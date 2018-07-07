Финские ВМС вооружат израильскими противокорабельными ракетами

Минобороны Финляндии приняло решение о приобретении новых израильских противокорабельных ракет Gabriel, разработанных израильской корпорацией Israel Aerospace Industries (IAI). Данными ракетами планируется оснастить четыре перспективных корвета, строительство которых запланировано по программе Laivue 2020 ("Флотилия 2020"), а также ракетные катера типа Hamina и береговые ракетные части, передает блог bmpd.Согласно заключенному контракту, поставка ракет запланирована на 2019 - 2025 года, при этом количество ракет не называется. Общая сумма контракта составляет порядка 162 млн евро, с опционом еще на 193 млн евро. Ракеты получат финское обозначение SSM2020. В Военно-морских силах Финляндии они призваны заменить противокорабельные ракеты Saab RBS-15SF Mk 2 и Mk 3. Планируется, что на вооружении финских ВМС данные ракеты будут стоять до 2050 года.Израильские противокорабельные ракеты Gabriel были выбраны финским военным ведомством в ходе победы в проводимом тендере, в котором также участвовали норвежские ПКР Kongsberg NSM, шведские Saab RBS-15 Mk 4, американские Boeing Harpoon Block II+ и французские MBDA Exocet. При этом в США заранее одобрили продажу Финляндии ПКР Boeing RGM-84Q-4 Extended Range (ER) Grade B в количестве 112 штук.