Нуланд: Путин должен уступить Трампу, а не наоборот

Бывший официальный представитель Госдепартамента Виктория Нуланд, комментируя предстоящую встречу президентов России и Соединенных Штатов, заявила, что от поведения Дональда Трампа во время встречи зависит восстановление мирового лидерства США, пишет RT со ссылкой на The New York Times.Нулант отмечает, что только единство НАТО и "твердая и решительная позиция в переговорах с Путиным" продемонстрируют стремление Вашингтона встать на сторону союзников и "дать отпор стратегическим противникам". Она заявила, что Трамп может потерять мощь и влияние США, если "пойдет на поводу российского автократа, стремящегося подорвать демократию и глобальное лидерство США". Нуланд считает, что Путину в срочном порядке нужны деньги, так как военные операции в Сирии и антироссийские санкции довели Россию почти до банкротства, поэтому он должен идти на уступки в переговорах с Трампом, а не наоборот. Она уверена, что Путин будет просить ослабления санкций и прямых инвестиций американских денег в экономику России и торговлю, продления договора СНВ-3 и выхода американской коалиции из Сирийской арабской республики.Трамп должен занять жесткую позицию по отношению к российскому лидеру, заявила Нуланд. Нельзя прощать России вмешательство в американские выборы, захват Крымского полуострова и обещать ослабить санкции. Необходимо показать России, что отношения с США можно поддерживать только в том случае, если вести себя цивилизованно во всем мире. Если Трамп будет придерживаться такой позиции, то США вернет свое мировое лидерство, в противном же случае Америка проиграет.Напомним, что встреча президентов России и США состоится 16 июля в Финляндии.