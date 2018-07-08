Сохраняя русские традиции. День семьи, любви и верности

В прошлом праздники на Руси составляли важную часть семейной и общественной жизни. На протяжении многих веков народ свято хранил и чтил свои традиции, которые передавались от одного поколения к другому.Русский народ всегда отличался богатой культурой, обычаями и ярким фольклором.Национальная культура выделяет русский народ, позволяет ощутить неподдельную связь между временами и поколениями, даёт возможность получить жизненную опору и духовную поддержку.В настоящее время появляется много новых праздников. Сейчас в России складывается странная ситуация: в относительно короткое время появились «праздники», чуждые и даже враждебные русской культуре.Хэллоуин, День мёртвых, неоднозначный День всех влюблённых с реальной историей его возникновения и так называемыми «прайдами толерантности» нашего времени.Хэллоуин пришёл в нашу страну из американской культуры. Этот, с позволения сказать праздник, уходит корнями в далекую кельтскую культуру с её языческой мифологией и являет собой кратковременную открытость невидимого мира, сопровождаемую разгулом нечисти.Когда Хэллоуин был ещё религиозным действом древних кельтов, основной акцент делался на почитании мертвых с задабриванием потусторонних сил и жертвоприношениями. В далёкие времена этот праздник ассоциировался со смертью и со всем необычным и мистическим. Со временем Хэллоуин полностью утратил своё обрядовое и ритуальное значение, зато стал поводом нарядиться в необычный костюм и весело провести вечер. Настолько «весело», что отдельные празднующие считают уместным обряжаться в костюмы террористов-смертников в городах, столкнувшихся с терроризмом лицом к лицу.Становится понятно, что Хэллоуин сегодня – это в первую очередь бизнес-проект, в том числе и для России, ведь нам порой откровенно скармливают всё то, на чём можно заработать деньги.За западным «праздником мертвецов» многие уже не видят традиционных русских рождественских колядок, где тоже костюмы и веселье, но в куда более позитивной форме – без того пиршества ужаса, который несёт тот же Хэллоуин.Кроме развлечения и всеобщей радости «Святки» всегда имели на Руси и другое, социальное значение. На вечерках и праздничных гуляниях народ поддерживал соседское общение, обсуждал многие хозяйственные вопросы, а также сводил судьбы молодых. Родители могли приглядеть невесту для своего сына, а девушки могли найти будущего мужа и постараться понравиться ему. Хороводы, дружеские встречи, пиршества – все это часто было лишь предлогом для знакомства и помогало разнообразить жизнь.Упомянутый День всех влюблённых, на самом деле, по уровню духовности ни в какое сравнение не идёт с истинно христианским, православным праздником – Днём семьи, любви и верности. Праздником в честь святых Петра и Февронии.День святых Петра и Февронии отмечался на Руси много веков подряд. К князю и княгине было принято обращаться с молитвами о ниспослании семейного счастья и будущего удачного замужества. Пётр и Феврония стали образцами супружеской верности, взаимной любви и семейного счастья ещё при жизни. По легенде, они умерли в один день - 25 июня (по новому стилю - 8 июля) 1228 года. Их тела, положенные в разных местах, чудесным образом оказались в во едином гробе, что сочли чудом. Пётр и Феврония были канонизированы на церковном соборе 1547 года. Их мощи хранятся в храме Св.Троицы Свято-Троицкого монастыря в древнем Муроме.Праздником Всероссийского масштаба день семейных покровителей стал в 2008 году. В этом году, нетрудно сосчитать, официально у праздника 10-летний юбилей.Символом праздника является простой полевой цветок ромашка. Он привычен и спокоен. Как спокоен и сам праздник, который пронизан чистотой и традиционностью.Ежегодно оргкомитет праздника вручает медаль «За любовь и верность» российским парам, которые прожили в браке не менее 25 лет. С одной стороны медали - изображение символа праздника (ромашка), с другой – лики святых Петра и Февронии.Во многих городах проводятся праздничные и торжественные мероприятия: концерты, благотворительные акции, выставки, ярмарки.ЗАГСы в этот день работают допоздна, чтобы как можно больше пар молодоженов успели связать себя узами брака в эту памятную дата. Примечательно, что разводы 8 июля не рассматривают. И это особый символизм праздника.С каждым годом День семьи, любви и верности становится все более популярным и узнаваемым праздником в современной России. Жизнь со времен Петра и Февронии, естественно, изменилась до неузнаваемости. Но остались и вечные ценности, к которым относятся любовь и семья, и которые для любого нормального человека являются главным смыслом жизни.