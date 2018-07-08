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На Украине задержан блогер за слова о гражданской войне на Донбассе
На Украине продемонстрировано очередное достижение свободы и демократии. Так, в полицию города Львова был доставлен местный житель, который в социальных сетях «позволил себе» написать, что на Украине идёт гражданская война. Эти два слова человека по имени Павел Хомив вызвали настоящее негодование в среде местных радикалов.
Львовские средства массовой информации с майданным пафосом сообщают о том, как к мужчине наведались так называемые «ветераны АТО», пригрозившие расправой за трактовку событий на Донбассе. Мужчина попытался заявить о том, что живёт в «свободной стране», а потому «говорит, что считает нужным», но это лишь дополнительно разозлило радикалов.
Угрозами не ограничившись, они принялись избивать местного жителя.
Через некоторое время в соцсетях от имени «ветеранов АТО» появилась следующая заметка:
Фактически это очередной призыв украинских радикалов к расправе.
Обращает на себя внимание, что прибывшая к месту избиения Хомива полиция в итоге забрала в отделение именно его – пострадавшего от рук радикалов, которых корёжит от того, когда хоть кто-то на Украине пытается говорить правду.
Примечательно, что сам Хомив называется себя блогером, причём стоит на откровенно антироссийских позициях. Из его публикации в день игры сборных России и Испании:
Теперь «украинские патриоты» пришли за ним самим... Когда Хомив писал антироссийские лозунги, радикалам его публикации приходились по душе. Но не теперь, когда он решил задаться вопросом о том, как "волонтёры" и прочие причастные на Украине наживаются на гражданской войне.
Львовские средства массовой информации с майданным пафосом сообщают о том, как к мужчине наведались так называемые «ветераны АТО», пригрозившие расправой за трактовку событий на Донбассе. Мужчина попытался заявить о том, что живёт в «свободной стране», а потому «говорит, что считает нужным», но это лишь дополнительно разозлило радикалов.
Угрозами не ограничившись, они принялись избивать местного жителя.
Через некоторое время в соцсетях от имени «ветеранов АТО» появилась следующая заметка:
Господин Хомив собственной персоной... Говорит, что хочу то пишу. Доступ к "знаменитости открыт".
Фактически это очередной призыв украинских радикалов к расправе.
Обращает на себя внимание, что прибывшая к месту избиения Хомива полиция в итоге забрала в отделение именно его – пострадавшего от рук радикалов, которых корёжит от того, когда хоть кто-то на Украине пытается говорить правду.
Примечательно, что сам Хомив называется себя блогером, причём стоит на откровенно антироссийских позициях. Из его публикации в день игры сборных России и Испании:
Сегодня все украинские патриоты за Каталонию.
Теперь «украинские патриоты» пришли за ним самим... Когда Хомив писал антироссийские лозунги, радикалам его публикации приходились по душе. Но не теперь, когда он решил задаться вопросом о том, как "волонтёры" и прочие причастные на Украине наживаются на гражданской войне.
Использованы фотографии: Фейсбук
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