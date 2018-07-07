Подснежник холодной войны. 35 лет визиту Саманты Смит в СССР

Это слова из книги, которую написала американская девочка много лет назад.Вряд ли сегодня современные подростки знают что-то о Саманте Смит. А когда-то она была самым известным ребёнком в мире. Без преувеличения.С тех пор прошло 35 лет, но до сих пор из памяти представителей среднего и старшего поколения не стёрся тот образ.Советские дети и помыслить не могли о том, чтобы написать письмо западному политическому лидеру с просьбой задуматься о налаживании дружественных отношений между двумя государствами, находившимися в состоянии холодной войны.Тем удивительнее для каждого юного гражданина СССР было то, что десятилетняя девочка из небольшого городка штата Мэн написала письмо генеральному секретарю ЦК КПСС Юрию Андропову, и ещё удивительнее то, что Юрий Андропов дал ей ответ, и юная Саманта получила от него приглашение посетить Советский Союз.Содержание письма Саманты Смит было несколько раз напечатано в советских газетах. В своём письме она беспокоилась о том, чтобы между нашими странами не началась ядерная война, и просила советское руководство ответить, что оно собирается делать, чтобы не допустить войны между США и СССР.Откуда же тогда было знать, что это было далеко не первое её письмо политическим лидерам мира, что Саманта ранее уже писала лидерам других стран, включая монаршие особы. Поэтому тогда советские дети (и не только дети) были по-настоящему удивлены поступком юной американки, зачитывая буквально до дыр «Пионерскую правду», которая вела настоящую «хронику» событий, связанных с Самантой.В середине летних каникул 1983 года () Саманта Смит с родителями прилетела в Москву, в аэропорту их встречали буквально толпы людей. За те две недели, что семья Смит провела в СССР, Саманта посетила Москву, Ленинград, несколько дней провела в пионерском лагере «Артек».За эти считанные дни Саманта стала мировой знаменитостью и без преувеличения - настоящей героиней для советских мальчишек и девчонок.Это лозунги 1983 года.Ей подражали, её любили, у нее была большая переписка с детьми со всего мира, основное место в которой занимала переписка с детьми из Советского Союза.Саманту называли одновременно маленьким послом мира и орудием пропаганды. Безусловно, без пропаганды не обошлось, но получилось, что Саманта сыграла на руку обеим сверхдержавам: очаровала советских людей своей американской непосредственностью и показала американцам человеческое лицо СССР.В начале восьмидесятых угроза мирового конфликта была реальна как никогда. Это сложно не признавать. Советский Союз обвиняли в том, что у него существуют агрессивные планы захвата территорий других стран при использовании военной силы. В качестве типичных аргументов использовались следующие: советские танки стоят под Берлином, в Варшаве, в Чехословакии, на юге Европы, Москва ввела войска в Афганистан.В 1981 году президентом США становится убежденный антикоммунист Рональд Рейган, который грозится отправить марксизм-ленинизм на свалку истории, а в Советском Союзе примерно в это же время к власти приходит бывший руководитель КГБ Юрий Андропов, который не намерен идти на уступки в отношениях с Западом.Ситуация накаляется до предела, обе страны усиливают гонку вооружений. Двум сверхдержавам срочно необходима разрядка. И здесь очень кстати в прессе публикуется письмо юной американки.На тот момент складывалось впечатление, что поездка Саманты была чуть ли не совместной советско-американской операцией по налаживаниюРодители Саманты также придерживались мнения, что оба государства пытались использовать их дочь в психологической войне, но от этого их народы только выиграли. Благодаря поездке Саманты, по телевидению в США впервые показали, как играют советские дети, а в Советском Союзе увидели, что у американцев, живущие повседневными делами.Но внезапная гибель самой известной девочки только подтвердила теорию заговора.25 августа 1985 года Саманта со своим отцом возвращается из Великобритании, при посадке в аэропорту Огаста самолёт терпит крушение. В случайность авиакатастрофы верят единицы.Позже в СССР в журналистской среде появится версия о том, что причина - просоветские высказывания Саманты, которые шли вразрез с политикой США.После возвращения домой Саманта часто давала интервью, высказывала своё мнение о том, что советский народ бояться не надо, что в СССР живут такие же дети, они также хотят дружить. Девочка росла, умнела. Она стала слишком самостоятельна в своих суждениях. Образ врага, созданный в Америке о Советском Союзе, был частично разрушен во многом благодаря той самой поездке Саманты в Россию.По другой версии, в гибели Саманты увидели «след КГБ и ЦРУ» – якобы таким образом спецслужбы хотели завершить операцию. За несколько месяцев до трагедии новым руководителем страны Советов становится Михаил Горбачёв, который поставил себя как политика, чрезмерно открытого к мирному диалогу с США, и посредники в этом вопросе двум странам оказались больше не нужны.Доказательств этим версиям, конечно же, нет, но людям по обе стороны океана слишком сложно было поверить, что жизнь 13-летней девочки могла прерваться так рано и так трагично - без каких-либо подковёрных интриг.После смерти Саманты в Советском Союзе постарались сделать так, что бы память о ней и её благородной миссии посла доброй воли не стёрлась.В пионерском лагере «Морской» была открыта аллея имени Саманты Смит и памятная стела. Её именем назван астероид, открытый крымским астрономом Л.Черных, также её имя присвоено горной вершине на Кавказе, морскому судну, якутскому алмазу. Улицы имени Саманты Смит есть в населённых пунктах Бурятии и Брянской области.Сегодня, когда на нашей планете не прекращаются военные конфликты, и опять говорят об опасности большой войны, возможно, не хватает той непосредственнойдипломатии, которая без пропагандистского налёта могла бы сказать современным политикам: «Мир – это главное, что у нас есть, берегите его».