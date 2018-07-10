Отечественные многозарядные ручные гранатомёты

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zonwar.ru

weaponland.ru

kbptula.ru

russianarms.ru

В одной из предыдущих статей были рассмотрены ручные гранатомёты револьверного типа. Этот подкласс оружия оказался не таким масштабным, что легко объясняется габаритами и массой, которые накладывают некоторые ограничения для постоянного ношения. Эти недостатки полностью перекрывают и простоту конструкции, и возможность выстрелить несколько раз подряд с минимальной задержкой между выстрелами. Тем не менее, никто не будет спорить с тем, что ручной гранатомёт — оружие, весьма полезное на поле боя. И хотя основные характеристики оружия определяются гранатомётным выстрелом, конструкции многозарядных ручных гранатомётов вызывают как минимум интерес. В данной статье предлагаю познакомиться с отечественными многозарядными ручными гранатомётами. На этот раз не будем ограничиваться калибром 40 миллиметров, а охватим тему более полно.Начать хотелось бы с достаточно интересного образца ручного многозарядного гранатомета, который был разработан в конце 90-х годов прошлого века под руководством Валерия Николаевича Телеша. Изначально целью было создание ручного гранатомета, удовлетворяющего нуждам и военных и правоохранительных органов, то есть, по сути, этот гранатомет должен был стать в какой-то степени универсальным. Впервые это оружие показали общественности в 1998 году. Гранатометом заинтересовались, причем интерес проявили не только отечественные посетители выставки, но и зарубежные.Помимо того, что гранатомет «Арбалет» имеет достаточно простую и продуманную конструкцию, не требующую значительных затрат при производстве и позволяющую развернуть производство фактически «на коленке», это оружие получилось и достаточно привлекательным даже по современным меркам, хоть и не совсем обычным по своей компоновке. Не менее привлекательными выглядят и характеристики оружия, благодаря которым, с легкой руки журналистов, ручной гранатомет «Арбалет» окрестили снайперским. Действительно, характеристики оружия позволяют поражать цели на дистанции до 150 метров с достаточно высокой точностью, причем это заслуга не только боеприпасов, но и конструкции самого оружия, хотя показатели не такие уж и снайперские, но об этом чуть ниже.Условно гранатомет ТКБ-0249 можно разделить на две части, верхнюю и нижнюю. В верхней части размещена ствольная коробка с достаточно тяжелым затвором и ствол оружия. Нижняя часть состоит из спускового механизма, приклада, приемника магазина и сошек.Необычный вид оружия обязан именно компоновке, при которой приклад размещен ниже ствольной коробки для сокращения общей длины оружия. Такая компоновка положительно сказывается и на удобстве удержания гранатомета при стрельбе без использования сошек, так как вес оружия можно распределить между удерживающей рукой и плечом, а вес у гранатомета «Арбалет» не детский – 10 килограмм, без учета магазина и боеприпасов.Такая масса в какой-то степени даже необходима для компенсации отдачи при стрельбе, так как в гранатомете используются выстрелы ВОГ-17М, ВОГ-30 и ГПД-30. То есть это не «медленный» сорокамиллиметровый гранатометный выстрел, а значительно более шустрый, с начальной скоростью до 185 метров в секунду. Но не только массой компенсируется отдача при стрельбе. Значительно большую роль в компенсации отдачи играет затворная группа, позади которой размещен демпфер, растягивающий момент отдачи. Именно минимизация влияния отдачи при стрельбе делают оружие более точным в сравнении с аналогами.Нельзя пройти мимо и главного недостатка подобной компоновки. Так как ось ствола ручного гранатомета «Арбалет» расположена значительно выше приклада оружия, то даже компенсированная весом гранатомета и демпфером позади затвора, отдача уводит оружие при выстреле вверх. Это значит, что после каждого выстрела гранатомет придется снова возвращать на линию прицеливания, потому высокой скорострельности «с рук» не добиться, что частично компенсируют сошки на оружии.Помимо открытых прицельных приспособлений, на ручной гранатомет «Арбалет» может устанавливаться оптический прицел и лазерный дальномер, что позволяет вести относительно точный огонь по противнику на дистанциях более километра, но нужно понимать, что точное попадание на этих дистанциях с одного выстрела это скорее удача, нежели закономерность. Для ведения огня на такие дистанции существует масса других моделей оружия, реальные же дистанции применения ручных гранатометов редко превышают 400-600 метров, а на таком расстоянии «Арбалет» показывает отличные результаты. При большом желании и при использовании выстрела ГПД-30, можно забросить гранату на дистанцию более двух километров, но есть ли в этом смысл?Отдельно нужно сказать пару слов о питании оружия. Питается ручной гранатомет ТКБ-0249 из однорядных коробчатых магазинов вместимостью 5 выстрелов. Помимо них разработаны дисковые магазины вместимостью 10 выстрелов. Есть упоминание о коробчатых магазинах вместимостью 10 выстрелов, но в это вериться с трудом, так как магазины такой длины сделают затруднительным использование ручного гранатомета с сошек.Общая длина оружия составляет 900 миллиметров, при этом масса оружия со снаряженным магазином вместимостью 10 выстрелов равна более 14 килограмм. Само собой напрашивается сравнение с ручным гранатометом револьверного типа РГ-6, ведь и по массе и по габаритам «Арбалет» проигрывает последнему, единственное преимущество во вместимости магазина и скорости перезарядки при наличии уже снаряженных магазинов, которые тоже нужно носить и которые тоже имеют объем и массу. Несмотря на это сравнивать два ручных гранатомета будет не совсем корректно, так как используются в них разные боеприпасы, которые, в свою очередь, имеют свои преимущества в определенных условиях. Несмотря на это, сложно отрицать то, что тащить на себе РГ-6 легче и удобнее в сравнении с «Арбалетом». Если быть объективным, то ручной гранатомет ТКБ-0249, можно сказать, занимает промежуточное место между ручными и автоматическими гранатометами на станке.Не менее интересной, но куда менее комфортной при транспортировке на своих плечах является конструкция предложенная Анатолием Барышевым. И вот тут стоит дилемма, рассказывать о гранатомете в его исходном варианте или о том варианте, который будет производиться в Беларуси на производственных мощностях «Белспецвнештехника», так как это по своим массогабаритным характеристикам два разных гранатомета. Более логичным было бы представить общую картину, от первых до последних штрихов.В последние несколько лет в интернете и средствах периодической печати можно встретить лестные статьи об оружии, разработанном Анатолием Барышевым. Само собой сравнивают это оружие с тем, что сейчас стоит на вооружении, и нет ничего удивительного в том, что нынешние распространенные образцы оружия проигрывают по той же кучности (если брать автоматы). Даже я могу привести по памяти пару десятков моделей автоматов, которые будут «бить» хоть чуть-чуть, но точнее АК любого года. Главной темой же таких статей, обычно является тема бюрократии и как она мешает в вооружении армии, так сказать, если бы не мешали, то уже лет двадцать как все бы перевооружились на бластеры и танки на реактивной тяге.Отчасти так оно и есть, и с этим сложно поспорить. Тем не менее, мало кто считает, сколько будет стоить в производстве новый автомат или пулемет, во сколько обойдется полное перевооружение и насколько изменятся характеристики этого самого нового оружия при серийном производстве. Вот и получаем, что ради прироста в несколько процентов по кучности огня нужно потратить даже не миллионы, а намного больше. Добавим к этому сравнение по надежности работы в неблагоприятных условиях и при отсутствии соответствующего ухода, и все встанет на свои места.Предвижу возражения в виде возможности мелкосерийного производства для нужд спецвойск. Но, во-первых, спецвойска не насчитывают пару сотен человек в своем составе, так что производство не будет мелкосерийным. Зайдите на любой форум, там каждый второй проходил службу в спецвойсках. Разве что форумы будущих мам не могут похвастаться такой особенностью. Создается иногда впечатление, что вся армия состоит из спецвойск… Во-вторых, если организовать ручную сборку и тщательную подгонку всех деталей, то и характеристики ныне стоящих на вооружении образцов оружия окажутся значительно более высокими, чем при масштабном производстве. Даже такой простой предмет как патрон может разниться по качеству, что говорить об оружии. Но это если говорить о разработках отдельных конструкторов в целом.В случае же с работами Анатолия Барышева отдельно нужно выделить его ручной многозарядный гранатомет, так как данный класс оружия представлен достаточно скудным списком моделей. При условии того, что данное оружие действительно в отдельных ситуациях показывает преимущество и перед автоматическими гранатометами типа АГС-17 и перед ручными однозарядными, в том числе и подствольными гранатометами, начало производства и принятие на вооружение более чем оправдано, так как альтернатив совсем не много.Начинать отсчет времени по моменту первых работоспособных образцов ручного гранатомета Барышева нужно с конца 80-х годов прошлого века. Понятно, что на тот момент развернуть производство не просто новой модели оружия, а нового класса оружия было достаточно проблемно. Помимо неразберихи в самой стране, тормозило процесс еще и то, что ни армия, ни правоохранительные органы не испытывали острой необходимости в ручном многозарядном гранатомете. Вернее сказать необходимость была, но она были из разряда «нет, ну и ладно, есть, ну и хорошо», что, в принципе, можно наблюдать и сейчас, причем даже в армии других стран. После развала Советского Союза, были попытки наладить производство оружия в станах расторгнутого Варшавского договора, в Польше, Болгарии, Украине, но не получилось, так как конструктор успел получить патенты на свое оружие, что и пресекло все движения в данном направлении.За почти 30 лет в СМИ часто упоминалось оружие конструктора, иногда даже присутствовали полунамеки на то, что военные заинтересовались наконец разработками и вот вот начнется полномасштабное производство. Ну и наконец можно сказать, что таки чудо произошло, ручной гранатомет Анатолия Барышева будет производиться на белорусском предприятии «Белспецвнештехника». Но с одной оговоркой: оружие будет несколько отличаться от того, что описывалось ранее. Объяснить это можно хотя бы тем, что за 30 сам конструктор внес массу изменений и усовершенствований в свое оружие, ну и белорусские специалисты явно не просто так получают зарплату. Попробуем сравнить то, что было и что стало самым простым и всем доступным способом, – цифрами.Самым главным критерием для подобного оружия, безусловно, является его масса. Неоспоримо, что «тяжесть – это хорошо, тяжесть – это надежно» (с), но только не в том случае, когда эту тяжесть нужно тащить на себе. В первоначальном варианте гранатомет Барышева имел массу более 15 килограммов. Вроде как бы и немало совсем. Для примера, АГС-17 весит 18 килограмм, правда без станка и боеприпасов он бесполезен, на станке и с лентой на 29 выстрелов его вес составляет почти 45 килограмм. То есть уже имеем преимущество по массе, а это значит либо сокращение расчета, либо увеличенное количество носимых расчетом боеприпасов. Плюс такие немаловажные преимущества как маневренность и возможность стрельбы чуть ли не от пояса.Сравнение с АГС-17 в данном случае относительно корректное, так как оба гранатомета имеют возможность ведения автоматического огня с темпом 350-400 выстрелов в минуту, ну а возможная теоретическая максимальная дальность выстрела для АГС-17 имеет мало общего с практической, так как стрелять на максимальные дистанции конечно можно, но вот попадать затруднительно. Но нужно понимать, что оружие не взаимозаменяемое. На дистанциях до 300-400 метров АРГБ имеет явное преимущество перед АГС-17, равно как и преимущество при использовании оружия в городской черте, АГС-17 же покажет более высокие показатели по кучности на более дальних дистанциях. Иначе говоря, у гранатометов есть отдельные задачи для каждого, но эти задачи частично пересекаются.Нынешний вариант ручного гранатомета Анатолия Барышева имеет массу почти вдвое меньшую, а именно около 8 килограмм без боеприпасов. Такое похудание действительно впечатляет. Честно, признаюсь, что не нашел информации о том, что в оружии умудрились облегчить до такой степени, так как кроме общих «отмазок» в виде применения легких сплавов и пластика никто ничего не говорит, зато можно посчитать насколько больше гранатометных выстрелов можно взять на разницу масс. Если возьмем 7 килограмм разницы и массу выстрела в 0,34 килограмма, то получается, что на разницу в весе старого и нового гранатомета можно утащить 20 выстрелов, что при условии возможности питания обновленного оружия из ленты весьма неплохо.Из снижения массы оружия можно вывести вполне закономерный вопрос по поводу отдачи при стрельбе. Не секрет, что более тяжелый образец огнестрельного оружия, при прочих равных условиях, будет иметь более комфортную отдачу. В данном случае можно опираться только на мнение тех, кому посчастливилось опробовать облегченный образец. По их заявлению отдача при стрельбе примерно такая же, как при выстреле из ружья 12-го калибра. Что обратно же подводит к мысли о том, что система автоматики с полусвободным затвором, разработанная некогда Кирали и существенно модернизированная Барышевым, весьма неплохо справляется с отдачей при использовании достаточно мощных боеприпасов.По итогу, в нынешнем виде ручной гранатомет Барышева представляет собой оружие с возможностью питания как из ленты, вместимость 29 гранатометных выстрелов, так и из отъемного магазина вместимостью 6 выстрелов. Масса оружия без боеприпасов равна 8 килограмм. Имеется возможность ведения как одиночного, так и автоматического огня. Использоваться оружие может как при стрельбе «с рук», так и при использовании раскладывающихся, регулируемых по высоте сошек. Общая длина при разложенном прикладе – 900 миллиметров, со сложенным прикладом – 750 миллиметров. Длина ствола составляет 300 миллиметров. Осталось только адаптировать это оружие под боеприпасы с программируемым взрывателем и XM-25 окажется далеко за бортом. Правда, сначала подобные гранатометные выстрелы нужно запустить в серийное производство.Чтобы в очередной раз отметить отсутствие разнообразия в ручных многозарядных гранатометах, нужно сделать остановку и сказать, что на этом оружие с автоматической перезарядкой закончилось. В частности рассматриваемые гранатометы ГМ-93 и ГМ-94 уже придется перезаряжать ручками после каждого выстрела, но от этого эти гранатометы не становятся менее интересными.Как несложно догадаться по обозначению гранатометов, их выпуск был налажен в 93 и 94 году. Рассматривать эти гранатометы как две различные модели не имеет смысла, скорее это развитие одной идеи – создание ручного многозарядного гранатомета, на основе уже всем известной и годами зарекомендовавшей себя только с положительной стороны конструкции.Самым значимым различием между ГМ-93 и ГМ-94 является расположение магазина и ствола оружия. В первом варианте магазин был расположен по «классической схеме» под стволом, в обновленном варианте магазин был перемещен над стволом. С практической точки зрения это дало огромный плюс в виде уменьшения увода ствола с линии прицеливания после выстрела, так как осевая линия ствола стала даже ниже линии упора в плечо стрелка. Соответственно, за более короткий промежуток времени, стрелок может успеть произвести большее количество прицельных выстрелов, хотя на фоне присутствия ручной перезарядки это утверждение можно подвергать сомнениям со всех сторон.Питание гранатомета осуществляется из трубчатого магазина вместимостью 3 гранатометных выстрела, дополнительно четвертый выстрел может находиться в казенной части ствола оружия. Перезарядка осуществляется при движении цевья вперед-назад. Снаряжение магазина осуществляется сверху ствольной коробки, через откидывающеюся вперед крышку, выброс стреляной гильзы осуществляется вниз, то есть внутренние механизмы оружия максимально закрыты и защищены от грязи. Что в сумме с простейшим механизмом перезарядки и формой гранатометного выстрела обеспечивает безотказное и надежное функционирование гранатомета в неблагоприятных условиях и в любом положении оружия.Создавался данный гранатомет, как для нужд армии, так и для полиции, чем объясняется достаточно неплохая номенклатура боеприпасов. Питается аппарат выстрелами ВГМ93 калибром 43 миллиметра. На данный момент существует 9 различных вариантов гранатометных выстрелов. Учебные, осколочные, дымовые и светошумовые выстрелы уже никого не удивят, но помимо них существуют также достаточно интересные выстрелы с термобарическим снаряжением, причем минимальная дистанция применения таких боеприпасов равна 10 метров. Сам же метаемый снаряд может пробить 40 миллиметров сосновой доски, что позволяет использовать его в закрытых помещениях через межкомнатные двери.Для правоохранительных органов разработаны боеприпасы снаряженные раздражающими составами, среди которых есть и травмобезопасный. Боеприпасы, так называемые, травматические, и насколько понятно из описания, речь идет о «нейтрализации правонарушителей с минимальным ущербом для здоровья за счет воздействия на них ударным элементом», то есть поражающий элемент в количестве одна штука, а не резиновая дробь.Как результат получаем достаточно интересный и эффективный комплекс оружие-боеприпас, который, кстати, и выглядит достаточно современно, на фоне других образцов, что тоже немаловажно по нынешнем меркам, когда красота на рынке ставиться вровень с функционалом.Если говорить об оружии в цифрах, то имеем следующее. Масса гранатомета ГМ-94 без боеприпасов составляет 5 килограмм. Прицельная дальность ведения огня до 300 метров, при большом желании, можно забросить гранату и на 500, только тут уже удача, а не прицельная стрельба. Общая длина оружия с разложенным прикладом составляет 820 миллиметров, со сложенным 545 миллиметров. Но такая компактность обманчива, из-за конструкции приклада, в сложенном положении он увеличивает высоту оружия с 280 до 320 миллиметров, но критично это разве что при укладке оружия в ящики.Если предыдущие два образца гранатометов были интересны своей конструкцией, то ГМ-94 интересен в первую очередь своим боеприпасом, ну и простотой реализации самого оружия, что тоже иногда вызывает интерес. Объективно же, на открытой местности для данного ручного гранатомета весьма немного задач, с которыми бы не справился подствольный гранатомет, а вот для применения в городской черте или правоохранительными органами это оружие кажется намного более приемлемым по своим характеристикам, нежели два предыдущих образца с автоматической перезарядкой.Слово «нелетальный» по отношению к гранатомету смотрится так же неестественно, как и рядом стоящее слово «бесшумный», тем не менее, и такие гранатометы существуют, но о бесшумных гранатометах как-нибудь в другой раз, пока остановимся на действительно качественном, а главное эффективном травматическом пистолете с прикладом. Ну не поворачивается назвать РГС-33 гранатометом, хотя кто я такой, что бы нарушать классификацию оружия.Несмотря на свою «нелетальность», ручной гранатомет РГС-33 предназначен вовсе не для разгонов толпы, создавался он для применения при штурме зданий, для вооружение контртеррористических подразделений. То есть разрабатывалось оружие и выстрелы для него с оглядкой на то, что в одном помещении с противником могут находиться и заложники, что и объясняет номенклатуру боеприпасов. Используются для ведения огня всего 4 типа выстрелов. Среди которых два варианта травматических ЭГ-33 и ЭГ-33М, с одним крупным резиновым поражающим элементом и с резиновой дробью соответственно. Выстрел снаряженный раздражающим веществом ГС-33, а также светошумовая граната ГСЗ-33. Как не сложно догадаться, калибр у оружия 33 миллиметра.Выглядит оружие, мягко говоря, странно, однако на его эффективности внешний вид никак не отражается. Как таковых стволов у гранатомета РГС-33 нет, вместо них имеется блок из трех патронников. Небольшое количество порохового состава, разгоняющего метаемый снаряд, всего до 50 метров в секунду, и отсутствие стволов сказываются на эффективной дальности огня – всего 25 метров. Тем не менее, если речь идет о применении в помещениях, то этой дистанции более чем достаточно. Что действительно странно в данном гранатомете (как пенопластом по стеклу), так это наличие достаточно тяжелого складывающегося приклада. И дело тут не в том, что приклад не нужен, хотя из оружия можно стрелять как из пистолета, можно было ограничиться чем-то более легким, в виде выдвижного проволочного, что сократило бы общую массу оружия, которая без боеприпасов составляет 2,5 килограмма.Принцип работы оружия максимально прост. В откидывающийся вперед блок патронников вставляются выстрелы, после его закрытия, при нажатии на спуск происходит взвод ударника и его поворот на 120 градусов, после срыв. Таким образом, после 3 выстрелов ударник проходит полный круг и после перезарядки начинает работу с того же места с которого был произведен первый выстрел в предыдущий раз.Такая система хороша своей простотой, но имеет и минусы, которые хоть и притянуты за уши, но присутствуют. В первую очередь, в РГС-33 нет возможности выбора типа боеприпаса. То есть боеприпасы используются последовательно и если не дошел до необходимого конкретно в данный момент, допустим, травматического, то придется использовать, то, что есть. Обратно же нужно держать в памяти положение ударника, если необходимо пополнить не до конца израсходованные боеприпасы. В прочем, если учитывать, что подобное оружие очень редко нуждается в перезарядке, то все это отходит на второй план.Несмотря на то, что данный аппарат уже давно зарекомендовал себя как оружие штурмовое, мне почему-то в нем видится как раз таки средство самообороны, причем «нелетального действия», но зато действительно эффективного, разве что вес смущает.Раз пошла экзотика в виде «нелетального» гранатомета, то почему бы и не упомянуть о гранатомете «подводном»? На самом деле подводным ДП-63 не является, из него конечно можно выстрелить под водой, но только в качестве достаточно экстравагантного способа самоубийства. Разрабатывалось данное изделие в рамках программы «Непрядва», целью которой было создание эффективного противодиверсионного средства для защиты судов, одним из результатов работы как раз и стал двухзарядный гранатомет ДП-63.Сам по себе ручной гранатомет ДП-63 состоит из блока двух гладких стволов и поворотного затвора, тыльная часть которого одновременно является и упором в плечо при стрельбе. Ведение огня происходит поочередно. На самих стволах имеется рукоять для более удобного удержания, на них же и размещены прицельные приспособления. Пистолетная рукоять также закреплена на стволах, хотя может показаться, что она жестко связана с затвором оружия. Перезарядка осуществляется при отведении затвора назад и его повороте. Иначе говоря, конструкция оружия простейшая, еще проще может быть разве что рогатка.Намного интереснее боеприпасы для данного оружия. Разработано всего два типа выстрелов для гранатомета ДП-63. Вариант с обозначением СГ-43 представляет собой осветительный боеприпас. При ударе о воду корпуса гранаты, срабатывает вышибной заряд, который выталкивает пиротехнический факел, длительность горения которого составляет 50 секунд. Необходим такой боеприпас, как для пометки местоположения вражеского пловца, так и для внесения поправок перед использованием уже фугасного боеприпаса.Выстрел с фугасной гранатой тоже не так прост. Его взрыватель может устанавливаться на два положения: для малой и большой глубины, в зависимости от того на какой глубине находиться пловец. Обозначается данный боеприпас ФГ-43. После того как граната ударяется о водную поверхность срабатывает взрыватель, если он был установлен на малую глубину, то подрыв происходит на глубине около 10-15 метров, при гарантированном поражении пловца на дистанции в 14 метрах от места взрыва. При установке взрывателя на большую глубину, взрыв гранаты происходит уже на глубине 25-30 метров. То есть получаем охват по глубине до 45 метров.Масса гранатомета ДП-63 составляет 10 килограммов без выстрелов, вес самого выстрела равен 650 граммам. Общая длина оружия составляет 830 миллиметров, при этом длина стволов равна 600 миллиметрам. Прицельная дальность ведения огня до 400 метров. Если я правильно понял принцип действия взрывателя, то допускается ведения огня и на суше, главное чтобы головная часть гранаты встретилась с препятствием, единственным нюансом будет только задержка перед взрывом, правда насколько это будет эффективно без поражения осколками…Как несложно заметить, отечественные многорядные ручные гранатометы не могут похвастаться своим многообразием. Безусловно, это оружие не такое массовое, и задачи для таких изделий не ежедневные. Да и те задачи, которые есть, могут решаться однозарядными вариантами оружия. Но, несмотря на это, сложно поспорить, что в отдельных ситуациях такой ручной гранатомет может быть более эффективным, а значит, подобное оружие если и не необходимое, то, как минимум, не лишнее. В конце концов, нужно просто не отставать от других стран, а на данный момент по ручным гранатометам отставание становится очевидным, причем не по количеству различных вариантов оружия, а по принципу действия тех же гранатометных выстрелов. Но о современных зарубежных ручных гранатометах — в другой статье.