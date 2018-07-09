Про теорию относительности и дорогого Леонида Ильича

Любую проблему надо рассматривать с разных сторон, при этом открываются новые грани. Вот пример: специальную теорию относительности довольно легко понять из прямоугольного треугольника гражданина Пифагора. Кому интересно, тот найдёт в сети.Ниже — размышления о некоторых проблемах. Причём не совсем с привычной точки зрения. Поехали.1. На сцену и в другие публичные места человека влечёт жажда славы. Ну, бывает. Дай бог, чтобы это было с пользой для людей. Кто-то и заботиться о хорошем досуге должен. А если ещё он «сеет разумное, доброе, вечное», то честь ему и хвала. Но когда артист/режиссёр/ведущий шоу учит народ, как жить, говорит, что ему стыдно за нас, «ватников», это уже никуда не годится. Ведь он узкий специалист, без знаний и опыта в реальных сферах деятельности.Представьте, что лет триста-пятьсот назад артист перед выступлением обращается к зрителям и местному старосте/боярину: «Специально приехал к вам! Не так живёте! Жить надо, как у барона Портоса! Сейчас расскажу, как обустроить ваше село! А потом своим выступлением я научу ваших детей матеркам и безразличному отношению к родным и Родине! А если вы меня в конце не поддержите монетами и криками «Браво», то вы тупые и не понимаете в изысках искусства!»Представили? И как?А ведь у нас они везде чуть не на первых ролях, но никто не кричит: «Люди! Да ведь это говорит никто! И звать его никак!» Вспомните, к чему первыми призывали, с чем боролись эти артисты во времена перестройки и к чему это привело? А как агитировали за Ельцина? И хоть один потом покаялся?2. Более 40 лет с меня брали деньги на мою пенсию. И вдруг говорят, что выплаты пенсии мне идут из отчислений нынешних работников. А работников всё меньше, потому у пенсионного фонда забот всё больше. А где мои взносы, пусть только за почти четверть века в РФ? Молчание.Но тогда Пенсионный фонд — это вроде как финансовая пирамида, подобная МММ. В МММ деньги старым вкладчикам тоже выплачивались из взносов новых, а потом и этого не стало. Где деньги, Зин? Возможно, в лондонах, вместе с утащившими их минцами? Которых Медведев в этом году назвал не олигархами, но ответственными бизнесменами? А они взяли и не оправдали высокое доверие и стриганули в лондоны или каяться в вашингтоны!3. В 18 веке элита императорской России своих мальчиков с пелёнок записывала в гвардейцы. К совершеннолетию получался офицер гвардии. Право слово, какой-то неразвитой, хотя и тоже блатной, феодализм был. У нас по окончании Кембриджа (своё образование всё реформируем, и потому не подходит оно детям реформаторов) элитного недоросля определяют не в офицеры, а в члены совета директоров крупного объединения, что гораздо круче и без риска пасть на поле брани. Развитие, однако!4. Сейчас как с большой денежкой? Своровал «ответственный бизнесмен» в России — денежку в Лондон. Наварил «ответственный бизнесмен» в России — навар в Лондон. Государство нефтегаз продало в Лондон и большую часть выручки, по бюджетному правилу, — тоже в Лондон! Есть принципиальная разница в этих трёх действиях? Я не вижу.И ещё. Доходность наших денег в лондонах и вашингтонах порядка 2%. А вот что 01.06.2018 сказал Путин наследному принцу ОАЭ: «Доходность ваших вложений в экономику России 15-17%».Вот это забота о своей экономике! На фоне этого выражение Брежнева о том, что экономика должна быть экономной, выглядит как откровение нобелевского лауреата!5. А помните, что у Брежнева было четыре золотые медали героя Союза и соцтруда? Мы хихикали над этим. Но теперь, в свете поголовного звездопада на приближённых, за героическую усидчивость этих приближённых в креслах, звёзды Брежнева видятся заработанными действительно героическими усилиями. Например, при Брежневе наши «партнёры» опасались лишний раз чихнуть в сторону СССР, ответка тогда сразу прилетала.И анекдот на десерт.Брежнев на машине времени съездил в светлое будущее. Вернувшись, рассказывает: «Оказывается, да-ра-гие товарищи, мы живем в тёмном, застойном и тоталитарном настоящем. А когда я собрался обратно и предложил взять пассажиров, человека три, все они ломанулись ко мне в машину. Еле ноги унес».