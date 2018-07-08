НАТО: В полуфиналах ЧМ-2018 в России все наши. Опрос "ВО"

Оставшиеся 4 команды на Кубке мира по футболу из стран НАТО! Желаем удачи командам!

Неожиданное собственное достижение на Чемпионате мира в России увидели представители бюрократического аппарата НАТО. Так, в официальном микроблоге Твиттера Североатлантического военного блока появилось заявление о том, в чём это достижение состоит. Оказывается, пока все нормальные люди следят за великолепным футболом на ЧМ-2018, натовские функционеры считают тех, кто из представителей блока проходит дальше по турнирной сетке.Из публикации:Напомним, что в полуфинальных матчах ЧМ-2018 сыграют такие пары как Англия-Хорватия и Франция-Бельгия. Примечательно, что букмекеры отдают предпочтение Бельгии, считая, что именно команда этой страны - главный претендент на победу в турнире.О российской сборной, блестяще проведшей матч с хорватами.После матча стало известно, что 39-летний защитник Сергей Игнашевич, выступающий за московских армейцев, решил завершить футбольную карьеру. О завершении своих выступлений за сборную (но не за клуб) объявил и другой ветеран команды, спартаковец Александр Самедов. Футболисты поблагодарили российских болельщиков за потрясающую поддержку. Александр и Сергей уходят фактически победителями, продемонстрировав всему миру то, как команду может преобразить по-настоящему запредельная мотивация и поддержка миллионов граждан по всей стране.Напомним, что российская команда лишь в серии пенальти (в четвертьфинале чемпионата мира) уступила сборной Хорватии, игроки которой отмечают потрясающий настрой россиян на игру.