09:52 07 июля
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На горизонте - нефть по 150. Доклад западных аналитиков

Аналитики западной компании Sanford C.Bernstein & Co опубликовали доклад, в котором прогнозируется стремительный рост цен на нефть. В аналитической структуре заявлено, что мировая экономика загнала себя в таких условия, выход из которых может быть только один: радикальный рост цен на «чёрное золото». Какие доводы при этом озвучиваются?

Так, в докладе говорится о том, что рынок успокоился в связи с избыточным предложением нефти. Избыток «чёрного золота» приводит к тому, что в последние 3-4 года существенно упали инвестиции в геологоразведку. В свою очередь это ведёт к тому, что после исчерпания основных объёмов разведанных месторождений нефтедобытчики могут столкнуться с серьёзнейшей проблемой: «где бурить, чтобы это было экономически целесообразно?»

На горизонте - нефть по 150. Доклад западных аналитиков



О том, какое именно время должно пройти, чтобы снижение инвестиций в мировую геологоразведку привело к стремительному росту цен на нефть, не говорится. Зато говорится о том, что ситуация может свестись к тому, что баррель нефти по 150 долларов станет реальностью.

Напомним, что в своё время нефть марки Brent торговалась почти по 130 долларов за бочку, а потому прогноз Sanford C.Bernstein & Co не выглядит фантастическим.

Ранее экономические эксперты отмечали, что нынешним летом нефть преодолеет психологический барьер в 80 долларов за баррель. Пока этого не произошло, однако нефть на фоне заявлений тех или иных политиков «скачет» в пределах 76-79,5 долларов за бочку.

При дешёвом рубле такие нефтяные котировки приносят российскому бюджету огромные сверхприбыли, так как бюджет рассчитывался, исходя из цены на нефть в районе 40-45 долларов за баррель.


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Комментарии 29

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  1. 501Legion (Артём) Сегодня, 08:37
    вот Заживёёёёёёёёём то )
    501Legion
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 08:38
      Ага,теперь можно и не импортозамещаться...Купим,черт побери!
      Цитата: 501Legion
      вот Заживёёёёёёёёём то )
      210окв
      1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:45
        "Мечты , мечты
        Где ваша сладость ?
        Мечты ушли ...
        Осталась гадость ..."
        bouncyhunter
        1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 08:47
          Паш,все эти аналитики чем то напоминают медиумов..За свои слова не отвечают.Но деньгу гребут.Поменьше обращать внимания желаю на подобные утверждения.На нас это отразится только ценой на АЗС,и не в сторону уменьшения.
          Цитата: bouncyhunter
          "Мечты , мечты
          Где ваша сладость ?
          Мечты ушли ...
          Осталась гадость ..."
          210окв
          1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:51
            Я давно говорю что самая непыльная работёнка у аналитиков и синоптиков . wink
            bouncyhunter
            1. cariperpaint Сегодня, 09:16
              Вообще то аналитика это очень сложная и серьезная работа. Ппосто грамотных аналитиков очень мало и стоят они дикие деньги. Это же не предсказания,это больше математика.
              cariperpaint
              1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:20
                Согласен , это в полной мере касается и грамотных синоптиков . И как правило , мнение и тех и других редко становится достоянием общественности . Но в предыдущем комментарии я вёл речь о т.н. "ширпотребе" .
                bouncyhunter
      2. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 09:06
        210окв (дмитрий) hi
        Ага,теперь можно и не импортозамещаться...Купим,черт побери!
        Да запросто.А вместо своих средне-азиатов по дешевле и сговорчивей привезут И так до следующего кризиса.
        На горизонте - нефть по 150. Доклад западных аналитиков
        И бензин по 150 в России.Нужно будет на минус помножить все обещанки власти прорваться в экономике laughing
        Наблюдатель2014
    2. Голован Джек (Роман) Сегодня, 08:43
      Цитата: 501Legion
      вот Заживёёёёёёёёём то )

      Плюсики колотим? Тоже занятие laughing
      От появления статьи на сайте до Вашего (глубоко осмысленного, безусловно) комментария - 3 минуты feel
      Голован Джек
      1. Плотник 2329 (Вася) Сегодня, 08:46
        Да тут половина таких.
        Цитата: Голован Джек
        Цитата: 501Legion
        вот Заживёёёёёёёёём то )

        Плюсики колотим? Тоже занятие laughing
        От появления статьи на сайте до Вашего (глубоко осмысленного, безусловно) комментария - 3 минуты feel
        Плотник 2329
        1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 08:50
          Цитата: Плотник 2329
          тут половина таких...

          ... причем бо́льшая laughing
          ЗЫ: это стеб. Просто забавляют почему-то ходячие выражения про "две большие разницы" (разница при этом - одна) и "бо́льшую половину" (половины всегда одинаковы. По определению).
          Голован Джек
      2. Перейра (Михаил) Сегодня, 08:54
        А чего тут осмысливать? Мне и заголовка хватило. Опять безбрежный оптимизм. Только теперь уже на фоне проблемы с пенсионным возрастом.
        У Легиона же абсолютно правильная реакция. Такая, по идее, после прочтения статьи и должна быть. Только он не удержался и съязвил.
        Перейра
        1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 09:02
          Цитата: Перейра
          У Легиона же абсолютно правильная реакция

          А вот и группа поддержки подтянулась laughing
          Цитата: Перейра
          Такая, по идее, после прочтения статьи и должна быть

          Я бы сказал - такая же, как и "статья": и статья - ни о чем, и комментарий - тоже ни о чем...
          Ску-у-ууучно request
          Голован Джек
          1. spektr9 Сегодня, 09:42
            Ску-у-ууучно

            Скучает троль, нет корма нынче laughing
            spektr9
            1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 09:49
              Цитата: spektr9
              Ску-у-ууучно

              Скучает троль, нет корма нынче laughing

              Я обращу на Вас внимание, спасибо за подсказку yes
              Немногословный Вы наш, афоризменный laughing
              Голован Джек
  2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 08:37
    Мировая экономика загнала себя в угол?Да нет..Это заштатники загоняют мировую экономику в угол.
    210окв
  3. Громобой Сегодня, 08:41
    Раньше следил за баксом и бочкой нефти интересовался,но испытывая планомерное повышение цен в "пятёрочке" и повышение налогов- сборов,я как даос отдался течению волны.)))Создалось впечатление,что даже если бочка будет стоить 500,то и это не удешевит ежедневный кирпичик хлеба и вкусности для дочки.А даже и удорожит,при моём стабильном окладе.Такая вот у меня макроэкономика в кошельке)))
    Громобой
  4. Симон (Вячеслав) Сегодня, 08:43
    Цитата: 501Legion
    вот Заживёёёёёёёёём то )

    Ага! Если у нас на бензоколонке денег хватит! laughing wink
    Симон
  5. Симон (Вячеслав) Сегодня, 08:45
    Цитата: 210окв
    Ага,теперь можно и не импортозамещаться...Купим,черт побери!
    Цитата: 501Legion
    вот Заживёёёёёёёёём то )

    Вот вам и пенсионную реформу делать не надо, если гнать топливо за рубеж! wink
    Симон
  6. Rostislav (Ростислав) Сегодня, 08:46
    Ещё бы это идиотское Кудринской "бюджетное правило" отменить, по которому при цене свыше 40 $ за баррель "излишки" не на развитие, а на "накопление" направляются, вкладываются в ценные бумаги. Опять инвестирует в чужие экономики, оставляя свои производства на голодном пайке.
    Rostislav
    1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 09:44
      Пополнять резервный фонд необходимо, так как завтра может долбануть ещё один кризис, а на счёт развития производства, в течении пяти лет, в России создадут ещё 49 технопарков.
      Вадим237
  7. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 08:52
    Это противоречит заявлениям Трампа. Он просто требует от ОПЕК снижения цен на топливо. Почему? У него же сланцевой - "хоть залейся"? И газа сжиженного - на всю Европу... Что то не стыкуется. Скважин новых под сланцевую нефть в США - не прибавляется. Бензин у них вырос процентов на 30 ( друзья писали с 2 до 2.7 бакса за галлон), и продолжает расти.
    Катастрофа намечается? Как то многовато громких заявлений... А нефть все растёт и растет laughing
    Горный стрелок
  8. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 09:00
    Ежели и произойдет такое....Кто-то карманы деньжищами набьёт...Поднимутся цены на бензин...Будет сдерживаться инфляция...Ведут новые налоги.Все будет хорошо...
    parusnik
  9. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 09:14
    Ничто так дёшево не стоит, как прогноз финансовых аналитиков. yes
    Хотя нефть по 100 баксов за бочку нам точно не помешала бы. Как известно разницу между текущей ценой на нефть и ценой, заложенной в бюджете, складывают в резервные фонды. А там пока заложена цена в 40 баксов за бочку.
    злой партизан
    1. spektr9 Сегодня, 09:44
      Ну народу хоть 100, хоть 300, один черт НДС с пенсионным все ровно поднимут
      spektr9
  10. Ecilop (Алексей) Сегодня, 09:29
    Вот одно не могу понять.
    Если цена на нефть мало влияет на бензин, поскольку большую часть занимает стоимость переработки...
    То!
    Какого... хмм... Соляра дороже 95го? (Ну в одной цене, в лучшем случае).,?
    Ecilop
    1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 09:51
      70% стоимости бензина и солярки, уходит государству. И производителям не выгодно топливо продавать в России, его выгодней продать Европе, где за литр дадут 120 рублей.
      Вадим237
  11. APASUS (Pavo) Сегодня, 09:42
    Человек бы вывел график,вот вам вложения и вот добыча.Обрисовал в полной мере зависимость ,а так одни слова........
    APASUS
  12. NKVD (Игорь) Сегодня, 09:51
    Что с этого толку? Сейчас нефть за 60 и доллар не падает и цены на бензин растут.Я считаю был размен Крыма на доллар в два раза дороже ну в прочем так же как и на зарубежные товары.
    NKVD
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