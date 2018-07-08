СБУ: Предотвращена масштабная техногенная катастрофа на АЭС Украины

Служба безопасности Украины пресекла использование контрафактного оборудования на ЮУ АЭС. Была заблокирована работа оборудования, которое могло привести к масштабной техногенной катастрофе. Это удалось сделать в рамках комплекса мер по защите важнейшей инфраструктуры Украины в сфере атомной энергетики.

Служба безопасности Украины объявила о том, что в стране предотвращена масштабная техногенная катастрофа. В сообщении пресс-службы СБУ говорится, что катастрофа «могла произойти» на Южно-Украинской атомной электростанции.Из материала:Заявлено, что установку «некачественного оборудования» планировали осуществить должностных лица отрасли. При этом отмечено, что отраслевые чиновники «сознательно закупили контрафакт для систем безопасного функционирования АЭС». Также в СБУ заявили, что все эти факты им удалось задокументировать.Это сообщение СБУ вызывает особый интерес в связи с тем, что на украинских АЭС, как известно, в последнее время тестируется переход с топливных сборок российского производства на кассеты компании Westinghouse. При этом попытки использовать западные топливные кассеты нередко приводили к возникновению аварийных ситуаций. Почему-то у СБУ вопросов к закупке западных комплектующих, которые явно не подходят для работы на АЭС Украины, не возникало. Теперь вдруг обнаружен некий «контрафакт», который безопасности страны угрожает. Сообщается и о том, что же это за оборудование.Оказалось, что речь идёт о силовом кабеле, использование которого нормами не предусмотрено. У кого конкретно кабель приобретался, пока не сообщается.То есть, по логике СБУ, кабель мог привести к техногенной катастрофе, а неподходящие топливные сборки Westinghouse – нет.