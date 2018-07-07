На горизонте - нефть по 150. Доклад западных аналитиков

Аналитики западной компанииопубликовали доклад, в котором прогнозируется стремительный рост цен на нефть. В аналитической структуре заявлено, что мировая экономика загнала себя в таких условия, выход из которых может быть только один: радикальный рост цен на «чёрное золото». Какие доводы при этом озвучиваются?Так, в докладе говорится о том, что рынок успокоился в связи с избыточным предложением нефти. Избыток «чёрного золота» приводит к тому, что в последние 3-4 года существенно упали инвестиции в геологоразведку. В свою очередь это ведёт к тому, что после исчерпания основных объёмов разведанных месторождений нефтедобытчики могут столкнуться с серьёзнейшей проблемой: «где бурить, чтобы это было экономически целесообразно?»О том, какое именно время должно пройти, чтобы снижение инвестиций в мировую геологоразведку привело к стремительному росту цен на нефть, не говорится. Зато говорится о том, что ситуация может свестись к тому, что баррель нефти по 150 долларов станет реальностью.Напомним, что в своё время нефть марки Brent торговалась почти по 130 долларов за бочку, а потому прогноз Sanford C.Bernstein & Co не выглядит фантастическим.Ранее экономические эксперты отмечали, что нынешним летом нефть преодолеет психологический барьер в 80 долларов за баррель. Пока этого не произошло, однако нефть на фоне заявлений тех или иных политиков «скачет» в пределах 76-79,5 долларов за бочку.При дешёвом рубле такие нефтяные котировки приносят российскому бюджету огромные сверхприбыли, так как бюджет рассчитывался, исходя из цены на нефть в районе 40-45 долларов за баррель.