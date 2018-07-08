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Американский корабль Mount Whitney вошел в Черное море
Флагман 6-го флота американских ВМС, командный корабль Mount Whitney вошел в Черное море для проведения совместного украино-американского учения Sea Breese-2018, передает ТАСС.
Днем ранее вошел в Черное море и взял курс на Украину эсминец ВМС США Porter, вооруженный крылатыми ракетами.
Mount Whitney в субботу вошел в Черное море для проведения мероприятий по обеспечению безопасности на море и укреплению региональной стабильности, а также для улучшения подготовки военно-морских сил союзников, говорится в сообщении американского командования.
В пятницу для выполнения тех же задач в Черное море вошел эсминец Porter, добавили в командовании.
Согласно информации, в ходе маневров, будут отработаны различные задачи, в том числе по пресечению незаконной деятельности на море, противодействию в воздухе и под водой. Также будут проведены поисково-спасательные и десантные операции.
Учение начнется 9 июля и завершится 21 июля.
Sea Breeze проводятся ежегодно, начиная с 1997 года в соответствии с «Меморандумом о взаимопонимании и сотрудничестве», заключенном между военными ведомствами США и Украины. Обычно учение проводится в несколько этапов, которые проходят в Черном море и на территории Украины. Маневры открыты и для других союзников США.
Днем ранее вошел в Черное море и взял курс на Украину эсминец ВМС США Porter, вооруженный крылатыми ракетами.
Mount Whitney в субботу вошел в Черное море для проведения мероприятий по обеспечению безопасности на море и укреплению региональной стабильности, а также для улучшения подготовки военно-морских сил союзников, говорится в сообщении американского командования.
В пятницу для выполнения тех же задач в Черное море вошел эсминец Porter, добавили в командовании.
Согласно информации, в ходе маневров, будут отработаны различные задачи, в том числе по пресечению незаконной деятельности на море, противодействию в воздухе и под водой. Также будут проведены поисково-спасательные и десантные операции.
Учение начнется 9 июля и завершится 21 июля.
Sea Breeze проводятся ежегодно, начиная с 1997 года в соответствии с «Меморандумом о взаимопонимании и сотрудничестве», заключенном между военными ведомствами США и Украины. Обычно учение проводится в несколько этапов, которые проходят в Черном море и на территории Украины. Маневры открыты и для других союзников США.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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