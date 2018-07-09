Поднебесная как «владычица морей». Китай бросает вызов флоту США

Мировой океан покрывает более 70 процентов земной поверхности: контроль над ним порой не менее важен, чем контролирование суши. Сюда стоит добавить, что активный экономический рост в Азии сделал Южно-Китайское море одним из самых важных (с точки зрения торговли) районом Земли. Интересы США и Китая, впрочем, этим не ограничиваются. Поднебесная, например, подсадила на кредитную игру африканские страны и теперь очень хочет полностью контролировать (настолько, насколько это вообще возможно) черный материк. Само собой, все это требует не только денег, но и мощных военно-морских сил. Второе невозможно без первого.Пока что российский флот прочно удерживает второе место по совокупному потенциалу среди всех военно-морских сил. Но достигается это преимущественно за счет морского компонента ядерной триады. Имеются стратегические подводные лодки проекта 667БДРМ «Дельфин», которые постепенно отживают свое: им на смену приходят субмарины четвертого поколения проекта 955 «Борей», оснащенные «Булавой», которую, к слову, недавно приняли на вооружение. Русский флот развивается, но это несравнимо с усилением ВМС КНР. Достаточно сказать, что китайцы получили в свое распоряжение уже два авианосца (хотя второй еще проходит испытания).Нет смысла дискутировать о роли авианосцев в современной морской войне. Тактический потенциал флота, по сути, строится вокруг них, а также универсальных десантных кораблей. Достаточно вспомнить далекую Вторую мировую, а конкретно — тихоокеанский театр военных действий. И ту роль, которую сыграли авианосцы Японии и США. Сегодня их значимость только выросла. Фрегаты и эсминцы, даже самые совершенные, будут выполнять в крупной (но не ядерной) войне, скорее, защитные функции. Без прикрытия с воздуха они все же очень удобные цели для вражеской авиации.Китайцы это прекрасно понимают, хотя, опять-таки, не забывают строить эсминцы и фрегаты с новым управляемым ракетным оружием. Здесь важно сделать акцент на одном моменте: не стоит недооценивать и не стоит переоценивать китайский флот. Авианосец «Ляонин» — самое яркое тому подтверждение. Это один из немногих крупных не американских авианосцев и по совместительству один из самых противоречивых кораблей вообще. Как известно, его построили на базе выкупленного Китаем советского «Варяга» проекта 1143.6. Откровенно говоря, все семейство кораблей проекта 1143 всегда критиковали. Построенные авианосцы не имели стартовых катапульт и несли относительно мало летательных аппаратов. Новый авианосец — «Шаньдун» проекта 001A — это уже чисто китайская разработка, но она по сути стала развитием все того же «Варяга» (или «Адмирала Кузнецова, если так удобнее). Со всеми его «за» и «против».Главное: в обоих случаях китайцы выбрали не самый лучший путь, сделав основой авиагруппы истребитель J-15 — копию советского Су-33. Это достаточно крупный самолет, даже на фоне своих «сухопутных» собратьев. Почему не закупили в России МиГ-29К, непонятно. Китайская газета South China Morning Post сообщила недавно, что Поднебесная занимается разработкой нового палубного истребителя взамен J-15, которые зарекомендовали себя не с лучшей стороны после целого ряда проблем. «Неисправности в системах контроля за полетом J-15 привели минимум к четырем авариям, гибели одного пилота и серьезному ранению другого», — отмечает издание. Напомним, в апреле 2016 года 29-летний пилот Чжан Чао погиб после того, как попытался спасти машину. Система контроля полета вышла из строя во время учебной высадки на палубу. Нет ничего удивительного, если подобные «детские болезни» посещают принципиально новую технику. Неприятно, когда с ними приходится бороться на разработках почти полувековой давности. Если же говорить откровенно, то J-15 морально устарел еще до своего первого полета, и заменить его — идея вполне здравая.Чем именно — другой вопрос. В палубную версию очень крупного и весьма странного с чисто концептуальной стороны J-20 верится слабо. Более вероятным выбором кажется некая палубная версия еще одной китайской пятерки — таинственного J-31. Отношение к нему, в общем, тоже неоднозначное. Ранее сообщалось, что у J-31 будет российский двигатель РД-93 — экспортная модификация РД-33, который получил МиГ-29. Тяга на форсаже — примерно 9000 кгс. РД-93 никак нельзя назвать двигателем пятого поколения — он не позволяет осуществить сверхзвуковой полет на крейсерском бесфорсажном режиме. То есть для начала китайцам нужно будет создать свой «супердвигатель», а лишь потом говорить о старте производства J-31 и возможности появления его палубной версии.Собственно, в апреле этого года китайские СМИ сообщили, что китайские конструкторы уже приступили к разработке палубного варианта истребителя J-31 для авианосца, оснащенного катапультной системой взлета. Вариант здесь лишь один — это перспективный авианосец «Тип 002», который заложили совсем недавно. Это своего рода мегаавианосец, концептуально более схожий с американскими «Нимицем» и «Джеральдом Фордом», нежели с российским «Адмиралом Кузнецовым». Не раз сообщалось, что он должен получить паровую или электромагнитную катапульту, хотя по своему водоизмещению будет уступать американским гигантам. Построить корабль якобы могут к 2021 году, но это кажется маловероятным. Опыта создания таких кораблей у Китая нет.Подводный флот Китая, о котором мы уже говорили, смотрится в целом примерно так же, как надводный. Здесь очень много завязано на советских, теперь уже устаревших технологиях. Серия стратегических подлодок проекта 094 «Цзинь» даже визуально сложно отличима от отечественных 667БДР «Кальмар» и 667БДРМ «Дельфин». Каждая китайская лодка несет по двенадцать баллистических ракет «Цзюйлан-2». В 2010 году доклад Пентагона утверждал, что испытания ракеты «Цзюйлан-2» прошли неудачно. Она провалила финальную серию испытаний, в связи с чем дату введения в эксплуатацию лодок проекта 094 с этими ракетами специалисты не взялись назвать.Самый же потенциально серьезный компонент морской ядерной триады Китая — перспективные ПЛАРБ пр. 096 «Тэнг», каждая из которых по слухам будет нести по 24 баллистических ракеты. Это объективно больше, чем может взять любая отечественная лодка и сравнимо (во всяком случае, в количественном отношении) с американскими АПЛ «Огайо». Нужно полагать, американские эксперты уже начали беспокоиться по этому поводу, хотя пока что их многоцелевые субмарины выглядят очень весомой силой на пути к подводному доминированию КНР. Чтобы бросить вызов США здесь, Китаю нужно будет создать что-то посерьезней многоцелевых лодок проекта 093 «Шань». С этим, насколько можно судить, дела у Поднебесной обстоят пока не важно. Реальным противовесом для «Сивульфов» и многочисленных «Вирджиний» сейчас видятся разве что российские «Ясени», которых собираются построить семь единиц. Но это тема для отдельной дискуссии.