17:02 07 июля
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Индийский тендер на истребители. ОАК предложила МиГ-35

Индийским Военно-воздушным силам требуются новые самолеты. На индийское предложение участвовать в конкурсе на поставу ВВС истребителей в количестве 110 штук откликнулись несколько ведущих производителей самолетов, включая российскую Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК), сообщает газета Business Standard.

Индийский тендер на истребители. ОАК предложила МиГ-35


Как пишет издание, на индийское предложение, срок которого истек 6 июля 2017 года, всего откликнулось шесть компаний, которые предложили индийским ВВС следующие модели истребителей: российский МиГ-35, американский F/A-18, европейский Eurofighter Typhoon, французский Rafale, американский F-16 Fighting Falcon и шведский Gripen E. При этом, первые четыре модели являются двухдвигательгыми истребителями, а F-16 и Gripen E - однодвигательные.


На первом этапе "конкурса истребителей", который может продлиться до полугода, индийская сторона рассмотрит все предложения, после чего определит три или четыре модели истребителей, среди которых и будет сделан выбор. Выигравшая компания, по условиям конкурса, должна поставить индийским ВВС 17 полностью боеготовых истребителей, а остальные 93 должны быть построены в Индии по лицензии. Кроме того, победитель тендера должен будет отвечать за подготовку пилотов и технического персонала.

Стоимость контракта оценивается от $9,7 млрд до $19,4 млрд - в зависимости от того, какому самолету будет отдано предпочтение, передает ТАСС

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 17

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  1. Грибок (Витёк) Сегодня, 14:48
    Должны купить
    Грибок
    1. MPN (Павел) Сегодня, 14:54
      Индия рекордсмен по проведению тендеров... recourse
      MPN
    2. д^Амир (Дамир) Сегодня, 14:57
      они и Рафали французские должны были...
      д^Амир
    3. Сергей39 (сергей) Сегодня, 15:03
      Так или иначе все равно купят МИГи.
      Сергей39
    4. Бар1 (Тимур) Сегодня, 15:18
      история ничему наших не учит,уже второй раз наступают на те же грабли, что бы продать самолёт его необходимо принять и обкатать в своих войсках,а у нас всё денег нет ,но вы держитесь.
      Бар1
  2. д^Амир (Дамир) Сегодня, 14:56
    это уже вместо Рафалей?!?!?! или вместе?!?!? а с Рафалями тогда что????!?! м-дя..... Запад есть Запад, Восток есть Восток.....
    д^Амир
  3. максим1987 (Немчинов Максим Сергеевич) Сегодня, 14:58
    Стоимость контракта оценивается от $9,7 млрд до $19,4 млрд - в зависимости от того, какому самолету будет отдано предпочтение, передает ТАСС

    фига себе "вилка" belay
    максим1987
    1. гребень (Иван) Сегодня, 15:32
      Или Российский МиГ, или по цене одинаковый "Грипен", либо что то Европейское, но "Рафики" в эту цену не проходят. Вообще Индийцы допустили двухдвигательные истребители после нашего предложения, ведь на экспорт он может пойти в очень крутой комплектации (АФАР, ОВТ). Плюс Индусы хотят модернизировать свои "корабелки", примерно под уровень МиГ-35 (по оборудованию). От тяжелых они отказались изначально. так что тендер сейчас подстроен под МиГ-35, по цене и качеству их устраивает, особенно после покупки Египтом МиГ-29М(М2). У нас там тем более сервисный центр по обслуживанию. Ну а если он пойдет с АФАР и ОВТ, ему равных не будет.
      Только вот хочется в такой крутой комплектации увидеть его в наших частях. Да и главное его летный час на уровне Европейских самолей, а это очень важная штука. Хотя это Индия и все может измениться в одночасье, как мы это уже знаем. Нужно лоббирование на самом высоком уровне, либо этот рынок мы можем потерять. От Т-50 они отказываются, а то что есть не вечно. От последней партии комплектов Су-30МКИ (в количестве то ли 20, то ли 40 штук) они отказались, так что будет непростительно потерять там нишу и легких(средних) истребителей.
      гребень
      1. Vard Сегодня, 16:44
        Предложить самолёты Китаю и Пакистану... Лучший маркетинговый ход...
        Vard
  4. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 15:01
    Цыгана надо предлагать ТОЛЬКО лошадей laughing Во всем остальном они... Сомневаются.
    Горный стрелок
    1. kepmor (Алексей) Сегодня, 15:06
      у них лошади не особо в почёте...если только слона с коровой...
      kepmor
  5. Самара_63 (Вася) Сегодня, 15:08
    Что-то много.Пакистан не угонится...
    Самара_63
  6. Ratmir_Ryazan Сегодня, 15:10
    Да было бы очень хорошо, если бы Индия выбрала Миг-35...
    Ratmir_Ryazan
  7. krops777 (Алексей) Сегодня, 15:14
    Индусов этих фиг поймешь, не известно какая чакра откроется. wink
    krops777
  8. APASUS (Pavo) Сегодня, 15:24
    Какой это тендер по счету ? Опять по ходу торгов будут меняться условия ? В индийской истории с закупками слишком много зависит от конкретных личностей,вот от сюда постоянные скандалы с коррупцией,нелогичные покупки и очень странные предпочтения.
    APASUS
  9. мичман (Юрий Григорьевич Шатраков) Сегодня, 15:28
    Предпочтение для РФ велики. Два авианосца в Индии имеют наши самолеты. Все аэродромы оборудованы тоже российскими навигационными системами (РСБН) и посадочными системами (ПРМГ). Мы начали дружить с Индией еще с МиГ-23. Тогда мне пришлось часто бывать там. Помогали в производстве их. А готовить летчиков для Су035 будут во Владимировке. Это делали и раньше. Успехов вам, ОАК.
    мичман
  10. aleksandrs95 (aleks) Сегодня, 15:55
    все очень туманно и не очевидно,прямой трезвой логики может и не быть.И наши Миги совсем не факт что победят.На верхах Индии очень много разношерстных сил.
    aleksandrs95
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