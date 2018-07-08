"ДНР: Украина продолжает получать военную технику из-за границы".

Еженедельно отмечаем пересечение украинской границы военными эшелонами с оружием и военной техникой, что свидетельствует о миллионных тратах бюджетных средств на фоне краха экономики и обнищания населения Украины,

Разведка ДНР продолжает фиксировать факты поступления на Украину вооружений из европейских стран, говорится на официальном сайте Вооруженных сил республики.В конце июня через пограничный пункт пропуска «Чоп» из Чехии на Украину транспортировано 33 самоходных гаубицы 2С1 «Гвоздика» (калибр 122 мм), говорится в сообщении. Отправителем техники является компания EXCALIBUR ARMY SPOL. S R.O., получателем – госпредприятие «Шепетовский ремонтный завод».Отмечается, что в настоящее время многие европейские страны приступили к модернизации своих армий, приобретая новую военную технику, в том числе американскую. И чтобы не тратить деньги на утилизацию устаревших советских вооружений, Европа предложила их по сходной цене киевским властям.говорится в релизе.Кроме того, по данным военного ведомства ДНР, в последнее время участились случаи обращения фермеров в прокуратуру Мариуполя с жалобами на бесчинства офицеров 36-й отдельной бригады морпехов. Так называемый «земельный бизнес» украинских силовиков продолжает набирать обороты. Если раньше вымогатели в погонах занимались только крышеванием сельских хозяйств и наказанием конкурентов, то сейчас идет наглый захват угодий с целью их дальнейшей перепродажи.Сообщается также, что за минувшие сутки ВСУ четыре раза нарушили перемирие, обстреляв населенные пункты Суханка, Докучаевск и Зайцево. Повреждены два жилых дома, жертв нет.