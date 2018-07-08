09:28 08 июля
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НАТО: В полуфиналах ЧМ-2018 в России все наши. Опрос "ВО"

Кто станет чемпионом мира по футболу?

Неожиданное собственное достижение на Чемпионате мира в России увидели представители бюрократического аппарата НАТО. Так, в официальном микроблоге Твиттера Североатлантического военного блока появилось заявление о том, в чём это достижение состоит. Оказывается, пока все нормальные люди следят за великолепным футболом на ЧМ-2018, натовские функционеры считают тех, кто из представителей блока проходит дальше по турнирной сетке.

Из публикации:
Оставшиеся 4 команды на Кубке мира по футболу из стран НАТО! Желаем удачи командам!


НАТО: В полуфиналах ЧМ-2018 в России все наши. Опрос "ВО"



Напомним, что в полуфинальных матчах ЧМ-2018 сыграют такие пары как Англия-Хорватия и Франция-Бельгия. Примечательно, что букмекеры отдают предпочтение Бельгии, считая, что именно команда этой страны - главный претендент на победу в турнире.

О российской сборной, блестяще проведшей матч с хорватами.

После матча стало известно, что 39-летний защитник Сергей Игнашевич, выступающий за московских армейцев, решил завершить футбольную карьеру. О завершении своих выступлений за сборную (но не за клуб) объявил и другой ветеран команды, спартаковец Александр Самедов. Футболисты поблагодарили российских болельщиков за потрясающую поддержку. Александр и Сергей уходят фактически победителями, продемонстрировав всему миру то, как команду может преобразить по-настоящему запредельная мотивация и поддержка миллионов граждан по всей стране.

Напомним, что российская команда лишь в серии пенальти (в четвертьфинале чемпионата мира) уступила сборной Хорватии, игроки которой отмечают потрясающий настрой россиян на игру.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 66

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  1. Михаил177 (Михаил) Сегодня, 07:09
    В Третий Рейх тоже много кто входил....и что из этого вышло....
    Михаил177
    1. татарин 174 Сегодня, 07:25
      Что от них ещё услышать можно, счас укропы это подхватят. Ржачка... Чем это сборище в футбольных результатах могло помочь игрокам на поле???
      татарин 174
      1. Котище (Владислав Котище) Сегодня, 07:39
        Плевать! Пускай даже себе медалек нарисуют и друг-друга наградят!
        Главное другое Наши Ребята ИГРАЛИ И ИГРАЛИ ДО КОНЦА!!! РОССИЯ ВПЕРЕД!!!
        П.с. хорваты к слову - славяне. Я бы на месте "НАТО" - каждый раз "думку думал" глядя на сине-бело-красные триколоры младших союзников.
        Честь имею!
        Котище
        1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 08:02
          Цитата: Котище
          П.с. хорваты к слову - славяне.

          Придется болеть за хорватов, они еще и единственная, оставшаяся национальная команда, а смотреть, как играют между собой английские, бельгийские и французские африканцы не есть интересно. РФ и так прыгнула выше головы, у нас в составе нет ни одной топовой звезды, нет игроков топовых клубов, что к примеру у хорватов имеется. Тем не менее не проиграли, а пенальти, ну бывает. Смолов с крайне испуганным взглядом пошел бить первый, бразилец носившийся всю игру и в дополнительное время и на порядок уставший, мазанул. Это грубая ошибка Черчесова. Первым должен бить Игнашевич, его железные нервы не вызывают сомнения. Ну и не повезло Акинфееву, который таки взял два пенальти, но один чудом срезался в ворота. Придется русским заниматься тем, что лучше получается, а это не дурацкая игра с надувным мячем, а игра, где машут мечем. Пора прекращать государственность Украины, да и еще ряда бывших советских республик. Ибо это ошибка. Сейчас на фоне торговой войны США с ЕС и КНР, нам флаг в руки, нужно совместно с американцами рушить НАТО, а прибалтов, бандеровцев и пр. удавить экономически и после развала НАТО и ЕС - физически. ЕС не выдержит торговой войны с США и не сможет кормить своих же дармоедов и конечно развалится. А БОрису и страшной Терезии придется ехать в РФ, как Макрону, англичашки прошли в полуфинал, вот засада, так уж они скрипалили против турнира wassat
          хрыч
          1. dison (Денис) Сегодня, 08:41
            П.с. хорваты к слову - славяне.

            Кто-кто, а уж эти нам точно братьями небыли.
            Придется болеть за хорватов

            Не люблю англо-саксов, но душа жаждет мести. am
            dison
        2. SCHWERIN Сегодня, 08:49
          Поляки тоже к слову славяне. Болгары, украинцы. Ну и что? Хорваты мягко говоря не любят Россию. Хорваты очень любили и любят Германию. Всегда тянулись к сильным. Немцы много, что для них сделали. Мы поддерживаем Сербию. Хорваты нас и за это не любят. Так что НАТО думку не надо думать, это очень надежные союзники.
          А наша сборная п...ла игру. ОЧЕНЬ ВАЖНУЮ ИГРУ. Политически важную. Хорваты навязали свой стиль, вымотали наших игроков. Но самое ужасное это были пенальти! Не виню Акинфеева. Вратарю очень сложно отбить пенальти. Я говорю о наших игроков. Не пробить пенальти в ворота хорватов, с травмированным вратарем!!??. Хотя возможно травма была инсценировкой.
          Думаю, что в этом поражении больше виноват тренерский корпус. Нельзя было Смолову и Фернандесу поручать бить пенальти. Смолов был на взводе, нервничал. Второй, бил на авось.
          По всем параметрам мы могли выиграть этот матч. Но увы...
          SCHWERIN
        3. KCA Сегодня, 08:56
          Сами-то хорваты и не стремились в нату, их туда вступили продажные подники у власти
          KCA
        4. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 09:21
          Всем ребятам спасибо за прекрасный футбол!
          Претензии только к Смолову.. - он пешеход и позер!

          Болельщики на стадионе - удоды! Молчали, когда команде нужна была поддержка, ведь все видели - команда старается. Стадион будили запасные - это позор.

          И ещё - в преддверии матча весь НЭТ шумел, что игра куплена .. что все у нас по "левому.", кругом ворье и обман.. - очень напомнило комменты с нашего сайта!

          Марио красавчег - хоть и пенальти не забил.... А Забей Смолов - глядишь и Фернандес забил бы... Смолов - пешеход Остальные игроки, включая запас - красавчики! Матч великолепен !
          НасРать
      2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 07:56
        Доброе утро,Ильдар hi Это спорт ,и он никак не связан с военным блоком.Просто спорт всегда использовали политики.Ну,а наши конечно молодцы,футбол тут такое дело..Бывают и проигрыши.Главное что бились.
        Цитата: татарин 174
        Что от них ещё услышать можно, счас укропы это подхватят. Ржачка... Чем это сборище в футбольных результатах могло помочь игрокам на поле???
        210окв
      3. Грац (Грац) Сегодня, 07:58
        та уже на всех украинских сайтах , орут что они победили, хорваты братья на век, а русские разбиты и посрамлены))
        Грац
        1. asar (рустем) Сегодня, 08:21
          А где ж украиньска сборная?! Почему ее то не видать было?! Что петюнька потрошенко " усе" на Запад вывез?! Даже трусов для сборной с краины нетути?! wassat
          asar
    2. Rusland (Rusland) Сегодня, 07:30
      Пусть делают сборную НАТО, раз такие приверженцы, посмотрим, поглядим. smile
      Rusland
    3. Гардамир Сегодня, 07:48
      много кто входил....и что из этого вышло....
      Звучит двусмысленно good
      Гардамир
      1. Котище (Владислав Котище) Сегодня, 09:01
        Цитата: Грац
        та уже на всех украинских сайтах , орут что они победили, хорваты братья на век, а русские разбиты и посрамлены))

        Кто-то хоть одного "хохла с чубом и в шароварах" вчера на поле видел? lol
        Если честно это не смешно, а тошно когда "всякая шваль" старается прибиться к победителям, то НАТО, то самостийники. Причем я знаю точно и достоверно, что вчера в Сочи минимум 7 человек (две семьи из Украины) болели за наших. С триколорами и украинскими паспортами! Как мне сказал очеювидец "сильно до изумления"!
        Про братьев, если не углубляться в геополитику, то по "крови" мы славяне! Обратите внимание на флаг Хорватии? Если глубже и дальше: Сербии, Чехии и т.д.
        Да в семье не без урода, печально другое -то тоже нам "родственник"!
        Котище
  2. Ив762 (Павел) Сегодня, 07:11
    Пф-ф-ф... lol
    Оно того не стоило.
    Вайпъ на треше... wassat
    СТЫД-то КАКОЙ!!! crying
    Ив762
    1. Котище (Владислав Котище) Сегодня, 07:41
      Если ума нет, то можно ради пиара и без штанов по улице побегать. Авось заметят!
      Котище
      1. Ив762 (Павел) Сегодня, 09:10
        Спрос рождает предложение.... 8D)))
        Ив762
  3. Lek3338 (Лекъ) Сегодня, 07:15
    Уже после вылета Германии писал симпатизирую Хорватии .Вчера игру не смотрел трудно было выбрать, за кого болеть соседям России или за Хорватию .Единственной сборной из этой четверки считаю Хорватию в Бельгии чернокожие иностранцы 7 или 8 ,в Франции чернокожиии больше 10 человек ,Англия 8 иностранцев если не больше .
    Я не расист но я каждый год смотрю Лигу чемпионов клубный турнир ,мне интересны национальные сборные а не сборные солянки .
    Поэтому Хорватия одна из редких настоящих сборных и по игре и по составу .
    Lek3338
    1. andrewkor Сегодня, 07:49
      Полностью Вас поддерживаю в Вашей "толерантности" по отношению к "цветным",очень,уж режет глаза!
      andrewkor
      1. Lek3338 (Лекъ) Сегодня, 08:15
        Цитата: andrewkor
        Полностью Вас поддерживаю в Вашей "толерантности" по отношению к "цветным",очень,уж режет глаза!

        Дело не в цветных ,меня раздражает тенденция того что привлекают легионеров хоть черных хоть белых хоть жёлтых всё равно .Для этого есть клубы ,я смотрю чемпионат мира национальных сборных .Если черный,белый,жёлтый родился в этой стране терпимо ,пусть играет за сборную если заслужил .А вот когда пришёл человек в какой то клуб ,побегал 5 лет и получил гражданство оказавшись новым французом это не то .Во всей сборной Франции 23 человека всего 6 человек этнических француза и как после этого говорить "СБОРНАЯ" Франции ?
        Lek3338
    2. Грац (Грац) Сегодня, 08:01
      ничего особенного хорваты вчера не показали кстати, да в общем с мячом больше бегали и играли 1 номеров, но и наши много огрызались и были опасные моменты у хорватских ворот, игра была практически равной, теперь после 2х 120 минутных матчей с пеналями у хорватов, я бы поставил в полуфинале англичан, хорваты должны полностью сесть во 2 тайме с Англией из-за усталости
      Грац
    3. asar (рустем) Сегодня, 08:32
      а латиносы?!
      asar
  4. татарин 174 Сегодня, 07:19
    Сидел, смотрел, орал, прыгал, уже утро воскресенья, до-сих пор уснуть не могу...
    татарин 174
    1. asar (рустем) Сегодня, 08:34
      Наши играли достойно!
      Если бы не этот "прокол" в виде замен!
      asar
  5. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 07:20
    Оставшиеся 4 команды на Кубке мира по футболу из стран НАТО! Желаем удачи командам!
    .....Чушь какая...
    parusnik
    1. Дирижер Сегодня, 08:11
      это чемпионнат стран участниц НАТы
      Дирижер
    2. Ст.пропорщик (КВАС) Сегодня, 09:24
      Цитата: parusnik
      Оставшиеся 4 команды на Кубке мира по футболу из стран НАТО! Желаем удачи командам!

      В противовес можно сказать - ну собрались натовские пауки в банке, жди потеху .
      Ст.пропорщик
  6. mitchhunter Сегодня, 07:27
    Хлеба и зрелищ, лишь бы пыль в глаза пустить беднякам
    mitchhunter
    1. kepmor (Алексей) Сегодня, 07:54
      а основной массе этих самых бедняков кроме хлеба и зрелищ ничего и не надобно...
      вот уж стонать и винить всех вокруг за свою убогость - это наилюбимейшее времяпровождение...
      kepmor
  7. svp67 (Сергей) Сегодня, 07:27
    Напомним, что российская команда лишь в серии пенальти (в четвертьфинале чемпионата мира) уступила сборной Хорватии, игроки которой отмечают потрясающий настрой россиян на игру.
    А вот тут, ЛИЧНО У МЕНЯ, один вопрос к нашей федерации и к ФИФА. После этого матча, два игрока сборной Хорватии выложили в "ютьюб" свое выступление, где заявили, что победой над сборной России они отомстили за Украину. Какие то действия и меры к ним приниматься будут? Помнится сербов и за меньшее не щадно наказывают...
    Да и...
    НАТО: В полуфиналах ЧМ-2018 в России все наши.
    Я б на месте стран вышедших в полуфинал ТРЕБОВАЛ бы считать затраты на подготовку своих сборных, как затраты в общую копилку НАТО...и предъявить их Трампу.
    svp67
    1. AID.S Сегодня, 07:43
      Цитата: svp67
      После этого матча, два игрока сборной Хорватии выложили в "ютьюб" свое выступление, где заявили, что победой над сборной России они отомстили за Украину.

      Пусть дрочат.
      AID.S
      1. svp67 (Сергей) Сегодня, 07:45
        Цитата: AID.S
        Пусть дрочат.

        Да пусть, но не мешало бы их еще и заставить ШТРАФ заплатить, по 30 000 с каждого.
        svp67
        1. AID.S Сегодня, 08:30
          Это к ФИФА вопрос, как с орлами швейцаров. На фоне игры и нашей, его радость понятна, но выглядит он как хохл из анекдота, наваливший на Красной площади. В штаны. Мы точно не проиграли. Если наши и дальше будут так биться, то пусть шумерообразные кукарекают.
          laughing если хорваты кубок возьмут, ему ещё в глаза Вол... Путину заглянуть придется. laughing
          AID.S
    2. zapfen (Толик Петров) Сегодня, 07:55
      Ну коли отомстили за Украину, то теперь в расчете. Снимайте санкции.
      zapfen
    3. asar (рустем) Сегодня, 08:36
      Пороть их надо, нещадно, скалкой, промеж ног! За такие "Базары"!
      asar
  8. demo (Ван) Сегодня, 07:30
    Т.е. это был чемпионат по футболу среди стран-участниц альянса?
    То-то меня с души воротит, когда смотрю его.
    demo
  9. Комментарий был удален.
  10. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 07:43
    кому что, а вшивому баня. У кого что болит, тот о том и говорит. Не любитель футбола, но вчера я замиранием смотрел. Порадовали, значит есть надежда. Плохо, что большой стране не удалось победить такую маленькую
    Silvestr
    1. asar (рустем) Сегодня, 08:16
      Фигня! Победим еще!
      asar
    2. asar (рустем) Сегодня, 08:40
      щас буду пить за сборную России! Достойно! Молодцы! Такой Игры давно не видел! Браво, сборная России! Респект и Уважуха! Молодцы!
      asar
    3. demo (Ван) Сегодня, 09:09
      Ну тогда поясню, что меня "с души воротит".
      Страна так и не могла создать команду.
      Когда-то мне попалась книга Третьяка - "Горячий лед".
      Она была написана после триумфальных побед нашей (сборной СССР) сборной.
      И когда читаешь сколько труда было вложено в эту команду, когда начинаешь понимать что было заложено в основу побед, то осознаешь значимость этого всего.
      Каждый игрок, попадавший в сборную - уже сам по себе был алмаз.
      А уж Тихонов его гранил так, как считал нужным.
      И получался единый бриллиант - сборная страны!
      А что у нас?
      Главный тренер меняется через год.

      Игроки то хотят играть, то не хотят.
      Даже отдельных алмазов днем с огнем не сыскать.
      То что команда дотелепалась до 1/8 - это уже достижение.
      Маленькая Хорватия (по нашим российским меркам) смогла выставить команду.
      А мы что, не можем.
      Ну хорошо.
      Ну не наша игра футбол.
      Но если мы решили из имиджевых целей провести чемпионат мира у себя, то уж за 5-6 лет можно было по стране набрать 10-20 тысяч пацанов (16-18 летних).
      Пропустить их через сито. И из них выбрать 100-200 толковых игроков.
      И из них лепить команду.
      Создать им супер условия.
      Драть и гонять так, что бы был результат.
      И тренер один на все время жизни.
      И методики одни.
      И в клубах их обкатывать.
      Но цель их жизни - сборная страны.
      Если за два-три года в армии из шумоголового гражданского пацана делают машину которая может выполнять невыполнимое, на грани жизни и смерти, то уж спортсмена за пять лет можно превратить в супер классного специалиста.
      И денег не жалеть.
      Но и спрашивать по все строгости.
      Перспектива - игра в футбол с белыми мишками в Норильске или Дудинке no

      И еще.
      Конечно нашим руководителям делать нечего, как кататься за казенный счет в Сочи.
      И тот который нам не/ни Димом, со своей клундей.
      И руководитель СКР, под видом проведения совещания в Сочи.
      А сколько таких "государственных мужей" прикатило на этот праздник жизни.
      Не за свой счет, а за счет государства.

      Странно, но руководство СССР в Канаду не летало на матчи.
      И смотрели на игру по телевизору.
      Ни Брежнев, ни Косыгин, не отвлекались от государственных дел.
      А ведь дела у них были покруче, наших, сегодняшних.
      И спорт без личного участия "первого" лица развивался в другом русле.
      В общем подвожу черту.
      Футбол для нас - не национальный вид спорта.
      Пока не изменится подход к формированию национальной сборной.
      Как бы так.
      P.S. Знаю что поклонникам игры мои слова не понравится, но истина дороже.
      demo
  11. Skuns Сегодня, 07:49
    Натовские чиновники неспроста такую аналогие привели...Боятся они Россию, ее возрождения как в политическом-экономическом плане так и в спортивном..! Я не фанат футбола, но смотрел затаив дыхание..Играли именно по русски ,до последнего , не за деньги и славу ...А за страну ,за нас с вами ! Спасибо парни, вы удивили мир спорта и сделали ВСЕ что могли ! Умом Россию не понять, мы русские умеем удивлять мир и восхищаться нашей стойкостью и силой духа в любом деле..ЕЩЕ раз спасибо парни ,от всей души..!!! Россия вперед !
    Skuns
  12. AID.S Сегодня, 07:56
    Оставшиеся 4 команды на Кубке мира по футболу из стран НАТО! Желаем удачи командам!

    Но Кубок они получат из рук Путина.
    AID.S
    1. andj61 (Андрей) Сегодня, 08:14
      Цитата: AID.S
      Оставшиеся 4 команды на Кубке мира по футболу из стран НАТО! Желаем удачи командам!

      Но Кубок они получат из рук Путина.

      Это напоминает старый анекдот из 70-х:
      Никсон выходит ночью на лужайку Белого дома, а Луна - красная! Вызывает соответствующие службы - и через месяц Луна красная, и на ней написано "Мальборо". Ещё через некоторое время добавляется надпись "Сделано в СССР", а после вмешательства Никсона - " по лицензии фирмы "Филипп Морис, США".
      И окончательно ставит точку следующая надпись - "Минздрав СССР предупреждает: курение опасно для Вашего здоровья!" bully hi
      andj61
    2. asar (рустем) Сегодня, 08:15
      Ну и....?! При чем здесь вообще НАТО? НЕ надоело спорт к политике привязывать? Игра есть игра! Побеждает сильнейший! А к примеру, победила бы, допустим, Науру! И что, надо срочно "привязать" этот остров к АСЕАН?! А может сразу к НАТО?!
      asar
  13. лысова (владимир) Сегодня, 08:03
    А какая разница теперь - враги выиграли - обтекаем. Слова истины многих авторитетных людей : " А ЧТО У РУССКИХ САМОЕ КЛАССНОЕ - РАКЕТЫ - ДА БАЛЕТ "
    лысова
    1. Дирижер Сегодня, 08:14
      А женщины? Медведи (настоящие ) водка, квас, танки, калашников
      Дирижер
      1. лысова (владимир) Сегодня, 08:46
        Дирижор - ты только не представляешь в каком бешенстве и трансе - потому и ору на всё ВО - БЛИН НАШИ КОНКРЕТНЫЕ ВРАГИ ВЫШЛИ ВПЕРЁД - НАЖРУСЬ И ПОШЛИ ВСЕ ПОДАЛЬШЕ. с одинадцати метров в ворота не попасть - да любая баба может - просто пыром - позор.
        лысова
  14. asar (рустем) Сегодня, 08:10
    Горжусь Сборной России! Классно сыграли! Непонятки начались с подменами: жутко расстроился Дзюба ( - Дзюба, Дзюба! Где Дзюба?!)Понятно, выдохся! Но какого черта поменяли Черышева на Абсолютный Ноль - Смолина? Зачем?
    На Марио "гнать" за его "левак" не стоит! Выдохся, устал - 120 минут в таком темпе!!!
    А Смолин..... что Смолин?!
    asar
  15. мерцание (Николай) Сегодня, 08:14
    НАТО: В полуфиналах ЧМ-2018 в России все наши.
    Очень интересное заявление - значит дальше натовцы будут бить друг друга.
    Предпочтительней выглядят французы, но болеть буду за хорватов, тем более они помогли нам попасть на ЧЕ - 2008, выиграв матч (который для них был не важен) в Англии.
    мерцание
  16. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 08:16
    Я бы с пенальти не промахнулся мимо ворот. Наверное поэтому мне не платят несколько миллионов в месяц.
    Дормидонт
    1. asar (рустем) Сегодня, 08:57
      Пробегай в темпе Марио 120 минут при температуре + 28 ! А потом посмотрим на тебя, даже без борьбы за мяч, просто фитнес! "Умрешь" через десять минут! Это как в "полной сборке" по азиатским горам! Когда навьючено кг под 60 при температуре +50!
      asar
      1. asar (рустем) Сегодня, 08:59
        Все мы с диванов, все мы можем!!!
        asar
        1. asar (рустем) Сегодня, 09:10
          все мы "герои", сидя на диване, с баллоном пива и чипсами!
          asar
  17. УВБ (Виктор) Сегодня, 08:22
    Представляете, какой сейчас праздник на сопредельной территории!
    На видео, опубликованном в Facebook футбольного комментатора Андрея Шаркова, бывшие игроки киевского «Динамо» Домагой Вида и Огнен Вукоевич несколько раз повторяют «Слава Украине!» и посвящают свою победу этой стране, информирует Цензор. НЕТ

    Источник: http://rusnext.ru./news/1531022086
    УВБ
    1. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 08:27
      Цитата: УВБ
      Представляете, какой сейчас праздник на сопредельной территории! На видео, опубликованном в Facebook футбольного комментатора Андрея Шаркова, бывшие игроки киевского «Динамо» Домагой Вида и Огнен Вукоевич несколько раз повторяют «Слава Украине!» и посвящают свою победу этой стране, информирует Цензор. НЕТИсточник: http://rusnext.ru./news/1531022086

      да и хрен с ними, убогими
      нам на их мнение -по барабану
      Silvestr
      1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 08:45
        Цитата: Silvestr
        Не позволяйте шуму чужих мнений заглушить ваш внутренний голос

        Кхм... ну, внутренние голоса хороши в меру.
        Тем, что сверх этой меры - занимается специальная наука. Психиатрия называется wink
        Уж Вам ли не знать laughing
        Голован Джек
        1. Ст.пропорщик (КВАС) Сегодня, 09:12
          А сами то поняли, что хотели сказать?
          Ст.пропорщик
          1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 09:20
            Цитата: Ст.пропорщик
            сами то поняли, что хотели сказать?

            Безусловно. Более того, я сказал ровно то, что хотел, и так, как хотел.
            У Вас сомнения, предложения, дополнения? Вы не стесняйтесь, есличё laughing
            Голован Джек
  18. Zubr Сегодня, 08:24
    Оказывается, пока все нормальные люди следят за великолепным футболом на ЧМ-2018, натовские функционеры считают тех, кто из представителей блока проходит дальше по турнирной сетке.

    Да пошли вы граждане НАТОвцы, козе в трещину.....
    Zubr
  19. Кокарев Михаил (Миша) Сегодня, 08:37
    Очень растроился в начале второго тайма, когда всех активных нападающих заменили, да еще при счете 1:1. Был в шоке. А после 2:1 выкотили хоть одного и хорошо что сравняли. Уж не знаю что случилось, или надеюсь что не знаю, и вообще лучше не знать. Но было грустно. И после этого все тинули по максимуму, молодцы.
    Кокарев Михаил
  20. mgfly (Дмитрий) Сегодня, 08:39
    а как страны нато комментируют, что будут сражаться между собой?)))
    mgfly
  21. anjey (Андрей) Сегодня, 08:48
    Оказывается, пока все нормальные люди следят за великолепным футболом на ЧМ-2018, натовские функционеры считают тех, кто из представителей блока проходит дальше по турнирной сетке.
    Эти маразматики от войны только и мечтают выпустить на поля и не только на футбольные ,свое пущечное мясо в боевой снаряге и с оружием , стравливая страны в кровавой мясорубке, ну не любят они спорт ,убогие и больные ,вот из таких политиков и создавать "команды смерти" и в рукопашную пускать друг против друга ,как гладиаторов в Древнем Риме, глядишь планета Земля , без войн вздохнула бы спокойно...
    anjey
    1. Ст.пропорщик (КВАС) Сегодня, 09:07
      Здоровая мысль, на эти зрелища народ валил бы валом. Золотое дно, надо присоветовать Ротшильдам и Рокфеллерам эту тему.
      Ст.пропорщик
  22. R.L. (Robert Adam) Сегодня, 08:49
    Уведите адресс этого микроблога, пожалуйста. Пожалуйста!
    R.L.
  23. Ст.пропорщик (КВАС) Сегодня, 09:03
    Н-да, убогость мышления чиновников наты впечатляет, но майдаун головного мозга укрохунты круче. Интересно, каким будет результат взаимного проникновения, политическим психологам - непаханное поле.
    Ст.пропорщик
  24. Вкд Двк (Виктор) Сегодня, 09:09
    Глубокое стратегическое заблуждение. Все команды НАТО будут крушить друг друга до полного (практического) уничтожения остальных. Останется одна НАТОвская команда, торжественно поправ все остальные.
    Вкд Двк
Картина дня