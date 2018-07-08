В Израиле рассказали, в каком случае ударят по САА на юге Сирии

Сирийские военные источники сообщают о том, на чём сосредоточится сирийская правительственная армия после взятия под полный контроль основного пункта пропуска на границе с Иорданией. Напомним, что САА заняла пункт пропуска Насиб и взяла под свой контроль несколько десятков километров на сирийско-иорданской границе.Следующее направление наступления САА на юге страны – граница с Израилем. Там сосредоточена относительно крупная группировка террористов, которая, по словам представителей командования САА, должна сложить оружие и прекратить сопротивление, в противном случае она будет уничтожена.Взятие под контроль КПП «Насиб» даёт сирийской армии стратегическое преимущество над противником на юге страны. Дело в том, что именно через Насиб длительное время в направлении позиций боевиков шло контрабандное снабжение, перебрасывались тонны боеприпасов и тысячи единиц оружия. Большая часть этих вооружений и боеприпасов накануне оказалась в руках сирийских правительственных сил.Израильская пресса на этом фоне сообщает, что власти Израиля выражают удовлетворение тем, что операция по вытеснению «умеренной оппозиции» (так в Израиле продолжают называть разношёрстные группы террористов на юге САР) осуществляется САА без участия иранских и проиранских вооружённых формирований – КСИР и «Хизбаллы».Газета «Хааретц» (Израиль) пишет, что теперь наступает час Х, когда для полного вытеснения «умеренной оппозиции» с юга Сирии войскам САР придётся заходить на территорию демилитаризованной зоны. Для этого Дамаску предстоит (по крайней мере через посредников) договариваться с израильскими властями, иначе Израиль сочтёт это нарушение международного соглашений и нанесёт удар по САА.