02:58 08 июля
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СБУ: Предотвращена масштабная техногенная катастрофа на АЭС Украины

Служба безопасности Украины объявила о том, что в стране предотвращена масштабная техногенная катастрофа. В сообщении пресс-службы СБУ говорится, что катастрофа «могла произойти» на Южно-Украинской атомной электростанции.

СБУ: Предотвращена масштабная техногенная катастрофа на АЭС Украины


Из материала:
Служба безопасности Украины пресекла использование контрафактного оборудования на ЮУ АЭС. Была заблокирована работа оборудования, которое могло привести к масштабной техногенной катастрофе. Это удалось сделать в рамках комплекса мер по защите важнейшей инфраструктуры Украины в сфере атомной энергетики.



Заявлено, что установку «некачественного оборудования» планировали осуществить должностных лица отрасли. При этом отмечено, что отраслевые чиновники «сознательно закупили контрафакт для систем безопасного функционирования АЭС». Также в СБУ заявили, что все эти факты им удалось задокументировать.

Это сообщение СБУ вызывает особый интерес в связи с тем, что на украинских АЭС, как известно, в последнее время тестируется переход с топливных сборок российского производства на кассеты компании Westinghouse. При этом попытки использовать западные топливные кассеты нередко приводили к возникновению аварийных ситуаций. Почему-то у СБУ вопросов к закупке западных комплектующих, которые явно не подходят для работы на АЭС Украины, не возникало. Теперь вдруг обнаружен некий «контрафакт», который безопасности страны угрожает. Сообщается и о том, что же это за оборудование.

Оказалось, что речь идёт о силовом кабеле, использование которого нормами не предусмотрено. У кого конкретно кабель приобретался, пока не сообщается.

То есть, по логике СБУ, кабель мог привести к техногенной катастрофе, а неподходящие топливные сборки Westinghouse – нет.

Использованы фотографии: https://www.sunpp.mk.ua
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Комментарии 14

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  1. Комментарий был удален.
  2. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 01:20
    СБУ: Предотвращена масштабная техногенная катастрофа на АЭС Украины
    "Кто обкакался? laughing Невестка"- так она ж в поле- а он ее юбка на веревке висит
    Наблюдатель2014
    1. Logall (Александр) Сегодня, 01:40
      Цитата: Наблюдатель2014
      "Кто обкакался?

      Почему-то у СБУ вопросов к закупке западных комплектующих, которые явно не подходят для работы на АЭС Украины, не возникало.
      Ясно почему: это не компетенция СБУ... Эти действия обусловлены проводимой политикой В̶а̶ш̶и̶н̶г̶т̶о̶н̶а̶ Киева - отстраниться от России любой ценой, даже ценой безопасности...
      Logall
      1. Владимирец (Евгений) Сегодня, 02:16
        Цитата: Logall
        Цитата: Наблюдатель2014
        "Кто обкакался?

        Почему-то у СБУ вопросов к закупке западных комплектующих, которые явно не подходят для работы на АЭС Украины, не возникало.
        Ясно почему: это не компетенция СБУ... Эти действия обусловлены проводимой политикой В̶а̶ш̶и̶н̶г̶т̶о̶н̶а̶ Киева - отстраниться от России любой ценой, даже ценой безопасности...

        Да, компетенция СБУ - кабель. yes
        Владимирец
  3. Vard Сегодня, 01:22
    Если это газонаполненный силовой кабель... То вполне может быть...
    Vard
    1. Грэг Миллер (Пловец) Сегодня, 01:26
      Самое главное - это задокументировать!!!
      Грэг Миллер
  4. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 01:23
    Деградация укрошумеров продолжается с неослабевающей силой и конца этому не видно. Полная клиника!
    Egorovich
  5. Не либероид Русский (Александр С.) Сегодня, 01:29
    мамаки с гранатой это страшно
    Не либероид Русский
  6. Rusland (Rusland) Сегодня, 01:41
    Клоуны, давно бы уж закрыли АЭС, а не экспериментировали с топливом, тем более кишка тонка в эксплуатации.
    Rusland
  7. Марленыч (Роман ) Сегодня, 01:54
    Страшно становится не от ВСУ и их новых "вундервафель", а от таких новостей. АЭС в руках "упоротого" патриота страшней всего. Назло могут нагадить, если к краю "государствености" подайдут. "Недоставайся же никому." "зачем нужен мир без самостийной?". Ужас!
    Марленыч
  8. Сармат Саныч (Сергей) Сегодня, 02:03
    Какие-то у меня неприятные предчуствия...Похоже скоро по всей территории УкроГабона можно будет с "Сталкер" играть без декораций. И там же очередную часть "Бешеного Макса" снимать.
    Сармат Саныч
  9. Xander (Александр) Сегодня, 02:09
    Ну там в принципе все понятно - Борис Герман решил устроить второй Чернобыль ,закупил контрафакт и инструменты, передал всё это Бабченко со списком всех АЭС, и после установки стукнул Бабченко по затылку разводным ключом с гравировкой "от ВВП".
    Xander
  10. tolmachiev51 (александр) Сегодня, 02:27
    Плохеют хлопцы !-не нашли москальского следа ,непорядок!!! Хотя кабель видимо времен СССР-значит москали.
    tolmachiev51
  11. трассер (Вьюга) Сегодня, 02:29
    Для окончательной дестабилизации обстановки СБУ могут устроить ужасную катастрофу с реактором. Милионы людей рванут в Россию и перенесут полный хаос в границы России. Вот что паршиво.
    трассер
  12. LeonidL (Леонид) Сегодня, 02:57
    Кабель на АЭС ночью установил лично Путин!!!!
    LeonidL
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