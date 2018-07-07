Миссия ОЗХО три месяца ищет "следы химоружия" под Дамаском. Что нашла?

Организация по запрещению химического оружия спустя несколько месяцев после своей поездки в освобождённый пригород Дамаска (город Дума) наконец-то опубликовала некое подобие предварительного доклада. Напомним, что миссия ОЗХО работала в пригороде сирийской столице, пытаясь выяснить, было ли там применено химическое оружие или нет.Затягивание публикации доклада свидетельствует о том, что обнаруженные в сирийской Думе факты не устраивали тех, кто изначально обвинял Асада и САА в применении химоружия против мирного населения. Судя по всему, искали варианты по притягиванию за уши более или менее подходящей «теории».Так, в докладе заявлено, что были исследованы биоматериалы, пробы почвы и тела погибших. Отмечено, что никаких следов нервнопаралитических веществ не обнаружено. Но при этом добавляется, что «в двух местах» обнаружены следы «хлорсодержащих органических веществ». О том, что это за органические хлорсодержащие вещества и в каких именно "двух местах", не сообщается.При этом отмечено, что образцы этих веществ только теперь решили передать в лабораторию для исследования. Это спустя почти три месяца с момента начала работы самой миссии в Восточной Гуте! В связи с этим возникает вопрос: если «следы хлорсодержащих веществ» обнаружили только сейчас, то что в таком случае все эти месяцы исследовали специалисты ОЗХО? Если их (следы) обнаружили сразу же после начала работы, то почему только сейчас решили передать в лабораторию?Отдельно добавляется, что от миссии ОЗХО не нужно ожидать, что она назовёт тех, кто применял отравляющие вещества. Отмечено, что главная её цель: выяснить, применялись ли эти вещества или нет.Как видно, ОЗХО сама загнала себя в угол, из которого пытается найти хоть какой-то приемлемый для себя выход. Кстати, в докладе ничего не сказано о постановочных кадрах так называемых "Белых касок" в Восточной Гуте.