14:55 08 июля
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В Израиле рассказали, в каком случае ударят по САА на юге Сирии

Сирийские военные источники сообщают о том, на чём сосредоточится сирийская правительственная армия после взятия под полный контроль основного пункта пропуска на границе с Иорданией. Напомним, что САА заняла пункт пропуска Насиб и взяла под свой контроль несколько десятков километров на сирийско-иорданской границе.

В Израиле рассказали, в каком случае ударят по САА на юге Сирии


Следующее направление наступления САА на юге страны – граница с Израилем. Там сосредоточена относительно крупная группировка террористов, которая, по словам представителей командования САА, должна сложить оружие и прекратить сопротивление, в противном случае она будет уничтожена.


Взятие под контроль КПП «Насиб» даёт сирийской армии стратегическое преимущество над противником на юге страны. Дело в том, что именно через Насиб длительное время в направлении позиций боевиков шло контрабандное снабжение, перебрасывались тонны боеприпасов и тысячи единиц оружия. Большая часть этих вооружений и боеприпасов накануне оказалась в руках сирийских правительственных сил.

Израильская пресса на этом фоне сообщает, что власти Израиля выражают удовлетворение тем, что операция по вытеснению «умеренной оппозиции» (так в Израиле продолжают называть разношёрстные группы террористов на юге САР) осуществляется САА без участия иранских и проиранских вооружённых формирований – КСИР и «Хизбаллы».

Газета «Хааретц» (Израиль) пишет, что теперь наступает час Х, когда для полного вытеснения «умеренной оппозиции» с юга Сирии войскам САР придётся заходить на территорию демилитаризованной зоны. Для этого Дамаску предстоит (по крайней мере через посредников) договариваться с израильскими властями, иначе Израиль сочтёт это нарушение международного соглашений и нанесёт удар по САА.

Использованы фотографии: https://twitter.com/IvanSidorenko1
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Комментарии 34

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  1. Skuns Сегодня, 12:58
    Начинается...Готовимся к ударам по Российским базам ! Скоро встреча с Трампом Путином и речь пойдет именно про евреев ..)))
    Эти напомнят о себе хе хе
    Skuns
    1. MPN (Павел) Сегодня, 13:05
      иначе Израиль сочтёт это нарушение международного соглашений и нанесёт удар по САА.
      А чего бы Израилю уже сейчас по терористам не нанести удар, с целью оттеснения их от демилитаризованной зоны? И значит , что Израиль уже данную заону на карте в цвет израиля перекрасил?
      MPN
      1. Vita VKO (Виталий) Сегодня, 13:27
        Цитата: MPN
        уже данную заону на карте в цвет израиля перекрасил?

        Дамаску предстоит (по крайней мере через посредников) договариваться с израильскими властями
        одно радует, что торговаться евреи любят больше чем воевать.
        Vita VKO
        1. MPN (Павел) Сегодня, 13:32
          Цитата: Vita VKO
          одно радует, что торговаться евреи любят больше чем воевать.

          И воевать они умеют если есть за что. Вот стратегия их войны напрягает, как то из подтишка что ли, ну даже не это... Напрягает, наглость с которой они используют безнаказанность. sad
          MPN
      2. asar (рустем) Сегодня, 14:00
        А почему бармалеи с ИГ* никогда не атаковали Израиль?!
        А почему бармалеи с ИГ*, раненные в Сирии, проходят лечение в Израиле?
        А почему боевики с Сев. Кавказа, проходили лечение в Израиле, Грузии, Турции?



        ИГ- запрещенная в РФ террористическая группировка
        asar
    2. Самаритянин (Андрей) Сегодня, 13:33
      Кому интересно, видео с базы Хмейним от блогера:
      Самаритянин
    3. SSR (Roman) Сегодня, 14:15
      Цитата: Skuns
      Скоро встреча с Трампом Путином и речь пойдет именно про евреев ..)))

      Ну Трамп это пропустить не сможет. Любимый зятёк ортодокс.
      Цитата: Vita VKO
      одно радует, что торговаться евреи любят больше чем воевать.

      Кстати именно барыжа они добарыживались до того что их изгоняли.
      Имея огромные деньги, кредитуя царей, королей и прочих лоббистов, они довыёживались до плохих событий.
      SSR
      1. Skuns Сегодня, 14:40
        Цитата: SSR
        Ну Трамп это пропустить не сможет. Любимый зятёк ортодокс.

        Вот и посмотрим ..Что и как !!! У Путина вообще пол Москвы набежало ! Ну часть разбежалось , некоторые даже на зоне успели посидеть )))) Трампу сложней ..
        Skuns
  2. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 13:01
    Надеюсь, Россия с Израилем договорится. Добить боевиков без эксцессов.
    Горный стрелок
    1. Александр War (Александр) Сегодня, 13:22
      Израиль бьет по боевикам ? request Пока не видел ни одного случая!
      Александр War
  3. XII легион (Цезарь) Сегодня, 13:02
    Ну и оно было надо - влазить в этот змеиный ближневосточный клубок при собственной внутренней разрухе?
    XII легион
    1. Плотник 2329 (Вася) Сегодня, 13:10
      А в 30-е годы, в прошлом веке - надо было строить танки, самолёты, корабли и многое другое при уровне жизни ниже плинтуса?
      Цитата: XII легион
      Ну и оно было надо - влазить в этот змеиный ближневосточный клубок при собственной внутренней разрухе?
      Плотник 2329
    2. solzh (Сергей) Сегодня, 13:10
      Надо, России нужно геополитическое пространство. Если будем заниматься только внутренними проблемами, нас добъют в своём доме. А в Сирии мы показываем всему миру: Не лезте к нам, получите по полной. Более точно свою мысль выразить не могу wink drinks
      solzh
    3. cariperpaint Сегодня, 13:15
      Конечно))( вы видимо живете в землянке и светите себе лучиной) такая разруха аж прям ужас)))
      cariperpaint
      1. Andy (Андрей) Сегодня, 13:37
        Цитата: cariperpaint
        Конечно))( вы видимо живете в землянке и светите себе лучиной) такая разруха аж прям ужас)))

        дороги для начала у себя сделайте.
        Andy
        1. cariperpaint Сегодня, 14:14
          У нас они нормальные,у вас не знаю)
          cariperpaint
          1. Сандор Клиган (Данила) Сегодня, 14:32
            Цитата: cariperpaint
            У нас они нормальные,у вас не знаю)

            belay по Рязанской области прокатитесь и получите незабываемые впечатления - "прощай подвеска"
            Сандор Клиган
        2. Плотник 2329 (Вася) Сегодня, 14:21
          Цитата: Andy
          Цитата: cariperpaint
          Конечно))( вы видимо живете в землянке и светите себе лучиной) такая разруха аж прям ужас)))

          дороги для начала у себя сделайте.

          У себя-то мы сделаем... И не только дороги.Без помощи разнообразных "союзничков".
          Вы лучше своей жизнью попробуйте прожить. Тоже - без помощи.
          Плотник 2329
        3. kventinasd (Олег) Сегодня, 14:22
          Цитата: Andy
          дороги для начала у себя сделайте.

          Вы у себя заводы и предприятия сначала восстановите, а потом про наши дороги говорите, а то так и будете третьесортными побирушками.В России сейчас уже новых дорог в 10 раз больше чем во всех шпротных республиках вместе взятых и будет ещё больше.
          kventinasd
  4. zoolu350 (Петр) Сегодня, 13:05
    В Израиле рассказали, в каком случае ударят по САА на юге Сирии - в ЛЮБОМ случае. Разве сионисты (фашисты) допустят уничтожения своих бородатых детей, которых так любовно снабжали, лечили, финансировали и прикрывали.
    zoolu350
  5. мерцание (Николай) Сегодня, 13:06
    Следующее направление наступления САА на юге страны – граница с Израилем. Там сосредоточена относительно крупная группировка террористов
    В смысле ЦАХАЛ?
    мерцание
  6. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 13:21
    Короче, договорятся или не договорятся, Израиль ,обязательно нанесет удары по САА...а вот по террористам ,вряд ли..Не все террористы для Израиля одинаковы...
    parusnik
  7. Грибок (Витёк) Сегодня, 13:22
    Израилю нужно зачистить голаны от террористов. А не от САА.
    Грибок
  8. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 13:30
    Следующее направление наступления САА на юге страны – граница с Израилем.

    Между Израилем и Сирией ещё в мае 1974 года было подписано Соглашение о разъединении, по которому территория города Эль-Кунейтра, оккупированная Израилем, была преобразована в демилитаризованную буферную зону под управлением ООН. В регион были введены Чрезвычайные вооружённые силы ООН и созданы Силы по наблюдению за разъединением. Израиль не входил в эту зону более сорока лет. После начала заварухи в Сирии ООНовские наблюдатели сбежали.
    Никаких договорённостей Сирия нарушать не станет. Судя по слухам, "какие-то переговоры с кем-то и где-то" идут. Когда года полтора назад Египту понадобилось увеличить контингент своих войск на границе с Израилем, вопрос решили за один день. Там было легче, т.к. силовики в обоих странах имеют прямую связь. Тут будет труднее, но надеюсь, что всё обойдётся.
    А. Привалов
  9. Zubr Сегодня, 13:43
    Газета «Хааретц» (Израиль) пишет, что теперь наступает час Х, когда для полного вытеснения «умеренной оппозиции» с юга Сирии войскам САР придётся заходить на территорию демилитаризованной зоны. Для этого Дамаску предстоит (по крайней мере через посредников) договариваться с израильскими властями, иначе Израиль сочтёт это нарушение международного соглашений и нанесёт удар по САА.


    Однако, хотят поставить капкан сирийским войскам ? Я даже подозреваю почему. У евреев с бармалеями полный и абсолютный сложившийся симбиоз. Они дают бармалеям деньги и оружие, а бармалеи прикрывают их границы от Хезболы и КСИР. Ничего, я думаю при нашем посредничестве, мы евреям сделаем очень мудрое предложение, от которого они не смогут отказаться.. smile А я так подозреваю, они посредников хотели со стороны матрасных.. smile
    Zubr
  10. APASUS (Pavo) Сегодня, 13:47
    Все же позиция Израиля интересная. Как бы евреи не против,но вот опять что то мешает. При том Иордании ничего не мешает наблюдать за освобождением территории ,а вот Израилю.
    И опять стоит обратить внимание на то что головорезы для Израиля оказываются всего лишь Сирийской оппозицией.А потом они так сильно удивляются ,когда Израиль обвиняют в сотрудничестве с бабаями
    APASUS
    1. профессор (Соколов Олег) Сегодня, 14:01
      Цитата: APASUS
      Все же позиция Израиля интересная. Как бы евреи не против,но вот опять что то мешает. При том Иордании ничего не мешает ,а вот Израилю.

      Может потому что Израиль и Сирия в состоянии войны, а Иордания и Сирия нет, КЭП.

      Цитата: APASUS
      И опять стоит обратить внимание на то что головорезы для Израиля оказываются всего лишь Сирийской оппозицией.А потом они так сильно удивляются ,когда Израиль обвиняют в сотрудничестве с бабаями

      По вашему это глава израильского МИДа с сирийской оппозицией в десна целовался в Астане? Если мне не изменяет мой склероз то это был Лавров.
      профессор
      1. APASUS (Pavo) Сегодня, 14:09
        Цитата: профессор

        Может потому что Израиль и Сирия в состоянии войны, а Иордания и Сирия нет, КЭП.

        Вы придаете этому факту очень большое значение и даже слишком,начинаете оправдывать любые действия. Россия и Япония тоже находятся в состоянии войны, это так для разбавления информации.
        Цитата: профессор
        По вашему это глава израильского МИДа с сирийской оппозицией в десна целовался в Астане? Если мне не изменяет мой склероз то это был Лавров.

        Это была попытка примерить враждующие стороны,что нибудь слышали про этикет ? Наша там там пацаны погибают,Лавров что должен был всех порезать
        APASUS
        1. профессор (Соколов Олег) Сегодня, 14:36
          Цитата: APASUS
          Вы придаете этому факту очень большое значение и даже слишком,начинаете оправдывать любые действия. Россия и Япония тоже находятся в состоянии войны, это так для разбавления информации.

          Учите матчасть, комрад. У России и у Японии нет мирного договора. Впрочем как у России еще сотни стран нет мирных гоговоров. Но Вы ни разу с Японией не в состоянии войны. У вас и посольства работают в полный рост и торговля с туризмом процветают. Израиль же с Сирией находится в состоянии войны со всеми вытекающими последствиями.

          Цитата: APASUS
          Это была попытка примерить враждующие стороны,что нибудь слышали про этикет ? Наша там там пацаны погибают,Лавров что должен был всех порезать

          Т.е. Вы на высшем уровне лобзаетесь с как Вы изволили выразиться "головорезами", мы нет, но вините Вы нас? Железная логика.

          PS
          У нас настоящая война с Сирией, а ваш Верховный суд происходящее в Сирии даже войной не нашел нужным называть. request
          профессор
  11. лысова (владимир) Сегодня, 13:49
    Как завоевал Израиль америку - кто понял - не вопрос. Вот давайте думать - кто командует. А вот такие дела, а почему, всегда Израиль, расходятся мирно, да и эти ые штаты - кто понял плюс - - у нас всегда было общее с евреями и не спорти по самым скромным подщётам их в ссср было процентов 50-т
    вот и живём пока нормально - адаже не евреипопробуйте что нибудь учудить
    лысова
    1. лысова (владимир) Сегодня, 14:00
      только русских, не дай,Бог.
      лысова
      1. лысова (владимир) Сегодня, 14:06
        Я ВАС ЕСЛИ ЗАМЕЧУ- БУДУ РЕЗАТЬ И У\БИВАТЬ - ВЫ ВЫ ИСТОРИЕЙ ЗАСЛУЖИЛИ - ВЫ ДАЖЕ У РУССКИХ НЕ НЕ МОЖЕТЕСПРОСИТЬ ПРОСЩЕНИЯ - ... МАТ...
        лысова
        1. лысова (владимир) Сегодня, 14:09
          Володь это ы с тобой. просто жили вместе а сейчас бардак
          лысова
  12. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 14:49
    в израиле рассказали в каком случае ударят по Сирии
    В любом случае
    Дормидонт
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