448-ая ракетная бригада перевооружается на "Искандеры"

Ракетная бригада, входящая в состав 20-ой гвардейской армии, до конца года будет перевооружена на оперативно-тактические комплексы "Искандер-М", сообщил командующий 20-й гвардейской общевойсковой армией генерал-майор Андрей Иванаев в интервью газете "Красная Звезда".Командующий отметил, что 448-ая ракетная бригада одна из лучших в России и является ударной силой 20-ой армии. По итогам 2017 года признана лучшим ракетным соединением в российских вооруженных силах. В настоящее время на вооружении бригады находятся тактические ракетные комплексы "Точка-У", но до конца этого года она будет перевооружена на ОТРК "Искандер-М".20-ая гвардейская армия дислоцируется на западных рубежах России. Штаб армии расположен в Воронеже, а штаб 448-ой ракетной бригады находится под Курском.ОТРК "Искандер" (по классификации США и НАТО — SS-26 Stone, "Камень") — ракетный оперативно-тактический комплекс, предназначенный для поражения площадных и малоразмерных целей в глубине оперативного расположения войск противника. В состав комплекса «Искандер» входят два типа ракет: баллистические и крылатые, которые в зависимости от поставленных задач могут оснащаться восемью различными типами боеголовок, в том числе тактическими ядерными. Ракеты комплекса невозможно перехватить средствами ПВО-ПРО. В течение минуты пусковая установка может выпустить две ракеты по разным объектам.