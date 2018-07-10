Дмитрий Овчаренко: богатырь, изрубивший топором два десятка фашистов

Эта совершенно невероятная история произошла 13 июля 1941 года у местечка Песец в Хмельницкой области Украины. Тогда немцы стремительно наступали, постоянно меняющаяся линия фронта была настолько изломана, что порой было неизвестно, на кого нарвешься за следующим поворотом.Одна из таких неожиданных встреч на века прославила уроженца Луганщины Дмитрия Овчаренко, который с помощью простого топора и нескольких гранат заставил панически бежать 50 гитлеровцев, при этом «порубив в капусту» двух офицеров и 21 солдата.Дмитрий был крепким крестьянином. Родился в 1919 году в теперешней Луганской области, в селе Овчарово. В селе была только начальная школа, но в университеты Дмитрий и не стремился, характер был не тот. Закончив пять классов, он пошел к отцу в колхоз, следуя правилу: где родился – там и пригодился.С юности работая в поле, Дима вырос сильным, выносливым парнем. А потом отец забрал парня к себе в плотницкую мастерскую. По рассказам односельчан, парнишка везде был на своем месте. И в компании, и в работе, и в учебе, особенно если дело касалось работы руками.Вот и плотницкий инструмент он освоил с легкостью. Тем более что столярка была знакома Диме с детства – раньше он частенько помогал отцу по мелочи. Теперь же к нему обращались как к взрослому с просьбой поставить баньку, обновить венцы в доме, да и сам дом построить.Хороший плотник всегда ценился на вес золота, тем более во времена, когда везде и всюду шло социалистическое соревнование и все пестрело лозунгами «Пятилетку за три года» и «Даешь!» Так что будущее Дмитрия было практически предопределено.Из него вышел бы крепкий хозяйственник и уважаемый в колхозе человек. А легкий задорный характер позволял Димке иметь головокружительный успех у девушек. Так что и без семьи бы парень не остался. Оставалось отслужить в армии и по возвращении задуматься о семье и о собственном доме.В 1939 году Овчаренко призвали в ряды РККА. К моменту нападения гитлеровских войск на Советский Союз он уже два года был хорошо обученным бойцом и лихо управлялся с пулеметом.Дмитрию и повезло, и не повезло одновременно. В первые же дни войны в мясорубке, которая творилась на Западной Украине и в Молдавии, гибли тысячами. Советская Армия еще не умела сопротивляться, в то время как солдаты вермахта уже имели огромный опыт наступления, отточенный на территории европейских стран, завоеванных до нападения на Союз.В одном из таких ожесточенных боев под молдавскими Бельцами ранило и Дмитрия. Но ранило легко, ничего смертельного — ни в тыл не отослать, ни в строю не оставить. Так, рваная рана, зашили, перевязали, поменьше дергайся, и заживет. Парня приспособили к перевозке боеприпасов. Дали конягу, телегу, показали склад в городке Песец, вручили соответствующие бумаги.Дмитрий был человеком ответственным, товарищей не подводил, склады еще не были ни взорваны, ни эвакуированы, так что воевать было чем. Вот и в июльский день 1941 года, когда шли бои за город Бельцы, телега Овчаренко в очередной раз выехала из города и громыхала по разбитой взрывами грунтовке.Боеприпасы были упакованы под брезент и предназначались для пулеметной роты, где служил Дмитрий. До расположения части оставалось проехать всего 4-5 километров, но внезапно из-за поворота вынырнули две грузовые машины с немецкими солдатами.Один из трех офицеров сопровождения подошел к Дмитрию, выбил из рук винтовку и приказал показать, что в телеге. Дмитрий послушно подошел к повозке и откинул брезент. Но отдавать немцам боеприпасы хозяйственный Овчаренко не собирался. Никто не ожидал того, что произошло дальше.Боец выхватил из-под брезента лежавший там топор и одним ударом снес офицеру голову. В сторону машины полетели одна за другой три гранаты. Начался хаос. 21 немец был убит, остальные бежали. Разъяренный Овчаренко погнался с топором за вторым офицером, догнал его в огородах и отрубил голову так же, как и первому. Третьего офицера Дмитрий просто не нашел – тот не стал дожидаться, пока о нем вспомнят.Паника – вещь интересная. От неожиданности и нереальности происходящего в начавшейся неразберихе ни один немецкий солдат не догадался применить против Овчаренко своего оружия.Может быть, все сложилось бы иначе, и мы никогда бы не узнали о Дмитрии Овчаренко, но когда вдруг среди мирной картины внезапно раздались крики и взрывы, водитель второго грузовика просто «ударил по газам» и ретировался, увезя с собой около половины присутствовавших.Остальным повезло меньше. Разбушевавшийся Овчаренко покрошил раненых топором, как капусту. Никакой пощады к врагу у него не было. Да и о гуманизме тогда никто не говорил.Город Бельцы после боев 1941 года, МолдавияБоеприпасы Овчаренко привез в целости и вовремя. А заодно как был, весь залитый кровью, заехал в штаб и передал командирам все документы, схемы и карты, которые нашел у убитых им солдат и офицеров.В штабе не поверили рассказу бойца, тем более что Дмитрий задержался с возвращением на пару часов, и все уже думали о том, не погиб ли обозный и не дезертировал ли. И то, и другое было не редкостью в первые дни войны. Но Дмитрий все же появился, и в штабе решили, что боец просто оправдывается за опоздание и рассказывает байки в попытке избежать наказания.Но окровавленная униформа, привезенные бумаги и солдатские медальоны все же заставили командование части проверить слова Овчаренко. Самого Овчаренко на всякий случай взяли под стражу. Снарядили мобильный разведотряд, который по возвращении подтвердил слова солдата. Заодно привезли и забытый Дмитрием на пеньке ставший легендарным топор.Из-за ажиотажа вокруг привезенных документов и общей неразберихи тех дней забытый всеми Овчаренко трое суток просидел под стражей. О нем вспомнили и освободили только после того, как поняли, что придется отступать.Карты очень помогли в стремительно изменяющейся тогдашней боевой обстановке. Но награжден Дмитрий за этот свой беспрецедентный подвиг тогда не был. Командование вспомнило о нем в августе того же года, когда имя Овчаренко в очередной раз всплыло в числе многих, представляемых к наградам.После происшествия с топором прошло каких-то две недели, а Овчаренко уже был в строю. Он просто сбежал из госпиталя в часть, хоть из-за экзерсисов с топором заново пришлось зашивать уже подлеченную рану, из-за которой он и был переведен в свое время в обозные.Каждый человек был на счету, да и гибли тысячами, поэтому начальство сквозь пальцы посмотрело на нарушение устава и вернуло солдата в пулеметный взвод. Только теперь уже в качестве пулеметчика. В боях за высоту 239,8 Овчаренко снова проявил себя героем, не давая гитлеровцам поднять головы от земли.Тогда-то генерал-лейтенантом Рябышевым и членом военсовета Корнийцом было подписано представление бойца к заслуженной награде: званию – Герой Советского Союза.Представление Дмитрия Овчаренко к званию Героя Советского СоюзаТолько 9 ноября 1941 года Указом Президиума Верховного Совета СССР «за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» красноармейцу Овчаренко Дмитрию Романовичу присвоили звание Героя Советского Союза.В дальнейшем Дмитрий Овчаренко воевал как и все, особо голову под пули не подставлял, но и в трусости замечен не был. С дисциплиной он дружил не очень, поэтому так и оставался простым солдатом, который любил сходить в самоволку, немного выпить и рассказать молодежи несколько военных баек.Молодое пополнение на привалах любило слушать историю о его подвиге, которая каждый раз сопровождалась новыми подробностями, обильно сдобренными крепким словцом.Бойцу не удалось дожить до великой Победы всего три месяца. В боях за Венгрию Дмитрий был тяжело ранен и скончался в госпитале 28 января 1945 года. В родном селе земляка помнят и чтут, у его памятника всегда лежат цветы, а имя его носит улица.