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К 100-летию ПВО Москвы. В парке "Патриот" показали технику ПВО-ПРО
В подмосковном парке "Патриот" сегодня прошли праздничные мероприятия, посвященные столетию со дня образования системы противовоздушной обороны Москвы. В ходе праздничных мероприятий гостям показали современную технику и средства противовоздушной обороны, передает РИА Новости.
Гости праздника смогли ознакомиться в статичной экспозиции с зенитно-ракетной системой С-400, ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С1" и радиолокационной станцией "Небо-М", а также другими системами и средствами ПВО. Кроме этого гостям показали, как происходит развертывание радиолокационных станций "Каста 2-2" и "Подлет".
Присутствующий на празднике командующий войсками ПВО-ПРО, заместитель главкома ВКС России генерал-лейтенант Виктор Гуменный пояснил, что система ПВО-ПРО Москвы и центрального промышленного района способна отразить любые средства нападения противника. Система является уникальной и способна в автоматическом режиме обеспечивать не только предупреждение и обнаружение целей, но и эффективно поражать абсолютно все цели. На вооружении 1-ой армии ПВО-ПРО, прикрывающей Москву, находятся все передовые разработки отечественного ВПК. Образцы средств ПВО-ПРО, которые готовятся к серийному производству, проходят окончательную "обкатку" именно в 1-ой армии. В настоящее время на вооружении армии стоят пять полков зенитно-ракетной системы С-400.
Гости праздника смогли ознакомиться в статичной экспозиции с зенитно-ракетной системой С-400, ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С1" и радиолокационной станцией "Небо-М", а также другими системами и средствами ПВО. Кроме этого гостям показали, как происходит развертывание радиолокационных станций "Каста 2-2" и "Подлет".
Присутствующий на празднике командующий войсками ПВО-ПРО, заместитель главкома ВКС России генерал-лейтенант Виктор Гуменный пояснил, что система ПВО-ПРО Москвы и центрального промышленного района способна отразить любые средства нападения противника. Система является уникальной и способна в автоматическом режиме обеспечивать не только предупреждение и обнаружение целей, но и эффективно поражать абсолютно все цели. На вооружении 1-ой армии ПВО-ПРО, прикрывающей Москву, находятся все передовые разработки отечественного ВПК. Образцы средств ПВО-ПРО, которые готовятся к серийному производству, проходят окончательную "обкатку" именно в 1-ой армии. В настоящее время на вооружении армии стоят пять полков зенитно-ракетной системы С-400.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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