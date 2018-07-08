На Украине задержан блогер за слова о гражданской войне на Донбассе

Господин Хомив собственной персоной... Говорит, что хочу то пишу. Доступ к "знаменитости открыт".

Сегодня все украинские патриоты за Каталонию.

На Украине продемонстрировано очередное достижение свободы и демократии. Так, в полицию города Львова был доставлен местный житель, который в социальных сетях «позволил себе» написать, что на Украине идёт гражданская война. Эти два слова человека по имени Павел Хомив вызвали настоящее негодование в среде местных радикалов.Львовские средства массовой информации с майданным пафосом сообщают о том, как к мужчине наведались так называемые «ветераны АТО», пригрозившие расправой за трактовку событий на Донбассе. Мужчина попытался заявить о том, что живёт в «свободной стране», а потому «говорит, что считает нужным», но это лишь дополнительно разозлило радикалов.Угрозами не ограничившись, они принялись избивать местного жителя.Через некоторое время в соцсетях от имени «ветеранов АТО» появилась следующая заметка:Фактически это очередной призыв украинских радикалов к расправе.Обращает на себя внимание, что прибывшая к месту избиения Хомива полиция в итоге забрала в отделение именно его – пострадавшего от рук радикалов, которых корёжит от того, когда хоть кто-то на Украине пытается говорить правду.Примечательно, что сам Хомив называется себя блогером, причём стоит на откровенно антироссийских позициях. Из его публикации в день игры сборных России и Испании:Теперь «украинские патриоты» пришли за ним самим... Когда Хомив писал антироссийские лозунги, радикалам его публикации приходились по душе. Но не теперь, когда он решил задаться вопросом о том, как "волонтёры" и прочие причастные на Украине наживаются на гражданской войне.