Российские беспилотники начинают вооружать

У России имеются боеприпасы для вооружения беспилотных летательных аппаратов, но пока нет серийных БЛА для их применения. Однако появились решения применить данные боеприпасы на уже имеющихся на вооружении российской армии беспилотниках. Как пишет "РГ", в Сети появились фотографии российских БЛА, вооруженных ПТУР 9М120 "Атака".Судя по фото, ПТУР "Атака" получил беспилотник ДП-42Б, созданный на базе австрийского самолета DA42. Согласно скудной информации, имеющейся в интернете, данный беспилотник планировалось оснастить электронно-оптической системой наблюдения, цифровой фотокамерой, радиолокационной станцией. Беспилотник имеет систему автоматического взлета и посадки и автономного полета по заранее запрограммированному маршруту.Вторым вооруженным БЛА стал "Форпост-М2", который оснастили управляемыми и планирующими бомбами. Беспилотник разработан на основе израильского БЛА Searcher 2, который в российской версии был значительно переделан. БЛА оборудован поршневым двигателем способным развивать мощность до 45 л.с., что обеспечивает дрону возможность разгона до скорости в 200 км\ч., в то время как операционный радиус действия данного устройства составляет 250 километров. В качестве средств слежения и наблюдения, на дроне Форпост используется одна электрооптическая и одна инфракрасная камеры, что обеспечивает возможность его круглосуточного использования. Может находится в воздухе до 17 часов, при этом достигая высоты в 5000 метров.