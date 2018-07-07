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Учебный корабль проекта 14400 заложен на стапеле в Нижегородской области

28 июня 2018 года на стапеле ОАО «Судоремонтно-судостроительная корпорация», находящемся в г. Городец Нижегородской области, в торжественной обстановке была проведена церемония закладки морского специального судна проекта 14400. Судно будет строиться в интересах Военно-морского флота, сообщили в пресс-службе корпорации.

Учебный корабль проекта 14400 заложен на стапеле в Нижегородской области


Согласно сообщению, судно проекта 14400 предназначено для подготовки экипажей корабельных вертолетов к полетам в корабельных условиях. Проект судна разработали в ЦКБ «Балтсудопроект», являющимся подразделением ФГУП «Крыловский государственный научный центр. Особенностью данного проекта является полное импортзамещение оборудования и деталей судна. На корабле применяются только отечественные материалы, оборудование и детали. В Судоремонтно-судостроительной корпорации (бывшая Городецкая судостроительная верфь), заявили, что ранее не занимались строительством судов такого класса, но участие в этом проекте позволит предприятию приобрести неоценимый опыт в строительстве судов для Военно-морского флота.


Как ранее сообщал блог bmpd, в 2017 году Военно-морские силы Австралии получили схожий по назначению и проектным решениям учебный вертолетный корабль Sycamore проекта MTV 2300.

Использованы фотографии: ОАО «Судоремонтно-судостроительная корпорация»
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Комментарии 15

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  1. Плотник 2329 (Вася) Сегодня, 12:35
    Красавец какой! Ну пусть учутся курсанты на русских моряков!..
    Хорошее дело мужики
    хе хе
    Плотник 2329
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 12:40
      Интересный кораблик.Про такие не слышал,для обучения вертолётчиков..
      210окв
      1. donavi49 Сегодня, 13:04
        Обычно совмещают - делая универсальный учебный корабль. Или используя для этого корабли с относительно большой вертолетной палубой.
        donavi49
  2. Wiruz (Алексей) Сегодня, 12:37
    Что-то характеристик корабля нет, даже водоизмещение не указали...
    Да и верфь незнакомая, первый раз слышу о ней. Ну удачи в строительстве, что hi
    Wiruz
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 12:41
      Городецкая верьфь старое и весьма известное предприятие.
      Цитата: Wiruz
      Что-то характеристик корабля нет, даже водоизмещение не указали...
      Да и верфь незнакомая, первый раз слышу о ней. Ну удачи в строительстве, что hi
      210окв
      1. Wiruz (Алексей) Сегодня, 12:43
        Ну видимо за строительством относительно серьёзных кораблей мной раньше замечена не была winked
        Wiruz
        1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 12:57
          Городецкая верфь строила речные корабли ещё с 19 века.Естественно они были небольшими.
          Цитата: Wiruz
          Ну видимо за строительством относительно серьёзных кораблей мной раньше замечена не была winked
          210окв
  3. Чича сквад (Владимир) Сегодня, 12:39
    Раньше подобных кораблей не было. Видимо это после катастрофы Ка-29 в Балтийском море.
    Чича сквад
  4. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 12:39
    учебный корабль проекта 14400 заложен на стапеле в Нижегородской области
    Ну надо так надо. Что тут ещё сказать? Флот строящийся в мини размерах.Такие и учебные суда нужны.Кстати говоря ,я без и намёка на подвох и капли сарказма говорю это.Что экономика тянет .То и можем..Да и задачи у флота если кто заметил разные чем у США.
    Наблюдатель2014
    1. Wiruz (Алексей) Сегодня, 12:50
      Задачи, конечно, разные, обидно как-то за державу. Только МРК и корветы строим, на них умудряемся ещё и дальние походы ходить. Сроки сдачи головного пр.22350 сдвигается ежегодно на следующий год, зенитный ракетный комплекс до ума так и не довели, закладки новых корпусов уже почти пять лет не было. Зато на всяких там выставках выставляют очередные пластмассовые макеты новых модификаций этого "сверхфрегата".
      А по последним слухам, реализацию "в металле" нового эсминца и авианосца отложили до 2035 года. Авианосец ещё ладно, не горит, а вот эсминец нужен.
      Десантная составляющая тоже плачет. Кормят народ обещалками по новому БДК и УДК, а толку?
      Печально всё, печально
      Wiruz
    2. donavi49 Сегодня, 13:02
      Так напротив оверпрайс же. Новый проект (включая продувку нового корпуса в Крыловском центре) - для одной задачи.

      При этом ниже, я написал, почему он и для этой одной задачи не очень.

      В условиях - когда денег на основные типы не очень хватает, строить такой корабль, по уникальному проекту, в количестве 1 (возможно еще 1 в 20) штуки, просто преступление.

      Если необходима морская платформа, для этих целей можно свободно привлекать 22160 - когда те отдыхают от дальнего похода. Выкроить время в графике - легко. Тем более 22160 по факту будут на том же месте (Ейский центр рядом).

      И короночка №2 - 22160 лучше приспособлен для целевого назначения. У него гораздо более просторная площадка и вокруг относительно свободно из-за особенностей архитектуры и ангара. То есть при ошибке утопить вертолет и порубить винтами - будет меньше вероятности.
      donavi49
      1. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 13:11
        в старые советские времена, когда палубники в Новофедоровке осваивали Як-38, то подогнали к побережью авиакрейсер и "взлет-посадка" до изнеможения. Потом трамплин соорудили. Боюсь, что когда "Кузнецова" отремонтируют палубников не останется в стране. Тогда надобность в авианосце сама собой рассосется
        Silvestr
  5. donavi49 Сегодня, 12:55
    Крайне странный заказ по всем параметрам:
    а) Этот корабль штучный (возможно будет второй) - он будет служить по факту при Ейском центре. По факту выступая учебной и экзаменационной площадкой для вертолетчиков. То есть траты на новый проект (а это полностью проект с нуля - корпус продували в Крыловском центре) + штучное производство.

    б) Сам корабль проектировался под одну задачу. Сейчас такое никто не строит. Стараются мультизадачить. Если брать австралийца из статьи - то там полноценный учебный корабль/патрульник, 22 команды + 54 курсанта, конвертируемые площади, прием досмотровых катеров, мореходный корпус (который достался по наследству от базового проекта - патрульного морского корабля для Береговой Охраны).

    в) Целевая роль довольно спорно реализована. Учебный корабль это что? Повышенные риски. В данном случае установлена малая одиночная площадка корветного типа + стандартный аквариум приводной. Уровень сложности изначально близок к максимальному. Следовательно ЧП - также максимизируются изначально. Что лучше разбить вертолет/рубануть по пусть и дешевой надстройке - или просто промахнутся и получить неуд? Опять же если взять австралийца то там площадка по типу полуторки. Не попал? Пересдача через месяц. Но риски минимальны. Ибо по факту имеется 150% площади.
    donavi49
  6. Громобой Сегодня, 12:57
    Я конечно не знаю специики,но не дорого ли отдельный корабль для этого иметь...?... впрочем...вертолётчики со всего флота собираются на корабле,обмен опытом и интенсивные тренировки.Понял,дело верное
    Громобой
  7. donavi49 Сегодня, 13:10
    Еще неприятных новостей с ТОФ. При маневрировании в бухте (подготовка "Гонки Героев") - на камни наскочила Ослябя.

    Список повреждений от все плохо по Абазе (машинка, ДГ затопило + гидроудар и течь ГСМ) до все ок скоро сдернем.

    Но инцидент серьезный - сдергивают практически всем что под рукой, судя по фото. Даже Фотий Крылова пригнали.


    Это кстати еще один пунктик в копилку адептов БДК. Даже в хорошо известной бухте раз и все. Вторые сутки сдергивают (5 наскочил).
    donavi49
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