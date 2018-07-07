На этом Украина и закончится. Украинский экс-министр обороны - о "попытках вернуть Крым"

Если мы выберем себе президента, который начнёт силой отбирать Крым и Донбасс, то это приведёт к тому, что антироссийские санкции снимут и введут их уже против нас. На этом Украина и закончится.

Есть и вторая причина. Она состоит в неспособности украинской власти держать слово. Ни перед своими гражданами, ни перед партнерами. Поэтому при действующем президенте этот план не запустят.