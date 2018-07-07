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На этом Украина и закончится. Украинский экс-министр обороны - о "попытках вернуть Крым"
Экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко, политический рейтинг которого продолжает расти, прокомментировал последние заявления о том, что Украина готова «вернуть Крым с применением силы». По словам Гриценко, высказавшегося для украинского портала Lb.ua, военные действия Украины против России по Крыму приведут к катастрофическим последствиям для Киева.
Анатолий Гриценко:
Возглавляющий партию «Гражданская позиция» Гриценко заявил, что проект мирного решения уже есть, и что к проекту этого решения лично он имеет прямое отношение.
У Гриценко поинтересовались, если план есть, то почему же его не начали реализовывать. На это экс-министр обороны Украины ответил, что план не реализуется сегодня, так как действующим политическим властям страны «осталось меньше года». "Никто не хочет иметь дело с этой властью".
Гриценко:
Далее Гриценко заявил, что его часто называют «проектом олигархов, Путина или Америки». При этом экс-министр добавил, что «с олигархами он никогда не встречался», и что «многое могут говорить, но партии («Гражданская позиция») удалось многих, включая бизнес, объединить вокруг себя».
Само же интервью с Гриценко носит говорящее название "Посадки? Будут!"
Анатолий Гриценко:
Если мы выберем себе президента, который начнёт силой отбирать Крым и Донбасс, то это приведёт к тому, что антироссийские санкции снимут и введут их уже против нас. На этом Украина и закончится.
Возглавляющий партию «Гражданская позиция» Гриценко заявил, что проект мирного решения уже есть, и что к проекту этого решения лично он имеет прямое отношение.
У Гриценко поинтересовались, если план есть, то почему же его не начали реализовывать. На это экс-министр обороны Украины ответил, что план не реализуется сегодня, так как действующим политическим властям страны «осталось меньше года». "Никто не хочет иметь дело с этой властью".
Гриценко:
Есть и вторая причина. Она состоит в неспособности украинской власти держать слово. Ни перед своими гражданами, ни перед партнерами. Поэтому при действующем президенте этот план не запустят.
Далее Гриценко заявил, что его часто называют «проектом олигархов, Путина или Америки». При этом экс-министр добавил, что «с олигархами он никогда не встречался», и что «многое могут говорить, но партии («Гражданская позиция») удалось многих, включая бизнес, объединить вокруг себя».
Само же интервью с Гриценко носит говорящее название "Посадки? Будут!"
Использованы фотографии: Википедия
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