20:09 07 июля
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Нуланд: Путин должен уступить Трампу, а не наоборот

Бывший официальный представитель Госдепартамента Виктория Нуланд, комментируя предстоящую встречу президентов России и Соединенных Штатов, заявила, что от поведения Дональда Трампа во время встречи зависит восстановление мирового лидерства США, пишет RT со ссылкой на The New York Times.

Нуланд: Путин должен уступить Трампу, а не наоборот


Нулант отмечает, что только единство НАТО и "твердая и решительная позиция в переговорах с Путиным" продемонстрируют стремление Вашингтона встать на сторону союзников и "дать отпор стратегическим противникам". Она заявила, что Трамп может потерять мощь и влияние США, если "пойдет на поводу российского автократа, стремящегося подорвать демократию и глобальное лидерство США". Нуланд считает, что Путину в срочном порядке нужны деньги, так как военные операции в Сирии и антироссийские санкции довели Россию почти до банкротства, поэтому он должен идти на уступки в переговорах с Трампом, а не наоборот. Она уверена, что Путин будет просить ослабления санкций и прямых инвестиций американских денег в экономику России и торговлю, продления договора СНВ-3 и выхода американской коалиции из Сирийской арабской республики.


Трамп должен занять жесткую позицию по отношению к российскому лидеру, заявила Нуланд. Нельзя прощать России вмешательство в американские выборы, захват Крымского полуострова и обещать ослабить санкции. Необходимо показать России, что отношения с США можно поддерживать только в том случае, если вести себя цивилизованно во всем мире. Если Трамп будет придерживаться такой позиции, то США вернет свое мировое лидерство, в противном же случае Америка проиграет.

Напомним, что встреча президентов России и США состоится 16 июля в Финляндии.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 46

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  1. mitchhunter Сегодня, 19:11
    Нам то что. Что при первом сценарии, что при втором "денег не будет, а вы держитесь"
    mitchhunter
    1. Владимир Тер-Одиянц (Владимир Тер-Одиянц) Сегодня, 19:17
      Цитата: mitchhunter
      . Что при первом сценарии, что при втором "денег не будет

      У Вас есть то чего нет в СевероАмериканскойКолонии Израиля.А именно,Вы чрезвычайно быстро адаптируетесь к различным вызовам.Как к внешним так и внутренним.От того у Вас есть Становой Хребет ! Западный обыватель,изнежен и избалован!
      Владимир Тер-Одиянц
      1. maxim947 (Максим) Сегодня, 19:29
        Давят на Трампа как заведённые)) боятся компромисов. Нам по большому счету наплевать - признает он Крым российским или нет, но интересно было бы увидеть реакцию и дальнейшие действия Европы, если бы такое произошло))
        П.С. реакция украины предсказуема)))
        maxim947
    2. Грибок (Витёк) Сегодня, 19:20
      Тебе диванному эксперту точно ничего не будет.
      Грибок
      1. консерватор (Александр) Сегодня, 19:52
        ну что, мужчины, готовы смотреть на игру одной из восьми лучших команд мира? =]

        Стас просто космос, тут один вариант - победа
        консерватор
        1. Фил77 (Сергей) Сегодня, 19:57
          Цитата: консерватор
          ну что, мужчины, готовы смотреть на игру одной из восьми лучших команд мира? =]

          Стас просто космос, тут один вариант - победа

          Надеюсь что победим!
          Фил77
        2. Shahno (Павел) Сегодня, 19:58
          Да, посмотрел сегодня Англию....Вы уверены что вам надо с ней играть? Это уже не ленивая Испания.
          Shahno
          1. Фил77 (Сергей) Сегодня, 20:01
            Цитата: Shahno
            Да, посмотрел сегодня Англию....Вы уверены что вам надо с ней играть?

            А почему бы и нет,слабых соперников уже не осталось!
            Фил77
            1. консерватор (Александр) Сегодня, 20:02
              Акинфеев вытащит. Все будет как надо"!)

              Сначала себе забьем для бодрости, потом остальным. Схема работает
              консерватор
              1. Фил77 (Сергей) Сегодня, 20:04
                Ха!Нет,лучше сразу им,а дальше опять им!!!
                Фил77
                1. консерватор (Александр) Сегодня, 20:07
                  но все равно это чудесное мероприятие, насколько я был спокоен к футболу - но этот чемпионат все сломал. что творится на улицах. ух

                  Сегодня дома буду смотреть, поставил у телевизора иконы
                  консерватор
  2. -ш- (Саша) Сегодня, 19:11
    кто что кому должен точно разберутся без нуланд
    -ш-
    1. Alex777 (Александр) Сегодня, 19:24
      Глупая овца Нулонд пытается давать советы миллиардеру-президенту. Никак не успокоится в своей заслуженной отставке. hi
      Alex777
    2. Сергей39 (сергей) Сегодня, 19:29
      А мы потом будем гадать,кто же кому уступил
      Сергей39
    3. 30 вис (Юрий) Сегодня, 20:06
      Цитата: -ш-
      разберутся без нуланд

      Пусть жуёт печеньки .запивает водой из под крана ! В возрасте 23 лет в течение восьми месяцев работала переводчиком на советском рыболовецком судне.... Г хм ! Г хм .... А что скажут мареманы ? Восемь месяцев на рыбаке, среди молодых ,голодных ,грубых русских мужиков ... ! Это Вам не по гей парадам ходить .. Могли и завалить в трюме ,на куче рыбы!
      30 вис
  3. MPN (Павел) Сегодня, 19:12
    Путин должен уступить Трампу, а не наоборот
    Дорогу знаете? Подсказал бы куда идти, боюсь забанят еще из за какой то Нуланд.
    MPN
  4. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 19:16
    С чего это вдруг? Трамп играет "Ва'банк" и вполне может проиграть. Зачем ВВП под США подстраиваться? Абсолютно лишнее дело. Торговая война с Китаем может всю хрупкую конструкцию мировой финансовой системы обрушить и перекроить... И не факт, что победителем окажутся США.
    Горный стрелок
  5. samarin1969 (Константин Викторович Самарин) Сегодня, 19:16
    Ну, пожалуй, про "прямые инвестиции из США" Нуланд погорячилась. В остальном - честные, логически верные мысли.
    samarin1969
    1. Zubr Сегодня, 19:32
      Да они как дети, свято верят в то, что для себя придумали и даже не подозревают, что может быть иначе. Инвестиции это конечно хорошо, но учитывая их избыточно хищническую позицию, нам придётся выбираться собственными силами или выставлять свои условия и довольно жёсткие. Американских инвестиций и так достаточно в нашем нефте-газовом секторе а наших инвестиций в американском секторе экономики. Теперь наша очередь выставлять им требования. Разговор будет на равных. А учитывая излишнюю импульсивность и эксцентричность Трампа, его нужно брать в белых перчатках.
      Zubr
      1. samarin1969 (Константин Викторович Самарин) Сегодня, 19:46
        Завидую вашему оптимизму. США, если когда-нибудь вели себя с кем-нибудь "на равных", то это только в Войну, и со Сталиным. В остальном диктат боеголовок, авианосных групп, СМИ, технологий и тотальный финансовый контроль....
        Не стоит обольщаться: импульсивный псих может стать Президентом, но не миллиардером. Этот стиль Трамп считает для себя удобным.
        samarin1969
        1. Karenius Сегодня, 19:53
          Вам бы, уважаемый, вспомнить, что США ещё век с лишним назад доказали себе и всему миру, что могут обходиться и без президентских потугов... что он есть, что его как бы и нет - монопенисуально...
          Karenius
        2. Zubr Сегодня, 19:57
          Понимаю прекрасно вас. Но Американские лидеры, слишком самонадеянна и слишком уверены в своих деяниях. Что для них ВВП приготовил, нам остаётся только догадываться. Ну давайте дождёмся результатов встречи.
          Zubr
    2. Ст.пропорщик (КВАС) Сегодня, 19:32
      Я только не пойму, почему мнение официантки с печеньками для майдана вообще обсуждается в новостях. Была при службе - можно было принять к сведению ее рассуждения, а сейчас Нуланд - это кто7
      Ст.пропорщик
      1. Zubr Сегодня, 19:52
        Ну как кто ? smile Изволите обижать дамс, господин есаул.. smile Она, симпатичная говорящая голова, не более того.. smile
        Zubr
  6. Zubr Сегодня, 19:16
    Она заявила, что Трамп может потерять мощь и влияние США, если "пойдет на поводу российского автократа, стремящегося подорвать демократию и глобальное лидерство США".


    Говорит как бредит.. smile
    Граждане ! А теперь объясните мне, что общего между глобальным лидерством и демократией ?! laughing
    Zubr
  7. askort154 (Александр) Сегодня, 19:16
    О ! Нуланд объявилась. Стряпуха печенек и пирожков. На Украине до сих пор их едят.
    askort154
    1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 19:24
      Модератор влепит лайк, если не подкорректируешь текст!
      За Викторию, которая по печенькам спец, согласен! Ей ли неудачнице Трампу советовать??? или ещё кому!
      rocket757
    2. Капитан Пушкин (Петр) Сегодня, 19:26
      Цитата: askort154
      О ! Нуланд объявилась. Стряпуха печенек и пирожков. досихпор их едят.

      Точнее, до сих пор те печеньки прожевать никак не могут.
      Капитан Пушкин
  8. svp67 (Сергей) Сегодня, 19:18
    Нуланд, из какой помойки она вылезла? Уже и забыли о её существовании, а вот оно как. Помнится Трамп обещал разобраться с её "финансовыми аферами" на Украине, интересно сдержит обещание?
    svp67
    1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 19:26
      Привет soldier
      Эт нормально считай! Все отставники, особенно неудачники, советы раздают всем и вся!
      Ента кондитер тож норовит!
      rocket757
    2. Владимир Тер-Одиянц (Владимир Тер-Одиянц) Сегодня, 19:35
      ]
      Цитата: svp67
      Уже и забыли о её существовании, а вот оно как.

      Фантомная боль.Вот так.
      Владимир Тер-Одиянц
  9. Skay (Сергей) Сегодня, 19:20
    Что-то нафталином пахнет...
    Skay
  10. solzh (Сергей) Сегодня, 19:22
    Нуланд: Путин должен уступить Трампу, а не наоборот

    Хотел было написать где Путин должен уступить Трампу, но передумал, какой смысл писать гадость, если Трамп в любом случае будет пресмыкаться на встрече перед Путиным, такая у Трампа видать судьба.
    З.Ы. А всё-таки Россия "делает" потихоньку США!
    solzh
  11. Gnefredov (Григорий) Сегодня, 19:26
    Печеньки «Нуланд» в новой упаковке.
    Мимо не проходи, всё до крошечки сожри lol
    Офонареть, история с Украиной в новой упаковке и старым содержимым.
    Gnefredov
  12. Ирек (Paparazzi Kazan ) Сегодня, 19:30
    Сомневаюсь что ТЕМНЕЙШИЙ уступит...
    Ирек
  13. Гардамир Сегодня, 19:31
    Прикольно! Как на выборах либо Путин,либо Собчак. Сейчас также, не поддержите пенсионную реформу придёт Нуланд со своими печеньками.
    Гардамир
  14. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 19:31
    Все что нужно, Путин получил и без согласия матрасии. Так что если полосатые будут вести переговоры с позиции силы, то не получат вообще ничего.
    Egorovich
  15. avt Сегодня, 19:33
    А печеньки будут ?? wassat



    Или за просто так ? wassat
    avt
    1. Дирижер Сегодня, 19:38
      Крендельки будут, как те, что когда Буш подавился.
      Дирижер
  16. gurzuf Сегодня, 19:41
    "так как военные операции в Сирии и антироссийские санкции довели Россию почти до банкротства", ха! А разве Обама не "разорвал российскую экономику в клочья"???!!! laughing
    gurzuf
  17. parkello (Ёргос) Сегодня, 19:42
    вот и пусть проиграет твоя Америка мисс Нуланд ...печенька тебе в глоткнунд ...до гландынд...и в глаз набризганд ) научитесь проигрывать .а то привыкли других учить как достойно проиграть...вот теперь сами достойно и проигрывайте .покажите навыки )
    parkello
  18. ё-моё Сегодня, 19:42
    Должность Нуланд - бывший .... . Сиди себе на пенсии и не гавкай !
    ё-моё
  19. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 19:44
    Путин должен? wassat tongue am
    Балу
  20. Теренин (Геннадий) Сегодня, 19:48
    Нуланд: Путин должен уступить Трампу, а не наоборот
    Да, нормальная риторика обескровленного (либо начинающего терять политический вес) врага. yes
    Теренин
  21. faiver (Андрей) Сегодня, 19:56
    нарисовалась мадам аналитик-кондитер
    faiver
  22. demo (Ван) Сегодня, 20:07
    Заерзали своей пластинкой о выборах.
    Если мы вмешивались в выборы, то всех, кто избрался с помощью России в отставку. И перевыборы.
    Мешают модераторы высказаться. Сильно мешают, звери.
    demo
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