13:37 07 июля
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448-ая ракетная бригада перевооружается на "Искандеры"

Ракетная бригада, входящая в состав 20-ой гвардейской армии, до конца года будет перевооружена на оперативно-тактические комплексы "Искандер-М", сообщил командующий 20-й гвардейской общевойсковой армией генерал-майор Андрей Иванаев в интервью газете "Красная Звезда".

448-ая ракетная бригада перевооружается на "Искандеры"


Командующий отметил, что 448-ая ракетная бригада одна из лучших в России и является ударной силой 20-ой армии. По итогам 2017 года признана лучшим ракетным соединением в российских вооруженных силах. В настоящее время на вооружении бригады находятся тактические ракетные комплексы "Точка-У", но до конца этого года она будет перевооружена на ОТРК "Искандер-М".


20-ая гвардейская армия дислоцируется на западных рубежах России. Штаб армии расположен в Воронеже, а штаб 448-ой ракетной бригады находится под Курском.

ОТРК "Искандер" (по классификации США и НАТО — SS-26 Stone, "Камень") — ракетный оперативно-тактический комплекс, предназначенный для поражения площадных и малоразмерных целей в глубине оперативного расположения войск противника. В состав комплекса «Искандер» входят два типа ракет: баллистические и крылатые, которые в зависимости от поставленных задач могут оснащаться восемью различными типами боеголовок, в том числе тактическими ядерными. Ракеты комплекса невозможно перехватить средствами ПВО-ПРО. В течение минуты пусковая установка может выпустить две ракеты по разным объектам.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 6

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  1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 13:06
    Привет недоумкам в Киеве....Те,которые с "мощнейшей крылатой ракетой"..
    210окв
  2. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 13:12
    Жду не дождусь, когда американцы денонсируют договор об РСМД. И наши повернут "краник", и все "Искандеры" увеличат дальность до 1.5 -2 тыс. Км. Как "Калибры". Вот это будет ОТВЕТ. wassat
    Горный стрелок
    1. dvina71 (Геннадий) Сегодня, 13:15
      Цитата: Горный стрелок
      "Искандеры" увеличат дальность до 1.5 -2

      Учитывая МРК река-море..ответ уже дан.
      dvina71
  3. Громобой Сегодня, 13:18
    А где квартируется бригада в заметке не указано.или опять искать точные снимки от страны агресссора??Но извините меня,раз вши квадратки и сопочки задокоментированы,то,братва,вы зделайте всё полюдски,одиин фиг Америа всё видит.....Низззя.Там,чё красссотища- самолёты НАТО
    Громобой
    1. Громобой Сегодня, 13:25
      Курск,поздравляю и украинец и Передовые НАТО----мы по вам ударим
      Громобой
  4. Старый26 (Владимир) Сегодня, 13:36
    Цитата: Горный стрелок
    Жду не дождусь, когда американцы денонсируют договор об РСМД. И наши повернут "краник", и все "Искандеры" увеличат дальность до 1.5 -2 тыс. Км. Как "Калибры". Вот это будет ОТВЕТ. wassat

    Не дождетесь. Чудес не бывает. Одно дело крылатая ракета с турбореактивным двигателем, с другой - баллистическая
    Старый26
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