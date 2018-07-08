14:55 08 июля
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В компании «Швабе» рассказали о разработках для военной техники

Заместитель гендиректора компании «Швабе» Сергей Попов рассказал в интервью РИА Новости о том, какую оптику получат роботизированные комплексы и другая перспективная техника, и о разработках в сфере лазерных технологий.



По словам Попова, сегодня компания работает над увеличением дальности обнаружения оптико-электронных комплексов для вертолетов в 2 раза. Практически все машины будут переходить на эти системы. Компания отходит от систем, построенных на тепловизионных линейках, и переходит на фотоприемники. Они быстрее и более качественно формируют изображение. Первые опытные образцы таких систем будут переданы в войска до конца этого года.


Кроме того, инженеры разрабатывают перспективные оптические сканеры-лидары (LIDAR), которые позволят робототехническим комплексам не только формировать изображение объекта, но и определять расстояние до него. Это очень важно, например, при разминировании. Лазерные дальномеры будут определять дистанцию с точностью до нескольких миллиметров. Для отработки данной технологии робот-разведчик был запущен в «незнакомый» ему коридор, где он одновременно снимал изображение и измерял расстояние, в результате чего был сформирован более точный план коридора, в котором, скажем, спецподразделения могли бы действовать уверенней.

Эта же технология позволит вертолетам, летящим на низкой высоте, не задевать наземных объектов, таких как линий электропередач, встреча с которыми зачастую приводила к катастрофе.

Попов подчеркнул, что все создаваемые приборы будут работать на российской элементной базе.

Он также рассказал, что специалисты компании сегодня активно работают над созданием жидкостных лазеров. В них в роли активного тела выступает специальная жидкость, которая прокачивается через кювету. Они обладают более высокой концентрацией энергии в узком пучке и компактными размерами, по сравнению с волоконными лазерами. Благодаря этому их можно устанавливать на наземных, воздушных и космических носителях, можно использовать при передаче энергии на большие расстояния.

Еще один очень интересный проект, по словам Попова, был недавно представлен Фонду перспективных исследований (ФПИ). Там он вызвал большой интерес. Компания предложила вывести на орбиту аппарат «с системой, включающей кислородно-йодный лазер с прямой солнечной накачкой». Предполагается, что система будет оснащена «адаптивным зеркалом диаметром 300 метров для фокусировки солнечного излучения». В результате устройство сформирует мощный лазерный луч (диаметром около 4 м), который можно будет передавать на Землю и затем преобразовывать его в энергию.

Для этого на Земле создаются специальные принимающие площадки. Входящие в их состав фотонные устройства уже отработаны специалистами компании. В перспективе такой возобновляемой энергией можно будет обеспечить труднодоступные районы страны, ту же Арктику, например.

Этот же проект в будущем может использоваться для передачи энергии на поверхность Луны, отметил Попов.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 37

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  1. Skuns Сегодня, 12:55
    Заместитель гендиректора компании «Швабе»

    Странное название и фамилия ,которую проверить нужно..))))
    Skuns
    1. Genry (Genry) Сегодня, 12:59
      Цитата: Skuns
      Странное название и фамилия ,которую проверить нужно..))))

      Что тут смешного? Мальчик увидел пальчик?
      Genry
      1. Комментарий был удален.
    2. donavi49 Сегодня, 13:02
      Нужно. Ведь они поставляли оборудование еще по заказу Александра 3...
      donavi49
      1. donavi49 Сегодня, 13:03
        Ну и ВИП статус.
        donavi49
    3. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 13:03
      Skuns hi
      Странное название и фамилия ,которую проверить нужно..))))
      laughing laughing Убил.Чего там странного? Почитайте историю возникновения компании и ничего там странного нет и близко. Михалыч, или вы про фамилию Попов?! laughing drinks
      Наблюдатель2014
    4. Wild_Grey_Wolf (Владимир) Сегодня, 13:08
      Недавно в другой статье про Швабе уже проявлялись такие ребята ну хоть поглядите вы в начале перед тем как писать, чтоб не выглядеть.
      Wild_Grey_Wolf
    5. Piramidon (Степан) Сегодня, 13:20
      Цитата: Skuns
      Странное название и фамилия ,которую проверить нужно..))))

      Вот ведь какие. До сих почти за два века никто не удосужился озаботиться проверкой, бдительный вы наш. Шмидта Отто Юльевича и Крузенштерна Ивана Федоровича не желаете проверить? Тоже ведь, по вашим понятиям, странные фамилии.
      Piramidon
      1. cariperpaint Сегодня, 13:21
        Фонвизина забыли и Бекендорфа)))
        cariperpaint
      2. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 13:43
        Цитата: Piramidon
        Шмидта Отто Юльевича и Крузенштерна Ивана Федоровича не желаете проверить?

        Можно ещё и Акселя Берга добавить...
        злой партизан
        1. Piramidon (Степан) Сегодня, 13:46
          Цитата: злой партизан
          Можно ещё и Акселя Берга добавить...

          Лучше Грефа и Миллера проверить. smile
          Piramidon
          1. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 13:47
            Цитата: Piramidon
            Лучше Грефа и Миллера.

            Миллера не трожь!! Он мне деньги плотют... feel wink
            hi
            Да и масштаб личности уж очень разный, если сравнивать с А. Бергом.
            злой партизан
    6. cariperpaint Сегодня, 13:20
      Да блин))) сколько можно то?))))
      cariperpaint
    7. san4es Сегодня, 14:19
      Холдинг «Швабе» объединяет ключевые предприятия оптико-электронной отрасли России, которые разрабатывают и производят высокотехнологичные оптико-электронные системы и комплексы военного и гражданского назначения, оптические материалы, медицинскую технику, а также энергосберегающую светотехнику.
      Генеральным директором является Сергей Валерьевич Максин. Полный пакет акций холдинга принадлежит ГК «Ростех». .
      san4es
      1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 14:38
        Для России Фёдор Швабе, как Карл Цейс для Германии.
        Вадим237
    8. Чича сквад (Владимир) Сегодня, 14:24
      Когда вы уже вымрете?
      Чича сквад
  2. Настоящий россиянин (Марат) Сегодня, 13:00
    "Компания предложила вывести на орбиту аппарат «с системой, включающей кислородно-йодный лазер с прямой солнечной накачкой». " - вот это правильно! Нашей стране это сейчас очень нужно и важно!!! А то тут многие любители Навального расшумелись "отдать деньги беременным пенсионерам!". :)
    Настоящий россиянин
  3. MPN (Павел) Сегодня, 13:01
    Планы, разработки, исследования копании заслуживают похвалы. Очень нужное оборудование! Удачи в реализации! На счет космоса с лазером, думаю перспектива у него все таки не только в передаче на землю чего то там... bully
    MPN
    1. Genry (Genry) Сегодня, 13:05
      Цитата: MPN
      На счет космоса с лазером, думаю перспектива у него все таки не только в передаче на землю чего то там..

      Перспектива порисовать тепловым лучом по Земле, если сбой электроники случится....
      Genry
      1. Vita VKO (Виталий) Сегодня, 13:22
        Цитата: Genry
        Перспектива

        главная под видом проекта "энергетика будущего" вывести в космос мощную лазерную установку, которая может иметь очень эффективное двойное назначение, не нарушая ни одного международного договора. В мирное время кислородно-йодный лазер передает энергию на Землю, окупая затраты на разработку, а в военное выполняет задачи ПРО и ПВО, уничтожая цели в космосе и стратосфере.
        Vita VKO
        1. Genry (Genry) Сегодня, 13:37
          Цитата: Vita VKO
          а в военное выполняет задачи ПРО и ПВО, уничтожая цели в космосе и стратосфере.

          Ну если на фоне Нью-Йрка, то я "за". Но только, чтоб работал надёжно...
          Genry
  4. Грибок (Витёк) Сегодня, 13:23
    Отличные продукты у этой компании.
    Грибок
  5. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 13:25
    Этот же проект в будущем может использоваться для передачи энергии на поверхность Луны
    ...На Луну надо перебираться жить, как там с участками ? Не все занято...?..ЖКХ дешевле будет, чем на Земле..и прочая... smile
    parusnik
    1. Piramidon (Степан) Сегодня, 13:43
      Цитата: parusnik
      ..ЖКХ дешевле будет, чем на Земле..

      Не потянете коммуналку. Там одна вода будет обходиться в 100/500 раз дороже "Hennessy". Про отчисления на кап. ремонт я уже и не говорю.
      Piramidon
    2. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 13:44
      Цитата: parusnik
      ЖКХ дешевле будет, чем на Земле

      belay
      Ну если на халяву к лунатянам подселиться, то да. yes
      злой партизан
  6. APASUS (Pavo) Сегодня, 13:42
    Про наработки Швабе ,более менее понятно. Вопрос скорее в том,насколько наше МО готово к закупкам данной техники и приборов.Не получиться так что оборудование (например для экспорта военной техники в Египет ) будет на порядок совершеннее,а у нас как всегда денег нет ?
    APASUS
    1. cariperpaint Сегодня, 14:21
      Ну как бы количество единиц для нас и для них различается в разы) кто то покупает мало, но дорогое,кто то много и подешевле. Обычное дело) к этому надо относиться спокойно)
      cariperpaint
  7. nesvobodnye (Игорь) Сегодня, 13:55
    Читаешь как хроники из будущего))
    nesvobodnye
  8. cniza (Виктор) Сегодня, 13:56
    Попов подчеркнул, что все создаваемые приборы будут работать на российской элементной базе.


    Больше сего радует это .
    cniza
    1. gridasov Сегодня, 14:09
      Было бы интереснее знать , что идет освоение новых устройств элементной базы.
      gridasov
      1. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 14:21
        Цитата: gridasov
        Было бы интереснее знать , что идет освоение новых устройств элементной базы.

        Гридасов. Ты бы сначала подучился в начальной школе русскому языку, чтобы изъясняться грамотно. А про "новых устройств элементной базы" я тебе секрет открою: маховики внедряют. Причём-во всю. Не смотря на их эмиссию... wassat
        злой партизан
        1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 14:40
          Надо было маховики - на суперионисторы поменять.
          Вадим237
        2. gridasov Сегодня, 14:51
          Абсолютно все устройства элементной базы работают в пространстве рассеянных магнитных потоков в них. Ведь магнитные потоки всегда замкнутые. Поэтому , чтобы повысить плотность энергии магнитных потоков в той их части, которая и определяет их основные параметры при использовании в устройствах , необходимы несколько изменить их конструкции. При этом можно будет объединить многие устройства в одно . Отдельный разговор вообще о принципиально новом устройстве для управления плотностью и отдельных параметров магнитного потока. Например для доминирования магнитного потока в спин эффекте или его вращающегося момента . Тогда работа многих устройств будет оптимизирована именно на работе спин эффектов и обкаточных моментов сил их взаимодействия. Открывается возможность создания и использования электрического тока использующего и амплитудные и частотные параметры в виде амплитуды в центробежном и радиальном виде и конусе концентрации при котором нет мертвых точек перехода вида движения . По сути постоянного тока нет по причине его ниспадающей характеристики именно в процессе передачи . Поэтому устойчивый постоянный ток может быть именно как с характеристиками ранее означенными. . На обкаточных же моментах или спине трансформатор постоянного тока может быть использован при инициации совершенно малых потенциалов . Это крайне важно и актуально при использовании солнечных батарей и в ветрогенерации. О военном применении я уже и не говорю.
          gridasov
          1. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 14:53
            Цитата: gridasov
            Абсолютно все устройства элементной базы работают в пространстве рассеянных магнитных потоков в них.

            belay
            Ик...
            Пойду убьюсь об учебник по КТТТ... sad
            Цитата: злой партизан
            трансформатор постоянного тока

            Ох, не дожил Фарадей до этого светлого дня... crying
            злой партизан
  9. 123456789 Сегодня, 14:23
    Он также рассказал, что специалисты компании сегодня активно работают над созданием жидкостных лазеров. В них в роли активного тела выступает специальная жидкость, которая прокачивается через кювету. Они обладают более высокой концентрацией энергии в узком пучке и компактными размерами, по сравнению с волоконными лазерами. Благодаря этому их можно устанавливать на наземных, воздушных и космических носителях, можно использовать при передаче энергии на большие расстояния.

    Почему тогда американцы отказались от них в пользу волоконных?
    123456789
    1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 14:41
      Лобби кого то из производителей сработало.
      Вадим237
    2. Авиатор_ (Сергей) Сегодня, 14:45
      Общение с представителями данной фирмы ещё пару лет назад отбило у меня всякое желание продолжать такое общение. Очень амбициозные, но на конкретные вопросы даже не отвечали. Им и так хорошо, осваивают бюджет МО. Насчёт "жидкостных лазеров" - если это лазеры на красителях, которым уже полвека, то чем они принципиально отличаются от прежних вариантов? Впрочем, какие могут быть вопросы к рекламной заметке, созданной девочкой-дизайнером?
      Авиатор_
  10. Vard Сегодня, 14:39
    И что... Название нормальное... Меня например больше напрягает УАЗ Патриот... латинскими буквами
    Vard
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