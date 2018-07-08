09:30 08 июля
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Сенатор США: антироссийские санкции не работают

По завершении визита в Москву американский сенатор Рон Джонсон заявил в Конгрессе, что санкции США, введенные против России, не работают, сообщает Washington Examiner.



Газета напоминает, что Джонсон находился в составе делегации, которая на прошлой посетила Москву и встретилась там с российскими дипломатами и законодателями.


Вы что-то делаете, а потом никто из вас не сядет и не проанализирует: "А, это работает?", сказал он коллегам.

По словам сенатора, он всегда был обеспокоен тем, что Путин, объясняя россиянам отсутствие экономического прогресса в стране, может свалить всё на Америку. Однако американские санкции, похоже, не имеют реального эффекта в РФ.

Он отметил, что другие ограничительные меры, предпринятые Вашингтоном «в отношении союзников Путина и его фаворитов-олигархов», работают гораздо более эффективно: они «действительно жалят» конкретных лиц и не наносят вреда народу.

Россиянам безразлично, сможет олигарх купить в Лондоне особняк за 10 млн. долларов или нет, добавил он, призвав сенаторов работать так, чтобы «избежать отчуждения российского народа».

При этом ни в коем случае нельзя показывать российским властям свою слабость, поскольку Москва хочет восстановить свое влияние в мире до советских масштабов.

И если Вы не хотите, чтобы это произошло, вы должны действовать решительно ... Но это не значит, что мы должны быть врагами, сказал сенатор.

Отношения между Россией и странами Запада ухудшились в связи с событиями на Украине и в Крыму. США и ЕС, обвинив Москву во вмешательстве, ввели против нее экономические санкции. Россия предприняла ответные шаги, заявив, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 18

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  1. лысова (владимир) Сегодня, 08:51
    да пускай это падла ( не хорошее существо заткнётся ) у нас траур.
    лысова
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 08:57
      Владимир hi Да они прыгнули выше головы..Траур бы был если бы Акинфеев вытаскивал бы мячей из ворот так семь...Это спорт.А то что этот амерзцы говорит,то нам на это нахезать..
      Цитата: лысова
      да пускай это падла ( не хорошее существо заткнётся ) у нас траур.
      210окв
      1. Тралл Сегодня, 09:06
        Смолов ещё одну татуху набьет - траурную smile
        Тралл
    2. Starover_Z (Юрий) Сегодня, 09:03
      Россиянам безразлично, сможет олигарх купить в Лондоне особняк за 10 млн. долларов или нет, добавил он, призвав сенаторов работать так, чтобы «избежать отчуждения российского народа».

      Ага, теперь они будут разрабатывать санкции, чтобы они ударили по простому народу, а тот сверг власть, т.е. хотят запустить "большую оранжевую" революцию.
      Сколько они ещё будут влезать в жизнь других народов, достали уже, ЁПРСТ !!!
      Starover_Z
    3. AlexVas44 (Александр) Сегодня, 09:06
      Цитата: лысова
      да пускай это падла ( не хорошее существо заткнётся ) у нас траур.

      Редиска? Верно, и пусть заткнётся, некогда нам обсуждать в Лондоне особняки за 10 млн. долларов. laughing laughing laughing tongue tongue tongue
      AlexVas44
      1. Skuns Сегодня, 09:18
        Джонсон ты не прав ! Санкции ваши в России еще как работают !!!! Сперва хоккей , а теперь и футбол парни бились до последнего (не повезло просто) Это называется поднятие боевого и патриотического Духа в России ! ВРЕШЬ НЕ ВОЗЬМЕШЬ ..
        Трудновато вам теперь чертям ,(как внутренним , так и внешним ) придется ..Россию уже особо не погнобишь ! Проблем много,но они решаемы .
        Skuns
  2. anjey (Андрей) Сегодня, 08:53
    Сенатор США: антироссийские санкции не работают,Вы что-то делаете, а потом никто из вас не сядет и не проанализирует: "А, это работает?", сказал он коллегам.

    Черте чем занимаются эти сенаторы, урезать им всем жалования на 70 % ...
    anjey
    1. Лопатов (Лопатов) Сегодня, 08:57
      Судя по результатам "работы" они сами платить должны за своё пребывание на посту. Чтобы хоть как то отбить убытки.
      Лопатов
  3. апро (Фролов Олег) Сегодня, 08:54
    Как не работают?ещё как работают вот пенсионный возраст поднимают.налоги прднимают.цены растут.рубль болтаеться как субстанция в проруби.реальные доходы падают.социальные гарантии режут.всё по заветам амеровского госдепа.
    апро
    1. Starover_Z (Юрий) Сегодня, 09:09
      Цитата: апро
      Как не работают?ещё как работают вот пенсионный возраст поднимают.налоги прднимают.цены растут.рубль болтаеться как субстанция в проруби.реальные доходы падают.социальные гарантии режут.всё по заветам амеровского госдепа.

      А это уже надо начать экономить на зарплатах депутатов !
      А то всем режут и замораживают, а у них растут оклады и доплаты !
      Коэффициент им от средних региональных зарплат президентским указом, а не доплаты !
      Starover_Z
  4. Владимирец (Евгений) Сегодня, 08:54
    Интересно, как не стать "врагами", если "действовать решительно" и мешать друг другу развиваться? what
    Владимирец
  5. Лопатов (Лопатов) Сегодня, 08:54
    Лукавит дядька, ой лукавит... Не думаю, что он настолько глуп, что не понимает, какого "результата" феерично добились американцы своей, мягко говоря, неумной политикой.
    Лопатов
    1. shura7782 (Александр) Сегодня, 09:11
      Цитата: Лопатов
      ..........., какого "результата" феерично добились американцы своей, мягко говоря, неумной политикой.

      А, что они потеряли - пешку?! Всего лишь пешку, для того. что бы мы потеряли фигуру покрупней. Так. что не могу согласится с Вами.
      shura7782
      1. Лопатов (Лопатов) Сегодня, 09:29
        Цитата: shura7782
        А, что они потеряли - пешку?! Всего лишь пешку, для того. что бы мы потеряли фигуру покрупней. Так. что не могу согласится с Вами.

        Они потеряли миллиарды.
        Вспомните гигантский кредит доверия к США у России начала 90-х. С 76% тех, кто относится к США хорошо до 12%, и это по данным "иностранного агента" Левада-Центр. Это же надо умудриться добиться такого "достижения"...
        И сейчас они вынуждены на фоне реального обострения с Китаем тратить гигантские ресурсы на противостояние ещё и с Россией.
        Лопатов
  6. samarin1969 (Константин Викторович Самарин) Сегодня, 08:58
    Чем больше аплодисментов от депутатов ГД, тем больше хамства от сенаторов США. Кто же будет уважать Россию за такое "виляние хвостами"?
    samarin1969
  7. Комментарий был удален.
  8. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 09:02
    А коль санкции не работают, так стоит ли утруждать сенаторам себя и напрягать свое драгоценное здоровье? Может им пора (как и нам) заняться внутренними делами?
    rotmistr60
  9. 1536 (Евгений) Сегодня, 09:10
    Судя по реакции большинства депутатов, встретивших вставанием и аплодисментами этих людей из США, и в России также согласны, что санкции не работают и надо что-то делать.
    1536
  10. хрыч (Хрыч) Сегодня, 09:14
    При начинающейся торговой войне США и КНР, да и с ЕС, американцы хотят заручиться поддержкой РФ. Затем и намечена историческая встреча лидеров. Верней даже скорей не поддержкой Китая в этой войне, которая обещает быть лютая и возможно перейдет в горячую стадию. Когда Запад объявил торговую войну Императорской Японии, лишив поставок топлива, японцы продержались бы на запасах 4 месяца и бери их голыми руками. Так, они продержались 4 года, напав на Запад и захватив месторождения нефти. Еще многие недопонимают, почему японцы не открыли второй фронт против СССР, да потому, что и с Западом то были вынуждены, а потом и дополнительных силенок не было. А представьте, если СССР начал поставки топлива в Японию. Такая же аналогия с нынешним КНР. Если мы его поддержим по сухопутным коридорам, то он продержится дольше, может выживет, если нет, ему придется атаковать атлантистов на морских коммуникациях. Трампу есть, что предложить, это конечно Украина и Сирийский Курдистан, плюс, конечно Новый Шелковый путь, мимо Японии и Китая, таким маршрутом, что никто не ожидал от Цусимского пролива. И творцы этого пути Путин и Трамп.
    хрыч
  11. demo (Ван) Сегодня, 09:19
    Вот какая каша у сенаторов в Вашингтоне.
    Санкции не работают. Но Путин нам всем в голову вложил то, что наша жизнь есть следствие санкций.
    А оказываются санкции бьют по олигархам, которые не могут купить себе хижину за десять лямов.
    Надо санкции усиливать и следить как они реально отражаются на нашей жизни, но негативного отношения они не должны в России вызывать, по отношению к американцам.
    Фуух!
    ЭТО ЧТО?
    ЭТО ЧТО-ТО!!!!!!!!!!!!!!!!
    И вот это чучело - американский сенатор?
    В какой параллельной вселенной он прописался?

    Да. Говорят что в США собираются легализовать легкие наркотики.
    Тогда совсем трындец будет.
    demo
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