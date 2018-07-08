12:13 08 июля
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Журналист рассказал о «запасном аэродроме» Порошенко

Нынешний украинский президент Петр Порошенко после свой отставки собирается укрыться в Беларуси, полагает украинский журналист Александр Дубинский, работающий на канале «1+1».



«Сдается мне, я знаю, куда собирается бежать Порошенко после добровольной или принудительной отставки», по многим признакам, его может принять Беларусь, пишет Дубинский.


О теплых отношения между президентами Порошенко и Лукашенко свидетельствует выкуп белорусским нацбанком дочерней компании «Сбербанка» на Украине, считает журналист.

Он напомнил, что в настоящее время из-за санкций СНБО Украины проведение каких-либо операций с акциями российских банков запрещено. Тем не менее, белорусский «Паритетбанк» в ближайшее время получит разрешение на покупку.

Такая сделка без личной договоренности между Петром Порошенко и Александра Лукашенко была бы невозможной, считает Дубинский.

Напомним, в Киеве уже начали подготовку к президентским выборам, которые должны состояться в следующем году. Проводимые в связи с этим социологические опросы показали, что Порошенко окончательно потерял доверие украинских граждан.

При этом представители Киева постоянно говорят о коварной России, для которой предстоящие украинские выборы станут главным «фронтом» в ее «гибридной» войне. По мнению сторонников Порошенко, Москва поставила себе цель максимально «увеличить количество пророссийских людей во властных кругах» Украины.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 18

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  1. lexa333 (алексей) Сегодня, 11:34
    До жились.Не завидую беларуссам
    lexa333
    1. СРЦ П-15 (Александр) Сегодня, 11:47
      Журналист рассказал о «запасном аэродроме» Порошенко

      Мне почему-то кажется, что над этим "запасным аэродромом" всегда будет нелётная погода. Путин об этом позаботится! В посадке Порошенко будет отказано, что не надо путать с другой "посадкой - в этом Путин посодействует ему с радостью! yes
      СРЦ П-15
      1. cariperpaint Сегодня, 12:06
        Наоборот))) пусть едет))) вы чего?!)))
        cariperpaint
    2. Сармат Саныч (Сергей) Сегодня, 11:58
      Да нафиг он нужен на моей малой Родине! Если не успеет дёрнуть с Борисполя на Запад - однозначно народный самосуд как с Чаушеску. Души невинно убиенных деток Добасса должны быть отмщены!!!
      Сармат Саныч
  2. cniza (Виктор) Сегодня, 11:35
    Москва поставила себе цель максимально «увеличить количество пророссийских людей во властных кругах» Украины.


    Там и так все наши... lol
    cniza
    1. MPN (Павел) Сегодня, 11:38
      По мнению сторонников Порошенко, Москва поставила себе цель максимально «увеличить количество пророссийских людей во властных кругах» Украины.
      Да ладно... Путин с Трампом договорятся какой процент будет проамериканский, какой проросийский... вот проукраинского там (пронародного) чего то совсем нет...
      MPN
      1. cniza (Виктор) Сегодня, 11:40
        вот проукраинского там (пронародного) чего то совсем нет...


        Нет такого народа , а посему...
        cniza
        1. MPN (Павел) Сегодня, 11:42
          Куда дели? belay Раньше вроде был. Это эти питикантропы людоеды, что черное море выкопали, всех съели? bully
          MPN
    2. Svarog (Владимир) Сегодня, 11:39
      Цитата: cniza
      Москва поставила себе цель максимально «увеличить количество пророссийских людей во властных кругах» Украины.


      Там и так все наши... lol

      Это точно lol wassat
      Svarog
  3. sib.ataman Сегодня, 11:39
    Куда бы не побежал Пеця-везде егу ждут друзьяч-товарищи! Земля-то круглая?
    sib.ataman
  4. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 11:40
    Ну если это так, то в "Матросской тишине" можно уже начинать евроремонт в одном чудном зарешётченном помещении с видом на тюремную помойку. ВИПклиент ожидается как-никак...
    злой партизан
    1. СССР-1 (Ярослав) Сегодня, 11:51
      Цитата: злой партизан
      Ну если это так, то в "Матросской тишине" можно уже начинать евроремонт в одном чудном зарешётченном помещении с видом на тюремную помойку. ВИПклиент ожидается как-никак...

      Он не с пустыми руками рванет к Батьке. А за долю малую, Лукашенко его и в собственных хоромах поселит, под гарантии неприкосновенности. За долю побольше- будет облизывать (пока деньги у Пети не кончатся)
      СССР-1
  5. Altona (Евгений) Сегодня, 11:44
    Барыги всегда подружатся между собой, а вот раздерганный по трем республикам русский народ страдает. Какая разница, куда смоется Петя-в Ростов или Витебск? Хотя скорее всего у него есть поместье в Испании.
    Altona
  6. Altona (Евгений) Сегодня, 11:46
    Цитата: злой партизан
    Ну если это так, то в "Матросской тишине" можно уже начинать евроремонт в одном чудном зарешётченном помещении с видом на тюремную помойку.

    -------------------------
    Туда их всех бы засадить, чудно бы смотрелись, перекидывались бы сувенирными деньгами, играли бы в свои танчики, гоняли бы игрушечную нефть по трубопроводам из медицинских капельниц. Только бы народ больше не трогали своими амбициями.
    Altona
  7. Теренин (Геннадий) Сегодня, 11:46
    По мнению сторонников Порошенко, Москва поставила себе цель максимально «увеличить количество пророссийских людей во властных кругах» Украины. Если это действительно так, то это правильно!
    Теренин
  8. gabonskijfront Сегодня, 11:50
    Всех в Ростов и Луку тоже.
    gabonskijfront
  9. Altona (Евгений) Сегодня, 11:58
    Цитата: СССР-1
    А за долю малую, Лукашенко его и в собственных хоромах поселит, под гарантии неприкосновенности.

    -----------------------------
    И будут у Украины два законных президента- Витя Московский и Петя Минский.
    Altona
  10. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 12:00
    И зачем ему Лукашенко..Свалит подальше, что бы и не вспоминали..какое-то время...
    parusnik
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