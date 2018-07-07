09:56 07 июля
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СМИ: Авиабазу "Хмеймим" снова пытались атаковать с воздуха

Ливанские информационные службы сообщают об очередной попытке боевиков атаковать российскую авиабазу «Хмеймим» в сирийской Латакии. Так, портал AMN сообщает о том, что несколько беспилотников, снаряжённых взрывными устройствами, были направлены к северо-восточному периметру российской базы ВКС в Сирии.

Заявлено, что дроны не смогли поразить каких-либо объектов на российской авиабазе.

СМИ: Авиабазу "Хмеймим" снова пытались атаковать с воздуха



Прозвучала сирена тревоги, и расчёты систем ПВО, находящихся на «Хмеймиме», приступили к нейтрализации угрозы. По некоторым данным, несколько беспилотных летательных аппаратов были уничтожены зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь».

По данным ливанских СМИ, БПЛА были направлены в сторону Хмеймима из района Джизр-эль-Шугур, расположенного в юго-западной части Идлиба. Эта территория относится к так называемой зоне деэскалации, которая по договорённостям должна контролироваться турецким военным контингентом. Судя по всему, с контролем со стороны турецкого контингента в Идлибе не всё ладно.

В арабоязычных источниках заявлено, что район Джизр-эль-Шугур подвергся бомбардировке с воздуха.

На территории этого района провинции Идлиб сконцентрированы боевики так называемой Исламской партии Туркестана и Хайат Тахрир аш-Шам (*запрещены в России). Главари этих группировок не скрывают того, что всякий раз стараются тщательно готовить атаку на российский военный объект в Латакии.

Противовоздушный зонтик, раскрытый над авиабазой «Хмеймим», все последние несколько угроз с воздуха благополучно нейтрализовал.

В Минобороны РФ эту информацию пока не комментируют.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 31

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  1. 501Legion (Артём) Сегодня, 07:38
    Не удивлюсь если после зачистки Юга. будут ровнять Идлиб плотным огнём
    501Legion
    1. Rusland (Rusland) Сегодня, 07:44
      Гадюшник тот ещё.
      Rusland
      1. Leeds (Alexander) Сегодня, 08:47
        Там турецкие опорники. Но подобные провокации - повод.
        Leeds
    2. Skuns Сегодня, 07:47
      Авиабазу "Хмеймим" снова пытались атаковать с воздуха

      И кто же такие наглецы bully ..? МО молчит и тупо сбивает ,но ведь сейчас все можно вычислить , что откуда и зачем и почему..Выдавливают русских из Сирии и БВ, мешаем мы им жутко там творить свои кровавые делишки ..Что то Вангу вспомнил "Пока Сирия не пала .." А потом начнется ..
      Надо держаться мужики ..Иначе там такая кровавая бойня развернется и к границам России двигаться начнет..Короче Армагедон , как в США пугают народ..)))
      Skuns
      1. Вендиго (Андрей) Сегодня, 07:53
        Цитата: Skuns
        Надо держаться мужики .

        А вам то что держатся? Или на ваш диван события в Сирии как то влияют? wassat
        Вендиго
        1. Skuns Сегодня, 08:32
          Цитата: Вендиго
          Цитата: Skuns
          Надо держаться мужики .

          А вам то что держатся? Или на ваш диван события в Сирии как то влияют? wassat

          Влияют(сердце ныть начинает) . soldier .Вот большинство в России всегда интересуются политической обстановкой в мире, как бы нас не пытались превратить в тупых обывателей западного образца..!
          Или допустим отвлечь пенсионной реформой .. hi ЗРИ В КОРЕНЬ и умей читать между строк , это у нас русских уже в крови ! Надеетесь ,что мы скоро вымрем ? Нет уж, мы живучии и детям и внукам ВСЕ передадим и расскажем Чтобы отомстили за нас .! soldier
          Skuns
      2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 08:35
        Что там и как и почему тупо молчит МО,при этом ПВО действует нам не скажут.И правильно делают..
        Цитата: Skuns
        Авиабазу "Хмеймим" снова пытались атаковать с воздуха

        И кто же такие наглецы bully ..? МО молчит и тупо сбивает ,но ведь сейчас все можно вычислить , что откуда и зачем и почему..Выдавливают русских из Сирии и БВ, мешаем мы им жутко там творить свои кровавые делишки ..Что то Вангу вспомнил "Пока Сирия не пала .." А потом начнется ..
        Надо держаться мужики ..Иначе там такая кровавая бойня развернется и к границам России двигаться начнет..Короче Армагедон , как в США пугают народ..)))
        210окв
      3. donavi49 Сегодня, 08:53
        Кто - бабахи из кружка моделист-конструктора. Используя контролеры и двигатели купленные на Али, а планер из подручных материалов.
        Откуда - из Идлибщины.

        Стоимость таких поделок пара-тройка сотен баксов.
        donavi49
    3. Вендиго (Андрей) Сегодня, 07:50
      Цитата: 501Legion
      Не удивлюсь если после зачистки Юга. будут ровнять Идлиб плотным огнём

      И чем же его ровнять вы собрались? Вы хоть в курсе насколько сократился (путем вывода) парк самолетов вкс в Сирии?
      Вендиго
      1. asar (рустем) Сегодня, 08:14
        Нужные остались, уверяю Вас! А коль понадобиться - еще прибудут!
        asar
      2. Piramidon (Степан) Сегодня, 08:36
        Цитата: Вендиго
        Вы хоть в курсе насколько сократился (путем вывода) парк самолетов вкс в Сирии?

        В марте 2016 тоже выводили авиатехнику с базы Хмеймим.
        Piramidon
      3. 501Legion (Артём) Сегодня, 08:38
        а кто вам сказал что будет его ровнять авиация России.
        501Legion
      4. seal78 (Алексей) Сегодня, 08:55
        Как сократился, так и расширится.
        seal78
    4. donavi49 Сегодня, 08:01
      Идлиб это зона оккупации Султана. Он по периметру свои посты поставил - там турецкая армия размещена.
      donavi49
  2. К-50 (Алексей) Сегодня, 08:00
    Надо места, откуда вылетают беспилотники, утюжить и санировать с помощью ОДАБов, дабы всю нечисть оттуда вывести. Мешают мир в Сирии наводить, однако. what
    К-50
    1. Piramidon (Степан) Сегодня, 08:40
      Цитата: К-50
      Надо места, откуда вылетают беспилотники, утюжить

      Не все так просто. Есть международная договоренность - не трогать "зоны деэскалации". Этим и пользуются бармалеи-авиамоделисты. Нужно бы на турок надавить, чтобы они там зачистки провели, раз уж за эту территорию отвечают.
      Piramidon
      1. seal78 (Алексей) Сегодня, 08:59
        раз уж за эту территорию отвечают
        Отвечают? Они оккупировали эту территорию.
        seal78
      2. К-50 (Алексей) Сегодня, 09:00
        Цитата: Piramidon
        Не все так просто. Есть международная договоренность - не трогать "зоны деэскалации".

        Если оттуда происходит вооружённое нападение, то они сами нарушили ту договорённость, следовательно подлежат принудительной отправки к гуриям и шайтанам. yes
        К-50
  3. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 08:01
    с контролем со стороны турецкого контингента в Идлибе не всё ладно
    Ладно если только с контролем. А то проходили предположения, что возможно с молчаливого согласия турок.
    rotmistr60
    1. seal78 (Алексей) Сегодня, 08:57
      Ладно с молчаливого согласия, а то - по прямому указанию. Практически не сомневаюсь в этом.
      seal78
  4. Комментарий был удален.
  5. Громобой Сегодня, 08:09
    Летят подарки с протурецкого фронта.Анкара объявила туркоманские и в целом османские агломераты зоной своих интересов,2 Су сбили именно по причине нежелания Анкары видеть Россию закреплённую в этих районах.Если не подчинить,так смести алавитов в море давняя задумка Анкары.
    Громобой
    1. asar (рустем) Сегодня, 08:16
      Турции не видать Сирии! И никто не выдавит, пока там Россия!
      asar
  6. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 08:12
    Эта территория относится к так называемой зоне деэскалации, которая по договорённостям должна контролироваться турецким военным контингентом.
    ...Ответка необходима...А как проведешь, там типа "союзники".Эрдоган с одной стороны, громкие заявления делает в отношении США, с другой стороны ,кнопки на стул подкладывает...
    parusnik
  7. Santor (Viktor) Сегодня, 08:16
    Цитата: Вендиго
    А вам то что держатся? Или на ваш диван события в Сирии как то влияют?

    А на Ваш ? Или вы не в России? Захваченные нефтяные поля УЖЕ обеспечивают финансово не только операции ВКС и Армии в Сирии, но у существование ЛДНР. Это кроме того что Европа массово закупает донецкий уголь - в среднем ежесуточно российско-польскую границу пересекают 3-4 состава по 5000 тонн.... Ежесуточно...

    Говорите уменьшилось? Наверно Вы из тех кто не сомневается о наличии трехбуквенного предмета там, где его существование прописано на заборе.... Вывезли (не вывели) 11 единиц авиатехники... в утиль.... Есть такое понятие - моторесурс... Всё... Так как на одних и тех же самолетах и вертолетах прошли боевую обкатку практически 88% летчиков ВКС Россиии (не мои цифры а озвученные Шойгу в докладе).

    Влияет тем что Россия не дала построить нефыте и газопроводы через территорию Сирии, тем самым закрепив стабильные поступления в свой бюджет. Не секрет, что 62% поступлений в бюджет идет именно от продажи углеводородов. (раньше было значительно больше).
    И задача Израиля и арабских Ко была не только пустить через Средиземку дешевые нефть и газ, но и посредством этого подорвать экономику России, а так же убрать возможности ее влияния на страны Европы.

    После стольких лет не понимать этого могут или слепые убежденные либерасты или же враги России. Ну они то все видят и понимают, и от этого их корежит еще больше...

    И строчатся посты типа "зачем нам этот чемпионат лучше бы раздали бы деньги пенсионерам"... "Зачем нам Сирия только деньги тратим, лучше бы дитям мороженое купили бы" "Зачем тратиться на вооружение когда на нас никто не нападает, надо потратить деньги на пенсионеров, детей и понастроить жилья а лучше просто раздавать на улицах"

    Я уже приводил пример от хакерской группы, приведу еще раз кто не понимает:

    Santor
    1. nPuBaTuP (Николай) Сегодня, 08:39
      ежесуточно российско-польскую границу пересекают 3-4 состава по 5000 тонн

      Это какую такую границу?(Калининград не упоминать)Где это она проходит?
      nPuBaTuP
      1. Дирижер Сегодня, 09:21
        Да, где составы то проходят через границу польщи и рф?
        Дирижер
    2. d1975 Сегодня, 08:51
      Спасибо вам за настоящий толковый ответ ! Экономически обоснованный и доказанный ! Редко такое стало тут , в основном привет...……… и всё в этом духе , а про правду богоизбранным евро...……. всегда бан , хотя они и есть одни из поджигателей этого костра ! Спасибо ещё раз ! hi
      d1975
  8. Роман Сибиряк (Роман Сибиряк) Сегодня, 08:24
    Арабским СМИ я не очень доверяю, подождем заявление МО!!!!!!!
    Роман Сибиряк
  9. Симон (Вячеслав) Сегодня, 08:37
    Цитата: Skuns
    Авиабазу "Хмеймим" снова пытались атаковать с воздуха

    И кто же такие наглецы bully ..? МО молчит и тупо сбивает ,но ведь сейчас все можно вычислить , что откуда и зачем и почему..Выдавливают русских из Сирии и БВ, мешаем мы им жутко там творить свои кровавые делишки ..Что то Вангу вспомнил "Пока Сирия не пала .." А потом начнется ..
    Надо держаться мужики ..Иначе там такая кровавая бойня развернется и к границам России двигаться начнет..Короче Армагедон , как в США пугают народ..)))

    Похоже и турки в этом заинтересованы. Я лично туркам не доверяю, они в любой момент могут нас предать. Уже было такое. Они мечтают о своем величестве и хотят возродить свою империю. Кто им выгоден, к тому они и прикрепляются. Беспилотники атаковали нашу базу с ее территории. Что они этих боевиков ликвидировать не могут?
    Симон
  10. Strashila (I) Сегодня, 08:47
    Открыта потребность в разработке дешевых управляемых боеприпасов для уничтожения малоразмерных целей типа БПЛА и управляемых авиабомб, РС и одиночных минометных мин.
    Strashila
  11. APASUS (Pavo) Сегодня, 09:52
    Ну можно констатировать смело ,что попытки подобного рода не прекратятся ,а новые БПЛА будут более сложными и приходить будут по непредсказуемой траектории.
    Интересно мнение тех кто контролирует всех и вся в Сирии ,где Вы наши израильские товарищи ?
    APASUS
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