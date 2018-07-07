17:03 07 июля
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Истребитель МиГ-21 румынских ВВС рухнул на юге Румынии

В Румынии потерпел аварию истребитель МиГ-21 румынских ВВС. Катастрофа произошла во время показательного полета в ходе Дня открытых дверей на румынской базе ВВС Борча, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Mediafax. Авиабаза расположена в уезде Кэлэраш на юге Румынии.

Истребитель МиГ-21 румынских ВВС рухнул на юге Румынии


Согласно сообщению агенства, во время показательного полета, МиГ-21 румынских ВВС по неизвестной причине рухнул недалеко от авиабазы. После столкновения с землей самолет взорвался. По предварительной информации, пилоту истребителя удалось катапультироваться.


Позднее Минобороны Румынии сообщило, что лейтенант Флорин Ротару, управлявший упавшим в Румынии самолетом МиГ-21 Лансер, погиб. В пресс-службе военного ведомства добавили, что офицеру было 36 лет, он выполнял функцию главного пилота 861-й эскадрильи истребителей воздушной базы в Фетештах.



В мероприятиях по случаю Дня открытых дверей на авиабазе Борча принимало участие несколько тысяч человек. О пострадавших на земле в ходе крушения истребителя не сообщается.

Причина катастрофы истребителя МиГ-21 румынских ВВС на данный момент не установлена. На месте крушения работают пожарные и полиция, территория оцеплена.


Использованы фотографии: https://twitter.com/AeronewsRO
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Комментарии 18

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  1. APASUS (Pavo) Сегодня, 15:20
    Миг-21 машина очень сложная в управлении и достаточно пилоту не иметь налета пол года и пропадает навык. Хотя конечно надо ждать расследования,мало ли чего
    APASUS
    1. MPN (Павел) Сегодня, 15:29
      Машина хорошая, в пилотировании тоже хорошая, приятная. Перерывы в полетах сказываются на всех типах, а вот чем его ремонтируют? Пилот катапультировался, по всей видимости отказ.
      MPN
    2. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 15:49
      Цитата: APASUS
      мало ли чего

      Вчера рухнул в Польше,сегодня в Румынии.Ну как тут не найти руку провидения .Два самых злейших врага России на постсоветском пространстве потеряли боевые машины.
      Мар.Тира
    3. major071 (Владимир (для хороших друзей - майор)) Сегодня, 15:54
      Пилот погиб. Об этом сообщило румынское Минобороны. В новости сделал исправление об этом hi
      major071
      1. MPN (Павел) Сегодня, 16:10
        Печально, Соболезнования близким.
        MPN
  2. MPN (Павел) Сегодня, 15:27
    Все живы и это главное!
    MPN
    1. Logall (Александр) Сегодня, 15:42
      И живы все, и одной единицей техники у НАТО меньше стало - только хорошие новости...
      Logall
  3. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 15:28
    Миг21 он у них ещё летает? belay
    Наблюдатель2014
    1. гребень (Иван) Сегодня, 15:36
      Он летает и очень хорош в учебных боях в Индии, да вроде и не только. В Польше упал МиГ-29, летчик погиб. Черная полоса. Они обслуживаются зачастую не в России, а на лево ходят, такое уже случалось не раз.
      гребень
    2. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 15:40
      Цитата: Наблюдатель2014
      Миг21 он у них ещё летает? belay

      По-моему их в Румынии еще штук тридцать, если не больше
      pvv113
    3. askort154 (Александр) Сегодня, 16:23
      Наблюдатель2014...Миг21 он у них ещё летает? belay

      Если бы не свергли Чеуческу и легли под США, летали бы на Су- 30-х. fool
      askort154
      1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 16:54
        Уважаемый Александр ( askort154 ), что бы Вы запомнили фамилию генерального секретаря ЦК Румынской коммунистической партии, лично для Вас покажу этом фильм.
        sabakina
  4. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 15:42
    Запредельный износ таких машин не оставляет сомнений - или ремонтировать и обслуживать - как следует, или ... wassat
    Горный стрелок
    1. Сидор Лютый (Алексей) Сегодня, 16:22
      До апреля 2016 года единственными боевыми самолетами в ВВС Румынии были МиГ-21, часть из которых уже была до этого модернизирована с участием ИЗРАИЛЯ!!! (20 фронтовых истребителей МиГ-21 LanceR C) и самой Румынией (6 учебно-боевых МиГ-21 LanceR B).
      Сидор Лютый
  5. Теренин (Геннадий) Сегодня, 16:13
    Советские "крылатые жигули" - истребители МИГ-21Б, МИГ-21У, МИГ-21УТИ... Новая модификация 1991 года - МИГ-21СБ. Нет керосина? Не беда - можно заправить сивухой! +-35– yes
    Теренин
  6. Злой 55 (Евгений) Сегодня, 16:13
    Неужели внук Софии Ротару..Соболезнуем бабушке...советский истребитель, даже подкрашенный для НАТы, жаль..он бы ещё погонял и Фу-35, и Фи-22 над праматерью-Африкой в достаточно полезных целях..
    Злой 55
  7. Воваd (Воваd) Сегодня, 16:50
    Интересно,зачем румынам Миг-21,кого они собрались перехватывать на истребителях второго поколения?
    Воваd
    1. san4es Сегодня, 17:02
      Цитата: Воваd
      ...кого они собрались перехватывать на истребителях второго поколения?

      ...Кого получится.
      Румынские ВВС. Миг-21,взлет в лагере Турзии, Румыния во время операции Dacian Viper, обучение с ВВС США 187-й Истребитель крыло, август 2012. Плюс видео в кабине.
      san4es
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