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Сенатор США: антироссийские санкции не работают
По завершении визита в Москву американский сенатор Рон Джонсон заявил в Конгрессе, что санкции США, введенные против России, не работают, сообщает Washington Examiner.
Газета напоминает, что Джонсон находился в составе делегации, которая на прошлой посетила Москву и встретилась там с российскими дипломатами и законодателями.
Вы что-то делаете, а потом никто из вас не сядет и не проанализирует: "А, это работает?", сказал он коллегам.
По словам сенатора, он всегда был обеспокоен тем, что Путин, объясняя россиянам отсутствие экономического прогресса в стране, может свалить всё на Америку. Однако американские санкции, похоже, не имеют реального эффекта в РФ.
Он отметил, что другие ограничительные меры, предпринятые Вашингтоном «в отношении союзников Путина и его фаворитов-олигархов», работают гораздо более эффективно: они «действительно жалят» конкретных лиц и не наносят вреда народу.
Россиянам безразлично, сможет олигарх купить в Лондоне особняк за 10 млн. долларов или нет, добавил он, призвав сенаторов работать так, чтобы «избежать отчуждения российского народа».
При этом ни в коем случае нельзя показывать российским властям свою слабость, поскольку Москва хочет восстановить свое влияние в мире до советских масштабов.
И если Вы не хотите, чтобы это произошло, вы должны действовать решительно ... Но это не значит, что мы должны быть врагами, сказал сенатор.
Отношения между Россией и странами Запада ухудшились в связи с событиями на Украине и в Крыму. США и ЕС, обвинив Москву во вмешательстве, ввели против нее экономические санкции. Россия предприняла ответные шаги, заявив, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
Газета напоминает, что Джонсон находился в составе делегации, которая на прошлой посетила Москву и встретилась там с российскими дипломатами и законодателями.
Вы что-то делаете, а потом никто из вас не сядет и не проанализирует: "А, это работает?", сказал он коллегам.
По словам сенатора, он всегда был обеспокоен тем, что Путин, объясняя россиянам отсутствие экономического прогресса в стране, может свалить всё на Америку. Однако американские санкции, похоже, не имеют реального эффекта в РФ.
Он отметил, что другие ограничительные меры, предпринятые Вашингтоном «в отношении союзников Путина и его фаворитов-олигархов», работают гораздо более эффективно: они «действительно жалят» конкретных лиц и не наносят вреда народу.
Россиянам безразлично, сможет олигарх купить в Лондоне особняк за 10 млн. долларов или нет, добавил он, призвав сенаторов работать так, чтобы «избежать отчуждения российского народа».
При этом ни в коем случае нельзя показывать российским властям свою слабость, поскольку Москва хочет восстановить свое влияние в мире до советских масштабов.
И если Вы не хотите, чтобы это произошло, вы должны действовать решительно ... Но это не значит, что мы должны быть врагами, сказал сенатор.
Отношения между Россией и странами Запада ухудшились в связи с событиями на Украине и в Крыму. США и ЕС, обвинив Москву во вмешательстве, ввели против нее экономические санкции. Россия предприняла ответные шаги, заявив, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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