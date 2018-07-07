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Нуланд: Путин должен уступить Трампу, а не наоборот
Бывший официальный представитель Госдепартамента Виктория Нуланд, комментируя предстоящую встречу президентов России и Соединенных Штатов, заявила, что от поведения Дональда Трампа во время встречи зависит восстановление мирового лидерства США, пишет RT со ссылкой на The New York Times.
Нулант отмечает, что только единство НАТО и "твердая и решительная позиция в переговорах с Путиным" продемонстрируют стремление Вашингтона встать на сторону союзников и "дать отпор стратегическим противникам". Она заявила, что Трамп может потерять мощь и влияние США, если "пойдет на поводу российского автократа, стремящегося подорвать демократию и глобальное лидерство США". Нуланд считает, что Путину в срочном порядке нужны деньги, так как военные операции в Сирии и антироссийские санкции довели Россию почти до банкротства, поэтому он должен идти на уступки в переговорах с Трампом, а не наоборот. Она уверена, что Путин будет просить ослабления санкций и прямых инвестиций американских денег в экономику России и торговлю, продления договора СНВ-3 и выхода американской коалиции из Сирийской арабской республики.
Трамп должен занять жесткую позицию по отношению к российскому лидеру, заявила Нуланд. Нельзя прощать России вмешательство в американские выборы, захват Крымского полуострова и обещать ослабить санкции. Необходимо показать России, что отношения с США можно поддерживать только в том случае, если вести себя цивилизованно во всем мире. Если Трамп будет придерживаться такой позиции, то США вернет свое мировое лидерство, в противном же случае Америка проиграет.
Напомним, что встреча президентов России и США состоится 16 июля в Финляндии.
Нулант отмечает, что только единство НАТО и "твердая и решительная позиция в переговорах с Путиным" продемонстрируют стремление Вашингтона встать на сторону союзников и "дать отпор стратегическим противникам". Она заявила, что Трамп может потерять мощь и влияние США, если "пойдет на поводу российского автократа, стремящегося подорвать демократию и глобальное лидерство США". Нуланд считает, что Путину в срочном порядке нужны деньги, так как военные операции в Сирии и антироссийские санкции довели Россию почти до банкротства, поэтому он должен идти на уступки в переговорах с Трампом, а не наоборот. Она уверена, что Путин будет просить ослабления санкций и прямых инвестиций американских денег в экономику России и торговлю, продления договора СНВ-3 и выхода американской коалиции из Сирийской арабской республики.
Трамп должен занять жесткую позицию по отношению к российскому лидеру, заявила Нуланд. Нельзя прощать России вмешательство в американские выборы, захват Крымского полуострова и обещать ослабить санкции. Необходимо показать России, что отношения с США можно поддерживать только в том случае, если вести себя цивилизованно во всем мире. Если Трамп будет придерживаться такой позиции, то США вернет свое мировое лидерство, в противном же случае Америка проиграет.
Напомним, что встреча президентов России и США состоится 16 июля в Финляндии.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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