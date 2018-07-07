Индийский тендер на истребители. ОАК предложила МиГ-35

Индийским Военно-воздушным силам требуются новые самолеты. На индийское предложение участвовать в конкурсе на поставу ВВС истребителей в количестве 110 штук откликнулись несколько ведущих производителей самолетов, включая российскую Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК), сообщает газета Business Standard.Как пишет издание, на индийское предложение, срок которого истек 6 июля 2017 года, всего откликнулось шесть компаний, которые предложили индийским ВВС следующие модели истребителей: российский МиГ-35, американский F/A-18, европейский Eurofighter Typhoon, французский Rafale, американский F-16 Fighting Falcon и шведский Gripen E. При этом, первые четыре модели являются двухдвигательгыми истребителями, а F-16 и Gripen E - однодвигательные.На первом этапе "конкурса истребителей", который может продлиться до полугода, индийская сторона рассмотрит все предложения, после чего определит три или четыре модели истребителей, среди которых и будет сделан выбор. Выигравшая компания, по условиям конкурса, должна поставить индийским ВВС 17 полностью боеготовых истребителей, а остальные 93 должны быть построены в Индии по лицензии. Кроме того, победитель тендера должен будет отвечать за подготовку пилотов и технического персонала.Стоимость контракта оценивается от $9,7 млрд до $19,4 млрд - в зависимости от того, какому самолету будет отдано предпочтение, передает ТАСС