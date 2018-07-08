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Пхеньян снова пригрозил свернуть денуклеаризацию
«Твердая решимость» Пхеньяна отказаться от своих ядерных программ может заметно ослабнуть после того как США потребовали провести полную денуклеаризацию «за два дня», пишет Reuters со ссылкой на государственные СМИ КНДР.
Северокорейское агентство заявило, что результат переговоров с делегацией во главе с госсекретарем США Майком Помпео «вызывает крайнюю тревогу», поскольку тот выдвинул требование о немедленной, полной и необратимой денуклеаризации, поддающейся проверке.
В Пхеньяне считают, что самым быстрым способом достичь поставленных целей по разоружению является поэтапный подход, при котором обе стороны предпринимали шаги одновременно.
Однако сам Помпео назвал последние переговоры с КНДР продуктивными.
По его словам, Пхеньян подтвердил свое намерение завершить денуклеаризацию. Кроме того, представители Северной Кореи дали обещание уничтожить полигон для испытания ракетных двигателей, добавил госсекретарь.
Он также отметил, что путь к достижению поставленной цели будет непростым, но мир на Корейским полуострове стоит любых усилий.
На вопрос журналистов, когда это произойдет, Помпео ответил: «В скором времени».
При этом он подчеркнул, что санкции с Пхеньяна не будут сняты до тех пор, пока северокорейские власти не выполнят своего обещания завершить процесс денуклеаризации.
Напомним, госсекретарь находился в Пхеньяне 6-7 июля. Несмотря на то, что Белый дом анонсировал его встречу с Ким Чен Ыном, она так и не состоялась.
Северокорейское агентство заявило, что результат переговоров с делегацией во главе с госсекретарем США Майком Помпео «вызывает крайнюю тревогу», поскольку тот выдвинул требование о немедленной, полной и необратимой денуклеаризации, поддающейся проверке.
В Пхеньяне считают, что самым быстрым способом достичь поставленных целей по разоружению является поэтапный подход, при котором обе стороны предпринимали шаги одновременно.
Однако сам Помпео назвал последние переговоры с КНДР продуктивными.
По его словам, Пхеньян подтвердил свое намерение завершить денуклеаризацию. Кроме того, представители Северной Кореи дали обещание уничтожить полигон для испытания ракетных двигателей, добавил госсекретарь.
Он также отметил, что путь к достижению поставленной цели будет непростым, но мир на Корейским полуострове стоит любых усилий.
На вопрос журналистов, когда это произойдет, Помпео ответил: «В скором времени».
При этом он подчеркнул, что санкции с Пхеньяна не будут сняты до тех пор, пока северокорейские власти не выполнят своего обещания завершить процесс денуклеаризации.
Напомним, госсекретарь находился в Пхеньяне 6-7 июля. Несмотря на то, что Белый дом анонсировал его встречу с Ким Чен Ыном, она так и не состоялась.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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