гражданское общество здорвым назвать нельзя! Для чего автор допускает такие пассажи и не оскорбляет ли он тем самым людей уже просто по партийной принадлежности или профессиональной?! Панина официальное лицо этой фирмы. Совершенно правильно им прегрозили бойкотом! Вот это гражданская позиция! И слава Богу! Будут опасаться языком своим грязным болтать! А притягивание за уши к этому различных политических антипатий это лукавая кривая дорожка не далеко от которой и панины бродят и венедиктовы!

    Браво! Хотел написать нечто подобное, тоже увидел неприкрытый наброс на вентилятор, но добавить просто нечего.
    11черный
  17. cariperpaint Сегодня, 09:25
    Который раз убеждаюсь что с этими балаболами люди сами справятся. Что очень радует,так это то что люди не стали как обычно подобный пост пропускать,а создали хайп реальный. И это лучший способ. А статьи с их разоблачениями,аналитика все это дело десятое
    cariperpaint
  18. sxfRipper (Александр) Сегодня, 09:25
    Панина - обыкновенная дура с гипертрофированным самомнением. А вот попытка наезда на Леруа Мерлен - это уже серьёзно. Кто-то очень хочет занять их место на российском рынке.
    ЗЫ - Марго тоже надо было сначала думать, а потом уж батоны топтать. (Или она в доле???)
    sxfRipper
  19. akunin (эд) Сегодня, 09:32
    Например, в какой-то момент Галина Панина с пафосом заявила, что никто не может обвинять в непатриотизме её, потомка графа Панина, который «подарил России конституцию».
    она не в курсе ,что в1917 в россии были 2 революции?и по итогам последней все графья и бояре были посланы " в даль светлую"?вот если бы не средства массовой информации я и не знал бы о сей крикливой бабе.я думаю большинству присутствующих на сайте "во" по барабану сия "графиня" и ее мнение.
    akunin
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