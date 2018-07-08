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Сохраняя русские традиции. День семьи, любви и верности

В прошлом праздники на Руси составляли важную часть семейной и общественной жизни. На протяжении многих веков народ свято хранил и чтил свои традиции, которые передавались от одного поколения к другому.

Русский народ всегда отличался богатой культурой, обычаями и ярким фольклором.

Национальная культура выделяет русский народ, позволяет ощутить неподдельную связь между временами и поколениями, даёт возможность получить жизненную опору и духовную поддержку.


В настоящее время появляется много новых праздников. Сейчас в России складывается странная ситуация: в относительно короткое время появились «праздники», чуждые и даже враждебные русской культуре.

Хэллоуин, День мёртвых, неоднозначный День всех влюблённых с реальной историей его возникновения и так называемыми «прайдами толерантности» нашего времени.

Хэллоуин пришёл в нашу страну из американской культуры. Этот, с позволения сказать праздник, уходит корнями в далекую кельтскую культуру с её языческой мифологией и являет собой кратковременную открытость невидимого мира, сопровождаемую разгулом нечисти.
Когда Хэллоуин был ещё религиозным действом древних кельтов, основной акцент делался на почитании мертвых с задабриванием потусторонних сил и жертвоприношениями. В далёкие времена этот праздник ассоциировался со смертью и со всем необычным и мистическим. Со временем Хэллоуин полностью утратил своё обрядовое и ритуальное значение, зато стал поводом нарядиться в необычный костюм и весело провести вечер. Настолько «весело», что отдельные празднующие считают уместным обряжаться в костюмы террористов-смертников в городах, столкнувшихся с терроризмом лицом к лицу.

Становится понятно, что Хэллоуин сегодня – это в первую очередь бизнес-проект, в том числе и для России, ведь нам порой откровенно скармливают всё то, на чём можно заработать деньги.

За западным «праздником мертвецов» многие уже не видят традиционных русских рождественских колядок, где тоже костюмы и веселье, но в куда более позитивной форме – без того пиршества ужаса, который несёт тот же Хэллоуин.

Кроме развлечения и всеобщей радости «Святки» всегда имели на Руси и другое, социальное значение. На вечерках и праздничных гуляниях народ поддерживал соседское общение, обсуждал многие хозяйственные вопросы, а также сводил судьбы молодых. Родители могли приглядеть невесту для своего сына, а девушки могли найти будущего мужа и постараться понравиться ему. Хороводы, дружеские встречи, пиршества – все это часто было лишь предлогом для знакомства и помогало разнообразить жизнь.

О Празднике семьи, любви и верности.

Упомянутый День всех влюблённых, на самом деле, по уровню духовности ни в какое сравнение не идёт с истинно христианским, православным праздником – Днём семьи, любви и верности. Праздником в честь святых Петра и Февронии.

Сохраняя русские традиции. День семьи, любви и верности


День святых Петра и Февронии отмечался на Руси много веков подряд. К князю и княгине было принято обращаться с молитвами о ниспослании семейного счастья и будущего удачного замужества. Пётр и Феврония стали образцами супружеской верности, взаимной любви и семейного счастья ещё при жизни. По легенде, они умерли в один день - 25 июня (по новому стилю - 8 июля) 1228 года. Их тела, положенные в разных местах, чудесным образом оказались в во едином гробе, что сочли чудом. Пётр и Феврония были канонизированы на церковном соборе 1547 года. Их мощи хранятся в храме Св.Троицы Свято-Троицкого монастыря в древнем Муроме.



Праздником Всероссийского масштаба день семейных покровителей стал в 2008 году. В этом году, нетрудно сосчитать, официально у праздника 10-летний юбилей.

Символом праздника является простой полевой цветок ромашка. Он привычен и спокоен. Как спокоен и сам праздник, который пронизан чистотой и традиционностью.

Ежегодно оргкомитет праздника вручает медаль «За любовь и верность» российским парам, которые прожили в браке не менее 25 лет. С одной стороны медали - изображение символа праздника (ромашка), с другой – лики святых Петра и Февронии.

Во многих городах проводятся праздничные и торжественные мероприятия: концерты, благотворительные акции, выставки, ярмарки.

ЗАГСы в этот день работают допоздна, чтобы как можно больше пар молодоженов успели связать себя узами брака в эту памятную дата. Примечательно, что разводы 8 июля не рассматривают. И это особый символизм праздника.

С каждым годом День семьи, любви и верности становится все более популярным и узнаваемым праздником в современной России. Жизнь со времен Петра и Февронии, естественно, изменилась до неузнаваемости. Но остались и вечные ценности, к которым относятся любовь и семья, и которые для любого нормального человека являются главным смыслом жизни.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 8

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  1. Logall (Александр) Сегодня, 00:59
    Но остались и вечные ценности, к которым относятся любовь и семья, и которые для любого нормального человека являются главным смыслом жизни.
    Именно семья приходит на помощь тогда, когда совсем туго! Когда, казалось бы, уже надеяться не на кого. Но это всё при условии, что семья - это действительно Семья с большой буквы, а не порабощенные долларом и золотым тельцом зомби.
    Жить будем, Православные! С праздником! Только не превращайте его в очередной фарс в виде "золочённого" бренда...
    Logall
  2. ya.seliwerstov2013 (Селиверстов Дмитрий Валерьевич) Сегодня, 01:01
    ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК !!!
    ya.seliwerstov2013
    1. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 01:10
      ya.seliwerstov2013
      ...А ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ ВЕНЧАНИЕ. ВО КАК. ☝️
      Искренне поздравляю ! hi
      Наблюдатель2014
  3. Опер (Игорь) Сегодня, 01:03
    Прекрасный и глубокий праздник. Хотелось бы, чтобы больше людей узнали эту замечательную историю любви князя и простой девушки.
    Опер
  4. Nychego (Валерий) Сегодня, 01:18
    День двух лжецов: Петра и Февроньи.
    Ну и образчик превращения благочестивого чтения (сказки) в житие с последующим подбором под сказку сухариков из человечины. recourse
    Nychego
  5. Vard Сегодня, 01:25
    Батюшка я вот не пью, не курю, жене не изменяю... Я правильно живу? Живешь то ты правильно сын мой... Но зря!
    Vard
  6. Настоящий россиянин (Марат) Сегодня, 02:17
    "Их тела, положенные в разных местах, чудесным образом оказались в во едином гробе, что сочли чудом." - поразительно!!! Это что, правда?
    Настоящий россиянин
  7. GRIGORIY76 (Григорий) Сегодня, 02:22
    Уух. Да, день когда одна решила приручить другого нелечивая его болезни.
    Вобщем все кому интересно, познакомятся.
    GRIGORIY76
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