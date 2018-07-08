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Журналист рассказал о «запасном аэродроме» Порошенко
Нынешний украинский президент Петр Порошенко после свой отставки собирается укрыться в Беларуси, полагает украинский журналист Александр Дубинский, работающий на канале «1+1».
«Сдается мне, я знаю, куда собирается бежать Порошенко после добровольной или принудительной отставки», по многим признакам, его может принять Беларусь, пишет Дубинский.
О теплых отношения между президентами Порошенко и Лукашенко свидетельствует выкуп белорусским нацбанком дочерней компании «Сбербанка» на Украине, считает журналист.
Он напомнил, что в настоящее время из-за санкций СНБО Украины проведение каких-либо операций с акциями российских банков запрещено. Тем не менее, белорусский «Паритетбанк» в ближайшее время получит разрешение на покупку.
Такая сделка без личной договоренности между Петром Порошенко и Александра Лукашенко была бы невозможной, считает Дубинский.
Напомним, в Киеве уже начали подготовку к президентским выборам, которые должны состояться в следующем году. Проводимые в связи с этим социологические опросы показали, что Порошенко окончательно потерял доверие украинских граждан.
При этом представители Киева постоянно говорят о коварной России, для которой предстоящие украинские выборы станут главным «фронтом» в ее «гибридной» войне. По мнению сторонников Порошенко, Москва поставила себе цель максимально «увеличить количество пророссийских людей во властных кругах» Украины.
«Сдается мне, я знаю, куда собирается бежать Порошенко после добровольной или принудительной отставки», по многим признакам, его может принять Беларусь, пишет Дубинский.
О теплых отношения между президентами Порошенко и Лукашенко свидетельствует выкуп белорусским нацбанком дочерней компании «Сбербанка» на Украине, считает журналист.
Он напомнил, что в настоящее время из-за санкций СНБО Украины проведение каких-либо операций с акциями российских банков запрещено. Тем не менее, белорусский «Паритетбанк» в ближайшее время получит разрешение на покупку.
Такая сделка без личной договоренности между Петром Порошенко и Александра Лукашенко была бы невозможной, считает Дубинский.
Напомним, в Киеве уже начали подготовку к президентским выборам, которые должны состояться в следующем году. Проводимые в связи с этим социологические опросы показали, что Порошенко окончательно потерял доверие украинских граждан.
При этом представители Киева постоянно говорят о коварной России, для которой предстоящие украинские выборы станут главным «фронтом» в ее «гибридной» войне. По мнению сторонников Порошенко, Москва поставила себе цель максимально «увеличить количество пророссийских людей во властных кругах» Украины.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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