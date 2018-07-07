учебный корабль проекта 14400 заложен на стапеле в Нижегородской области

28 июня 2018 года на стапеле ОАО «Судоремонтно-судостроительная корпорация», находящемся в г. Городец Нижегородской области, в торжественной обстановке была проведена церемония закладки морского специального судна проекта 14400. Судно будет строиться в интересах Военно-морского флота, сообщили в пресс-службе корпорации.Согласно сообщению, судно проекта 14400 предназначено для подготовки экипажей корабельных вертолетов к полетам в корабельных условиях. Проект судна разработали в ЦКБ «Балтсудопроект», являющимся подразделением ФГУП «Крыловский государственный научный центр. Особенностью данного проекта является полное импортзамещение оборудования и деталей судна. На корабле применяются только отечественные материалы, оборудование и детали. В Судоремонтно-судостроительной корпорации (бывшая Городецкая судостроительная верфь), заявили, что ранее не занимались строительством судов такого класса, но участие в этом проекте позволит предприятию приобрести неоценимый опыт в строительстве судов для Военно-морского флота.Как ранее сообщал блог bmpd, в 2017 году Военно-морские силы Австралии получили схожий по назначению и проектным решениям учебный вертолетный корабль Sycamore проекта MTV 2300.