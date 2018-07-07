20:11 07 июля
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К 100-летию ПВО Москвы. В парке "Патриот" показали технику ПВО-ПРО

В подмосковном парке "Патриот" сегодня прошли праздничные мероприятия, посвященные столетию со дня образования системы противовоздушной обороны Москвы. В ходе праздничных мероприятий гостям показали современную технику и средства противовоздушной обороны, передает РИА Новости.

К 100-летию ПВО Москвы. В парке "Патриот" показали технику ПВО-ПРО


Гости праздника смогли ознакомиться в статичной экспозиции с зенитно-ракетной системой С-400, ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С1" и радиолокационной станцией "Небо-М", а также другими системами и средствами ПВО. Кроме этого гостям показали, как происходит развертывание радиолокационных станций "Каста 2-2" и "Подлет".


Присутствующий на празднике командующий войсками ПВО-ПРО, заместитель главкома ВКС России генерал-лейтенант Виктор Гуменный пояснил, что система ПВО-ПРО Москвы и центрального промышленного района способна отразить любые средства нападения противника. Система является уникальной и способна в автоматическом режиме обеспечивать не только предупреждение и обнаружение целей, но и эффективно поражать абсолютно все цели. На вооружении 1-ой армии ПВО-ПРО, прикрывающей Москву, находятся все передовые разработки отечественного ВПК. Образцы средств ПВО-ПРО, которые готовятся к серийному производству, проходят окончательную "обкатку" именно в 1-ой армии. В настоящее время на вооружении армии стоят пять полков зенитно-ракетной системы С-400.




Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 21

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  1. MPN (Павел) Сегодня, 18:07
    Ну слава Болу, хоть за Москву теперь волноваться не надо. А то как без правительства то, без Медведева?
    MPN
    1. dvina71 (Геннадий) Сегодня, 18:14
      Цитата: MPN
      хоть за Москву теперь волноваться не надо

      А за центральный промышленный район? НАдо?
      dvina71
      1. AUL (Александр) Сегодня, 18:20
        А за остальные районы? Или так перетопчатся? Да вот только на всех денег, как обычно Нет!
        AUL
        1. dvina71 (Геннадий) Сегодня, 18:25
          Цитата: AUL
          А за остальные районы?

          Какой именно?
          dvina71
          1. AUL (Александр) Сегодня, 18:27

            Цитата: AUL
            А за остальные районы?
            Какой именно?
            Откройте в Гугле карту РФ, и вопрос будет снят!
            AUL
            1. dvina71 (Геннадий) Сегодня, 18:42
              Цитата: AUL
              Откройте в Гугле карту РФ, и вопрос будет снят!

              У меня вопросов нет..я знаю как охраняется небо в нашем районе.. Я спокоен. Хотя тут Медведева нет.
              dvina71
              1. AUL (Александр) Сегодня, 18:44
                Как вам повезло! Медведева нет!
                AUL
                1. dvina71 (Геннадий) Сегодня, 18:46
                  Цитата: AUL
                  Как вам повезло! Медведева нет!

                  ВЫ перепутали..ВО не арена цирка..надеюсь..,но вам выступление надо завершать полюбому.. шутки неудачные.
                  dvina71
                  1. AUL (Александр) Сегодня, 18:52
                    Спасибо за совет! Завтра я подумаю над вашим предложением.
                    AUL
                    1. Zubr Сегодня, 19:07
                      Мужики харош копья ломать, один фиг никто не разглашает позиционные районы ПВО-ПРО...а чего у нас там понатыкано подавно никто не скажет... smile А если вдруг скажут, тайгу направятся полоть лет на 10 как минимум.. smile
                      Zubr
      2. MPN (Павел) Сегодня, 18:25
        Пока не до этого.. Англия 2-0 ведет... laughing
        MPN
      3. poquello (poquello) Сегодня, 18:29
        Цитата: dvina71
        Цитата: MPN
        хоть за Москву теперь волноваться не надо

        А за центральный промышленный район? НАдо?

        хвать прикалываться, в этом глазки небо по всей территории закрывают ну и ракетами думаю близко
        poquello
      4. Сандор Клиган (Данила) Сегодня, 19:38
        Цитата: dvina71
        А за центральный промышленный район?

        да на кой он нужен? belay если все остальные районы РФ в ядерном апокалипсесе? ил у вас другое мнение, что все умрут но Москва и 5 областей рядом будут патроны клепать и хлеб жарить? lol fool
        Сандор Клиган
        1. dvina71 (Геннадий) Сегодня, 20:11
          Цитата: Сандор Клиган
          если все остальные районы РФ в ядерном апокалипсесе?

          НАш нет.. Бомбить тайгу можно коечно..,а то что надо прикрыто ...даже полком МиГ-31..
          dvina71
      5. GibSoN Сегодня, 19:45
        А за центральный промышленный район? НАдо?
        Что за район такой? Что может? Можно полный список, пожалуйста..
        GibSoN
        1. dvina71 (Геннадий) Сегодня, 20:09
          Цитата: GibSoN
          Что за район такой? Что может? Можно полный список, пожалуйста..

          НУ раз у вас по географии родной страны неуд..вам сюда.
          http://www.grandars.ru/shkola/geografiya/centraln
          yy-ekonomicheskiy-rayon.html
          dvina71
    2. Грибок (Витёк) Сегодня, 18:27
      А в Москве только Медведев живёт?
      Грибок
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 19:40
        С чего спор, не пойму?
        ПВО есть ВЕЗДЕ, где есть цели или удобные маршруты подлёта, предполагаемые направления подлёта!
        ПРО имеет ОГРАНИЧЕНИЯ по ДЕЙСТВУЮЩЕМУ договору с полосатиками! Пока действующему!
        Система контроля не такая обширная как было в СССР, но техника сейчас другая, за счет этого стараются перекрыть всё что можно!
        Как оно на самом деле есть, тайна 000 .... эт оправдано!!!
        Кстати, догадайтесь почему у наших границ вертятся нежеланные "гости лупоглазые и остроухие", ПОСТОЯННО??? Наверно "дыры" ищут в обороне!
        P.S. Массированного ракетного удара, ядрёного, не сдержит ни одна ПВО-ПРО ни у кого! Так шо особой разницы нет, сразу в пепел или потом от того ж ядрёного пепла загнуться! Хватит всем!
        rocket757
        1. GibSoN Сегодня, 19:49
          Зачем столько много букв! США, может напасть на РФ, только в том случае, если РФ, сама спровоцирует нападение! Естественно, по телевизору этого не покажут.. Покажут всё так, как надо. История, это то, что не одни даже самый гениально-великий политик, не способен опровергнуть! США уже захватывали территории РФ.. Не нужно им это! расслабьтесь уже. Когда вы поймёте, что Вами, просто пользуются! США, значительно выгодней торговать чем воевать.
          GibSoN
          1. faiver (Андрей) Сегодня, 20:06
            США, значительно выгодней торговать чем воевать
            без военной поддержки империя доллара долго не проживет, поэтому сша постоянно необходима небольшая война, но не глобальная... hi
            faiver
  2. Дед Талаш (Василий) Сегодня, 20:06
    Ну, на счет промышленного они погорячились.. танспортный еще можно..))
    Дед Талаш
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