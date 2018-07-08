12:14 08 июля
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Пхеньян снова пригрозил свернуть денуклеаризацию

«Твердая решимость» Пхеньяна отказаться от своих ядерных программ может заметно ослабнуть после того как США потребовали провести полную денуклеаризацию «за два дня», пишет Reuters со ссылкой на государственные СМИ КНДР.



Северокорейское агентство заявило, что результат переговоров с делегацией во главе с госсекретарем США Майком Помпео «вызывает крайнюю тревогу», поскольку тот выдвинул требование о немедленной, полной и необратимой денуклеаризации, поддающейся проверке.


В Пхеньяне считают, что самым быстрым способом достичь поставленных целей по разоружению является поэтапный подход, при котором обе стороны предпринимали шаги одновременно.

Однако сам Помпео назвал последние переговоры с КНДР продуктивными.

По его словам, Пхеньян подтвердил свое намерение завершить денуклеаризацию. Кроме того, представители Северной Кореи дали обещание уничтожить полигон для испытания ракетных двигателей, добавил госсекретарь.

Он также отметил, что путь к достижению поставленной цели будет непростым, но мир на Корейским полуострове стоит любых усилий.

На вопрос журналистов, когда это произойдет, Помпео ответил: «В скором времени».

При этом он подчеркнул, что санкции с Пхеньяна не будут сняты до тех пор, пока северокорейские власти не выполнят своего обещания завершить процесс денуклеаризации.

Напомним, госсекретарь находился в Пхеньяне 6-7 июля. Несмотря на то, что Белый дом анонсировал его встречу с Ким Чен Ыном, она так и не состоялась.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 19

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  1. Vard Сегодня, 09:40
    Ну что тут скажешь... Ким молодец... Он будет теперь долго трепать нервы американцам...
    Vard
    1. Татьяна Сегодня, 10:24
      Интересные дела! Аппетиты у американской военщины растут прямо, как на дрожжах, - как у Вашингтона перед Горбачёвым и ЕБН росли условия "капитуляции" СССР/РФ в Холодной войне с США и коллективным Западом. А именно.

      Госсекретарь США Помпео при посещении КНДР потребовал на этот раз от Северной Кореи, не только завершить денуклеаризацию, но и ещё и уничтожить в КНДР полигон для испытания ракетных двигателей.
      Скоро Помпео потребует от Ким Чен Ына, чтобы КНДР уничтожила всё своё СТРЕЛКОВОЙ оружие!

      По его словам, Пхеньян подтвердил свое намерение . Кроме того, представители дали обещание , добавил госсекретарь.
      Татьяна
      1. maxim947 (Максим) Сегодня, 11:24
        Тут больше южная Корея виновата, надо делать конкретные шаги по сближению, а они слова без согласованию с США сказать не могут, ссыкуны одним словом.
        maxim947
        1. Татьяна Сегодня, 12:01
          Цитата: maxim947
          Тут больше южная Корея виновата, надо делать конкретные шаги по сближению, а они слова без согласованию с США сказать не могут, ссыкуны одним словом.

          У Южной Кореи есть очень выгодный исторический пример ФРГ, экономически поглотившей ГДР при воссоединении Германии. Восточные немцы до сих пор экономически подняться не могут до уровня бывшей ГДР.
          Так что Южной Кореи спешить незачем. При сдаче позиций Ким Чен Ыном КНДР США Южная Корея только выиграет, экономически поглотив КНДР.
          Татьяна
      2. ПалБор (Павел) Сегодня, 12:01
        Цитата: Татьяна


        Госсекретарь США Помпео при посещении КНДР потребовал на этот раз от Северной Кореи, не только завершить денуклеаризацию, но и ещё и уничтожить в КНДР полигон для испытания ракетных двигателей.
        Скоро Помпео потребует от Ким Чен Ына, чтобы КНДР уничтожила всё своё СТРЕЛКОВОЙ оружие

        Боюсь, скоро США потребуют от КНДР уничтожить КНДР. А что? А вдруг Кима в Швейцарии завербовали? request
        ПалБор
    2. лысова (владимир) Сегодня, 11:01
      Привет, если бы не было штатов - то программа хренова, для нас, а так пускай, пускай будет ещё одна ядерная держава - я бы ещё кое в чём помог. Вот и ещё вопросик, и базарный кусочек, при встрече с Путиным - весомый - блин буду.
      лысова
    3. MPN (Павел) Сегодня, 11:32
      Цитата: Vard
      Он будет теперь долго трепать нервы американцам...

      Да американцы не особо и нервничают, это они так авторитет показывают, приказным тоном...
      MPN
  2. Skuns Сегодня, 09:44
    Ын теперь может маневрировать ..Но главная цель , это объединение Кореи ! Помнится с КНДР ,даже не разговаривал никто в мире (полная изоляция) )) На встречи Трампа с Путиным , эту проблему обязательно подымут ..Лучший вариант это убрать военные базы США из Южной кореи..Это главная цель России , КНР, КНДР и естественно Южной Кореи ..! Работаем мужики и никому не верим ..
    Skuns
    1. BlackMokona Сегодня, 09:53
      Санкции не снимаются, какие маневры? США просто продолжают давить и плевать на действия Кима
      BlackMokona
  3. gabonskijfront Сегодня, 10:02
    Трамп это Чацкий, этакий язва который всех тролит и унижает.Но на каждого Чацкого есть Софья сказавшая ему “А, Чацкий! Любите вы всех в шуты рядить. Угодно ль на себя примерить”,а у того лишь останется вскричать "Зачем меня надеждой завлекли?
    Зачем мне прямо не сказали,
    Что все прошедшее вы обратили в смех?..
    ...Вот я пожертвован кому!"
    gabonskijfront
  4. demo (Ван) Сегодня, 10:03
    Дорогие северные корейцы (грубо звучит как-то?).
    Вы сели играть в карты с известным жуликом и махинатором -Соединенными Штатами Америки.
    Тут надо и за руками, и за ногами, и за глазами, да за всем следить.
    А еще следить чтобы сзади никто не подошел.
    Так что успех в этой партии вам будет стоить очень дорого.
    Но искренне желаю успеха.
    demo
  5. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 10:21
    На ЫНА где сядешь, там и слезешь. Так что матрасия свой восторг от переговоров может засунуть в известное всем место, рано еще им радоваться.
    Egorovich
  6. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 10:21
    Ын - правильный ын! Не поверил рыжему клоуну. А совершенно правильно, в духе "Голливуда", организовал показательный Бабах на полигонах, ничего в целом не повредив ( батальон корейских саперов за месяц восстановит все это взорванное wassat ), а реально разрушать свою безопасность в обмен на туманные обещания - это не по Ыновски laughing
    Горный стрелок
    1. Boris55 (Борис) Сегодня, 10:26
      Цитата: Горный стрелок
      Ын - правильный ын! Не поверил рыжему клоуну.

      Зря вы так. Ын, как и наши из опломбированного вагона в 17-ом и младореформаторы 90х, обучался в Швейцарии, а там ни чему хорошему не учат... Так что переформатирование С.Кореи, неизбежно и скорее всего, хоть и влияние Китая велико, в сторону Южной.
      Boris55
  7. К-50 (Алексей) Сегодня, 10:33
    Майком Помпео выдвинул требование о немедленной, полной и необратимой денуклеаризации КНДР, поддающейся проверке.

    Да легко. fellow
    Берёшь, устанавливаешь все ЯБ на все носители, какие имеются и запускаешь, до куда долетит и с кем "на ножах". Ну там ЮК, Япония, США. Наверное можно и быстрее двух дней управиться. what
    Я так думаю. feel laughing
    К-50
  8. Altona (Евгений) Сегодня, 10:34
    Трудно назвать переговорами выставление ультиматумов и наглый нажим. Тут снова Ким играет в шашки, а США в "чапаевцев".
    Altona
  9. APASUS (Pavo) Сегодня, 11:25
    Американцы не в состоянии контролировать Ына и по этой причине просто загоняют ситуацию в тупик .Им не нужна разрядка.По этой причине потребовали в одностороннем порядке и за два дня.
    APASUS
  10. cniza (Виктор) Сегодня, 11:38
    Напомним, госсекретарь находился в Пхеньяне 6-7 июля. Несмотря на то, что Белый дом анонсировал его встречу с Ким Чен Ыном, она так и не состоялась.


    Видимо Ын понимает , что верить США нельзя даже в мелочах , а уж в таком деле...
    cniza
  11. sib.ataman Сегодня, 11:58
    И это симптоматично, что Ын не захотел общаться с поледним днём Помпеи! Когда тебе пытаются поставить ногу (не на грудь), а на горло, чтобы ты сдох и не мявкнув?.. Ещё большой вопрос кто кому даёт последний шанс? Драным матрасникам уже пора отвыкать от своих ковбойских замашек-это вам не вестерн!
    sib.ataman
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