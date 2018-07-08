12:11 08 июля
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Американский корабль Mount Whitney вошел в Черное море

Флагман 6-го флота американских ВМС, командный корабль Mount Whitney вошел в Черное море для проведения совместного украино-американского учения Sea Breese-2018, передает ТАСС.



Днем ранее вошел в Черное море и взял курс на Украину эсминец ВМС США Porter, вооруженный крылатыми ракетами.


Mount Whitney в субботу вошел в Черное море для проведения мероприятий по обеспечению безопасности на море и укреплению региональной стабильности, а также для улучшения подготовки военно-морских сил союзников, говорится в сообщении американского командования.

В пятницу для выполнения тех же задач в Черное море вошел эсминец Porter, добавили в командовании.

Согласно информации, в ходе маневров, будут отработаны различные задачи, в том числе по пресечению незаконной деятельности на море, противодействию в воздухе и под водой. Также будут проведены поисково-спасательные и десантные операции.

Учение начнется 9 июля и завершится 21 июля.

Sea Breeze проводятся ежегодно, начиная с 1997 года в соответствии с «Меморандумом о взаимопонимании и сотрудничестве», заключенном между военными ведомствами США и Украины. Обычно учение проводится в несколько этапов, которые проходят в Черном море и на территории Украины. Маневры открыты и для других союзников США.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 31

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  1. Злой 55 (Евгений) Сегодня, 10:24
    Там, куда приходит "Mount Whitney" обычно начинается война..
    Злой 55
    1. Vard Сегодня, 10:30
      Вспомнил из фильма.... Конина с рябчиком... один конь... Это эсминец ... И рябчик .. Флот Украины ...
      Vard
      1. Лелёк (Лев) Сегодня, 10:48
        Цитата: Vard
        Вспомнил из фильма.... Конина с рябчиком... один конь... Это эсминец ... И рябчик .. Флот Украины .

        hi
        Похоже Вы правы. Судьбина "Владимира Великого" и ЧСЗ тому подтверждение.
        Ну, и конечно же закрытие для незалежной акватории Азова.

        Что же касаемо американских "коробок", то как пришли, так и уйдут. Тут мы пока "табу" объявить не в праве.
        Лелёк
    2. Starover_Z (Юрий) Сегодня, 10:41
      Днем ранее вошел в Черное море и взял курс на Украину эсминец ВМС США Porter, вооруженный крылатыми ракетами.

      А когда российские корабли с крылатыми ракетами большой дальности будут ходить на регулярной основе под берегами США ?
      Starover_Z
    3. viralig (Петр) Сегодня, 10:41
      Ну ну - большому кораблю - большая торпеда. Не даром на варшавянках торпеды меняют)
      viralig
    4. фигвам (Сергей) Сегодня, 10:58
      Пока конвенция монтрё соблюдается, могут плавать.
      фигвам
    5. Skuns Сегодня, 11:25
      Цитата: Злой 55
      Там, куда приходит "Mount Whitney" обычно начинается война..

      Похоже ,что хунту эвакуировать начнут из Киева ..(на баржу похож))))) Жалко ,что потопить потом нельзя будет ..У Вальцмана уже чемоданы все готовы и он молится золотому тельцу , бубня странные древние молитвы..
      Skuns
  2. asar (рустем) Сегодня, 10:39
    Как зашел, так и выйдет! Мало их уже перебывало?!
    Не выйдет - Утопим, согласно Конвенции Монтре!
    Делов то! С прохождения Дарданел уже у нас на прицеле!
    А с прохождением Босфора.....!
    - А можно я прицелюсь!
    - А можно я!
    - Товарищи курсанты! Здесь вам не учебный полигон, а реальные цели!
    asar
    1. Vita VKO (Виталий) Сегодня, 10:52
      В планы учений наверняка входит провокации у российской границы.
      Поэтому американцам нужно обязательно помочь вспомнить азы навигации без связи и GPS. А после того, как комплексы РЭБ Хибины свое дело сделают, можно слегка и притопить в своих территориальных водах, организовав учения по спасению экипажей американских военных судов терпящих бедствие. Будет хороший подарок Трампу при встрече с Путиным.
      Vita VKO
      1. kuz363 (Владимир) Сегодня, 11:22
        Перестань молоть чушь про Хибины и эсминец Дональд Кук!
        kuz363
    2. Голован Джек (Роман) Сегодня, 11:05
      Цитата: asar
      Не выйдет - Утопим, согласно Конвенции Монтре!

      belay request belay
      Насколько я помню, конвенция Монтре... она как бы немного не о том feel
      Голован Джек
      1. MPN (Павел) Сегодня, 11:26
        Цитата: Голован Джек
        Цитата: asar
        Не выйдет - Утопим, согласно Конвенции Монтре!

        belay request belay
        Насколько я помню, конвенция Монтре... она как бы немного не о том feel

        Тут ребята серьезные собрались, если чего подправят... конвенцию... sad
        MPN
  3. Altona (Евгений) Сегодня, 10:40
    В пятницу для выполнения тех же задач в Черное море вошел эсминец Porter
    Altona
    1. роман66 (роман) Сегодня, 11:13
      хорошо заходит, такое и одобрить можно
      роман66
  4. san4es Сегодня, 10:43
    Командный корабль USS «Mount Whitney» (LCC-20) является вторым командным кораблем класса «Blue Ridge», а также флагманским кораблем 6-го флота США. Назван в честь горы Уитни, самой высокой горы хребта Сьерра-Невада, расположенной в штате Калифорния. Заложен 08 января 1966 года. Спущен на воду 08 января 1970 года. Водоизмещение полное 18400 тонн. Длина 189 метров, ширина 33 метра, осадка 9,0678 метра. Скорость хода 23 узла.
    Вооружение:
    Артиллерия: 2 x 25 мм пушки M242 Bushmaster, 4 пулемёта 12,7 мм.
    Зенитная артиллерия: 2 x 20 мм пушки Phalanx CIWS, установка Mark 36 SRBOC.
    Авиационная группа: 1 вертолёт SH-60 Knight Hawk.
    Участвовал в операциях в Атлантическом океане, Средиземном, Карибском морях, Индийском океане. В 1994 участвовал в операции на Гаити. С 2005 года — флагманский корабль 6-го флота США, базируется в итальянском порту Гаэта.Введен в эксплуатацию 16 января 1971 года. В настоящее время порт приписки Гаэта, Италия.06 ноября 2008 года не смог войти в порт Севастополя из-за анти-НАТОвских протестов в городе, проводимых русскоязычным населением в количестве 50-80 человек. Позже корабль всё-таки вошёл в порт, но команда корабля не смогла выйти в город из-за действий митингующих. 07 июля вошел в акваторию Черного моря, где примет участие в предстоящих учениях «Sea Breeze 2018».
    san4es
    1. 123456789 Сегодня, 10:54
      Ба-альшое корыто! Не промахнешься laughing
      123456789
      1. роман66 (роман) Сегодня, 11:14
        стрелять нельзя! какую-нибудь мину ржавую, эхо, так сказать, войны
        роман66
  5. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 10:49
    Учение начнется 9 июля и завершится 21 июля
    [.    ......15 июля в Хельсинки, разговаривать в принципе не о чем....
    parusnik
    1. san4es Сегодня, 11:01
      Цитата: parusnik
      ...15 июля в Хельсинки, разговаривать в принципе не о чем....

      ...Президент Литвы недавно посетила USS Mount Whitney, чтобы совершить экскурсию по кораблю и увидеть из первых рук персонал и подразделения, участвующие в BALTOPS 2018. ....................am
      san4es
      1. роман66 (роман) Сегодня, 11:16
        юность комсомольскую вспомнить решила? моряки - они такие.. Саня, привет!! hi
        роман66
    2. роман66 (роман) Сегодня, 11:15
      тыкать носом, как котов нашкодивших
      роман66
      1. kuz363 (Владимир) Сегодня, 11:23
        Слушай, тыкальщик! Почитай про состав флота США и России. Потом будешь тыкать, только непонятно куда.
        kuz363
        1. Hammerlock (Hammerlock) Сегодня, 11:30
          а ЗДЕСЬ, на РОССИЙСКОМ ресурсе, казахов ни кто не спрашивал
          Hammerlock
          1. prapor55 (Александр) Сегодня, 12:05
            Цитата: Hammerlock
            а ЗДЕСЬ, на РОССИЙСКОМ ресурсе, казахов ни кто не спрашивал

            Не надо тут изображать не пойми кого, это Вас не красит если Вы забыли с 1991 года очень много русских осталось за пределами Государства и не все имеют возможность вернуться в числе и финансовую.
            prapor55
  6. лысова (владимир) Сегодня, 11:13
    Ну как игра в шахматы - думать на несколько шагов. Вот и думают - как ый Каспаров.
    лысова
  7. домохозяйка (Ирина) Сегодня, 11:14
    "Входит. И выхооодит..." (Иа)
    домохозяйка
  8. APASUS (Pavo) Сегодня, 11:21
    Частично понятно, в Черное море вошел командный корабль Mount Whitney ВМС США, а что будет представлять ВМС Украины и какие цели можно отрабатывать учитывая такую разницу в тоннаже и вооружении.По сути это штабные учения ,а Mount Whitney просто напоминание русским ,перед переговорами с Трампом
    .
    Другой цели я просто не вижу
    APASUS
    1. ПалБор (Павел) Сегодня, 11:45
      Цитата: APASUS
      Частично понятно, в Черное море вошел командный корабль Mount Whitney ВМС США, а что будет представлять ВМС Украины и какие цели можно отрабатывать учитывая такую разницу в тоннаже и вооружении.По сути это штабные учения ,а Mount Whitney просто напоминание русским ,перед переговорами с Трампом
      .
      Другой цели я просто не вижу

      Не, ну ещё можно "Портер" подорвать и Россию обвинить. Или столкнуть с кем-нибудь, опыт есть.
      Вспомните: Куба, Филиппины, Пёрл-Харбор, Тонкинский инцидент, - во всех случаях агрессия США начиналась с "вероломного нападения" на американские корабли.
      В данный момент, конечно, вероятность мала, но от этих... ЭТИХ ждать всего можно.
      ПалБор
  9. sib.ataman Сегодня, 11:43
    Пусть обязательно отработают заделку пробоины по-тревоге, и экстренную эвакуацию экипажа! Из всех остальных навыков эти им могут понадобиться в первую очередь!
    sib.ataman
  10. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 11:44
    Заблудился? wassat ну, расчёты "Бастионов" потренируются в сопровождении реальных целей. А то что то скучно.
    Горный стрелок
  11. prapor55 (Александр) Сегодня, 11:57
    Цитата: parusnik
    15 июля в Хельсинки, разговаривать в принципе не о чем..

    Да нет как-бы Гарант не повторил подвиг верного ленинца на Мальте,я могу ошибаться но все последние действия говорят о капитуляции.Одно не понятно, как Гаранта взяли за фабержэ?
    prapor55
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