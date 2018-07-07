13:38 07 июля
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

Испытания новейшего "летающего радара" вступили в активную фазу

Испытания новейшего самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) А-100 вошли в активную фазу, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

Испытания новейшего "летающего радара" вступили в активную фазу


Как пишет издание, активная фаза испытаний продлится до конца года и будет продолжена в следующем. В настоящее время тестируются новые технические решения по радиопрозрачности конструкций самолета. По словам источника, в процессе испытаний самолета, российскими учеными были созданы и уже отработаны уникальные технологии производства радиопрозрачных обтекателей больших размеров. У А-100, по сравнению со своим предшественником А-50, значительно выросла дальность обнаружения целей, увеличилось количество одновременно сопровождаемых объектов и скорость обработки информации. Кроме этого, значительно выросла помехозащищенность самолета.


По данным, полученным из открытых источников, самолет ДРЛО А-100 способен одновременно сопровождать до 300 воздушных или морских целей на расстоянии 650 км и управлять группой истребителей, в которую входит до 30 машин.


Напомним, что первый полет самолет ДРЛО А-100 совершил в ноябре 2017 года. Создан на основе Ил-76МД-90А по классической для самолетов ДРЛО схеме.

Использованы фотографии: Пресс-служба ТАНТК имени Бериева
18

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 30

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Skuns Сегодня, 12:09
    Красив и дерзкий чертяга... Научились нашии!!!!
    Skuns
    1. Чича сквад (Владимир) Сегодня, 12:12
      На фото А-50У.
      Чича сквад
    2. Vard Сегодня, 12:15
      Дальность обнаружения 650 км... это я так понял ограничение по кривизне земного шара...
      Vard
      1. Vita VKO (Виталий) Сегодня, 13:09
        Было бы интересно узнать как далеко он обнаруживает стелсы типа F-35, а не типовые цели с ЭПР 2м.кв. Поэтому испытания нужно проводить у восточных границ, там японцы часто поднимаются на перехват.
        Vita VKO
        1. VO3A (Андрей) Сегодня, 13:23
          За типовую цель у нас принимают СУ-30 с подвесками и с ЭПР 10 м кв. А вот вопрос интересен. Судя по тому, что Израиль на Ближнем Востоке со своими БПЛА и F-35 имеет всех "ввиду" , и нас в том числе, наши системы в Сирии их не видят . При этом израильтяни всё видят и всё видят благодаря , в том числе, и их техническим, а точнее, сетецентрическим системам, и даже без спутников, в реальном времени. А у нас таких нет ..А нашим сказочникам я не верю....
          VO3A
    3. 210окв (дмитрий) Сегодня, 12:18
      По внешнему виду точно такой же как и А-50..Который уже лет тридцать летает..Уже тогда УМЕЛИ..
      Цитата: Skuns
      Красив и дерзкий чертяга... Научились нашии!!!!
      210окв
      1. Piramidon (Степан) Сегодня, 13:12
        Цитата: 210окв
        Уже тогда УМЕЛИ..

        А начиналось у нас всё еще раньше. Ту-126 "Лиана". Когда то базировались в Шауляе.
        Piramidon
  2. TatrA-50 (Андрей) Сегодня, 12:13
    Интересно, что со штатами?
    TatrA-50
    1. Громобой Сегодня, 12:50
      С соединёнными))) или сколько экипаж смены?
      Громобой
    2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 13:19
      Пока на месте..Будущего пролива между Канадой и Мексикой..Возможно будущего.. crying
      Цитата: TatrA-50
      Интересно, что со штатами?
      210окв
  3. APASUS (Pavo) Сегодня, 12:14
    Тут все разговоры ведут за наш авианосец,но подобной машины для взлета с палубы пока нет и не слышно о том что проходят НИОКР по этой теме. Опять будем искать оправдания,мол авианосец то у нас есть,но...............
    APASUS
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 12:20
      НИОКР уже была..Был и самолет.В СССР..
      Цитата: APASUS
      Тут все разговоры ведут за наш авианосец,но подобной машины для взлета с палубы пока нет и не слышно о том что проходят НИОКР по этой теме. Опять будем искать оправдания,мол авианосец то у нас есть,но...............
      210окв
      1. APASUS (Pavo) Сегодня, 12:25
        Цитата: 210окв
        НИОКР уже была..Был и самолет.В СССР..

        При СССР было целых 2 проекта Як-44Э и Ан-71 ,но проекты не пошли в серию.На данный момент у нас нет ничего что может взлететь с палубы и полноценно контролировать воздушное пространство ,управлять воздушным звеном.
        APASUS
        1. Piramidon (Степан) Сегодня, 13:15
          Цитата: APASUS
          но проекты не пошли в серию

          А для чего серия, если нет носителя? Будет авианосец - запустят в серию.
          Piramidon
    2. Чича сквад (Владимир) Сегодня, 12:22
      В интервью на радио представитель МО сказал что для этих целей(ДРЛО) будут использоваться беспилотники которые будут взлетать и садится с палубы. И ещё сказал что скорее всего ни какой катапульты не будет, ни паровой, ни электромагнитной, ибо очень дорого, да и опыта использования нет. И это будет не просто авианосец, а опять авианосный крейсер, с С-500, Калибрами, Панцирями.
      И основным самолётом будет модернизированный СУ-33 и МиГ-35.
      Чича сквад
      1. Vita VKO (Виталий) Сегодня, 13:20
        Цитата: Чича сквад
        опять авианосный крейсер, с С-500, Калибрами, Панцирями.

        Наверное для экономии, что бы не таскать за собой целую эскадру как американцы.
        Но с точки зрения эффективности и внезапности нанесения ударов еще в 1945 году японцы доказали, что подводный авианосец самый эффективный. Не зря США после оккупации Японии все их потопили во избежания утечки технологии.
        Поэтому этот проект на мой взгляд более привлекательный. Тем более опыта создания подводный крейсеров у России гораздо больше. Нельзя в этом деле обезьянничить за американцами.
        Vita VKO
    3. Плотник 2329 (Вася) Сегодня, 12:30
      Авианосец нам зачем?
      А для красоты.
      Чтоб снова красивые легенды потом слагать о его героической гибели в неравном бою.
      Не дороговато выйдет?
      Плотник 2329
      1. spektr9 Сегодня, 12:58
        Всяко дешевле очередной яхты для нашего правительства Василий ....
        spektr9
        1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 13:12
          Цитата: Плотник 2329
          Авианосец...

          Цитата: spektr9
          ... дешевле очередной яхты...

          ??? belay
          Название и стоимость "яхты" - в студию.
          Или снова - просто язычком поболтать? wink
          Голован Джек
  4. TatrA-50 (Андрей) Сегодня, 12:16
    "Обамка", один у нас такой темненький
    TatrA-50
  5. TatrA-50 (Андрей) Сегодня, 12:17
    На аватаре у меня он
    TatrA-50
  6. TatrA-50 (Андрей) Сегодня, 12:21
    Цитата: APASUS
    Тут все разговоры ведут за наш авианосец,но подобной машины для взлета с палубы пока нет и не слышно о том что проходят НИОКР по этой теме. Опять будем искать оправдания,мол авианосец то у нас есть,но...............

    Я думал об этом когда летехой пришёл на борт)
    TatrA-50
  7. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 12:26
    Очень нужный самолёт. Без такого трудно вести высокотехнологичную войну, с тем же НАТО. Не с бармалеями же на таком воевать... laughing
    Горный стрелок
  8. Плотник 2329 (Вася) Сегодня, 12:32
    Цитата: TatrA-50
    Интересно, что со штатами?

    Штаты набраны. Вакансий нет.
    laughing
    Плотник 2329
  9. Rostislav (Ростислав) Сегодня, 12:40
    Скорее бы в войска!
    Rostislav
    1. Плотник 2329 (Вася) Сегодня, 12:50
      Не спеши.А то успеешь.
      wink laughing
      Плотник 2329
  10. TatrA-50 (Андрей) Сегодня, 12:51
    Цитата: Плотник 2329
    Цитата: TatrA-50
    Интересно, что со штатами?

    Штаты набраны. Вакансий нет.
    laughing

    )))смешно. Во время космического разлета, на базе остаётся пара калек. Косморазлеты теперь объективная реальность, а штаты не увеличивают. Дети растут под рев движек без отцов((
    TatrA-50
    1. Piramidon (Степан) Сегодня, 13:19
      Цитата: TatrA-50
      )))смешно. Во время космического разлета, на базе остаётся пара калек. Косморазлеты теперь объективная реальность, а штаты не увеличивают. Дети растут под рев движек без отцов((

      А причем тут А-100?
      Piramidon
  11. TatrA-50 (Андрей) Сегодня, 12:53
    Цитата: Громобой
    С соединёнными))) или сколько экипаж смены?

    На старом и ушке 5 первый кабинет и 10 второй
    TatrA-50
    1. Piramidon (Степан) Сегодня, 13:24
      Цитата: TatrA-50
      Цитата: Громобой
      С соединёнными))) или сколько экипаж смены?

      На старом и ушке 5 первый кабинет и 10 второй

      Когда то, на учениях "Океан" в 1970 году общался с шауляйскими экипажами Ту-126 ("Лиана") на АС "Оленья". Они говорили, что у них 3 смены операторов.
      Piramidon
Картина дня