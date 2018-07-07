Истребитель МиГ-21 румынских ВВС рухнул на юге Румынии

В Румынии потерпел аварию истребитель МиГ-21 румынских ВВС. Катастрофа произошла во время показательного полета в ходе Дня открытых дверей на румынской базе ВВС Борча, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Mediafax. Авиабаза расположена в уезде Кэлэраш на юге Румынии.Согласно сообщению агенства, во время показательного полета, МиГ-21 румынских ВВС по неизвестной причине рухнул недалеко от авиабазы. После столкновения с землей самолет взорвался. По предварительной информации, пилоту истребителя удалось катапультироваться.Позднее Минобороны Румынии сообщило, что лейтенант Флорин Ротару, управлявший упавшим в Румынии самолетом МиГ-21 Лансер, погиб. В пресс-службе военного ведомства добавили, что офицеру было 36 лет, он выполнял функцию главного пилота 861-й эскадрильи истребителей воздушной базы в Фетештах.В мероприятиях по случаю Дня открытых дверей на авиабазе Борча принимало участие несколько тысяч человек. О пострадавших на земле в ходе крушения истребителя не сообщается.Причина катастрофы истребителя МиГ-21 румынских ВВС на данный момент не установлена. На месте крушения работают пожарные и полиция, территория оцеплена.