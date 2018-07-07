09:54 07 июля
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Пресс-служба Кремля: Президента интересует реакция общества на пенсионную реформу

Обсуждается опубликованная накануне информация о том, что президент России «заинтересовался реакцией общественности» на инициативу о повышении пенсионного возраста. Напомним, что об интересе Владимира Путина к общественному мнению высказался пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам руководителя пресс-службы Кремля, президент «получает всю полноту информации по самым разным каналам». Это, как отмечает Песков, является залогом получения объективной информации.

При этом Дмитрий Песков не прокомментировал того, какое же мнение у президента сформировалось после того, как миллионы россиян крайне негативно отреагировали на инициативу по существенному повышению пенсионного возраста в стране.


Пресс-служба Кремля: Президента интересует реакция общества на пенсионную реформу


Напомним, что ранее различные службы социологического мониторинга озвучили свои цифры по проценту россиян, которые пенсионную реформу в предложенном правительством виде одобряют. Разные источники дают примерно одинаковые цифры: одобряющих пенсионную реформу – около 6-8%. Более 90% граждан нашей страны выступают категорически против существенного повышения возраста выхода на пенсию. Аргументов немало: низкая средняя продолжительность жизни в первую очередь у мужчин, сложности с поиском работы для граждан старше 50-55 лет, медицинские аспекты труда людей 63-65-летнего возраста.

Ранее Дмитрий Песков сообщал, что Владимир Путин не занимается пенсионной реформой. Несколько лет назад Владимир Путин отмечал, что не поддержит повышение пенсионного возраста в России.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 66

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  1. koksalek Сегодня, 08:54
    игра в глухой телефон вот что напоминает эта информация из "разных" источников
    koksalek
    1. SSR (Roman) Сегодня, 08:57
      Цитата: koksalek
      игра в глухой телефон вот что напоминает эта информация из "разных" источников

      Но с другой стороны, нам тоже интересно как ВВП "отреагирует" на НДС, пенсионный и прочее... ведь он говоиил что 8 надо найти другим способом.
      SSR
      1. solzh (Сергей) Сегодня, 09:10
        2-3 года с пенсионного возраста скинет с 63-65 до 60-63, про НДС реакции не будет, либо скажет общие фразы про повышение НДС и оставит его в размере 20%.
        solzh
        1. Boris55 (Борис) Сегодня, 09:35
          Цитата: solzh
          2-3 года с пенсионного возраста скинет

          За проведение внутренней политики в стране отвечает председатель правительства - Медведев, являющийся председателем партии ЕР, которая занимает Конституционное большинство в Думе. Подконтрольная Медведеву Дума издаёт нужные ему законы, которые он обеспечивает финансово, через планирование бюджета страны.
          Boris55
          1. Logall (Александр) Сегодня, 09:44
            Цитата: Boris55
            Подконтрольная Медведеву Дума издаёт нужные ему законы

            А Путин не причём? lol
            Это правительство Путина... Все они из одного места вылезли...
            Или кто выдвигает премьера? А кто может разогнать правительство в случае чего? ЕдРо - также партия Путина!
            Цитата: Boris55
            За проведение внутренней политики в стране отвечает председатель правительства - Медведев
            А президент у нас типа английской королевы? У нас президентская республика! Президент занимается и внешней и внутренней политикой... А премьер его зам, в каком-то смысле...
            Logall
            1. Boris55 (Борис) Сегодня, 09:47
              Цитата: Logall
              Это правительство Путина...

              Это правительство ЕР, которую мы выбрали в Думу. Неужели вы думаете, что депутаты от ЕР на распил бюджета страны одобрят не своего председателя партии? laughing
              Boris55
              1. solzh (Сергей) Сегодня, 09:50
                Цитата: Boris55
                Это правительство ЕР, которую мы выбрали в Думу.

                Мы - не надо, я за КПРФ на выборах в думу голосовал.
                solzh
                1. Boris55 (Борис) Сегодня, 09:53
                  Цитата: solzh
                  Мы - не надо, я за КПРФ на выборах в думу голосовал.

                  А я за "Родину" и что? Факт в том, что подавляющее большинство проголосовало за ЕР.
                  Boris55
          2. басмач (Константин) Сегодня, 09:46
            Не несите ахинею, лучше Конституцию почитайте, там четко написано, за что отвечает президент
            басмач
        2. Logall (Александр) Сегодня, 09:37
          Почву готовят! Скоро конец ЧМ... Можно будет митинговать... И одно дело разогнать "ониже ональных" и совсем другое - взрослых, мыслящих, имеющих семью людей которые знают за что идут.
          А те, кто идёт не за деньги спонсоров, а за правду, пойдут до конца!
          Logall
          1. Boris55 (Борис) Сегодня, 09:42
            Цитата: Logall
            ... и совсем другое - взрослых...

            Не волнуйтесь. У Путина яйца железные, надо будет - разгонит за милу душу, только повод дайте. Чик-чирик - и не ту птички, отсчирикалась. laughing

            Проще разогнать майдан, чем утихомирить гражданскую войну.
            Boris55
            1. solzh (Сергей) Сегодня, 09:47
              По вашим словам
              Цитата: Boris55
              За проведение внутренней политики в стране отвечает председатель правительства - Медведев,

              Причём тут Путин?
              Цитата: Boris55
              У Путина яйца железные, надо будет - разгонит за милу душу, только повод дайте.

              Посмотрим, увидим, народ сделает выводы. И хватит народ пугать майданом, мы в России живём, а не на Украине.
              solzh
              1. Boris55 (Борис) Сегодня, 09:51
                Цитата: solzh
                Причём тут Путин?

                Путин к бзикам Медведева не имеет ни какого отношения.
                Цитата: solzh
                мы в России живём, а не на Украине.

                Вот именно. Если вы не в курсе, то у нас по Конституции 24 республики - пока ещё зависимые и не надо давать им повода обрести самостоятельность с помощью забугорных спонсоров.
                Boris55
            2. Logall (Александр) Сегодня, 09:51
              Цитата: Зоя Космодемьянская
              Всех не перевешаете!

              Народ не против власти, а против её фашистских инициатив!
              Logall
        3. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 09:54
          В 2003 году НДС был больше 20%.
          Вадим237
      2. Svarog (Владимир) Сегодня, 09:15
        Цитата: SSR
        Цитата: koksalek
        игра в глухой телефон вот что напоминает эта информация из "разных" источников

        Но с другой стороны, нам тоже интересно как ВВП "отреагирует" на НДС, пенсионный и прочее... ведь он говоиил что 8 надо найти другим способом.

        Вы в правду считаете, что Путин реагирует? Не ужели не понятно, вся эта либеральная братия, сообща продвигает эту инициативу, роли у всех расписаны и действуют они слаженно.. уже всякие певцы миллионеры по ТВ рассказывают, как это хорошо,когда вы будите работать еще 8 лет, тем самым вы продлите свою жизнь... в общем бредятина льется не скончаемым потоком... Эта власть антинародная, продолжатели дел Ельцына.. За 20 лет ничего существенного не сумели создать.. позор..
        Svarog
        1. GRIGORIY76 (Григорий) Сегодня, 09:49
          Да, тоже видел, по телевизору сплошная пропаганда. Только этого не понимаю почему понимает.
          GRIGORIY76
    2. Дирижер Сегодня, 09:15
      Что нагептали в АП или его товарищи это и есь источики.
      Дирижер
      1. Skuns Сегодня, 09:44
        Путин в курсе , но лобби сильнее его..Это не Ходорковского посадить..)))
        Тут такие рычаги задействованны , цель этого обновить Россию. и зачистить от пенсионеров (рожденных в СССР) торопятся господа ..А мы живучие !! soldier
        Костюмчик опять помятый ..)))
        Skuns
  2. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 08:56
    Пресс-служба Кремля: Президента интересует реакция общества на пенсионную реформу
    Прямо испытывает как Бог.Только Бог это Бог.А это всего лишь человек.
    А вообще это его отношение уже где -то видели.Вопрос где? "Не сторона конфликта" вот где.Может в случае чего тоже так ко всему относится? А почему и нет.Путину можно .А всем нет.Тем более он не Бог. hi
    Наблюдатель2014
    1. samarin1969 (Константин Викторович Самарин) Сегодня, 09:34
      Цитата: Наблюдатель2014
      А вообще это его отношение уже где -то видели.Вопрос где? "Не сторона конфликта" вот где.Может в случае чего тоже так ко всему относится? А почему и нет.

      Пожалуй, более верно и не скажешь" good
      samarin1969
  3. 210окв (дмитрий) Сегодня, 08:56
    Поживем,увидим..Сказал приговоренный перед казнью.....То что он заинтересовался ничего не значит,так же как и тогда когда он сказал что не поддержит повышение возраста выхода на пенсию.
    210окв
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:07
      президент России «заинтересовался реакцией общественности» на инициативу о повышении пенсионного возраста

      Заходя в магазин бытовой техники я могу заинтересоваться ценой здоровенного ЖК-телевизора , но это вовсе не означает что я собираюсь его покупать . wink
      bouncyhunter
  4. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 09:03
    Горячая линия с Президентом работает только раз в году...А все остальное время она остывает..Что бы не перегрелась...Как в каком то мульте советском, бесплатная раздача волшебных мыльных пузырей...
    parusnik
    1. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 09:46
      Цитата: parusnik
      Горячая линия с Президентом работает только раз в году


      Цитата: parusnik
      А все остальное время она остывает..
      Silvestr
  5. Опер (Игорь) Сегодня, 09:04
    Естественно интересуется. На то он и президент.
    Опер
    1. Svarog (Владимир) Сегодня, 09:29
      Цитата: Опер
      Естественно интересуется. На то он и президент.

      Вот тут спорно laughing на что он президент wassat Он ведь гарант Конституции? А по Конституции- Россия социальное государство! А где вы в действиях гаранта видите социальную направленность? От сюда вывод, ни какой он не гарант, ни о каком народе, кроме своего окружения он не думает...
      Svarog
  6. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 09:04
    Да все он знает... Паузу держит. Надо было предложить сыграть на элементарной выгоде, как в некоторых странах. Хочешь в 60 - тебе такая, хочешь больше - выходи позже. Возмущений было бы куда меньше. Скорее, не было бы совсем.
    Горный стрелок
    1. да уж (Владимир) Сегодня, 09:13
      То то ещё будет,когда военных и МВД побреют,а это уже готовится(наши бонзы проговорились),вот тогда и смотреть надо...
      да уж
      1. solzh (Сергей) Сегодня, 09:23
        Цитата: да уж
        То то ещё будет,когда военных и МВД побреют,а это уже готовится(наши бонзы проговорились),вот тогда и смотреть надо...

        Кто их будет брить и кто именно проговорился? Уточните пожалуйста, а то я такую новость видимо пропустил...
        solzh
        1. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 09:30
          Цитата: solzh
          Кто их будет брить и кто именно проговорился?

          те же лица
          Цитата: solzh
          Уточните пожалуйста, а то я такую новость видимо пропустил...

          Пенсионная реформа МВД начнется уже в 2018 году? (https://buhguru.com/pensiya/pensionnaya-reforma-
          mvd.html)
          Silvestr
    2. Фил77 (Сергей) Сегодня, 09:14
      Цитата: Горный стрелок
      Да все он знает... Паузу держит. Надо было предложить сыграть на элементарной выгоде, как в некоторых странах. Хочешь в 60 - тебе такая, хочешь больше - выходи позже. Возмущений было бы куда меньше. Скорее, не было бы совсем.

      А вот это был бы правильный ход правительства!Но если по теме,то вероятно отправит на доработку,а через полгодика новый проект.
      Фил77
    3. Svarog (Владимир) Сегодня, 09:22
      Цитата: Горный стрелок
      Хочешь в 60 - тебе такая, хочешь больше - выходи позже. Возмущений было бы куда меньше. Скорее, не было бы совсем.

      Тут есть маленький, но существенный момент..Ни кто спрашивать не будет.. Работодатель уже , когда исполнится 50 будет всеми способами стараться от вас избавится.. а после 50, работу вы уже точно не найдете.. А в целом согласен.. Хотя к Жирику отношение не однозначное, но порой он толковые вещи говорит.. Не давно предложил, за каждый отработанный год, должна капать пенсия 1 000 руб. отработал 40 лет получи 40 000 пенсию, отработал 30 - 30 000 руб. Очень простая и понятная схема..
      Svarog
      1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 09:33
        Цитата: Svarog
        Работодатель уже , когда исполнится 50 будет всеми способами стараться от вас избавится.. а после 50, работу вы уже точно не найдете.

        Мне 56. Крайний раз новую работу нашел полтора года назад. И никто меня увольнять не собирается, потому что я полезный, и умею много yes
        Приколи́тесь, да wink
        Голован Джек
        1. Svarog (Владимир) Сегодня, 09:54
          Цитата: Голован Джек
          Цитата: Svarog
          Работодатель уже , когда исполнится 50 будет всеми способами стараться от вас избавится.. а после 50, работу вы уже точно не найдете.

          Мне 56. Крайний раз новую работу нашел полтора года назад. И никто меня увольнять не собирается, потому что я полезный, и умею много yes
          Приколи́тесь, да wink

          Вы хороший специалист, в сфере, которая востребована, но далеко не все работают в таких сферах и являются специалистами.. всегда у вас Джек идет сравнение с собой любимым..
          Svarog
      2. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 09:45
        Цитата: Svarog
        Хотя к Жирику отношение не однозначное, но порой он толковые вещи говорит..

        говорит-то он говорит. Только все остается в воздухе. А проголосует за пенсии в числе первых.
        Цитата: Svarog
        а после 50, работу вы уже точно не найдете..

        это точно. Сложно работать с таким контингентом- много знают. То ли дело молодые- можно ими вертеть, гонять, недодавать. А потом и их на свалку
        Silvestr
    4. SSR (Roman) Сегодня, 09:22
      Цитата: Горный стрелок
      Да все он знает... Паузу держит.

      Самое обидное, когда людей за тупых считают...
      Система строя страны, это одно, люди... это другое....
      Только у людей, говорящих на одном языке, думающих на одном языке.... есть более крепкие связи, Родина а не "правительство" или "президент".
      Нельзя загонять народ в стойло. Это мы старпёры а молодёжь, 30% хотят слинять из страны
      Как эти по Лаврову с этим бороться будут?
      Наши дети нехотят тут оставаться! Почему?
      Может глядя на нас?!
      SSR
      1. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 09:42
        Цитата: SSR
        Наши дети нехотят тут оставаться! Почему?

        странно, я бы тоже предпочел уехать детям, но они не хотят. Молодые еще-задор, запал!
        Silvestr
  7. Золотце (Ирина) Сегодня, 09:13
    А была вероятность, что народ задохнется от восторга от этой пенсионной реформы, изучают они... Проглотит народ или нет
    Золотце
  8. Гардамир Сегодня, 09:14
    Может кто замети? Сейчас идёт такая же обработка как и во время выборов. Разные неуважаемые клоуны, рассказывают что в свои 70 ни готовы замуж выйти или ещё поработать.
    Только это разные вещи если недавно Собчак или Путин. То сейчас выбор пожить на пенсии или умереть безработным.
    Гардамир
    1. Плотник 2329 (Вася) Сегодня, 09:20
      1.Собчак или Путин да - недавно...
      2.Выйдя на пенсию, мужики долго не живут. Поэтому немцы и работают до хотя бы 65-и.
      Плотник 2329
    2. Ecilop (Алексей) Сегодня, 09:23
      А уж как то отмечал, что дело в том, что пенсию большинство воспринимает как добавку к зарплате. И никто не собирается уходить на пенсию в 60. Работают до предела, пока могут. Или пока в ящик не сыграют.
      Так что дело не в пенсионном возрасте, а в том, что банально не хватает денег на жизнь.
      И естественно все воспринимают повышение пенсионного возраста как "отжатие" заслуженной добавки к з/п.
      Вот здесь надо копать....
      А на пенсию в 60... Мало кто себе может позволить, либо уж совсем со здоровьем плохо.
      Ecilop
      1. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 09:36
        ]
        Цитата: Ecilop
        А на пенсию в 60...


        Цитата: Ecilop
        Мало кто себе может позволить, либо уж совсем со здоровьем плохо.

        это точно!
        Silvestr
  9. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 09:18
    значит, его интересуют наши дебаты. Тогда и нас интересует- что он сделает
    Silvestr
    1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 09:23
      Цитата: Silvestr
      значит, его интересуют наши дебаты

      good laughing good
      Дебаты, млин... ну, уморили, реально...
      Голован Джек
      1. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 09:25
        Цитата: Голован Джек
        Дебаты, млин... ну, уморили, реально...

        Джек. Вы же станете опровергать факт, что соцсети мониторят? bully
        Silvestr
        1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 09:27
          Цитата: Silvestr
          Вы же станете опровергать факт

          Не стану.
          Но у руководителей масштаба Путина полно более, гм, доверительных источников информации. И местные "дэбаты", по сравнению с ними - комариный писк.
          Не более request
          Голован Джек
          1. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 09:49
            Цитата: Голован Джек
            Не стану.Но у руководителей масштаба Путина полно более, гм, доверительных источников информации. И местные "дэбаты", по сравнению с ними - комариный писк.

            с вами полностью согласен.
            "С голубого ручейка начинается река..."
            Какой-то клерк читает и ВО. Вот пусть и передаст атмосферу "любви" angry am
            Silvestr
        2. Гардамир Сегодня, 09:40
          Джек.
          Зайдите в википедию и наберите в поиске голованы. Будьте осторожны голованов целая раса и они ненавидят людей.
          Гардамир
          1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 09:43
            Цитата: Гардамир
            Зайдите в википедию и наберите в поиске голованы

            Я не кормлюсь с помойки. И Вам не рекомендую.
            Читайте первоисточники, "Жук в муравейнике", например.
            Тогда, может, реже впросак попадать будете. Хотя, ИМХО, вряд ли - у Вас карма такая request
            Голован Джек
  10. Altona (Евгений) Сегодня, 09:19
    Цитата: bouncyhunter
    Заходя в магазин бытовой техники я могу заинтересоваться ценой здоровенного ЖК-телевизора , но это вовсе не означает что я собираюсь его покупать .

    -------------------------
    Правильно, Паша, не надо покупать здоровенный ЖК-телевизор, надо купить ноутбук за такие деньги как я. laughing
    Altona
  11. Altona (Евгений) Сегодня, 09:21
    Цитата: Гардамир
    Сейчас идёт такая же обработка как и во время выборов.

    --------------------------
    Да пошли они куда подальше, жалкие промывщики мозгов. Тоже мне открывалки окон Овертона. Хватит уже, наелись мы их "капитализьмом", спасибо, не надо.
    Altona
    1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 09:35
      Цитата: Altona
      Хватит уже, наелись мы...

      За себя говорите, пожалуйста. Права говорить за всех Вам никто, насколько я понимаю, не делегировал.
      Голован Джек
  12. HAM (Игорь Николаевич) Сегодня, 09:23
    По моим личным наблюдениям,мужчины предпенсионного возраста,ещё как то держатся(наверное,психология,поддерживать семью надо),а после 60-ти резко сдают.Здоровье стремительно ухудшается,даже те,кто ни разу не был в поликлинике,начинают туда ходить как на работу.....и......мрут....
    HAM
    1. Фил77 (Сергей) Сегодня, 09:30
      Цитата: HAM
      По моим личным наблюдениям,мужчины предпенсионного возраста,ещё как то держатся(наверное,психология,поддерживать семью надо),а после 60-ти резко сдают.Здоровье стремительно ухудшается,даже те,кто ни разу не был в поликлинике,начинают туда ходить как на работу.....и......мрут....

      Это и психология и обычная физиология,если человек всю жизнь занимается физическим трудом то,извините,к 60 годам организм сдаёт.Ну а если добавить вредное производство то и раньше.
      Фил77
      1. HAM (Игорь Николаевич) Сегодня, 09:37
        Да,всё так.Но не доказать этого чинушам вроде Грефа,всю жизнь просиживающих штаны в кабинете..Он нагло издевается,говоря,что женщины рожают и в 55 лет..это он о Пугачёвой????
        HAM
    2. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 09:39
      Цитата: HAM
      а после 60-ти резко сдают

      но не все

      Некоторые сдают и до 60.
      Вчера хоронили товарища- 60 лет, рак. Был человек и нет его
      Silvestr
  13. урман (александр) Сегодня, 09:25
    Да их к лешему эти говорящие головы.
    Им что прикажут то и будут врать,
    с умным видом, завтра прикажут говорить прямо противоположное и не краснея будут доказывать обратное.
    Как же , иначе от кормушки отлучат
    А их якобы ( умазаключения) , умишко то птицчий, о продолжительности жизни.
    Что ж они не вспоминают о Победном 45, когда страна единовременно, в историческом плане моментально, потеряла 30 000 000 самого работоспособного населения, пенсии не увеличивали, цены снижали чуть позже, нефтью, и газом не торговали.Страна лежала в руинах.
    Однако выжила и атом освоила, космос , современное самолёто строение, города отстроила.
    До сих пор они не могут разворовать наследие той Великой Эпохи.
    Да потому что на том фоне они выглядят , мелкими, никчёмными пигмеями.
    Поэтому они и ненавидят ту эпоху,
    Тогда страной руководили Профессионалы, а сейчас , клановость, передача должностей по наследству и не уемная жажда наживы.
    урман
    1. Был Мамонт (Был мамонт) Сегодня, 09:46
      Цитата: урман
      Тогда страной руководили Профессионалы, а сейчас , клановость, передача должностей по наследству и не уемная жажда наживы.

      Профессионалы и сейчас есть. Только цели разные.
      Был Мамонт
  14. ШУРУМ -БУРУМ (Аркадий) Сегодня, 09:27
    Президента интересует реакция общества на пенсионную реформу

    С одной стороны, да, это такой сложный вопрос, типа: "Какого цвета белая лошадь Наполеона (С)". А с другой - это что, - Эксперимент? Типа: "Больной, я сейчас надавлю здесь, а Вы скажете - больно или нет". А с третьей стороны, данный господин уже не способен хотя бы виртуально примерить на себя судьбу работяги, который, на полпути к заветной пенсии останется без работы, у которого по мере приближения к пенсии уже будет подорвано здоровье, а больше половины женщин будут лечить суставы, садясь на крючок друзьям - олигархам Великого, потому, денег на операцию с зарплаты не накопишь. В стране останутся только молодые пенсионеры - гвардейцы. Которые будут гонять тех, кто неправильно выбрал место работы... Наверху теряются в догадках... Интересует мнение общества... Сложный вопрос. Дает сбой интуиция разведчика.
    И, к слову, новость на Майле, цитата: " Комитет Госсовета РТ по социальной политике поддержал концепцию законопроекта по повышению пенсионного возраста. За данный законопроект проголосовало девять членов комитета и только трое депутатов были против. Они объяснили это тем, что данная реформа поможет сделать жизнь пенсионеров более достойной и комфортной."
    ШУРУМ -БУРУМ
  15. spektr9 Сегодня, 09:36
    Конечно интересует, вдруг лимит все и народ на улицы пойдет ....
    spektr9
  16. Улиточник N9 (Улиточник) Сегодня, 09:39
    Пишут(кстати и тут на ВО) что "пенсионная реформа", якобы затеяная "только" правительством (президент, конечно же, "непричем"), противоречит Конституции РФ, "защищать" статьи которой, как раз и задача президента. Посмотрим на его "защиту". winked
    Улиточник N9
  17. APASUS (Pavo) Сегодня, 09:39
    Что это у нас тогда за президент ,что только после возмущений начал интересоваться происходящим ? В подготовке пенсионной реформы не участвовал ,такая смотрю вольница и правительства !
    APASUS
  18. Евгений Стрыгин (Евгений Стрыгин) Сегодня, 09:39
    какая разница? Путин плачет по ночам на эту тему или же демонически хохочет... Абсолютно не имеет значения - это та самая колено локтевая позиция которая была стопроцентно определенна нам по развалу союза. Можем обыграться в игру "демократического выбора двух и более кандидатов которых тебе подсунут" это бессмысленно т.к. избранник по большей части не важен. Это все тоже лицо-охранитель собственности олигархата (тех самых ответственных бизнесменов).
    Число нищих будет расти , число долларовых миллионеров тоже. Полураспад всего что еще осталось продолжиться. При таком положении вещей безальтернативно. Выныривания из выгребной ямы за счёт кратковременных скачков ценны на продаваемые ресурсы ни на что не повлияют.
    Евгений Стрыгин
  19. Был Мамонт (Был мамонт) Сегодня, 09:42
    " Вот приедет барин... ." Хотелось бы верить в хорошего царя и плохих бояр. Но,... . Интересуется Владимир Владимирович настроением в народе. И, пытается влиять на него. Штат у Д.Пескова состоит не из трех секретарш и аналитические обзоры поступают к Президенту регулярно не только из пресс-службы. Вопрос не в том, что большинство народа против очередной "шоковой терапии", а в том , что на сколько она повлияет на активную позицию граждан. Пока большинство больше интересуют " зрелища" типа футболов и концертов, а не свое будущее и своих детей. Так, что предположу с большой долей уверенности, что "пенсионная реформа" будет принята. Ну, может быть с косметическими изменениями. И не только она.
    Был Мамонт
  20. shura7782 (Александр) Сегодня, 09:52
    Чем больше лукавства тем слабже доверие к власти.
    shura7782
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