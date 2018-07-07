09:54 07 июля
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Министр обороны Италии: Мы больше не купим ни единого F-35

Глава итальянского военного ведомства Элизабетта Трента, утверждённая на своём нынешнем посту не так давно (1 июня), сделала резонансное заявление по поводу дальнейшего сотрудничества с США в военно-технической сфере. По словам министра обороны Италии, официальный Рим принял решение об отказе от дальнейшего сотрудничества с США по программе истребителей пятого поколения F-35.

Глава МО Италии отметила, что на основании осуществлённого ведомством анализа принято решение отказаться от дальнейших закупок F-35 у США. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Для справки: Италия планировала закупить для своих ВВС 90 самолётов F-35. На данный момент их закуплено 10.


Министр обороны Италии: Мы больше не купим ни единого F-35


Элизабетта Трента представляет движение «Пять звёзд», которое изначально выступало за выход из дорогостоящей программы по F-35. В политическом движении отмечают, что миллиарды долларов, которые предыдущие власти планировали фактически направить в американскую казну, необходимо пустить на развитие собственной экономики с учётом прагматичного подхода к вопросу обороноспособности страны.

Министр обороны Италии:
Мы чётко понимаем, что наше решение приведёт к штрафам. Но я говорю точно: мы больше не закупим ни одного этого самолёта.

В США заявление властей Италии на данный момент не прокомментировали.

Использованы фотографии: Facebook
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Комментарии 58

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  1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 06:13
    Интересное кино : матрасы хотели исключить из программы Фу-35 турков , а тут итальянцы самоустраняются ... belay
    bouncyhunter
    1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 06:40
      Привет, Паша! drinks drinks
      Цитата: bouncyhunter
      а тут итальянцы

      Вдруг прозвенел звоночек. Ну, ничего адепты стелскульта сейчас набегут и заклеймят Италию, мол страна в Семерке случайная, эпитет, что одна из развитых индустриальных экономик мира - ненастоящий. И вообще, кто такая Элис... wassat
      хрыч
      1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 06:46
        Привет ! hi drinks Не хочу каркать , но если Италия воплотит в жизнь своё намерение отказаться от дальнейших закупок Фу-35 , то это создаст прецедент и вобьёт клин в и без того не очень прочные отношения внутри НАТО . Не удивлюсь если за лужей с удвоенной силой примутся вопить что это проделки Путина . wink
        bouncyhunter
        1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 06:50
          Германия также не в восторге от этого глайдера. Туркам его просто в наглую втюхивают. Как они так могут, маловеры, ведь он же невидимый-неуловимый, как Джо wassat wassat
          хрыч
          1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 06:59
            Чую : сейчас матрасы подключат всю свою "ультимативную дипломатию" . yes
            bouncyhunter
          2. фигвам (Сергей) Сегодня, 09:53
            Странное заявление, для итальянского авианосца нужны самолёты F-35B, укороченного взлёта и посадки, планировали собрать 30 штук, других самолётов для их авианосца в мире нет. Наверно итальянцы просто хотят каких то уступок от сша, вот и шантажируют.
            фигвам
    2. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 06:42
      Паша, доброго здравия!hi Зато Израиль продолжает натирать нижнюю заднюю часть самолёта до блеска , что сказать, очень преданные союзнички. smile
      ul_vitalii
      1. aristok (Павел) Сегодня, 06:53
        Цитата: ul_vitalii
        Паша, доброго здравия!hi Зато Израиль продолжает натирать нижнюю заднюю часть самолёта до блеска , что сказать, очень преданные союзнички. smile

        даренному коню в зубы не смотрят
        aristok
      2. хрыч (Хрыч) Сегодня, 06:54
        Цитата: ul_vitalii
        продолжает натирать нижнюю заднюю часть самолёта до блеска

        хрыч
      3. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 06:56
        Виталий , привет ! hi
        Цитата: ul_vitalii
        Зато Израиль продолжает натирать нижнюю заднюю часть самолёта до блеска

        Каждый кулик своё болото хвалит . wink
        bouncyhunter
        1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 07:15
          Цитата: bouncyhunter
          Виталий , привет ! hi
          Цитата: ul_vitalii
          Зато Израиль продолжает натирать нижнюю заднюю часть самолёта до блеска

          Каждый кулик своё болото хвалит . wink

          Паша! Здесь уместна другая поговорка с привязкой к местным условиям, т.е. взять их местную птичку и местное природное образование. smile
          ul_vitalii
    3. Маки Авелльевич (Дмитрий) Сегодня, 06:58
      Цитата: bouncyhunter
      Интересное кино : матрасы хотели исключить из программы Фу-35 турков , а тут итальянцы самоустраняются ...


      турков они устранять не собирались. розиграли двойную карту. Израилю показали что мол мы свами и у Турка что то в замен на продажу что то выцыганили.
      у них это дело поставленно уже давно
      Маки Авелльевич
      1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 07:26
        "В США заявление властей Италии на данный момент не прокомментировали."
        Головой об стенку бьются, кирпичи зубами ломают. smile
        ul_vitalii
    4. Бар1 (Тимур) Сегодня, 07:29
      евреи в восторге от своих адиров,а итальянцы нет,где правда?
      Бар1
      1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 07:32
        Правда в том , что самолёт "сырой" и с кучей детских болезней .
        bouncyhunter
        1. Rusland (Rusland) Сегодня, 07:38
          Цитата: bouncyhunter
          Правда в том , что самолёт "сырой" и с кучей детских болезней .

          hi Корь, коклюш, свинка? belay
          Rusland
          1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 07:43
            hi
            Цитата: Rusland
            Корь, коклюш, свинка?

            И диатез .
            bouncyhunter
          2. asar (рустем) Сегодня, 08:41
            Еще хуже - он Сырой!
            asar
        2. Бар1 (Тимур) Сегодня, 07:38
          Цитата: bouncyhunter
          Правда в том , что самолёт "сырой" и с кучей детских болезней .


          евреям нравится больной самолёт?
          Бар1
          1. Rusland (Rusland) Сегодня, 07:48
            Цитата: Бар1
            Цитата: bouncyhunter
            Правда в том , что самолёт "сырой" и с кучей детских болезней .


            евреям нравится больной самолёт?

            Нет, им нравится его лечить.
            Rusland
            1. Бар1 (Тимур) Сегодня, 07:51
              Цитата: Rusland
              Цитата: Бар1
              Цитата: bouncyhunter
              Правда в том , что самолёт "сырой" и с кучей детских болезней .


              евреям нравится больной самолёт?

              Нет, им нравится его лечить.


              это не возможно,в Израиле нет авиастроительных производств.
              Бар1
              1. Rusland (Rusland) Сегодня, 09:20
                Мозги им лечат, железяка не дружит с головой. Поддают газку, а он тормозит, хотят сделать горку, а получается подгорка.
                Rusland
      2. Арон Заави (Арон) Сегодня, 07:40
        Цитата: Бар1
        евреи в восторге от своих адиров,а итальянцы нет,где правда?

        А где итальянцы сказали, что он плохой? Их МО сказал, что у Италии нет денег. Это несколько другая причина. Потом ему придется объяснятся с рабочими завода построенного для производства F-35 в Европе.
        Арон Заави
        1. Rusland (Rusland) Сегодня, 07:56
          А чего объясняться, не "денег нет", а воевать нет желания и вбухивать деньги не знай во что, в отличии от вас. Штраф заплатят, всё чинно и благородно. Вы же не скупаете на свободные денежные средства золото или бриллианты, правильно, у Вас есть дела поважнее.
          Rusland
        2. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 07:56
          Их МО сказал, что у Италии нет денег
          Арон, а на огромные штрафы деньги почему-то есть:
          Мы чётко понимаем, что наше решение приведёт к штрафам. Но я говорю точно: мы больше не закупим ни одного этого самолёта
          rotmistr60
          1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 08:06
            Цитата: rotmistr60
            Их МО сказал, что у Италии нет денег
            Арон, а на огромные штрафы деньги почему-то есть:
            Мы чётко понимаем, что наше решение приведёт к штрафам. Но я говорю точно: мы больше не закупим ни одного этого самолёта

            Вопрос , что им важнее. Потом это заявление МО, а не Кабмина, а такие решения принимаются не единолично.
            Арон Заави
        3. Piramidon (Степан) Сегодня, 09:02
          Цитата: Арон Заави
          А где итальянцы сказали, что он плохой? Их МО сказал, что у Италии нет денег.

          А я его понял так - деньги есть, но не нужно их тратить на всякую фигню.
          Piramidon
  2. Vard Сегодня, 06:13
    Очень здраво рассуждает этот министр... Просто рад за Италию...
    Vard
    1. Маки Авелльевич (Дмитрий) Сегодня, 07:00
      Цитата: Vard
      Очень здраво рассуждает этот министр... Просто рад за Италию..


      в принципе согласен, но Италии пара милиардов не поможет.
      проблемы в экономике и в культуре у них кардинальные
      Маки Авелльевич
      1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 07:10
        Цитата: Маки Авелльевич
        Цитата: Vard
        Очень здраво рассуждает этот министр... Просто рад за Италию..


        в принципе согласен, но Италии пара милиардов не поможет.
        проблемы в экономике и в культуре у них кардинальные

        А в тысячилетней культуре, что Вам не нравится? "Здрасьте" что-ли по утрам Вам перестали говорить? belay
        ul_vitalii
        1. Маки Авелльевич (Дмитрий) Сегодня, 07:43
          Цитата: ul_vitalii
          А в тысячилетней культуре, что Вам не нравится? "Здрасьте" что-ли по утрам Вам перестали говорить?


          одним словом, ленивые они немноги. как и греки.
          не горят они желанием рватся в будущее. хотят чтоб всё осталось как было. а так небывает.
          или в перёд или назад. у них похоже назад. ждут пока опять мавры приплывут.

          п.с. чем так славна Итальянская "тысячелетняя культура" ? художниками?
          они только и занимались мелкими воийнушками между деревнями которые наывали королевствами.
          если вы имели в виду Римскую империю так связь между ней и Итальянской культурой, как бы не обидеть их - слаба
          Маки Авелльевич
          1. Rusland (Rusland) Сегодня, 08:06
            Дружище, о культуре народа принято говорить в комплексе, а не о случае произошедшем в таверне или пиццерии. Завтра откажутся от самолётов другие и опять безкультурие? Тут и задумаешься, а почему вас называют богоизбранными? Наверно сами идейку-то подкинули?
            Rusland
            1. Маки Авелльевич (Дмитрий) Сегодня, 08:40
              Цитата: Rusland
              Тут и задумаешься, а почему вас называют богоизбранными? Наверно сами идейку-то подкинули?


              ну как бы сам Б-г подкинул. как то так.
              Маки Авелльевич
            2. Маки Авелльевич (Дмитрий) Сегодня, 08:46
              Цитата: Rusland
              Дружище, о культуре народа принято говорить в комплексе, а не о случае произошедшем в таверне или пиццерии.


              я о комплексе и говорил. поледняя тысяча лет не достаточно комплексно?.
              пс кто говорил о " случае в пиццерии"??
              Маки Авелльевич
              1. Rusland (Rusland) Сегодня, 09:37
                За последнюю тысячу лет деградировали, оригинально, аплодисменты Вам из пустого зала, а о "случае в пиццерии" это для затравки, показать Вашу мелочность в оценке итальянской культуры.
                Хорошо, что слово БОГ написали с большой буквы, впредь это слово не сокращайте, как-то неблагодарно с Вашей стороны получается. hi
                Rusland
      2. Ratmir_Ryazan Сегодня, 09:39
        90 самолетов F-35 это 9 миллиардов долларов + постоянные немалые траты на их обслуживание и эксплуатацию...

        Европа уже давно культивирует создание единой армии для ЕС и вооружения они хотят делать сами, чтобы деньги оставались в ЕС...
        Ratmir_Ryazan
  3. 210окв (дмитрий) Сегодня, 06:13
    Италия скоро костью в горле у заштатников.Я помню как они старались в конце 70-х не допустить там в правительство коммунистов.
    210окв
  4. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 06:23
    Ваще-то итальянский политкласс - очень податливая субстанция. yes Будем посмотреть...
    злой партизан
    1. Дирижер Сегодня, 08:16
      ИтальНцы известные болтуны.
      Дирижер
  5. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 06:25
    Шикарное развитие событий! Ай Италия, Ай молодца. А ведь трещины пошли нешуточные. По самому ФУНДАМЕНТУ ЕС. Так ведь и завалиться может. Хотя про НАТО это пока не говорят, но ведь они - не разделимы.
    Горный стрелок
    1. asar (рустем) Сегодня, 08:45
      Похоже, они не вечны! Даже пирамиды египетские уже не вечны, что уж про ЕС, про НАТО! )))
      asar
  6. Грибок (Витёк) Сегодня, 06:31
    Америкосы хотели впихнуть свои самолёты. Но что то пошло не так.
    Грибок
    1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 06:50
      Добровольно-принудительное навязывание Америкой, это равносильно пинка под зад, при этом подзатыльник, это только ласка.
      ul_vitalii
  7. Павел 1 (Павел 1) Сегодня, 06:40
    Италия сейчас в системном кризисе. ничего удивительного особенно. Просто для них в данный момент это дорогое удовольствие. А вкладывать в оборонку на фоне пустеющего холодильника они не будут(это наша фишка, а не их)
    Павел 1
  8. askort154 (Александр) Сегодня, 06:42
    Они в принципе были ненужны Италии. Видимо хороший откат был заложен изначально.
    Когда-то (в 70-х) был большой скандал в Японии, за огромную взятку от компании Локхид. Наверняка, в стоимость F-35 входят расходы на взятки для чиновников принимающих решение о закупках этих "неведимок".
    askort154
  9. Lek3338 (Лекъ) Сегодня, 06:43
    Это партия особо об экономике и не думает у них другие цели .Они также против строительства энергетических трубопровода который приведет к диверсификации .Италия 3-я экономика Европы по потреблению газа .
    Россия поставляет 41 процент импорта ,также получает из Норвегии и Алжира .Прикрываются они заботой о природе но в отношении других трубопроводов почему то акции не проводят .Лоббируют чьи то интересы
    Lek3338
  10. Васян1971 (Василий) Сегодня, 06:44
    Всё-таки зрада - это заразно. Перенесла таки Нуландиха бациллу на родину...
    Васян1971
  11. Даниэль (Даниэль) Сегодня, 07:32
    Купят где они денутся
    Даниэль
    1. asar (рустем) Сегодня, 08:47
      Не знаю, не знаю! Купят ли?! "Сырок" он и есть "Сырок"!"
      asar
  12. грохот (НИКОЛАЙ) Сегодня, 07:33
    А что? Эта женщина профессиональный специалист в военно-организационной сфере. С большим реальным опытом. Решительна. Одним росчерком пера вернула стране, как минимум, 8 млрд.$.
    Если сейчас в итальянском правительстве большинство такие же квалифицированные и самостоятельные ребята, страна, пожалуй, вылезет из долгов.
    грохот
  13. Skuns Сегодня, 07:36
    Не купят они ха ха ха ..Там Израильская начинка !!! Все купите и еще на коленях умолять будете продать еще парочку..Иначе, ну сами знаете что произойдет с вами.! Евреи , убытков не любят и мстят жестко непокорным..Посмотрите на Россию господа ! soldier
    Skuns
  14. Jerk Сегодня, 07:39
    Неудивительно в свете создания европейской армии, мало, судя по всему, связаной с НАТО. Не говоря о том, что война - крайняя степень экономического противостояния, а война, пока торговая, США с Европой - идет уже вовсю.
    Достукались штативы
    Jerk
  15. Izotovp (Павел) Сегодня, 07:53
    Да ладно вам всем радоваться. Как бы с этим министром что-нибудь не случилось после таких решений:от несчастного случая до вдруг выявленной страшной коррупции.
    Izotovp
  16. Berkut24 (Алексей) Сегодня, 08:11
    Кто-то начал шагать не в ногу и кричать неправильные кричалки.
    Berkut24
  17. pafegosoff (Архип Пафегосов) Сегодня, 08:21
    Смело!
    Этак можно госпереворот заработать, тем более - долгов...
    Придет новый Дуче и будет служить ВПК США
    pafegosoff
  18. Васян1971 (Василий) Сегодня, 08:27
    "... официальный Рим принял решение об отказе от дальнейшего сотрудничества с США по программе истребителей пятого поколения F-35."
    Никогда такого не было и вот опять!©Черномырдин В.С.
    Васян1971
  19. Strashila (I) Сегодня, 08:40
    Взяли 10 штук, посчитали во что обходится эксплуатацию... прослезились от полученной перспективы вечных платежей Америке... за то что фактически будет стоять. Штраф заплатят один раз в отличии от затрат на эксплуатацию и вечной зависимости от поставщиков.
    Strashila
  20. Ratmir_Ryazan Сегодня, 09:47
    Элизабетта Трента - настоящий патриот своей страны, она прекрасно понимает, что какие бы прекрасные не были F-35 Италии сейчас они вообще никуда не уперлись, а 90 самолетов - это сразу 9 млрд долларов отдай (а это стоимость например Северного потока 2), да еще потом плати за обслуживание этих самолетов и все эти деньги уйдут в США...

    Италия имеет развитую промышленность им всегда будет выгоднее свой самолет создавать в кооперация с другими странами ЕС...
    Ratmir_Ryazan
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