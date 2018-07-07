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СМИ: Авиабазу "Хмеймим" снова пытались атаковать с воздуха
Ливанские информационные службы сообщают об очередной попытке боевиков атаковать российскую авиабазу «Хмеймим» в сирийской Латакии. Так, портал AMN сообщает о том, что несколько беспилотников, снаряжённых взрывными устройствами, были направлены к северо-восточному периметру российской базы ВКС в Сирии.
Заявлено, что дроны не смогли поразить каких-либо объектов на российской авиабазе.
Прозвучала сирена тревоги, и расчёты систем ПВО, находящихся на «Хмеймиме», приступили к нейтрализации угрозы. По некоторым данным, несколько беспилотных летательных аппаратов были уничтожены зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь».
По данным ливанских СМИ, БПЛА были направлены в сторону Хмеймима из района Джизр-эль-Шугур, расположенного в юго-западной части Идлиба. Эта территория относится к так называемой зоне деэскалации, которая по договорённостям должна контролироваться турецким военным контингентом. Судя по всему, с контролем со стороны турецкого контингента в Идлибе не всё ладно.
В арабоязычных источниках заявлено, что район Джизр-эль-Шугур подвергся бомбардировке с воздуха.
На территории этого района провинции Идлиб сконцентрированы боевики так называемой Исламской партии Туркестана и Хайат Тахрир аш-Шам (*запрещены в России). Главари этих группировок не скрывают того, что всякий раз стараются тщательно готовить атаку на российский военный объект в Латакии.
Противовоздушный зонтик, раскрытый над авиабазой «Хмеймим», все последние несколько угроз с воздуха благополучно нейтрализовал.
В Минобороны РФ эту информацию пока не комментируют.
Заявлено, что дроны не смогли поразить каких-либо объектов на российской авиабазе.
Прозвучала сирена тревоги, и расчёты систем ПВО, находящихся на «Хмеймиме», приступили к нейтрализации угрозы. По некоторым данным, несколько беспилотных летательных аппаратов были уничтожены зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь».
По данным ливанских СМИ, БПЛА были направлены в сторону Хмеймима из района Джизр-эль-Шугур, расположенного в юго-западной части Идлиба. Эта территория относится к так называемой зоне деэскалации, которая по договорённостям должна контролироваться турецким военным контингентом. Судя по всему, с контролем со стороны турецкого контингента в Идлибе не всё ладно.
В арабоязычных источниках заявлено, что район Джизр-эль-Шугур подвергся бомбардировке с воздуха.
На территории этого района провинции Идлиб сконцентрированы боевики так называемой Исламской партии Туркестана и Хайат Тахрир аш-Шам (*запрещены в России). Главари этих группировок не скрывают того, что всякий раз стараются тщательно готовить атаку на российский военный объект в Латакии.
Противовоздушный зонтик, раскрытый над авиабазой «Хмеймим», все последние несколько угроз с воздуха благополучно нейтрализовал.
В Минобороны РФ эту информацию пока не комментируют.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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