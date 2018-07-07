Испытания новейшего "летающего радара" вступили в активную фазу

Испытания новейшего самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) А-100 вошли в активную фазу, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.Как пишет издание, активная фаза испытаний продлится до конца года и будет продолжена в следующем. В настоящее время тестируются новые технические решения по радиопрозрачности конструкций самолета. По словам источника, в процессе испытаний самолета, российскими учеными были созданы и уже отработаны уникальные технологии производства радиопрозрачных обтекателей больших размеров. У А-100, по сравнению со своим предшественником А-50, значительно выросла дальность обнаружения целей, увеличилось количество одновременно сопровождаемых объектов и скорость обработки информации. Кроме этого, значительно выросла помехозащищенность самолета.По данным, полученным из открытых источников, самолет ДРЛО А-100 способен одновременно сопровождать до 300 воздушных или морских целей на расстоянии 650 км и управлять группой истребителей, в которую входит до 30 машин.Напомним, что первый полет самолет ДРЛО А-100 совершил в ноябре 2017 года. Создан на основе Ил-76МД-90А по классической для самолетов ДРЛО схеме.