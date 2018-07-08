09:31 08 июля
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На Украине задержан блогер за слова о гражданской войне на Донбассе

На Украине продемонстрировано очередное достижение свободы и демократии. Так, в полицию города Львова был доставлен местный житель, который в социальных сетях «позволил себе» написать, что на Украине идёт гражданская война. Эти два слова человека по имени Павел Хомив вызвали настоящее негодование в среде местных радикалов.

Львовские средства массовой информации с майданным пафосом сообщают о том, как к мужчине наведались так называемые «ветераны АТО», пригрозившие расправой за трактовку событий на Донбассе. Мужчина попытался заявить о том, что живёт в «свободной стране», а потому «говорит, что считает нужным», но это лишь дополнительно разозлило радикалов.

Угрозами не ограничившись, они принялись избивать местного жителя.


Через некоторое время в соцсетях от имени «ветеранов АТО» появилась следующая заметка:
Господин Хомив собственной персоной... Говорит, что хочу то пишу. Доступ к "знаменитости открыт".


На Украине задержан блогер за слова о гражданской войне на Донбассе


Фактически это очередной призыв украинских радикалов к расправе.

Обращает на себя внимание, что прибывшая к месту избиения Хомива полиция в итоге забрала в отделение именно его – пострадавшего от рук радикалов, которых корёжит от того, когда хоть кто-то на Украине пытается говорить правду.

Примечательно, что сам Хомив называется себя блогером, причём стоит на откровенно антироссийских позициях. Из его публикации в день игры сборных России и Испании:
Сегодня все украинские патриоты за Каталонию.


Теперь «украинские патриоты» пришли за ним самим... Когда Хомив писал антироссийские лозунги, радикалам его публикации приходились по душе. Но не теперь, когда он решил задаться вопросом о том, как "волонтёры" и прочие причастные на Украине наживаются на гражданской войне.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 15

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  1. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 06:34
    Денацификация на Украине будет долгой...
    злой партизан
    1. Rusland (Rusland) Сегодня, 06:42
      Шаг вправо, шаг влево - удар по морде. Только прямо и то гарантии нет. smile
      Rusland
    2. Окорок (джон) Сегодня, 06:47
      вы ошибаетесь! те люди которые сегодня громко орут СУГС будут ещё громче орать "Слава Путину,России слава!" и на перегонки побегут сдавать своих "побратымов"...там у всех уже припрятан мешок со "сменкой"
      Окорок
      1. Сармат Саныч (Сергей) Сегодня, 09:19
        Как сказал один умный человек, "оккупацию" Россией ещё нужно заслужить! Сами, пусть делают всё сами. А Россия возможно поможет. Потом. Слишком часто незалежные предавали.
        Сармат Саныч
    3. Не либероид Русский (Александр С.) Сегодня, 07:01
      зачем ? пусть сами жрут себя там, особенно хатаскрайники... тратить ресурсы на них еще
      Не либероид Русский
    4. demo (Ван) Сегодня, 07:28
      Процесс можно ускорить с помощью гильотины.
      demo
    5. Феникс_Львов (Дмитрий) Сегодня, 08:12
      Боюсь, не будет тут никакой "денацификации" - прошу меня простить за пораженческие настроения, но, судя по всему, Россия слила и Украину, и проживающих в ней русских ну и пророссийских украинцев заодно.
      Если уж РФ систематически присуждает к депортации ополченцев и пророссийских активистов НА СВОЕЙ ТЕРРИТОРИИ, то о какой денацификации может идти речь в чужой стране??? России русские не нужны...
      Феникс_Львов
      1. anjey (Андрей) Сегодня, 08:41
        Российский олигарх и американский,натовский или украинские олигархи - братья на век, деньги у них не пахнут ,пахнет то что у них в душах...
        anjey
      2. hhhhhhh (Козьма Минин друг Пожарского) Сегодня, 09:06
        Россия уже много раз восстанавливала Украину, только местные считают, что это они кормят Москву. Москва решила подождать 40 лет, чтобы последний кто так считает умер.
        hhhhhhh
  2. Грибок (Витёк) Сегодня, 06:42
    Маразматики
    Грибок
  3. Кот_Кузя (Кузьма ) Сегодня, 06:51
    Жаль что только побили эту мразь. Лучше бы ему "патриоты" тупую пустую кастрюлю пробили бы до смерти.
    Кот_Кузя
  4. svp67 (Сергей) Сегодня, 07:21
    На Украине задержан блогер за слова о гражданской войне на Донбассе
    И в этот момент он на собственной шкуре понял, где проходит граница "свободы слова"...ну в принципе как везде. Только "битие определяет сознание"
    svp67
  5. pafegosoff (Архип Пафегосов) Сегодня, 07:46
    На двух стульях... За двумя зайцами... Раздвоение личности... Церква Украины...
    Ну вот и вся западенщина
    pafegosoff
  6. Skuns Сегодня, 08:05
    Вот она демократия и свобода слова...В России хают власть по чем зря и по ТВ в том числе и ничего! Патриотов вообще "забивают ногами" на сайтах )))) ..Эх Россия
    Skuns
  7. biron Сегодня, 09:29
    демократия свобода слова.
    biron
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