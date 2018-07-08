02:55 08 июля
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Всего одного шага не хватило до полуфинала. Спасибо за игру!

Ждали ли мы, болельщики сборной России по футболу, ещё месяц назад, что будем всей душой и всем сердцем ожидать выступления нашей команды в одной четвёртой финала? В одной второй финала? Это было бы слишком самоуверенно, думали мы. Но... На самом деле до одной второй финала было настолько близко, что словами это сложно передать. Только один один удачный пенальти. Только один.

Сборная России, и это факт, подарила всем болельщикам настоящий праздник. Под руководством Станислава Черчесова дойти до четвертьфинала и играть в атлетичный, яркий футбол с одним из европейских грандов - сборной Хорватии, где одни только имена стартового состава многие сборные на этом турнире заставляли откровенно пасовать.

Открыли счёт, затем не смогли удержать своё преимущество. Пропустили через несколько минут. Второй тайм - тот же счёт. Дополнительное время, в первом тайме которого пропускаем. Казалось, что это уже развязка. Но нет. Великолепный удар Фернандеса с подачи Дзагоева вернул интригу и перевёл игру в лотерейный её вариант - серию пенальти. Снова на высоте был наш голкипер. Однако два неточных удара всё же не дали возможности понаблюдать за новой сказкой - российской футбольной сборной в полуфинале Кубка мира.


Всего одного шага не хватило до полуфинала. Спасибо за игру!


Однако, несмотря на это, можно с уверенностью говорить о том, что такая наша команда не просто сыграла для болельщика, она оставила все свои силы на футбольном поле, сражаясь в прямом смысле слова до последней секунды. А потому только так: Спасибо, ребята! Спасибо, Черчесов!

Сборная России вселила надежду на то, что футбол в нашей стране ещё принесёт нам яркие победы, в том числе и на других крупных турнирах. Без лишнего пафоса - и эта надежда велика, как то достижение, которое совершила наша футбольная команда на домашнем первенстве планеты.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 87

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  1. Марленыч (Роман ) Сегодня, 00:09
    Молодцы! Подарили праздник! Бились, но.... Молодцы! Спасибо!
    Марленыч
    1. MPN (Павел) Сегодня, 00:12
      Все равно наши молодцы игру показали на хорошем уровне!!!Достойная игра, считаю, что выиграли!!!Это все равно победа!!!! Пинальти это лотерея, а игра На достойном уровне!!!
      MPN
      1. Logall (Александр) Сегодня, 00:20
        Я даже на какое-то время поверил, что могут... Но... Хорваты, видимо, заслужили полуфинал больше.
        Не надо было басурманину (Марио) такой важный пенальти на Православной Земле бить!
        Но - первый раз мне не хочется ругать нашу команду за проигрыш! Ребята мо́лодцы, хорошую игру показали!!! Ведь могут... Никогда таких чувств за НАШИХ ФУТБОЛИСТОВ не испытывал!
        Logall
        1. MPN (Павел) Сегодня, 00:22
          Саш все равно мы победили, мы победили вневерие нашего футбола!!!!
          MPN
        2. Голован Джек (Роман) Сегодня, 00:24
          Цитата: Logall
          Хорваты, видимо, заслужили полуфинал больше

          Да ну бы... второй гол хорватов - чистое везение. Ну, и два незабитых пенальти еще.
          А так - красивая была игра, мне - понравилось good
          Голован Джек
          1. MPN (Павел) Сегодня, 00:29
            Цитата: Голован Джек
            Да ну бы... второй гол хорватов - чистое везение

            Не совсем согласен, по сути такой же как и наш второй, а вот в пенальти да, перенервничали наши по крупному, ну мимо ворот, тут уже и в нечистую силу поверишь.
            MPN
            1. Sharky (Supreme leader) Сегодня, 00:42
              Все голы были достойные, и в наши ворота и в ворота соперника. Выше головы прыгнуть не смогли, это факт. Знаете, что не понравилось, да то, что в один момент опять ушли в глухую оборону с длинными пасами через пол поля в никуда, тупо отдавали мяч хорватам! Испанский вариант игры. Но, потом петух клюнул в одно место и начали атаковать, показывать настоящий футбол, как и должны были! Ещё, стало понятно, что головой играть с угловых не умеем, Фернандес не в счёт, он наш, да не наш wink. А в остальном, конечно молодцы! Нервы сдавали у меня не раз, Черчесов вообще распереживался в один момент, как 1:2 стали проигрывать. Вот это моральная нагрузка, вот это накал страстей. Что ещё не понравилось, да то, что со счётом 1:2, многие фанаты на трибунах залипли в телефоны не оказывая поддержки нашей команде. Это было видно и по телевизору, это видел и наш тренер. И он неоднократно просил трибуны сильнее поддерживать нашу сборную! Раз уж пришли на стадион болеть за наших, так будьте любезны делать это до конца, выкладывайтесь, а телефоны доставайте только для совместных фотографий.
              Sharky
          2. Hoc vince Сегодня, 01:38
            С просторов Интернета (Англия):
            Neopolis
            Заголовок в газете "Правда": "Вы можете выиграть у нас, но вы не можете отправить нас домой"
            Заголовок в "Известия": "Для Хорватии больше газа нет"
            Hoc vince
          3. vovanpain (Владимир) Сегодня, 01:57
            Цитата: Голован Джек
            Да ну бы... второй гол хорватов - чистое везение. Ну, и два незабитых пенальти еще.

            Роман hi может и везение, вот если бы 10 номер не закрыл бы обзор Акинфееву, вытянул бы ногу, гола бы может бы и не было, ну а пенальти это лотерея. Вообще я горд за эту сборную-настоящие Мужики. После того когда в 1999 году в Париже обыграли действующих тогда чемпионов мира французов не говорил это про нашу сборную, теперь да, есть у нас сборная. drinks
            Цитата: Logall
            Не надо было басурманину (Марио) такой важный пенальти на Православной Земле бить!

            Санчо этот басурманин очень много сделал, что бы мы добились такого результата, в отличие от 10 - го номера, хоть 10 совсем не басурманин. drinks Все равно МОЛОДЦЫ МУЖИКИ good
            vovanpain
        3. антивирус Сегодня, 00:37
          Сборная России вселила надежду на то, что футбол в нашей стране ещё принесёт нам яркие победы, в том числе и на других крупных турнирах. Без лишнего пафо

          ЛУЧШЕ БЫ ВОСПИТАТЕЛИ ДЕТ САДОВ РАБОТАЛИ НА ПЕРСПЕКТИВУ, а не только сопли вытирали детям-- В САДИКАХ НАШЕ БУДУЩЕЕ( ПОДСОЗНАНИЕ, "ПОРОТЬ( ВАРИАНТ "ВОСПИТЫВАТЬ") ПОКА ПОПЕРЕК ЛАВКИ УМЕЩАЕТСЯ"-- НА 30 ЛЕТ ВПЕРЕД ЗАКЛАДЫВАЮТ ПЕРСПЕКТИВЫ СТРАНЫ ДЕВКИ
          антивирус
          1. MPN (Павел) Сегодня, 00:41
            Цитата: антивирус
            ЛУЧШЕ БЫ ВОСПИТАТЕЛИ ДЕТ САДОВ РАБОТАЛИ НА ПЕРСПЕКТИВУ, а не только сопли вытирали детям

            Вы о чем? Вы хотите, что бы наших детей в детском саду пороли? belay А дома не судьба? Не? Рука не поднимается?
            MPN
        4. hohol95 (Алексей) Сегодня, 00:40
          Тогда вопрос, а Смолову надо было... Марио подарил на равенство счёта 2-2! НЕ СМОЛОВ!
          hohol95
        5. helmi8 (Сергей) Сегодня, 00:59
          Цитата: Logall
          Не надо было басурманину (Марио) такой важный пенальти на Православной Земле бить!

          А вот это Вы зря... Фернандес отыграл 120 минут молодцом, гол забил. А вот вышедшему на замену Смолову не забить - это не комильфо... И как-то Федор в сборной не показывает той игры, как в клубе.
          helmi8
    2. RASKAT (RASKAT) Сегодня, 01:00
      Дзагоев инвалид, ну как можно было промазать. А так молодцы выложились по максимуму.
      RASKAT
    3. Сармат Саныч (Сергей) Сегодня, 01:35
      Потрясающее выступление нашей Сборной! Лучшая организация Чемпионата Мира в истории! Ребята сборники, страна гордится Вами!
      Сармат Саныч
  2. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 00:10
    Шоу закончилось hi А дальше что? Дальше битва! Битва за жизнь.За нормальную жизнь русского народа. hi
    Наблюдатель2014
    1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 00:18
      Цитата: Наблюдатель2014
      А дальше что?

      Тут про футбол, вообще-то stop
      С политагитацией - на соседние ветки yes
      Голован Джек
      1. MPN (Павел) Сегодня, 00:20
        Понос нельзя держать в нутри, для здорвья вредно... поможем облегчится laughing laughing laughing Ради победа нашей сборной, а я ее считаю победой!!!!
        MPN
        1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 00:22
          Цитата: MPN
          поможем облегчится

          Кому? Зачем? belay
          Вот нифига не понял request
          Голован Джек
          1. MPN (Павел) Сегодня, 00:23
            Товарищу Наблюдатель2014 (Сергей) Ну ради хорошего настроения. smile
            MPN
            1. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 00:32
              MPN (Павел)
              Товарищу Наблюдатель2014 (Сергей) Ну ради хорошего настроения
              Спасибо конечно hi Но не удивлён результатом ни разу.Почему? belay Впрочем и как предыдущим результатом.Сайт ВО мне в помощь! hi laughing
              Наблюдатель2014 (Сергей) 30 июня 2018 09:04 | ЧМ-2018 по футболу в России становится самым прибыльным за всю историю турниров
              Когда завтра порвём "неожиданно " испанцев вы вообще все офигеете.Я про наших и не наших.
              Слабо??!!! Ну что вопросы ещё есть?
              Наблюдатель2014
              1. MPN (Павел) Сегодня, 00:36
                hi НЕ обижайтесь! Тут Вы и правда мягкое с теплым спутали, кому нужна тут политика правительства, когда по сути наши футболисты (не Медведев) показали футбол. Ради всего, хоть одну радость не опошляйте упоминанием о правительстве. hi Извините за резкость feel
                MPN
                1. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 00:43
                  MPN (Павел)
                  Извините за резкость
                  Паша hi Прощён wassat drinks
                  Наблюдатель2014
              2. Logall (Александр) Сегодня, 00:39
                Цитата: Наблюдатель2014
                Ну что вопросы ещё есть?

                Без вопросов, Сергей, без вопросов! drinks
                Logall
                1. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 00:51
                  Logall Александр : hi
                  :Без вопросов, Сергей, без вопросов!
                  А у матросов нет вопросов. Если нет других вопросов laughing Достойная игра была hi И "империя" наносит ответный удар не особо наносит bully Мне их даже жалко читать сегодня например laughing drinks
                  Наблюдатель2014
  3. Tank Hard ( Daniel von Messer) Сегодня, 00:12
    Хорошая была игра, жаль, проиграли усташам...
    Tank Hard
    1. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 00:22
      Tank Hard ( Daniel von Messer)
      Хорошая была игра, жаль, проиграли усташам.
      Давайте шоу .Футбол отделим от котлет.Тут не недоумки собрались(я про сайт) Усташи пусть останутся для других статей. hi .
      Наблюдатель2014
      1. Tank Hard ( Daniel von Messer) Сегодня, 00:31
        А думаете они изменились с того времени в лучшую сторону? Если Вы так считаете, меняйте аватар... yes
        Tank Hard
        1. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 01:00
          Tank Hard ( Daniel von Messer)
          А думаете они изменились с того времени в лучшую сторону? Если Вы так считаете, меняйте аватар...
          Глупости не говорите hi У меня дуг серб.Дружу с ним лет наверное 15 минимум.И ещё до него про "серборез" знал и читал.Футбол это футбол.А не война. hi
          Наблюдатель2014
          1. Tank Hard ( Daniel von Messer) Сегодня, 01:05
            Цитата: Наблюдатель2014
            Глупости не говорите

            Вот не люблю индивидов, обзывающих других за их мнение - глупцами... Дружите с кем хотите,это ваше частное дело... Но, как говорили в одном мультфильме - поучайте лучше Ваших "паучат"... Адьос.
            Tank Hard
            1. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 01:46
              Tank Hard ( Daniel von Messer(
              Вот не люблю индивидов, обзывающих других за их мнение - глупцами...
              А как я не люблю!!!Прямо кушать не могу спокойно wassat drinksА вы какой церкви служите Даниэль?Чисто для общего развития bully
              Наблюдатель2014
    2. Настоящий россиянин (Марат) Сегодня, 01:20
      Цитата: Tank Hard
      Хорошая была игра, жаль, проиграли усташам...

      - ну да...а наша сборная под флагом Власова играла? Голову включать не пробовали?
      Настоящий россиянин
  4. Опер (Игорь) Сегодня, 00:12
    Хочу сказать агромное спасибо нашей команде! Вы настоящие бойцы! Вы представили страну самым достойным образом. Считаю своим долгом принести свои извинения за слова сказанные мной с невереим в команду до начала чемпионата! Я говорил, что вы испортите нам чемпионат, а вы подарили нам сказку в реальности! Мне стыдно. Спасибо вам мужики! Спасибо за борьбу до конца и русский характер!
    Опер
    1. MPN (Павел) Сегодня, 00:18
      Как ни странно не помню даже когда я с таким удовлетворением от игры нашей футбольной сборной ложился бы спать. Не было такого Ураааа!!!!! Наши все равно чемпионы в данном чемпионате!!!!
      MPN
      1. Опер (Игорь) Сегодня, 00:24
        Наши еще раз показали , что вопреки всему надо верить в себя, в команду и в страну! Есть поражения, которые могут быть по счету, но не по сути! По сути этот чемпионат и игра сборной победа для России! Вот такая вот русская дорога! М О Л О Д Ц Ы! В песне Игоря Растеряева "Русская дорога" есть такие слова-запомните загадочный тактический прием, когда мы отступаем это мы вперед идем!
        Опер
  5. niksan2002 (николай) Сегодня, 00:12
    Самый лучший вратарь турнира!Почти спас игру,молодец!
    niksan2002
    1. урман (александр) Сегодня, 00:21
      Цитата: niksan2002
      Самый лучший вратарь турнира

      Удалось посмотреть только доп время.
      Это было что то .
      Ну а пенальти, Акинфеев не бог к сожалению,
      Ну красава!!!!!
      А вот зачем айфон припёрся на матч ,
      мало он гадостей народу сделал и тут сглазил упырь.
      А команда!!!!!!!!!!! Да я глазам своим не верил
      после такой игры у кого язык повернётся ребят упрекнуть.
      Обидно досадно, ну это спорт и наши боролись достойно, приятно было посмотреть,
      в лоторее вот только не повезло.
      Не видел как в основное время, ну в доп наши были явно сильнее.
      урман
    2. урман (александр) Сегодня, 00:45
      Цитата: niksan2002
      лучший вратарь турнира

      После испании писал и сейчас повторю Акинфеева в примьеры!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      Дзюбу с Дзагоевым в вице.!!!!!!!
      урман
  6. Tahtvjd2868 (Эдуард) Сегодня, 00:14
    Молодцы! Играли очень достойно. Давно не видел такого напряжения сил от нашей сборной! angry
    Tahtvjd2868
  7. niksan2002 (николай) Сегодня, 00:15
    Доказали, что русские могут играть мировой футбол!Чудесно!
    niksan2002
  8. serlis (Сергей) Сегодня, 00:15
    Команде спасибо!!!! Очень яркие эмоции и переживания.
    serlis
  9. сорок восьмой (Дима) Сегодня, 00:15
    Была хорошая игра. Пенальти во многом игра на везении. Нам повезло чуть меньше. В любом случае наша сборная достойна апплодисментов!
    сорок восьмой
  10. Curious (Victor) Сегодня, 00:16
    Да, пол шага не хватило! Жаль. Но упрекнуть ребят не в чем, бились до конца.
    Curious
    1. helmi8 (Сергей) Сегодня, 01:06
      Цитата: Curious
      Но упрекнуть ребят не в чем, бились до конца.

      Вот за что им огромная благодарность. Как можно не болеть за команду, которая бьется на поле? Да, мы многим командам уступаем в мастерстве, но был огонь в глазах игроков, было желание играть... Вот за такую команду не стыдно. А мастерство придет, лишь бы такой настрой у игроков оставался.
      helmi8
    2. vovanpain (Владимир) Сегодня, 02:07
      Цитата: Curious
      Да, пол шага не хватило! Жаль. Но упрекнуть ребят не в чем, бились до конца.

      Пенальти это лотерея, request но Акинфеев супер, ребята Мужики good
      vovanpain
  11. Кот_Кузя (Кузьма ) Сегодня, 00:21
    Надо бы ФСБ начать раскручивать дело Фернандеса. 100% он нарочно промазал, ибо такое просто не может быть у профессионального игрока. Может, его хорваты купили, может еще кто. Может, он скрытый агент, который внедрился для провала сборной России.
    Кот_Кузя
    1. Xander (Александр) Сегодня, 00:24
      Фернандес как раз подарил надежду. Кого раскручивать надо так это Смолова! Завалился в выходе один на один, затем не остановил мяч и закрыл обзор Акинфееву, ну и конечно вышел бить первым пенальти,когда по его трусливой роже было видно что не готов и промажет. negative
      Xander
      1. Кот_Кузя (Кузьма ) Сегодня, 00:26
        Смолов по-крайней мере не промазал по воротам. А Фернандес это просто позорище. Даже я, диванный футболист, и то не промазываю в пенальти.
        Кот_Кузя
        1. Xander (Александр) Сегодня, 00:27
          Так как он ляпнул дрожащей ногой это тоже что и промазать.
          Xander
        2. vovanpain (Владимир) Сегодня, 02:17
          Цитата: Кот_Кузя
          Смолов по-крайней мере не промазал по воротам

          Котик Кузя матч то внимательно надеюсь смотрели, тогда уж ФСБ пусть и Смолова прихватит, нахрена он закрыл обзор Акинфееву при втором голе, нахрена, он не заблокировал удар Виды при втором голе, хотя надо было просто выкинуть ногу и отбить мяч, нахрена пошёл первым бить и ударил точно так же как и в игре с Испанией, если де Хеа пробил, хотя тот тоже рукой чуть достал, а тут Субашич уже ЗНАЛ. а котик?А может посчитать сколько отборов, перехватов, выносов сделал Фернандес, котик ты не поверишь, я за Спартак болею с 1979 года, но тут спасибо цсканцу Марио.
          vovanpain
      2. Комментарий был удален.
        1. Xander (Александр) Сегодня, 00:39
          Д#рак и провокатор здесь только ты (да простит меня администрация?) С женой сидели за Россию болели,ребенок на 4 часа позже спать лег negative
          Xander
          1. сергей32 (Сергей) Сегодня, 00:50
            А мне что то так полегчало, напряжение отпустило. Теперь спокойно досмотрю чемпионат.
            сергей32
            1. Xander (Александр) Сегодня, 00:52
              Есть такое, наверно это тоже самое что умереть laughing
              Xander
          2. Опер (Игорь) Сегодня, 00:53
            Жена твоя молодец! Не сомневаюсь в том, что и ребенок тоже!
            Опер
    2. niksan2002 (николай) Сегодня, 00:25
      Столько денег нет,как у ВВП.Кто им даст его купить?Просто устали пацаны.
      niksan2002
      1. Комментарий был удален.
    3. Голован Джек (Роман) Сегодня, 00:28
      Цитата: Кот_Кузя
      Надо бы ФСБ начать раскручивать дело Фернандеса

      Пару лет тому за такой комментарий быть бы Вам в черепахах laughing
      Голован Джек
      1. Кот_Кузя (Кузьма ) Сегодня, 00:29
        Что такое черепаха?
        Кот_Кузя
        1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 00:31
          Цитата: Кот_Кузя
          Что такое черепаха?

          Очепятка. Одно "ах" - лишнее.
          В черепах, в смысле laughing
          Голован Джек
          1. Опер (Игорь) Сегодня, 00:41
            Похоже это кошка...
            Опер
            1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 00:43
              Цитата: Опер
              Похоже это кошка

              Ну, я в "прежней жизни" тоже котом был... и что?
              Кошки тоже разные бывают wink
              Голован Джек
              1. Tank Hard ( Daniel von Messer) Сегодня, 00:49
                Цитата: Голован Джек
                Ну, я в "прежней жизни" тоже котом был... и что?

                Джек, и звезда на погоне была другая... hi
                Tank Hard
                1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 00:53
                  Цитата: Tank Hard
                  звезда на погоне была другая

                  Да и пес бы с ней, со звездой... в отсутствии минусов звезды рояля не играют request
                  Голован Джек
                  1. Tank Hard ( Daniel von Messer) Сегодня, 00:55
                    Цитата: Голован Джек
                    Да и пес бы с ней, со звездой...

                    Совершенно согласен.
                    Tank Hard
              2. Опер (Игорь) Сегодня, 00:54
                Если вы были котом, то безусловно полагаюсь на ваше мнене
                Опер
  12. Proton (Кактус Австралийский) Сегодня, 00:24
    Молодцы,старались,бились,как львы angry ,не стыдно за сборную good
    А то,что проиграли,ну че ж,это спорт laughing зато в одном ряду с бразильцами.
    Proton
  13. мерцание (Николай) Сегодня, 00:24
    Ребята сделали что могли ... подарили нам праздник после Испании на целую неделю. Сегодня смогли в конце игры вернуть надежду на чудо, но не получилось ... бывает.
    мерцание
    1. niksan2002 (николай) Сегодня, 00:28
      На всю историю....
      niksan2002
  14. dison (Денис) Сегодня, 00:26
    Хорваты не заслужили этой победы.
    dison
    1. dison (Денис) Сегодня, 00:29
      Особенно их вратарь, который серчала валялся и изображал травму ноги, а потом при пенальти прыгал и рожи корчил.
      dison
    2. Tank Hard ( Daniel von Messer) Сегодня, 00:36
      Каждый заслужил того, что он заслуживает. Все играли хорошо.
      Tank Hard
    3. урман (александр) Сегодня, 00:41
      Это футбол и победу заслужил тот кто выиграл.
      Хотя конечно наши были достойней.
      К сожалению се ля ви.
      урман
  15. Владыка-Вселенский (Вадим) Сегодня, 00:30
    Как обидно,слов нет,Смолов ДНО.
    Владыка-Вселенский
  16. zoolu350 (Петр) Сегодня, 00:31
    Отсюда вывод-тактика любой ценой сводить игру к послематчевым пенальти порочна, результат надо делать в основное время.
    zoolu350
    1. Опер (Игорь) Сегодня, 00:49
      М о л о д ц ы! Дзюба со слезами на глазах в послематчевом интервью сказал-мы очень хотели, чтобы страна в нас верила! Страна верит, Артем! Вы оставили позади Аргентину, Германию, Испанию, Португалию! На этой стадии вы сыграли лучше Бразилии, Швеции и Уругвая! Спасибо вам ребята!
      Опер
  17. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 00:40
    Молодцы, парни. Это была команда! И она БИЛАСЬ до последней секунды. И ... Просто не повезло. Как датчанам. Как испанцам. ... Но МУЖИКИ - они настоящие. Спасибо!
    Горный стрелок
    1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 00:48
      Согласен со всем и полностью, кроме разве
      Цитата: Горный стрелок
      Это была команда

      Это чой-то - "была"? belay
      Голован Джек
  18. kakvastam (Каквас Там) Сегодня, 00:40
    Ничья - она и есть ничья. А что в лотерею потом проиграли, так на то она и лотерея, никакого позора в этом нет.
    И на поле смотрелись вполне достойно, ни в чём соперникам не уступая, и игра в целом была на редкость увлекательная.
    Молодцы, спасибо им большое!
    kakvastam
  19. Cetron (Пётр) Сегодня, 00:41
    Мужики! Но не футболисты. Нет в России футболистов, даже бразильцы становятся кривоногими. А вобщем хорватов перебегали честно. Полуфинал не заслужили.
    Cetron
    1. vovanpain (Владимир) Сегодня, 02:28
      Цитата: Cetron
      Но не футболисты. Нет в России футболистов, даже бразильцы становятся кривоногими. А вобщем хорватов перебегали честно. Полуфинал не заслужили.

      Мил человек, давайте не будем, что заслуживает Латвия и про их кривоногих, ну вы сами поняли.
      vovanpain
  20. лысова (владимир) Сегодня, 00:53
    Простите меня фаната, но какие же вы, ещё раз простите, дурни запутанные. Сам болел, у Бога просил, но реальность - есть реальность а жорваты тоже были рядовыми игроками, блин , эли вы просто потеряли реальность.
    лысова
  21. HMR333 (Владимир) Сегодня, 00:55
    да жаль что не удалось ну это спорт почти! приготовляю каково тому кто мимо варот попал жесть! хотя не факт что если бы забил то в дополнительные пенальти выиграли бы! но игра была супер напряженная класс!
    HMR333
  22. лысова (владимир) Сегодня, 00:57
    Автор - ты просто рисовщик - это я тебе говорю - они не умеют играть и это видно, я сам играл в семидесятых под тренером из сборной СССР - - ВСЁ ТАК И ОСТАЛОСЬ - МОГУ КАЖДУЮ ШТУЧКУ ПО ПОЛОЧКАМ РАЗЛОЖИТЬ.
    лысова
  23. gm9019 (Михална) Сегодня, 01:13
    Удивительно, что я - в общем-то далёкий от футбола человек, смотрела от первой до последней минуты не отрываясь! Зрелище того стоило! И очень радостно, что наконец наша команда показала себя достойно! Молодцы!
    Спасибо за красивую игру! good
    gm9019
  24. Vard Сегодня, 01:20
    Ну не умеют в России играть в футбол... Причем деньги только портят дело... Как например в том же биатлоне...
    Vard
  25. Настоящий россиянин (Марат) Сегодня, 01:23
    Странное впечатление от игры. Наши играли и боролись, за это - респектище.
    Голы оба - великолепные.
    Но при этом, полный провал в качестве игры. Дзюба очень тяжеловесный, нападение беззубое, в центре поля качество игры никудышное. С такой игрой чемпионами быть нам и не светило.
    Настоящий россиянин
  26. GRIGORIY76 (Григорий) Сегодня, 02:18
    Достойно сыграли. Но хорваты были сильнее. Хочется теперь финал Хорватия-Бельгия.
    GRIGORIY76
  27. MAZANDARAN (KAREN YUABOV) Сегодня, 02:24
    Этот матч был самым напряжённым на этом ЧМ,и сборная Россия показала Характер,чего в прошлом небыло у них.....МОЛОДЦЫ!
    MAZANDARAN
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