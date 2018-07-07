Пресс-служба Кремля: Президента интересует реакция общества на пенсионную реформу

Обсуждается опубликованная накануне информация о том, что президент России «заинтересовался реакцией общественности» на инициативу о повышении пенсионного возраста. Напомним, что об интересе Владимира Путина к общественному мнению высказался пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.По словам руководителя пресс-службы Кремля, президент «получает всю полноту информации по самым разным каналам». Это, как отмечает Песков, является залогом получения объективной информации.При этом Дмитрий Песков не прокомментировал того, какое же мнение у президента сформировалось после того, как миллионы россиян крайне негативно отреагировали на инициативу по существенному повышению пенсионного возраста в стране.Напомним, что ранее различные службы социологического мониторинга озвучили свои цифры по проценту россиян, которые пенсионную реформу в предложенном правительством виде одобряют. Разные источники дают примерно одинаковые цифры: одобряющих пенсионную реформу – около 6-8%. Более 90% граждан нашей страны выступают категорически против существенного повышения возраста выхода на пенсию. Аргументов немало: низкая средняя продолжительность жизни в первую очередь у мужчин, сложности с поиском работы для граждан старше 50-55 лет, медицинские аспекты труда людей 63-65-летнего возраста.Ранее Дмитрий Песков сообщал, что Владимир Путин не занимается пенсионной реформой. Несколько лет назад Владимир Путин отмечал, что не поддержит повышение пенсионного возраста в России.