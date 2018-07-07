Министр обороны Италии: Мы больше не купим ни единого F-35

Мы чётко понимаем, что наше решение приведёт к штрафам. Но я говорю точно: мы больше не закупим ни одного этого самолёта.

Глава итальянского военного ведомства Элизабетта Трента, утверждённая на своём нынешнем посту не так давно (1 июня), сделала резонансное заявление по поводу дальнейшего сотрудничества с США в военно-технической сфере. По словам министра обороны Италии, официальный Рим принял решение об отказе от дальнейшего сотрудничества с США по программе истребителей пятого поколения F-35.Глава МО Италии отметила, что на основании осуществлённого ведомством анализа принято решение отказаться от дальнейших закупок F-35 у США. Об этом сообщает информационное агентство Reuters Для справки: Италия планировала закупить для своих ВВС 90 самолётов F-35. На данный момент их закуплено 10.Элизабетта Трента представляет движение «Пять звёзд», которое изначально выступало за выход из дорогостоящей программы по F-35. В политическом движении отмечают, что миллиарды долларов, которые предыдущие власти планировали фактически направить в американскую казну, необходимо пустить на развитие собственной экономики с учётом прагматичного подхода к вопросу обороноспособности страны.Министр обороны Италии:В США заявление властей Италии на данный момент не прокомментировали.