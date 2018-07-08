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В компании «Швабе» рассказали о разработках для военной техники
Заместитель гендиректора компании «Швабе» Сергей Попов рассказал в интервью РИА Новости о том, какую оптику получат роботизированные комплексы и другая перспективная техника, и о разработках в сфере лазерных технологий.
По словам Попова, сегодня компания работает над увеличением дальности обнаружения оптико-электронных комплексов для вертолетов в 2 раза. Практически все машины будут переходить на эти системы. Компания отходит от систем, построенных на тепловизионных линейках, и переходит на фотоприемники. Они быстрее и более качественно формируют изображение. Первые опытные образцы таких систем будут переданы в войска до конца этого года.
Кроме того, инженеры разрабатывают перспективные оптические сканеры-лидары (LIDAR), которые позволят робототехническим комплексам не только формировать изображение объекта, но и определять расстояние до него. Это очень важно, например, при разминировании. Лазерные дальномеры будут определять дистанцию с точностью до нескольких миллиметров. Для отработки данной технологии робот-разведчик был запущен в «незнакомый» ему коридор, где он одновременно снимал изображение и измерял расстояние, в результате чего был сформирован более точный план коридора, в котором, скажем, спецподразделения могли бы действовать уверенней.
Эта же технология позволит вертолетам, летящим на низкой высоте, не задевать наземных объектов, таких как линий электропередач, встреча с которыми зачастую приводила к катастрофе.
Попов подчеркнул, что все создаваемые приборы будут работать на российской элементной базе.
Он также рассказал, что специалисты компании сегодня активно работают над созданием жидкостных лазеров. В них в роли активного тела выступает специальная жидкость, которая прокачивается через кювету. Они обладают более высокой концентрацией энергии в узком пучке и компактными размерами, по сравнению с волоконными лазерами. Благодаря этому их можно устанавливать на наземных, воздушных и космических носителях, можно использовать при передаче энергии на большие расстояния.
Еще один очень интересный проект, по словам Попова, был недавно представлен Фонду перспективных исследований (ФПИ). Там он вызвал большой интерес. Компания предложила вывести на орбиту аппарат «с системой, включающей кислородно-йодный лазер с прямой солнечной накачкой». Предполагается, что система будет оснащена «адаптивным зеркалом диаметром 300 метров для фокусировки солнечного излучения». В результате устройство сформирует мощный лазерный луч (диаметром около 4 м), который можно будет передавать на Землю и затем преобразовывать его в энергию.
Для этого на Земле создаются специальные принимающие площадки. Входящие в их состав фотонные устройства уже отработаны специалистами компании. В перспективе такой возобновляемой энергией можно будет обеспечить труднодоступные районы страны, ту же Арктику, например.
Этот же проект в будущем может использоваться для передачи энергии на поверхность Луны, отметил Попов.
По словам Попова, сегодня компания работает над увеличением дальности обнаружения оптико-электронных комплексов для вертолетов в 2 раза. Практически все машины будут переходить на эти системы. Компания отходит от систем, построенных на тепловизионных линейках, и переходит на фотоприемники. Они быстрее и более качественно формируют изображение. Первые опытные образцы таких систем будут переданы в войска до конца этого года.
Кроме того, инженеры разрабатывают перспективные оптические сканеры-лидары (LIDAR), которые позволят робототехническим комплексам не только формировать изображение объекта, но и определять расстояние до него. Это очень важно, например, при разминировании. Лазерные дальномеры будут определять дистанцию с точностью до нескольких миллиметров. Для отработки данной технологии робот-разведчик был запущен в «незнакомый» ему коридор, где он одновременно снимал изображение и измерял расстояние, в результате чего был сформирован более точный план коридора, в котором, скажем, спецподразделения могли бы действовать уверенней.
Эта же технология позволит вертолетам, летящим на низкой высоте, не задевать наземных объектов, таких как линий электропередач, встреча с которыми зачастую приводила к катастрофе.
Попов подчеркнул, что все создаваемые приборы будут работать на российской элементной базе.
Он также рассказал, что специалисты компании сегодня активно работают над созданием жидкостных лазеров. В них в роли активного тела выступает специальная жидкость, которая прокачивается через кювету. Они обладают более высокой концентрацией энергии в узком пучке и компактными размерами, по сравнению с волоконными лазерами. Благодаря этому их можно устанавливать на наземных, воздушных и космических носителях, можно использовать при передаче энергии на большие расстояния.
Еще один очень интересный проект, по словам Попова, был недавно представлен Фонду перспективных исследований (ФПИ). Там он вызвал большой интерес. Компания предложила вывести на орбиту аппарат «с системой, включающей кислородно-йодный лазер с прямой солнечной накачкой». Предполагается, что система будет оснащена «адаптивным зеркалом диаметром 300 метров для фокусировки солнечного излучения». В результате устройство сформирует мощный лазерный луч (диаметром около 4 м), который можно будет передавать на Землю и затем преобразовывать его в энергию.
Для этого на Земле создаются специальные принимающие площадки. Входящие в их состав фотонные устройства уже отработаны специалистами компании. В перспективе такой возобновляемой энергией можно будет обеспечить труднодоступные районы страны, ту же Арктику, например.
Этот же проект в будущем может использоваться для передачи энергии на поверхность Луны, отметил Попов.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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