14:56 08 июля
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ДНР: Украина продолжает получать военную технику из-за границы

Разведка ДНР продолжает фиксировать факты поступления на Украину вооружений из европейских стран, говорится на официальном сайте Вооруженных сил республики.



В конце июня через пограничный пункт пропуска «Чоп» из Чехии на Украину транспортировано 33 самоходных гаубицы 2С1 «Гвоздика» (калибр 122 мм), говорится в сообщении. Отправителем техники является компания EXCALIBUR ARMY SPOL. S R.O., получателем – госпредприятие «Шепетовский ремонтный завод».


Отмечается, что в настоящее время многие европейские страны приступили к модернизации своих армий, приобретая новую военную технику, в том числе американскую. И чтобы не тратить деньги на утилизацию устаревших советских вооружений, Европа предложила их по сходной цене киевским властям.

Еженедельно отмечаем пересечение украинской границы военными эшелонами с оружием и военной техникой, что свидетельствует о миллионных тратах бюджетных средств на фоне краха экономики и обнищания населения Украины,
говорится в релизе.

Кроме того, по данным военного ведомства ДНР, в последнее время участились случаи обращения фермеров в прокуратуру Мариуполя с жалобами на бесчинства офицеров 36-й отдельной бригады морпехов. Так называемый «земельный бизнес» украинских силовиков продолжает набирать обороты. Если раньше вымогатели в погонах занимались только крышеванием сельских хозяйств и наказанием конкурентов, то сейчас идет наглый захват угодий с целью их дальнейшей перепродажи.

Сообщается также, что за минувшие сутки ВСУ четыре раза нарушили перемирие, обстреляв населенные пункты Суханка, Докучаевск и Зайцево. Повреждены два жилых дома, жертв нет.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 14

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  1. Skuns Сегодня, 13:59
    Спокойней парни ..Замочить успеем ВСЕ И ВСЕХ! координаты есть ..Но пока нельзя ! А вы стреляйте чертей продолжайте .. soldier
    снайпера . должны работать, когда побегут.. !!Бегущие в терновнике , так их называют..))))
    Skuns
    1. spektr9 Сегодня, 14:07
      Когда станет можно уже будет некому ..
      spektr9
    2. Сандор Клиган (Данила) Сегодня, 14:48
      Цитата: Skuns
      А вы стреляйте чертей продолжайте ..

      а сам то что? жим жим?
      Цитата: Skuns
      Но пока нельзя !

      ты запретил?
      Цитата: Skuns
      снайпера . должны работать, когда побегут.

      переведи на язык Достоевского!
      Сандор Клиган
  2. Марленыч (Роман ) Сегодня, 14:17
    "ДНР: Украина продолжает получать военную технику из-за границы".
    А кто сомневался? Ничего нового....
    Марленыч
    1. volodya (владимир) Сегодня, 14:19
      Цитата: Марленыч
      ДНР: Украина продолжает получать военную технику из-за границы".
      А кто сомневался? Ничего нового....

      volodya
  3. APASUS (Pavo) Сегодня, 14:18
    Неужели кто то думал что американцы бросят проект Украина на пол пути ? Доказательство прямо из текста.
    Отправителем техники является компания EXCALIBUR ARMY SPOL. S R.O.,

    Еще одна прокладка на американских деньгах,собирает вооружение по всей Европе и продает в горячие точки.
    APASUS
  4. антивирус Сегодня, 14:19
    на модернизацию нам потом притащат
    антивирус
  5. DEZINTO (Николай) Сегодня, 14:20
    Какая-то фигня происходит, и все молчат.......ни чё-так 33 гаубицы одна страна другой стране в которой конфликт пригнала. Ни ООН ни ОБСЕ ни прочие сокращённые буковки ни-че-го об этом не писщат.
    Но вот если два наркомана где-то в Англии отравятся - то капец - возникает необходимость зажмурится и заткнуть уши, что-бы не услышать об этом гневных тирад из своего утюга. request
    DEZINTO
    1. cariperpaint Сегодня, 14:24
      А что они могут сделать? По факту одни продают,другие покупают. Нарушений тут нет. Эмбарго на военную технику не ставили) тут другой вопрос- за чей счет банкет?!
      cariperpaint
      1. DEZINTO (Николай) Сегодня, 14:27
        По факту одни продают,другие покупают. Нарушений тут нет.

        Ну да. То есть, всем очевидно что идёт откровенное подогревание конфликта, но по буквам на бумаге никто ни чего "такого" не делает, просто бизнес. Зашибись. good
        Война - это-же всегда = деньги. sad
        DEZINTO
  6. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 14:24
    И типа наш "пророссийский " Земан ничего не знал...Ну-ну... Лжецы они там все на Западе и лицемеры. В прикладку к расистам и содомитам.
    злой партизан
  7. Altona (Евгений) Сегодня, 14:30
    Цитата: злой партизан
    И типа наш "пророссийский " Земан ничего не знал...Ну-ну... Лжецы они там все на Западе и лицемеры. В прикладку к расистам и содомитам.

    ------------------------
    Джаст бузинесс и ничего личного...Насчет "про-какой-то там", пишите сразу "продажный"-никогда не ошибетесь.
    Altona
  8. samarin1969 (Константин Викторович Самарин) Сегодня, 14:49
    А сколько было статей про статистику "ржавой" техники ВСУ. Типа, танки и РСЗО заканчиваются, остаются без БК и запчастей. Бывшие страны ОВД отдадут всю технику лишь бы не самих погнали на "демократизацию" в РФ.
    samarin1969
  9. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 14:52
    Для войны с Россией нашим западным и ближневосточным партнёрам никаких денег не жалко
    Дормидонт
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