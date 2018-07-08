Всего одного шага не хватило до полуфинала. Спасибо за игру!

Ждали ли мы, болельщики сборной России по футболу, ещё месяц назад, что будем всей душой и всем сердцем ожидать выступления нашей команды в одной четвёртой финала? В одной второй финала? Это было бы слишком самоуверенно, думали мы. Но... На самом деле до одной второй финала было настолько близко, что словами это сложно передать. Только один один удачный пенальти. Только один.Сборная России, и это факт, подарила всем болельщикам настоящий праздник. Под руководством Станислава Черчесова дойти до четвертьфинала и играть в атлетичный, яркий футбол с одним из европейских грандов - сборной Хорватии, где одни только имена стартового состава многие сборные на этом турнире заставляли откровенно пасовать.Открыли счёт, затем не смогли удержать своё преимущество. Пропустили через несколько минут. Второй тайм - тот же счёт. Дополнительное время, в первом тайме которого пропускаем. Казалось, что это уже развязка. Но нет. Великолепный удар Фернандеса с подачи Дзагоева вернул интригу и перевёл игру в лотерейный её вариант - серию пенальти. Снова на высоте был наш голкипер. Однако два неточных удара всё же не дали возможности понаблюдать за новой сказкой - российской футбольной сборной в полуфинале Кубка мира.Однако, несмотря на это, можно с уверенностью говорить о том, что такая наша команда не просто сыграла для болельщика, она оставила все свои силы на футбольном поле, сражаясь в прямом смысле слова до последней секунды. А потому только так: Спасибо, ребята! Спасибо, Черчесов!Сборная России вселила надежду на то, что футбол в нашей стране ещё принесёт нам яркие победы, в том числе и на других крупных турнирах. Без лишнего пафоса - и эта надежда велика, как то достижение, которое совершила наша футбольная команда на домашнем первенстве планеты.