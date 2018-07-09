07:41 09 июля

Про теорию относительности и дорогого Леонида Ильича

Про теорию относительности и дорогого Леонида Ильича


Любую проблему надо рассматривать с разных сторон, при этом открываются новые грани. Вот пример: специальную теорию относительности довольно легко понять из прямоугольного треугольника гражданина Пифагора. Кому интересно, тот найдёт в сети.

Ниже — размышления о некоторых проблемах. Причём не совсем с привычной точки зрения. Поехали.


1. На сцену и в другие публичные места человека влечёт жажда славы. Ну, бывает. Дай бог, чтобы это было с пользой для людей. Кто-то и заботиться о хорошем досуге должен. А если ещё он «сеет разумное, доброе, вечное», то честь ему и хвала. Но когда артист/режиссёр/ведущий шоу учит народ, как жить, говорит, что ему стыдно за нас, «ватников», это уже никуда не годится. Ведь он узкий специалист, без знаний и опыта в реальных сферах деятельности.

Представьте, что лет триста-пятьсот назад артист перед выступлением обращается к зрителям и местному старосте/боярину: «Специально приехал к вам! Не так живёте! Жить надо, как у барона Портоса! Сейчас расскажу, как обустроить ваше село! А потом своим выступлением я научу ваших детей матеркам и безразличному отношению к родным и Родине! А если вы меня в конце не поддержите монетами и криками «Браво», то вы тупые и не понимаете в изысках искусства!»

Представили? И как?

А ведь у нас они везде чуть не на первых ролях, но никто не кричит: «Люди! Да ведь это говорит никто! И звать его никак!» Вспомните, к чему первыми призывали, с чем боролись эти артисты во времена перестройки и к чему это привело? А как агитировали за Ельцина? И хоть один потом покаялся?

2. Более 40 лет с меня брали деньги на мою пенсию. И вдруг говорят, что выплаты пенсии мне идут из отчислений нынешних работников. А работников всё меньше, потому у пенсионного фонда забот всё больше. А где мои взносы, пусть только за почти четверть века в РФ? Молчание.

Но тогда Пенсионный фонд — это вроде как финансовая пирамида, подобная МММ. В МММ деньги старым вкладчикам тоже выплачивались из взносов новых, а потом и этого не стало. Где деньги, Зин? Возможно, в лондонах, вместе с утащившими их минцами? Которых Медведев в этом году назвал не олигархами, но ответственными бизнесменами? А они взяли и не оправдали высокое доверие и стриганули в лондоны или каяться в вашингтоны!

3. В 18 веке элита императорской России своих мальчиков с пелёнок записывала в гвардейцы. К совершеннолетию получался офицер гвардии. Право слово, какой-то неразвитой, хотя и тоже блатной, феодализм был. У нас по окончании Кембриджа (своё образование всё реформируем, и потому не подходит оно детям реформаторов) элитного недоросля определяют не в офицеры, а в члены совета директоров крупного объединения, что гораздо круче и без риска пасть на поле брани. Развитие, однако!

4. Сейчас как с большой денежкой? Своровал «ответственный бизнесмен» в России — денежку в Лондон. Наварил «ответственный бизнесмен» в России — навар в Лондон. Государство нефтегаз продало в Лондон и большую часть выручки, по бюджетному правилу, — тоже в Лондон! Есть принципиальная разница в этих трёх действиях? Я не вижу.

И ещё. Доходность наших денег в лондонах и вашингтонах порядка 2%. А вот что 01.06.2018 сказал Путин наследному принцу ОАЭ: «Доходность ваших вложений в экономику России 15-17%».

Вот это забота о своей экономике! На фоне этого выражение Брежнева о том, что экономика должна быть экономной, выглядит как откровение нобелевского лауреата!

5. А помните, что у Брежнева было четыре золотые медали героя Союза и соцтруда? Мы хихикали над этим. Но теперь, в свете поголовного звездопада на приближённых, за героическую усидчивость этих приближённых в креслах, звёзды Брежнева видятся заработанными действительно героическими усилиями. Например, при Брежневе наши «партнёры» опасались лишний раз чихнуть в сторону СССР, ответка тогда сразу прилетала.

И анекдот на десерт.

Брежнев на машине времени съездил в светлое будущее. Вернувшись, рассказывает: «Оказывается, да-ра-гие товарищи, мы живем в тёмном, застойном и тоталитарном настоящем. А когда я собрался обратно и предложил взять пассажиров, человека три, все они ломанулись ко мне в машину. Еле ноги унес».

Автор: Александр (Мой адрес)


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Комментарии 12

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  1. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 06:04
    да уж...вспомнишь Леонида Ильича...
    Дедкастарый
    1. prapor55 (Александр) Сегодня, 06:14
      Плюсанул за фотку,вчера Киселев уже показывал старушек мечтающих попутешествовать по миру на огромную пенсию. Даже не дождались конца своего мундиаля и начали устроили развес лапши.
      prapor55
    2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 06:17
      Эх...На старый мозоль наступили..Были же ЛЮДИ.. hi
      Цитата: Дедкастарый
      да уж...вспомнишь Леонида Ильича...
      210окв
      1. Reptiloid (Дмитрий) Сегодня, 06:24
        Цитата: 210окв
        Эх...На старый мозоль наступили..Были же ЛЮДИ..
        Сейчас многие вспоминают по-хорошему о том брежневском времени.
        Талоны-то после Брежнева уже стали!!!
        Reptiloid
        1. Boris55 (Борис) Сегодня, 07:20
          Цитата: Reptiloid
          Талоны-то после Брежнева уже стали!!!

          Талоны то после него, но именно благодаря ему.
          Именно Брежнев посадил страну на нефтяную иглу, о которой так любят болтать демократы по сей день. Да ладно бы если бы мы нефть за рубли продавали, так нет - за доллары! Тем самым поддержали экономику Запада (США). За время так называемого застоя, а правильнее назвать - деградации, была воспитана та элита, которая сегодня нами правит. Детки партайгеноссе очень любили по заграницам кататься...
          Boris55
  2. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 06:06
    У нас по окончании Кембриджа (своё образование всё реформируем, и потому не подходит оно детям реформаторов) элитного недоросля определяют не в офицеры, а в члены совета директоров крупного объединения, что гораздо круче и без риска пасть на поле брани.

    ... глупо предполагать что родители "золотых детишек", будут подставлять под пули своих чад.. request . за очень редким исключением...
    a.s.zzz888
  3. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 06:09
    Хорошая статья, ностальгическая. Но особо понравилось про деятелей культур-мультур, сидели бы и не вякали !
    Uncle Lee
    1. Per se. (Сергей) Сегодня, 06:56
      Цитата: Uncle Lee
      Хорошая статья, ностальгическая.
      Капитализм не может продолжаться вечно, если, конечно, не погубить в нём и с ним всё человечество. Да, Запад переиграл социализм, и в первую очередь идеологически, в лицемерии, ханжестве и подлости, он непревзойдённый виртуоз... Но, капиталистическая пирамида не может вечно процветать, да и Западу (в первую очередь англосаксам, лидерам и хозяевам мирового капитализма) после своего успеха пришлось сбросить овечью шкуру, показать человечеству свою истинную личину. Сдержав коммунизм, Вашингтон и Лондон лишь отсрочили крах своей мировой пирамиды капитализма, - "путь от сдерживания Коммунизма к сдерживанию Человечества окончится ее неминуемой гибелью" ("Мондиализм как завершающая стадия капитализма", опубликовано 17.12.2005 автор Руслан Сабуров в разделе "Экономическая реальность", https://forum-msk.org/material/economic/5801.html
      ).
      Per se.
    2. Reptiloid (Дмитрий) Сегодня, 07:16
      Цитата: Uncle Lee
      Хорошая статья, ностальгическая. !

      Брежнев был на Великой Отечественной Войне. Он из поколения Коммунистов-Победителей.
      При Брежневе СССР был уважаем всеми странами и распространял своё влияние в разные стороны света.
      Разве могли быть слова, написанные в 2007 в Los Angeles Times о Путине и его недовольстве однополярным мировым порядком, сказаны во времена Брежева.Ну, а Путина-то в заголовке презрительно-уничижительно....
      Reptiloid
      1. Boris55 (Борис) Сегодня, 07:33
        Цитата: Reptiloid
        Он из поколения Коммунистов-Победителей.

        О да. "Его" книжка "Малая земля" у меня до сих пор имеется, да вот только ветераны говорят, что был он на ней один раз и не долго, и то, что бы от высокого начальства сбежать...
        Цитата: Reptiloid
        При Брежневе СССР был уважаем всеми странами

        Неее. При Ельцине нас больше любили.
        Цитата: Reptiloid
        ... в Лос-Анджелес Таймс о Путине ... презрительно-уничижительно....

        Значит, хороший у нас президент, если враг его не любит.
        Boris55
  4. kuz363 (Владимир) Сегодня, 06:35
    И все-таки коммунизм был! При Брежневе, только мы не догадывались. С удовольствием вспоминаю те времена. Конечно, не во всех городах было хорошее продуктовое снабжение, не говоря об импортных джинсах м рубашках с туфлям. Из Казани, например, народ ездил на выходные в Москву запастись мясом и колбасой. За это москвичи приезжих терпеть не могли. Но образование и медицина везде были бесплатны! И квартиры бесплатно выделяли.
    kuz363
  5. wooja (Dmitry) Сегодня, 06:52
    Брежнев фигура неоднозначная..., но знаковая . Последний мамонт социализма, после него пустота...., украли все , насчет артистов... они тогда говорили то что говорить было положено и не дай бог отклониться от линии, на западе просто границы ДОЗВОЛЕННЫХ речей шире, а традиции кидаться дерьмом у себя дома так это старинная российская забава, насчет пенсий --- банально деньги кончились …. как и почему это другие вопросы. Да нас боялись …. потому что была держава, и это было правильно, мы были другие и в этом была наша сила, была разность потенциалов поэтому было движение . Вся либеральная социалка построена только потому что был СССР. Брежнев -- последний динозавр , после него наступило время мелких хищников. Так случилось что в свое время был на концерте Кикабидзе в Пятигорске , вот это был класс …., он знал и умел работать орально--- талантливо и артистично....,
    wooja
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