Лёгкий танк: есть ли у него перспективы?
Легкие танки, составляющие определенный класс бронетанковой техники, как будто бы уже сказали свое слово и отошли в историю. Тем не менее, они еще существуют, периодически появляются проекты таких танков и идет обсуждение темы нужности таких танков и их предполагаемом использовании.
По этому поводу бытуют разные суждения, к примеру, и такие: «По-моему, С-13/90 — вполне достойная машина, приличный легкий танк весом 16 тонн, пригодный и как машина качественного усиления подразделений на БМП, и как легкий танк, собственно, и еще на кучу применений».
Говоря о перспективности или бесперспективности этих танков, прежде всего необходимо оценивать их технические характеристики и возможности выполнения боевой задачи в условиях современного боя.
По своим параметрам легкий танк — это бронированная машина весом до 20 тонн, со слабым бронированием, обеспечивающим защиту от стрелкового оружия и осколков снарядов и со стрелковым или пушечным вооружением, как правило, невысокого калибра (до 100 мм).
Расцвет легких танков пришелся на зарю танкостроения в 30-е годы. Применялись они и значительном количестве и во время Второй мировой войны, к примеру советские Т-60 и Т-70. Разрабатывались и стояли на вооружении эти танки после войны, такие, как американский «Шеридан», советский ПТ-76 и ряд легких танков в других странах.
С принятием концепции основного танка в 60-е годы легкие и тяжелые танки как класс бронетанковой техники практически исчезли. Развитие средств ПТРК ближнего и дальнего действия не оставляли возможности легким танкам выжить на поле боя при соприкосновении с такими противотанковыми средствами.
Нишу легких танков заняли БМП, которые при той же огневой мощи и повышенной маневренности могли обеспечивать еще и десантирование группы пехоты. Они окончательно вытеснили легкие танки из средств сопровождения и огневой поддержки пехоты. Потеснили их и получившие дальнейшее развитие САУ, позволившие при серьезной огневой мощи остаться серьезным средством поддержки танков на поле боя.
Места в боевых порядках танковых подразделений легким танкам не осталось, и они, естественно, в этом качестве исчезли. Можно привести пример трагического использования легких танков в боевых порядках во время Прохоровского сражения в июле 1943 года на Курской дуге.
В 5-ой гвардейской танковой армии, принимавшей участие в этой битве и одной из наиболее оснащенных на то время, массово применялись легкие танки Т-70. Так, в 29 танковом корпусе было 138 Т-34 и 89 Т-70, а в 31 танковой бригаде было 32 Т-34 и 39 Т-70. Больше половины — легкие танки! Как они могли противостоять немецким «Тиграм» и «Пантерам»? Катастрофические потери наших танкистов при таком соотношении танков были просто неминуемы.
Любая бронетанковая техника характеризуется тремя параметрами: огневой мощью, подвижностью и защитой. Поэтому, анализируя возможности легких танков, БМП и САУ, их и надо оценивать по этим параметрам, раскрывая сильные и слабые стороны.
Каждый из этих классов бронетехники имеет свои преимущества и недостатки.
Легкие танки — низкая огневая мощь и защищенность, высокая подвижность.
БМП — низкая огневая мощь и защищенность, высокая подвижность, возможность доставки на поле боя пехоты.
САУ — высокая огневая мощь, средняя защищенность, низкая подвижность.
У БМП есть одно серьезное преимущество перед легким танком — это возможность доставки и десантирования пехоты, что делает ее оружием поля боя.
По совокупности параметров легкие танки уступают основным танкам по огневой мощи и защищенности, БМП по возможности десантирования пехоты и САУ по огневой мощи. У легких танков и БМП есть и бесспорное преимущество: они мобильны, плавающие и могут десантироваться авиацией, чего нет у основных танков и САУ.
Доведя огневую мощь легкого танка до уровня САУ и основного танка, он может получить новое качество, позволяющее использовать его в качестве огневого средства на поле боя. Тогда встает вопрос, в каких операциях и в каком качестве его можно будет использовать.
Здесь могут рассматриваться два вида операций – классические широкомасштабные операции времен Великой Отечественной войны и применение сил быстрого реагирования, к которым в последние годы склоняются больше. При выполнении второго вида операций решаются локальные задачи на удаленной территории и выполняются «полицейские» функции по зачистке территорий, в том числе в условиях плотной городской застройки. Для таких операций нужны уже специальные бронетанковые средства.
При ведении широкомасштабных боевых действий применение легких танков даже с высокой огневой мощью в боевых порядках основных танков бессмысленно, так как из-за слабой защищенности неизбежны высокие боевые потери. Они могут использоваться при огневой поддержке пехоты в одних порядках с БМП, при прорывах на неподготовленный оборонительный рубеж, работе из засад, поддержке огнем в обороне.
Применение легких танков в условиях городской застройки также особого смысла не имеет, поскольку они станут легкой добычей современных РПГ и других средств ближнего боя. При слабой защищенности у них нет никаких шансов выжить, в городских условиях они будут обречены.
Для городских боев и «зачисток» нужен такой «монстр», как «Терминатор». Этот объект создали давно и позиционировали как боевая машина поддержки танков. За основу взяли корпус Т-72 , выбросили башню с пушкой, поставили мощный комплекс вооружения ближнего боя — стрелковое и малокалиберное пушечное вооружение с применением управляемого вооружения последнего поколения. В качестве средства поддержки танков его в упор и обоснованно не воспринимали военные. Это не оружие поля боя, для таких целей есть БМП и САУ.
Применение этого «монстра» в Сирии показало его высокую эффективность при использовании в «полицейских» операциях в условиях городских агломераций. Именно там необходима высокая защищенность при низкой подвижности и наличие огневых средств ближнего боя. По всей видимости, для этих целей машина была и принята на вооружение.
У легкого танка есть другие преимущества для использования его в операциях быстрого реагирования. Это возможность быстрой переброски, десантирования в отдаленные территории и мобильность действий в условиях бездорожья и водных преград, а также столкновениях с противником при неподготовленной и слабой противотанковой обороне.
В этих условиях преимущества легкого танка неоспоримы, а если еще будет существенно повышена огневая мощь, он может показать себя как машина поля боя. Потребность в бронетанковой технике соответствующего класса имеется в войсках быстрого реагирования, воздушно-десантные войска и морская пехота, именно там она может существенно повысить эффективность их действий.
Такая машина в российской армии есть, она «маскируется» под САУ «Спрут-СД». По своим характеристикам это классический легкий танк последнего поколения с очень сильной огневой мощью. Существует версия, что эта машина названа САУ только потому, что ее заказывало еще советское ГРАУ, по своим полномочиям не имеющее право заказывать танки. Это прерогатива ГБТУ. Такая версия имеет под собой почву, имея многолетний опыт взаимодействия с этими ведомствами, могу подтвердить, как они, мягко говоря, «не любили» друг друга.
САУ «Спрут-СД» разрабатывалась для воздушно-десантных войск взамен устаревшего легкого танка ПТ-76. При высокой маневренности и проходимости она имеет огневую мощь основного танка. На ней установлена одна из модификаций танковой пушки калибра 125 мм и танковый прицельный комплекс на уровне последних танков Т-80 и Т-90. Боеприпасы к пушке унифицированы с танковыми боеприпасами, что является еще одним преимуществом. Также возможна стрельба из пушки управляемыми по лучу лазера снарядами «Рефлекс».
По огневой мощи «Спрут-СД» равен последним советским и российским танкам и превосходит существующие зарубежные аналоги. То есть по огневой мощи он стал равен основному танку.
Параллельно с разработкой «Спрута-СД» на Харьковском тракторном заводе велась разработка этой САУ для сухопутных войск «Спрут-ССВ» на базе модернизированного шасси живучего «малыша» МТЛБ, служащего в армии более 50 лет и выпускаемого промышленностью до сих пор.
В начале 90-х на ХТЗ мне демонстрировали два опытных образца этой САУ. На них стояло довольно много танковой аппаратуры последних разработок, и меня тогда удивляло, как они смогли поставить на легкое и плавающее шасси танковую пушку и обеспечить эффективность ведения огня на уровне последних танков. Развал Союза остановил эту перспективную разработку, а Украине по многим причинам такие работы явно были не по силам.
Разработка и испытания «Спрут-ССВ» показали возможность создания такой машины и для сухопутных войск. «САУ Спрут-СД» обладает многими специфическими качествами, необходимыми для ее десантирования, усложняющими конструкции машины и снижающие ее надежность. Создание такой же упрощенной машины для сухопутных войск (а она создавалась!) позволяло найти достойное применение этого класса танков в армии.
В заключение можно отметить, что легкие танки на современном этапе развития бронетанковой техники нужны, но не как массовые танки в составе танковых войск. Эти машины могут хорошо зарекомендовать себя в войсках быстрого реагирования, ВДВ и морской пехоте как средство прорыва неэшелонированной обороны противника и огневой поддержки в локальных и удаленных операциях. Применение их в «полицейских» операциях в условиях городских агломераций может оказаться неэффективным по причине их уязвимости от ПТРК ближнего боя.
По этому поводу бытуют разные суждения, к примеру, и такие: «По-моему, С-13/90 — вполне достойная машина, приличный легкий танк весом 16 тонн, пригодный и как машина качественного усиления подразделений на БМП, и как легкий танк, собственно, и еще на кучу применений».
Говоря о перспективности или бесперспективности этих танков, прежде всего необходимо оценивать их технические характеристики и возможности выполнения боевой задачи в условиях современного боя.
По своим параметрам легкий танк — это бронированная машина весом до 20 тонн, со слабым бронированием, обеспечивающим защиту от стрелкового оружия и осколков снарядов и со стрелковым или пушечным вооружением, как правило, невысокого калибра (до 100 мм).
Расцвет легких танков пришелся на зарю танкостроения в 30-е годы. Применялись они и значительном количестве и во время Второй мировой войны, к примеру советские Т-60 и Т-70. Разрабатывались и стояли на вооружении эти танки после войны, такие, как американский «Шеридан», советский ПТ-76 и ряд легких танков в других странах.
С принятием концепции основного танка в 60-е годы легкие и тяжелые танки как класс бронетанковой техники практически исчезли. Развитие средств ПТРК ближнего и дальнего действия не оставляли возможности легким танкам выжить на поле боя при соприкосновении с такими противотанковыми средствами.
Нишу легких танков заняли БМП, которые при той же огневой мощи и повышенной маневренности могли обеспечивать еще и десантирование группы пехоты. Они окончательно вытеснили легкие танки из средств сопровождения и огневой поддержки пехоты. Потеснили их и получившие дальнейшее развитие САУ, позволившие при серьезной огневой мощи остаться серьезным средством поддержки танков на поле боя.
Места в боевых порядках танковых подразделений легким танкам не осталось, и они, естественно, в этом качестве исчезли. Можно привести пример трагического использования легких танков в боевых порядках во время Прохоровского сражения в июле 1943 года на Курской дуге.
В 5-ой гвардейской танковой армии, принимавшей участие в этой битве и одной из наиболее оснащенных на то время, массово применялись легкие танки Т-70. Так, в 29 танковом корпусе было 138 Т-34 и 89 Т-70, а в 31 танковой бригаде было 32 Т-34 и 39 Т-70. Больше половины — легкие танки! Как они могли противостоять немецким «Тиграм» и «Пантерам»? Катастрофические потери наших танкистов при таком соотношении танков были просто неминуемы.
Любая бронетанковая техника характеризуется тремя параметрами: огневой мощью, подвижностью и защитой. Поэтому, анализируя возможности легких танков, БМП и САУ, их и надо оценивать по этим параметрам, раскрывая сильные и слабые стороны.
Каждый из этих классов бронетехники имеет свои преимущества и недостатки.
Легкие танки — низкая огневая мощь и защищенность, высокая подвижность.
БМП — низкая огневая мощь и защищенность, высокая подвижность, возможность доставки на поле боя пехоты.
САУ — высокая огневая мощь, средняя защищенность, низкая подвижность.
У БМП есть одно серьезное преимущество перед легким танком — это возможность доставки и десантирования пехоты, что делает ее оружием поля боя.
По совокупности параметров легкие танки уступают основным танкам по огневой мощи и защищенности, БМП по возможности десантирования пехоты и САУ по огневой мощи. У легких танков и БМП есть и бесспорное преимущество: они мобильны, плавающие и могут десантироваться авиацией, чего нет у основных танков и САУ.
Доведя огневую мощь легкого танка до уровня САУ и основного танка, он может получить новое качество, позволяющее использовать его в качестве огневого средства на поле боя. Тогда встает вопрос, в каких операциях и в каком качестве его можно будет использовать.
Здесь могут рассматриваться два вида операций – классические широкомасштабные операции времен Великой Отечественной войны и применение сил быстрого реагирования, к которым в последние годы склоняются больше. При выполнении второго вида операций решаются локальные задачи на удаленной территории и выполняются «полицейские» функции по зачистке территорий, в том числе в условиях плотной городской застройки. Для таких операций нужны уже специальные бронетанковые средства.
При ведении широкомасштабных боевых действий применение легких танков даже с высокой огневой мощью в боевых порядках основных танков бессмысленно, так как из-за слабой защищенности неизбежны высокие боевые потери. Они могут использоваться при огневой поддержке пехоты в одних порядках с БМП, при прорывах на неподготовленный оборонительный рубеж, работе из засад, поддержке огнем в обороне.
Применение легких танков в условиях городской застройки также особого смысла не имеет, поскольку они станут легкой добычей современных РПГ и других средств ближнего боя. При слабой защищенности у них нет никаких шансов выжить, в городских условиях они будут обречены.
Для городских боев и «зачисток» нужен такой «монстр», как «Терминатор». Этот объект создали давно и позиционировали как боевая машина поддержки танков. За основу взяли корпус Т-72 , выбросили башню с пушкой, поставили мощный комплекс вооружения ближнего боя — стрелковое и малокалиберное пушечное вооружение с применением управляемого вооружения последнего поколения. В качестве средства поддержки танков его в упор и обоснованно не воспринимали военные. Это не оружие поля боя, для таких целей есть БМП и САУ.
Применение этого «монстра» в Сирии показало его высокую эффективность при использовании в «полицейских» операциях в условиях городских агломераций. Именно там необходима высокая защищенность при низкой подвижности и наличие огневых средств ближнего боя. По всей видимости, для этих целей машина была и принята на вооружение.
У легкого танка есть другие преимущества для использования его в операциях быстрого реагирования. Это возможность быстрой переброски, десантирования в отдаленные территории и мобильность действий в условиях бездорожья и водных преград, а также столкновениях с противником при неподготовленной и слабой противотанковой обороне.
В этих условиях преимущества легкого танка неоспоримы, а если еще будет существенно повышена огневая мощь, он может показать себя как машина поля боя. Потребность в бронетанковой технике соответствующего класса имеется в войсках быстрого реагирования, воздушно-десантные войска и морская пехота, именно там она может существенно повысить эффективность их действий.
Такая машина в российской армии есть, она «маскируется» под САУ «Спрут-СД». По своим характеристикам это классический легкий танк последнего поколения с очень сильной огневой мощью. Существует версия, что эта машина названа САУ только потому, что ее заказывало еще советское ГРАУ, по своим полномочиям не имеющее право заказывать танки. Это прерогатива ГБТУ. Такая версия имеет под собой почву, имея многолетний опыт взаимодействия с этими ведомствами, могу подтвердить, как они, мягко говоря, «не любили» друг друга.
САУ «Спрут-СД» разрабатывалась для воздушно-десантных войск взамен устаревшего легкого танка ПТ-76. При высокой маневренности и проходимости она имеет огневую мощь основного танка. На ней установлена одна из модификаций танковой пушки калибра 125 мм и танковый прицельный комплекс на уровне последних танков Т-80 и Т-90. Боеприпасы к пушке унифицированы с танковыми боеприпасами, что является еще одним преимуществом. Также возможна стрельба из пушки управляемыми по лучу лазера снарядами «Рефлекс».
По огневой мощи «Спрут-СД» равен последним советским и российским танкам и превосходит существующие зарубежные аналоги. То есть по огневой мощи он стал равен основному танку.
Параллельно с разработкой «Спрута-СД» на Харьковском тракторном заводе велась разработка этой САУ для сухопутных войск «Спрут-ССВ» на базе модернизированного шасси живучего «малыша» МТЛБ, служащего в армии более 50 лет и выпускаемого промышленностью до сих пор.
В начале 90-х на ХТЗ мне демонстрировали два опытных образца этой САУ. На них стояло довольно много танковой аппаратуры последних разработок, и меня тогда удивляло, как они смогли поставить на легкое и плавающее шасси танковую пушку и обеспечить эффективность ведения огня на уровне последних танков. Развал Союза остановил эту перспективную разработку, а Украине по многим причинам такие работы явно были не по силам.
Разработка и испытания «Спрут-ССВ» показали возможность создания такой машины и для сухопутных войск. «САУ Спрут-СД» обладает многими специфическими качествами, необходимыми для ее десантирования, усложняющими конструкции машины и снижающие ее надежность. Создание такой же упрощенной машины для сухопутных войск (а она создавалась!) позволяло найти достойное применение этого класса танков в армии.
В заключение можно отметить, что легкие танки на современном этапе развития бронетанковой техники нужны, но не как массовые танки в составе танковых войск. Эти машины могут хорошо зарекомендовать себя в войсках быстрого реагирования, ВДВ и морской пехоте как средство прорыва неэшелонированной обороны противника и огневой поддержки в локальных и удаленных операциях. Применение их в «полицейских» операциях в условиях городских агломераций может оказаться неэффективным по причине их уязвимости от ПТРК ближнего боя.
Автор: Юрий Апухтин
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