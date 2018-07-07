09:54 07 июля
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На этом Украина и закончится. Украинский экс-министр обороны - о "попытках вернуть Крым"

Экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко, политический рейтинг которого продолжает расти, прокомментировал последние заявления о том, что Украина готова «вернуть Крым с применением силы». По словам Гриценко, высказавшегося для украинского портала Lb.ua, военные действия Украины против России по Крыму приведут к катастрофическим последствиям для Киева.

Анатолий Гриценко:
Если мы выберем себе президента, который начнёт силой отбирать Крым и Донбасс, то это приведёт к тому, что антироссийские санкции снимут и введут их уже против нас. На этом Украина и закончится.


На этом Украина и закончится. Украинский экс-министр обороны - о "попытках вернуть Крым"



Возглавляющий партию «Гражданская позиция» Гриценко заявил, что проект мирного решения уже есть, и что к проекту этого решения лично он имеет прямое отношение.

У Гриценко поинтересовались, если план есть, то почему же его не начали реализовывать. На это экс-министр обороны Украины ответил, что план не реализуется сегодня, так как действующим политическим властям страны «осталось меньше года». "Никто не хочет иметь дело с этой властью".

Гриценко:
Есть и вторая причина. Она состоит в неспособности украинской власти держать слово. Ни перед своими гражданами, ни перед партнерами. Поэтому при действующем президенте этот план не запустят.


Далее Гриценко заявил, что его часто называют «проектом олигархов, Путина или Америки». При этом экс-министр добавил, что «с олигархами он никогда не встречался», и что «многое могут говорить, но партии («Гражданская позиция») удалось многих, включая бизнес, объединить вокруг себя».

Само же интервью с Гриценко носит говорящее название "Посадки? Будут!"

Использованы фотографии: Википедия
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Комментарии 26

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  1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 05:57
    Какие санкции.Руина закончится в этом случае совсем по другой причине..ВС России решат эту проблему..
    210окв
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 06:00
      Дима , доброе утро ! hi
      Гриценко заявил, что проект мирного решения уже есть, и что к проекту этого решения лично он имеет прямое отношение

      "Больной , не занимайтесь самолечением . Врач сказал - в морг , значит - в морг !" (с)
      bouncyhunter
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 06:08
        Паша hi Я более чем уверен что нет у них никакого плана,пусть даже реализуемого в дальнейшей перспективе.Особенно по Крыму.
        Цитата: bouncyhunter
        Дима , доброе утро ! hi
        Гриценко заявил, что проект мирного решения уже есть, и что к проекту этого решения лично он имеет прямое отношение

        "Больной , не занимайтесь самолечением . Врач сказал - в морг , значит - в морг !" (с)
        210окв
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 06:10
          План может и есть , но он явно проходит по ведомству ненаучной фантастики .
          bouncyhunter
          1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 06:58
            Доброго утра, Дима, Паша!hi Как бы его не взорвали, не расстреляли, не повесили, с десятого этажа не скинули. smile Толик, береги себя! Видно замёрз, не стану президентом, так согреюсь.
            ul_vitalii
            1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 07:01
              Цитата: ul_vitalii
              Как бы его не взорвали, не расстреляли, не повесили, с десятого этажа не скинули.

              В 404-ой всё возможно ...
              bouncyhunter
              1. bulvas (Василий) Сегодня, 08:54
                Цитата: bouncyhunter
                План может и есть , но он явно проходит по ведомству ненаучной фантастики .


                Привет, Паша!

                hi
                Это у них называется "ведомство перспективных исследований"
                bulvas
                1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:58
                  Вася , салют ! hi
                  Цитата: bulvas
                  Это у них называется "ведомство перспективных исследований"

                  Угу , а возглавляет его Ганс Кристиан Андерсен . Ну или другой какой сказочник .
                  bouncyhunter
            2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 07:02
              Виталий,я думаю что это популист.Если вдруг он переберется к рулю власти,то запоёт совсем по другому.Там таких полно кернесов..Да,и доброго утра hi
              Цитата: ul_vitalii
              Доброго утра! hi Как бы его не взорвали, не расстреляли, не повесили, с десятого этажа не скинули. smile Толик, береги себя! Видно замёрз, не стану президентом, так согреюсь.
              210окв
              1. d1975 Сегодня, 09:09
                Сто пудов , идут к власти прибрать , что плохо лежит ! Или что ещё типа лежит !
                d1975
      2. Jerk Сегодня, 07:43
        Не довезут в морг-то. По пути рассыпется. Чуть какой кризис - сперва рванет ЗапУкрия к полякам, потом Закарпатье к Венграм. После этого в Киеве тупо линчуют Раду и правительство
        Jerk
        1. Skuns Сегодня, 08:10
          Может я резко выскажусь , но украины как государства уже давно нет..! И это мнение не одной России только ,но и запада в том числе..Украину хотят сделать этаким Израилем на границе России и Славянского мира ..Получилось у них почти ,но как всегда что то пошло не так ..
          Не ожидали они такого потока ополченцев Русского мира добровольно потоком идущих на защиту ВСЕХ нас..Многих лидеров Новороссии убили ,надеясь прекратить это все (патриотический подъем) ..Все равно прет русский народ на защиту Донбасса и т.д.

          На место убитых ,появляются сотни патриотов русского мира ..И границы бесполезно перекрывать и в тюрьмы сажать ослушившихся ..Это все безнадежно господа soldier
          Skuns
  2. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 06:02
    Бредят все,в том числе и Гриценко.Такая же редкостная сволочь как и всё руководство националистов на Украине.Его выбили из обоймы хунты вот он и стремится заскочить обратно Он даже не понимает что говорит.
    Мар.Тира
    1. Vard Сегодня, 06:11
      Интересное явление... Стоит ...да.. отлучить от кормушки... Как тут же начинаются проблески здравого мышления... И этот туда же...
      Vard
      1. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 06:15
        Цитата: Vard
        И этот туда же...

        В политике не может быть здравомыслящих.За голоса и не такое скажешь.Тем более на Украине.
        Мар.Тира
  3. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 06:09
    Проект Украина кончится тогда, когда Польша решит, что пора "откусить свое", и воспользуется беспомощностью соседки. laughing Вот тогда любая власть в Киеве завопит - помогите... И сбежит в Лондон . Ну а дальше - как повезёт...
    Горный стрелок
  4. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 06:24
    Я смотрю, что у этого Грыценко растёт не только рейтинг, но и рожа.... sad
    злой партизан
    1. Васян1971 (Василий) Сегодня, 06:48
      Цитата: злой партизан
      Я смотрю, что у этого Грыценко растёт не только рейтинг, но и рожа.... sad

      Исключительно от хорошей жизни. lol
      Васян1971
  5. Симон (Вячеслав) Сегодня, 06:38
    Если украинская военщина полезет отбирать Крым, то в этом случае российские войска возьмут Киев и остановятся на западных границах Украины. История показывает, что кто на нас нападает, в этом случае наши войска всегда оказываются в столицах этих государств. Так, что для Украины - это смерти подобно! "Кто к нам с мечем придет, от меча и погибнет" - Александр Невский. До сих пор его слова актуальны! Пора бы украински воротилам уже надо изучать истинную, правдивую историю и скромно себя вести, а не хорохориться! fool
    Симон
    1. игорка357 (Игорь) Сегодня, 07:33
      Это то конечно да, да вот только нет нас Русских..читай (белорусы,украинцы, русские,казахи) остались то одни Россияне.. what
      игорка357
  6. Симон (Вячеслав) Сегодня, 06:41
    Цитата: злой партизан
    Я смотрю, что у этого Грыценко растёт не только рейтинг, но и рожа.... sad

    Да и кошелек! Как известно, что народ страдает на войнах, а воротилы наживаются на этом. wink
    Симон
  7. Васян1971 (Василий) Сегодня, 06:47
    " У Гриценко поинтересовались, если план есть, то почему же его не начали реализовывать."
    Как не начали? Давным давно реализовывают. Центнерами. Дым коромыслом стоит.
    Васян1971
  8. Симон (Вячеслав) Сегодня, 06:49
    Цитата: Горный стрелок
    Проект Украина кончится тогда, когда Польша решит, что пора "откусить свое", и воспользуется беспомощностью соседки. laughing Вот тогда любая власть в Киеве завопит - помогите... И сбежит в Лондон . Ну а дальше - как повезёт...

    Я думаю, что это киевской власти не поможет. Польша въестся в ногах у Вашингтона, а Лондон то же крутится в тех же кругах. Так, что считаю, что при этом варианте ничего для этих украинских правителей хорошего не привидится. request
    Симон
  9. СКАД (Юрий) Сегодня, 07:04
    За 10 лет войны в Афгане погибло около 14 тыс бойцов. А за 4 года бойни в укропии от пьянок неуставных отношений самоубийств и тд погибло тожыть 14 тыс укровояк-данные главного военного проктолога Матиоса.
    СКАД
  10. Кот_Кузя (Кузьма ) Сегодня, 07:06
    Эта мразь ничем от Порошенко и Турчинова не отличается. Все мы помним, как он радовался отстранению Петра Симоненко от выборов и выражал надежду, что коммунистов уже не будет в Раде, как он призывал убить Путина, а так же устраивать теракты в Москве и Таганроге, а так же взрывать российские самолеты и поезда.
    Кот_Кузя
  11. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 07:51
    На этом Украина и закончится.
    Перед выборами даже разумные высказывания начинают появляться. А как выберут все по старому сценарию. Тут намедни один кандидат от какой-то социалистической партии заявил, что у Украины имеются возможности создать ЯО и вот тогда посмотрим на Россию и начнем все возвращать. Одним словом дурдом продолжается и становится еще более неадекватным.
    rotmistr60
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