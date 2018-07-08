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ДНР: Украина продолжает получать военную технику из-за границы
Разведка ДНР продолжает фиксировать факты поступления на Украину вооружений из европейских стран, говорится на официальном сайте Вооруженных сил республики.
В конце июня через пограничный пункт пропуска «Чоп» из Чехии на Украину транспортировано 33 самоходных гаубицы 2С1 «Гвоздика» (калибр 122 мм), говорится в сообщении. Отправителем техники является компания EXCALIBUR ARMY SPOL. S R.O., получателем – госпредприятие «Шепетовский ремонтный завод».
Отмечается, что в настоящее время многие европейские страны приступили к модернизации своих армий, приобретая новую военную технику, в том числе американскую. И чтобы не тратить деньги на утилизацию устаревших советских вооружений, Европа предложила их по сходной цене киевским властям.
Кроме того, по данным военного ведомства ДНР, в последнее время участились случаи обращения фермеров в прокуратуру Мариуполя с жалобами на бесчинства офицеров 36-й отдельной бригады морпехов. Так называемый «земельный бизнес» украинских силовиков продолжает набирать обороты. Если раньше вымогатели в погонах занимались только крышеванием сельских хозяйств и наказанием конкурентов, то сейчас идет наглый захват угодий с целью их дальнейшей перепродажи.
Сообщается также, что за минувшие сутки ВСУ четыре раза нарушили перемирие, обстреляв населенные пункты Суханка, Докучаевск и Зайцево. Повреждены два жилых дома, жертв нет.
В конце июня через пограничный пункт пропуска «Чоп» из Чехии на Украину транспортировано 33 самоходных гаубицы 2С1 «Гвоздика» (калибр 122 мм), говорится в сообщении. Отправителем техники является компания EXCALIBUR ARMY SPOL. S R.O., получателем – госпредприятие «Шепетовский ремонтный завод».
Отмечается, что в настоящее время многие европейские страны приступили к модернизации своих армий, приобретая новую военную технику, в том числе американскую. И чтобы не тратить деньги на утилизацию устаревших советских вооружений, Европа предложила их по сходной цене киевским властям.
Еженедельно отмечаем пересечение украинской границы военными эшелонами с оружием и военной техникой, что свидетельствует о миллионных тратах бюджетных средств на фоне краха экономики и обнищания населения Украины,говорится в релизе.
Кроме того, по данным военного ведомства ДНР, в последнее время участились случаи обращения фермеров в прокуратуру Мариуполя с жалобами на бесчинства офицеров 36-й отдельной бригады морпехов. Так называемый «земельный бизнес» украинских силовиков продолжает набирать обороты. Если раньше вымогатели в погонах занимались только крышеванием сельских хозяйств и наказанием конкурентов, то сейчас идет наглый захват угодий с целью их дальнейшей перепродажи.
Сообщается также, что за минувшие сутки ВСУ четыре раза нарушили перемирие, обстреляв населенные пункты Суханка, Докучаевск и Зайцево. Повреждены два жилых дома, жертв нет.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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