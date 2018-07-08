17:18 08 июля
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Глава СДПГ: Мы не банановая республика!

Лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Андреа Налес раскритиковала американского посла Ричарда Гренеля после его обсуждения с немецкими автопроизводителями импортных пошлин, сообщает Welt am Sonntag.



Ранее в Берлине состоялась тайная встреча посла США Гренеля с руководителями крупнейших немецких автомобильных концернов BMW, Volkswagen и Daimler по вопросу урегулирования пошлин. Посол заявил участникам, что уполномочен Вашингтоном найти решение в споре между США, Германией и ЕС. При этом дипломат предложил «нулевое решение», при котором Евросоюз и Соединенные Штаты полностью откажутся от пошлин.


По словам Налес, тот факт, что послы ведут переговоры по таким вопросам, стал для нее новостью. Она посоветовала Гренелю осознать свою роль в Германии и заниматься своими делами.

Если Вашингтон хочет обсудить таможенные пошлины, то пусть этим займутся министр торговли США и министр экономики ФРГ Петер Альтмайер, сказала она.

Мы не банановая республика!
заявила глава СДПГ.

Напомним, в июне Дональд Трамп написал в «Твиттере», что намерен ввести на автомобили из ЕС ввозные пошлины в размере 20%. Он также поручил правительству установить, не угрожает ли импорт автомобилей национально безопасности США. Президент добавил, что итоги расследования станут известны до конца июля.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 35

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  1. polpot (Andru) Сегодня, 15:08
    Правильная мысль, у вас даже бананов нет ,вы просто американская колония вам до банановых рости и рости.
    polpot
    1. Lek3338 (Лекъ) Сегодня, 15:28
      Цитата: polpot
      Правильная мысль, у вас даже бананов нет ,вы просто американская колония вам до банановых рости и рости.

      Смешно бананов нет беда то какая для немцев, Но зато есть товар на 1,3 триллиона долларов который они продают миру .23 миллиарда в Россию .Ничего себе колония ,мне быть гражданином такой колонии .И да они зависят от Голландии больше чем от США 80 млд к 60-ти миллиардам в плане импорта.
      Lek3338
      1. Лопатов (Лопатов) Сегодня, 15:36
        Цитата: Lek3338
        Но зато есть товар на 1,3 триллиона долларов который они продают миру

        И при этом до сих имеют на своей территории оккупационные силы. И по слухам, подписывают "Канцлер-Акт".
        Лопатов
        1. Lek3338 (Лекъ) Сегодня, 15:42
          Цитата: Лопатов
          И при этом до сих имеют на своей территории оккупационные силы. И по слухам, подписывают "Канцлер-Акт"

          Ну сами виноваты доигрались с двумя мировыми .Но это им не мешает продавать больше триллиона и покупать триллион не имея нефти ,газа в сравнении с Россией 269 млд и 180 млд это небо и земля .Опять таки не хилая такая оккупация !Они без Сша смогут жить уверяю ,после заваренной каши выжили и живут лучше всех нас победителей .
          Lek3338
      2. Грибок (Витёк) Сегодня, 16:59
        Так вы турецкая колония. А не американская.
        Грибок
    2. Гаргантюа (Панкрат) Сегодня, 15:33
      А что вы смеетесь над немцами? Сами даже слово расти неправильно написали. А для США все страны банановые, ибо пока нет равной им державы по совокупности экономической, политической и военной составляющих.
      Гаргантюа
      1. sir_obs (Борис) Сегодня, 16:20
        Да вся совокупность бердится исклбчительно на том, что доллар -основная валюта, в которой расчеты идут. Как только этопрекратится, свернется экономическая мощь. Какая экономическамщь может быть с таким госдолгом?
        sir_obs
        1. Гаргантюа (Панкрат) Сегодня, 16:28
          Цитата: sir_obs
          Да вся совокупность бердится исклбчительно на том, что доллар -основная валюта, в которой расчеты идут. Как только этопрекратится, свернется экономическая мощь

          Послушайте, я слышу эти слова уже очень много-много лет, пережили уже и не помню сколько кризисов, развал СССР и т.д., а воз "как только это прекратится" и ныне там. Если рухнет доллар, то рухнет вся мировая экономика, без шуток. Главное подкрепление доллара - эта американская военная машина и она обязательно скажет свое слово, если что.
          Гаргантюа
    3. volodya (владимир) Сегодня, 15:41
      Цитата: polpot
      Правильная мысль, у вас даже бананов нет ,вы просто американская колония вам до банановых рости и рости.

      Поломаются и согласятся! Куда они денутся, своя армия небоеспособна!
      volodya
      1. MPN (Павел) Сегодня, 15:49
        Владимир приветствую! hi
        Цитата: volodya
        Куда они денутся, своя армия небоеспособна!

        А вот она им нужна? Как раз она нужна Америке, что бы платили за крышу от России, которая ну даже уговаривать сильно ну ни как на них нападать не собирается.. request
        MPN
        1. dauria (Алексей) Сегодня, 16:16
          А вот она им нужна? Как раз она нужна Америке, что бы платили за крышу от России


          В политике и военном деле важны не намерения , а потенциал. Если у тебя есть армия, с ней будут считаться и враги , и друзья (хотя друзей тут не бывает, только конкуренты).
          dauria
          1. MPN (Павел) Сегодня, 16:34
            Цитата: dauria
            Если у тебя есть армия, с ней будут считаться и враги , и друзья

            Это так , за примером далеко ходить не надо. Мы уже раз чуть не остались без армии... sad
            MPN
  2. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 15:18
    Германия - оккупированная страна. До сих пор! Посему пока выполняли все желания гегемона, тешились иллюзией самостоятельности. А сейчас - им покажут их настоящее место!
    Горный стрелок
    1. Black Sniper (Сергей ) Сегодня, 15:24
      Германию да на колени, да Вы шо, да не в жизнь lol
      Black Sniper
  3. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 15:18
    Мы не банановая республика! заявила глава СДПГ.
    Банановая, банановая. Американцам лучше знать. yes
    злой партизан
    1. Piramidon (Степан) Сегодня, 15:59
      Цитата: злой партизан
      Банановая, банановая. Американцам лучше знать.

      Тогда уж не банановая, а "фольксвагеновая" или "мерседесовая". Бананы там не растут. no
      Piramidon
  4. Опер (Игорь) Сегодня, 15:24
    Лично меня радует, что в Германии все больше слышны здравые голоса! Хотя, как выходить из ситуации в которую они сами себя загнали я честно не представляю. Суверенитет понятие вполне себе осязаемое! Это боеспособная армия в нынешнем мире прежде всего, а не только экономика и высокий уровень жизни! А вот армия это деньги! Много денег! Чем жертвовать будете, немцы?! Ситуация с мигрантами вообще за гранью понимания! Это какая то теория заговора воплощающаяся в жизнь...
    Опер
  5. atesterev (atesterev) Сегодня, 15:25
    Ранее в Берлине состоялась тайная встреча мосла США Гренеля...

    Вот она какая янкесовая карьера - простого мосла повысили до посла wink wink
    atesterev
  6. грохот (НИКОЛАЙ) Сегодня, 15:28
    Небанановым республикам нет необходимости кричать об этом. Все и так это знают.
    грохот
  7. sib.ataman Сегодня, 15:28
    Бедная женщина! Её даже никто не уведомил о том, что твориться в её родном фатерлянде!
    sib.ataman
  8. DEZINTO (Николай) Сегодня, 15:34
    Ха-ха. Забавно. (не очень) Европа отдувается за всё что хочет делать сша.......и когда арабы пинают в спину немецких женщин, на рождество запрещают ёлки и крестики.....WV und Mercedes - чё-то стали как-то давить в сша..кажется они стали о чём то догадываться.... lol



    Но немцам сейчас быстро объяснят что им только кажется что их имеют, и что нужно купить ещё сто пятьдесят f-35.

    Потому - что сияющий град на холме не погрешим, и потому-что Россия, и потому - что вот это вот всё.
    DEZINTO
  9. Семёныч (Владимир) Сегодня, 15:34
    состоялась тайная встреча мосла США Гренеля с руководителями крупнейших

    Мослы нужно хорошенько варить, а потом грызть. Что с ними говорить.
    Семёныч
  10. Million (Влад) Сегодня, 15:35
    Это смотря для кого...Для Америки ,весь мир - банановая республика
    Million
    1. Теренин (Геннадий) Сегодня, 17:08
      А кое-кто из стран наоборот рвется в банановые республики
      Теренин
  11. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 15:36
    Мы не банановая республика!
    ....Видимо США и смотрят как на банановую...Военные американские базы на германской территории...
    parusnik
  12. Lek3338 (Лекъ) Сегодня, 15:36
    В плане экспорта на 2016 год немцы зависят от США на 9% .Самый большой их рынок а покупают на 6,2% из общего списка .Конечно весомо больше 100 миллиардов долларов но экономика у них не работает на одного .Россия больше от Китая зависит в импорте и экспорте чем немцы от США 11% продажи а каждый 5 товар в Россию 20% приходить из Китая .Данные на 2016 год просто источник но новые года не обновлялся
    Lek3338
  13. Black Sniper (Сергей ) Сегодня, 15:38
    У "бананов" суверенитет, независимость, а Германия 100% амерская колония.
    Black Sniper
  14. KCA Сегодня, 15:43
    В отличие от политиков, у немецких коммерсантов получение прибыли превалирует над политикой, Siemens чисто конкретно заявил что сотрудничество с "Силовыми машинами" продолжит в полном объёме, несмотря на потешные суды, исход которых всем был заранее ясен, пить не брошу, но курить не перестану...
    KCA
  15. Опер (Игорь) Сегодня, 15:44
    Ну если я не ошибаюсь то в Германии более 30 000 американских военных с техникой соответственно... Сама немецкая армия представляет из себя нечто вроде военной полиции в лучшем случае! Какой суверенитет то?! На чем он основывается?! На западных ценностях?! Ну вот Трамп и объясняет, что за ценности надо платить. Они же ценные!!! Молодец! Что еще сказать?! Либо платите сколько скажут либо в свой суверенитет вкладывайте! В любом случае с уровнем жизни придется расстаться! Мигранты, поляки и украинцы будут очень недовольны!
    Опер
  16. kunstkammer Сегодня, 15:55
    тайная встреча мосла США

    Мосла... она и есть мосла.
    kunstkammer
  17. Теренин (Геннадий) Сегодня, 15:56
    Андреа Налес раскритиковала американского посла Ричарда Гренеля А какой следующий шаг лидера (СДПГ)?
    Теренин
  18. solzh (Сергей) Сегодня, 16:00
    Мы не банановая республика! заявила глава СДПГ.

    Совершенно верно. Вы не банановая республика, вы как и Япония оккупированное государство. А это значит, что ваше правительство не играет никакой внешнеполитической и внешнеэкономической роли. Поэтому и ведёт переговоры не министр торговли сша, а посол и не с вами, а с владельцами крупных предприятий.
    solzh
  19. К-50 (Алексей) Сегодня, 16:23
    Мы не банановая республика!

    Банановая республика не та, что продаёт бананы, а та с чьим мнением не считаются или игнорируют полностью.
    Судя потому, что во всех гейропейских странах принимают решения только с оглядкой на Фашингтон или в его интересах. то там все банановыми стали.
    К-50
  20. KIBL (GENE) Сегодня, 16:51
    Благодаря усилиям фрау Меркель с её маниакальной идеями миграции,то Фатерлянд точно станет банановой республикой.Будут бегать по улицам Берлина бабуины в поисках бананов!
    KIBL
  21. СССР-1 (Ярослав) Сегодня, 16:52
    Банановая, банановая. Страна оккупирована чужой армией, правительство подчиняется воле другого государства, в стране сотни тысяч нелегалов, плюющих на законы. Б А Н А Н О В А Я.
    СССР-1
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