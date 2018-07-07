17:02 07 июля
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Российские беспилотники начинают вооружать

У России имеются боеприпасы для вооружения беспилотных летательных аппаратов, но пока нет серийных БЛА для их применения. Однако появились решения применить данные боеприпасы на уже имеющихся на вооружении российской армии беспилотниках. Как пишет "РГ", в Сети появились фотографии российских БЛА, вооруженных ПТУР 9М120 "Атака".

Российские беспилотники начинают вооружать


Судя по фото, ПТУР "Атака" получил беспилотник ДП-42Б, созданный на базе австрийского самолета DA42. Согласно скудной информации, имеющейся в интернете, данный беспилотник планировалось оснастить электронно-оптической системой наблюдения, цифровой фотокамерой, радиолокационной станцией. Беспилотник имеет систему автоматического взлета и посадки и автономного полета по заранее запрограммированному маршруту.




Вторым вооруженным БЛА стал "Форпост-М2", который оснастили управляемыми и планирующими бомбами. Беспилотник разработан на основе израильского БЛА Searcher 2, который в российской версии был значительно переделан. БЛА оборудован поршневым двигателем способным развивать мощность до 45 л.с., что обеспечивает дрону возможность разгона до скорости в 200 км\ч., в то время как операционный радиус действия данного устройства составляет 250 километров. В качестве средств слежения и наблюдения, на дроне Форпост используется одна электрооптическая и одна инфракрасная камеры, что обеспечивает возможность его круглосуточного использования. Может находится в воздухе до 17 часов, при этом достигая высоты в 5000 метров.


Использованы фотографии: https://twitter.com/o_gilvi
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Комментарии 23

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  1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 13:52
    Ожидаемая новость. По мере насыщения БЛА подразделений разведки у любой армии появляется желание иметь ударные БЛА
    Арон Заави
    1. Magic Archer (Владимир) Сегодня, 13:54
      Нам бы ещё создать что то типа Предатора и нужны БПЛА камикадзе.
      Magic Archer
      1. новичок (garik) Сегодня, 14:03
        “Охотник Б“ кб Су, скоро.
        ожидается, что оный будет БПЛА 6го поколения. вероятно, именно на него запал Гутенёв.
        новичок
        1. ШУРУМ -БУРУМ (Аркадий) Сегодня, 14:51
          Что-то на втором фото, где как надо понимать, показан "Форпост-М2", на пилонах, судя по бликам на боковых поверхностях, - установлены плоские ракеты (бомбы) из фанерки?
          ШУРУМ -БУРУМ
          1. новичок (garik) Сегодня, 15:02
            да вроде бомба, как бомба.
            новичок
            1. ШУРУМ -БУРУМ (Аркадий) Сегодня, 15:15
              Сферическая поверхность дает отблеск другой формы, а как видно на фото, - отблеск на закругленном краю плоской поверхности
              ШУРУМ -БУРУМ
              1. новичок (garik) Сегодня, 15:21
                может вы правы, но может форма бомбы не сферическая?
                новичок
                1. alexmach (Александр) Сегодня, 16:29
                  ну как бы на фото явно объект прямоугольно сечения, Чего это вдруг Аркадий решил, что фанерные, я не понимаю
                  alexmach
      2. Pollux (Сергей) Сегодня, 16:21
        Цитата: Magic Archer
        нужны БПЛА камикадзе

        Крылатая ракета и есть БПЛА камикадзе.
        Pollux
        1. Shahno (Павел) Сегодня, 16:31
          То есть могут пару часов баражировать, и в случае неудачи вернуться на базу?
          Shahno
          1. Pollux (Сергей) Сегодня, 16:54
            Цитата: Shahno
            То есть могут пару часов барражировать, и в случае неудачи вернуться на базу?

            Есть такие что могут и барражировать. А возможность вернуться - такая функция ранее была неактуальна, но могут заложить и такую возможность.
            Pollux
  2. Zomanus (Алексей) Сегодня, 14:04
    Скромно обошли вопрос, чьего производства двигателя.
    Zomanus
    1. MPN (Павел) Сегодня, 14:46
      Цитата: Zomanus
      Скромно обошли вопрос, чьего производства двигателя.

      Двигатель?
      Российские беспилотники начинают вооружать

      ПТУР "Атака" получил беспилотник ДП-42Б, созданный на базе австрийского самолета DA42.

      Вторым вооруженным БЛА стал "Форпост-М2", который оснастили управляемыми и планирующими бомбами. Беспилотник разработан на основе израильского БЛА Searcher 2

      И на закуску Вооружить это ерунда, а вот как применять данное вооружение ? Буквально не давно по результатам испытаний в Сирии разбирались недостатки наших боевых роботов..., одним из недостатков была недостаточная пропускная способность каналов управления, что для применения вооружения является основным фактором... Одно дело передать сигнал в какую то сторону, а другое скоростной обмен информацией в режиме прицеливания, пуска, наведения... так, что все еще ой как впереди...
      MPN
  3. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 14:07
    Российские беспилотники начинают вооружать
    Использованы фотографии: https://twitter.com/o_gilvi
    Наших водить по пустыне нужно наверное лет 200 минимум.Чтобы нормальные видеоматериалы выкладывать к статьям.Вернее эта проблема решена ВО.Этим мазохизмом пост СССРовского синдрома страдают до сих пор во многих гос-структурах. Причём там где не нужно
    Наблюдатель2014
  4. spektr9 Сегодня, 14:07
    Сколько штук то этих ДП-42Б ? DA42 было куплено две штуки, как понимаю их и переделали в беспилотники ?
    spektr9
    1. мыслитель (Владимир ) Сегодня, 15:09
      Самолетостроительное производство — структурное подразделение Уральского завода гражданской авиации, которое функционирует с 1993 года. ССП осуществляет лицензионный серийный выпуск таких видов авиационной техники, как легкие самолеты и вертолеты гражданского и военного назначения.
      2014 год. Освоен серийный выпуск легких самолетов DA 42 NG
      мыслитель
      1. spektr9 Сегодня, 15:18
        Ну это уже прогресс, тогда можно и на серию рассчитывать
        spektr9
  5. senima56 (Николай) Сегодня, 14:19
    Вроде бы информация секретная...., а тут фото в Инете?! На какой срок потянет?
    senima56
  6. san4es Сегодня, 14:42
    Вторым вооруженным БЛА стал "Форпост-М2", который оснастили управляемыми и планирующими бомбами.

    В апреле 2009 года Россия приобрела у Израиля 12 беспилотников BirdEye-400, I-View Mk150 и Searcher II на общую сумму в 53 млн долл. Позже был заключен контракт на поставку еще 36 беспилотников на сумму в сто миллионов долларов, а в апреле 2010 года стало известно о покупке у Израиля еще 15 БПЛА. 13 октября 2010 года сообщалось, что российская корпорация «Оборонпром» заключила с IAI контракт на поставку компонентов для сборки беспилотников. hi
    http://www.arms-expo.ru/news/vooruzhenie_i_voenna
    ya_tekhnika/rossiyskiy_bpla_forpost_nad_siriey/
    san4es
  7. askort154 (Александр) Сегодня, 14:53
    Ребятки, задумайтесь, когда появился "израильский прорыв" - у государства созданного всего в 1947 г. ?!
    Все их "прорывы" вывезены , в первую очередь, из СССР. А электроникой ( в чём мы приотстали ) их обеспечили англосаксы. Как американцы вывезли из Германии всё КБ Брауна. В СССР создали, эффективно действующую, "шарашку", американцы использовали этот метод, и создали "израиль-шарашку" в своих объёмах. Сейчас Израиль - современная, высокотехнологичная американская "шарашка". yes
    askort154
  8. Самара_63 (Вася) Сегодня, 15:07
    Пока у нас в ВПК блат, а молодым учёным мало платят, никаких БПЛА не будет...
    Самара_63
  9. APASUS (Pavo) Сегодня, 15:38
    Наконец то мы дождались появления у РФ боевых ударных БПЛА. Осталось только понять ,мы реально подготовили всю базу для этого , ведь и до этого проблемы с передачей данных были ,а сейчас всю уже решено?
    APASUS
  10. Echo (Антон) Сегодня, 16:39
    А двигатели на этих беспилотниках чьи?
    Echo
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