13:38 07 июля
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Миссия ОЗХО три месяца ищет "следы химоружия" под Дамаском. Что нашла?

Организация по запрещению химического оружия спустя несколько месяцев после своей поездки в освобождённый пригород Дамаска (город Дума) наконец-то опубликовала некое подобие предварительного доклада. Напомним, что миссия ОЗХО работала в пригороде сирийской столице, пытаясь выяснить, было ли там применено химическое оружие или нет.

Затягивание публикации доклада свидетельствует о том, что обнаруженные в сирийской Думе факты не устраивали тех, кто изначально обвинял Асада и САА в применении химоружия против мирного населения. Судя по всему, искали варианты по притягиванию за уши более или менее подходящей «теории».

Миссия ОЗХО три месяца ищет "следы химоружия" под Дамаском. Что нашла?



Так, в докладе заявлено, что были исследованы биоматериалы, пробы почвы и тела погибших. Отмечено, что никаких следов нервнопаралитических веществ не обнаружено. Но при этом добавляется, что «в двух местах» обнаружены следы «хлорсодержащих органических веществ». О том, что это за органические хлорсодержащие вещества и в каких именно "двух местах", не сообщается.

При этом отмечено, что образцы этих веществ только теперь решили передать в лабораторию для исследования. Это спустя почти три месяца с момента начала работы самой миссии в Восточной Гуте! В связи с этим возникает вопрос: если «следы хлорсодержащих веществ» обнаружили только сейчас, то что в таком случае все эти месяцы исследовали специалисты ОЗХО? Если их (следы) обнаружили сразу же после начала работы, то почему только сейчас решили передать в лабораторию?

Отдельно добавляется, что от миссии ОЗХО не нужно ожидать, что она назовёт тех, кто применял отравляющие вещества. Отмечено, что главная её цель: выяснить, применялись ли эти вещества или нет.

Как видно, ОЗХО сама загнала себя в угол, из которого пытается найти хоть какой-то приемлемый для себя выход. Кстати, в докладе ничего не сказано о постановочных кадрах так называемых "Белых касок" в Восточной Гуте.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 28

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  1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 10:36
    Организация по запрещению химического оружия спустя несколько месяцев после своей поездки в освобождённый пригород Дамаска (город Дума) наконец-то опубликовала некое подобие предварительного доклада.

    Суть доклада ясна : если посмотреть сверху , то снизу окажется что сбоку совсем ничего не видно .
    bouncyhunter
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 10:50
      Что они делали все это время..Бамбук наверное "курили"..
      210окв
      1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 10:51
        Цитата: 210окв
        Что они делали все это время.

        Командировочные зарабатывали .
        bouncyhunter
        1. Тралл Сегодня, 10:53
          «в двух местах» обнаружены следы «хлорсодержащих органических веществ»

          навоз? smile
          С сайта ogorodnik.com:
          Больше всего хлора содержит свиной навоз(позор "правоверным" боевикам), в навозе крупного рогатого скота его чуть меньше, а в конском навозе его содержание самое низкое
          Тралл
          1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 10:57
            Цитата: Тралл
            навоз?

            Сами не знают : три месяца голову ломали и решили всё-таки лабораторным путём идентифицировать . wink
            bouncyhunter
            1. cniza (Виктор) Сегодня, 12:28
              Ещё одна структура потеряла всякое уважение здравомыслящих людей. Приветствую Паша! hi
              cniza
      2. электроОлег (Олежище) Сегодня, 10:54
        Не знаю что там курило ОЗХО в сирии, видимо что-то местное. А вот у ланданских наркоманов, по последним публикациям, в моде курить novichok laughing
        электроОлег
      3. sgazeev (Александр) Сегодня, 10:58
        Цитата: 210окв
        Что они делали все это время..Бамбук наверное "курили"..

        Обкурились после принятия поправок мелкобриттов.Кстати старуха Тереза обкатывает второй фейк по отравлению бомжей. Авось прокатит повесить на Сирию и Россию.
        sgazeev
    2. сибиралт (Олег) Сегодня, 10:53
      Нелегкая задача у ОЗХО. То хлорку в Сирии ищут, то еще какую - то отраву около химлаборатории в англицком королевстве. Им бы лучше сдать взад свою "нобелевку" за химическое разоружение Сирии и подальше спрятаться от позора.belay
      сибиралт
    3. Skuns Сегодня, 10:56
      Цитата: bouncyhunter
      Суть доклада ясна : если посмотреть сверху , то снизу окажется что сбоку совсем ничего не видно .

      Да замочить их Паша нужно..Или просто охрану снять , там их бармалеи растащут и продадут по хорошей цене...Что мы с ними церемонимся..! Эти падлы за счет нас и живут...
      Skuns
      1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 10:58
        Цитата: Skuns
        Да замочить их Паша нужно.

        Эту корову доят матрасы - они её в обиду не дадут .
        bouncyhunter
        1. Skuns Сегодня, 12:23
          Цитата: bouncyhunter
          Цитата: Skuns
          Да замочить их Паша нужно.

          Эту корову доят матрасы - они её в обиду не дадут .

          Но отобрать можно все же.. Главное . чтобы в бойню не вовлекли..!
          Они могут .. Ын правильно себя повел..
          Skuns
    4. Vard Сегодня, 11:08
      Это как анекдот про старую леди и голого мужчину в окне... Надо бы РФ выйти из всех абсолютно бесполезных... более того вредных организаций... одна из них как раз ОЗХО...
      Vard
      1. Громобой Сегодня, 11:35
        Цитата: Vard
        Надо бы РФ выйти из всех абсолютно бесполезных... более того вредных организаций... одна из них как раз ОЗХО...

        О времена! О нравы! (Marcus Tullius Cicerō( С)
        Хоть,убейте....но не могу представить,чтобы в Афгане пургомётила подобные лавочкаТварищи
        Громобой
        1. Громобой Сегодня, 12:15
          Вернуть бы те времена....страна конечно жёстко вписалась в Афган(,но хотя бы правила игры СССР озвучил и все их соблюдали---- В Афгане есть две власти: законного правительства и дружественного СССР.Киссинджер:Немедленно уберите свои вооружённые силы,т.к. это не соответствует уставу ООН!!!
          Громыко: Наши войска занимают территории по приказу ГШ.Сейчас сверимся,всё выясним!
          _Алло,Сергей Фёдорович....?,Да,это Андрей.Тут американские товарищи интересуются по какому правы мы десантные силы и тяжёлую пехоту разместили в Афганистане...что говорить....по просьбе официального народного правительства страны...?А...Ну понял,Серёж,не кипятись,конец связи,дальшее я Сам!
          ------Речь товарища Громыко в ООН:
          Мадам,Мсье,дорогие товарищи и Господа!
          В сложный для всего Мира час я хочу обратиться к мировому сообществу с важным заявлением.По просьбе законного правительства мы захватили военно-воздушные базы силами нашихПВ, ВДВ,,ВВС и общевойсковых сил.Обязуемся пресекать поползновения вражеских резидентур всеми возможностями Советской Армии,ВВС и ВМФ.
          Спасибо,за внимание,леди и господа,у советской делегации больше сообщений нет.Спасибо за внимание!
          Это я к чему всё сочинил?Чтобы показать,что мы действовали по правилам.А Сирия это проходной двор для контингента стран.Их тормозть надо было сразу как в Афгане,ведь США не только в ООН тогда дёргались,но и подтгивали к региону оперсилы.
          П.С.Да ...если чё,то этот диалог я придумал,так что без ссылки,пацаны)))
          Громобой
    5. Tusv (Владимир) Сегодня, 13:09
      Цитата: bouncyhunter
      Суть доклада ясна : если посмотреийть сверху

      Паша,я в шоке. А если снизе? однет Божья благадать на англинскую сбродную. Всевышний:?\
      Я например Мясной. За осквернения Фёдор Фёдорыча получат. К Бабке не ходи Лично мне, чтобы простил, Вся наглинсая "семьюшка" должна челом бить
      Tusv
  2. solzh (Сергей) Сегодня, 10:37
    Миссия ОЗХО три месяца ищет "следы химоружия" под Дамаском. Что нашла?

    Позор на свою голову и потеряла уважение.
    solzh
    1. Labrador (Дмитрий) Сегодня, 10:44
      Нет, ну почему? Следы доместоса в двух местах нашла же!
      Labrador
  3. Громобой Сегодня, 10:41
    Можно не волноваться---когда нужно,найдёт.И топоры просвистят по графику.
    Громобой
  4. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 10:54
    Нашли!!!! А что нашли? "Мальчика не было", а ракетный удар - был! И с этим надо как то жить...
    Горный стрелок
  5. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 10:54
    некое подобие предварительного доклада
    А, что можно ожидать от организации, которая с помощью англосаксов стала полностью политизирована да еще наделена функциями обвинителя? Мерзость во всем - выводы делаются сидя на диване и без выезда на место (по последним случаям), виновный заранее назначен, не приемлются ни какие доводы и доказательства другой стороны... Думаю, что России такая организация без надобности.
    rotmistr60
  6. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 11:15
    Натягивание совы на глобус занятие не только очень увлекательное, но и крайне трудоёмкое. Тут и 3 месяцев мало.... sad
    злой партизан
  7. Фил77 (Сергей) Сегодня, 11:24
    Логика комиссии понятна:был бы человек,а статья найдётся.Надо найти химоружие,значит найдут,не сейчас так потом.Или по западной логике,а вы докажите,что его нет!
    Фил77
  8. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 11:36
    У Асада не нашли, а у бармалеев искать боязно, вдруг найдут...
    parusnik
  9. KIBL (GENE) Сегодня, 11:41
    Дырки от бубликов они нашли.Вот пусть их и исследуют!
    KIBL
  10. wooja (Dmitry) Сегодня, 11:43
    Ищущий да обрящет… Работа такая у этих парней --дела шить, виновные уже назначены...
    wooja
  11. APASUS (Pavo) Сегодня, 11:55
    Пока можно только констатировать очередной печальный факт - американцы подмяли под себя ОЗХО.Хотя организация была очень серьезная и многие считались с ее мнением,сейчас превращается в подобие ОБСЕ .Попытки американцев реформировать данную организацию и придать ей статус обвинителя ,слишком опасны.Мы уже видели супер пробирку на заседании ООН и чем все это кончилось.
    APASUS
  12. МВГ (Валерий) Сегодня, 12:25
    Ну, если в результате не найдут, то привезут сами. А то, столько времени впустую потрачено, непорядок. Да и заокеанский хозяин расстроится.
    МВГ
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