Нетаньяху вновь собрался в Москву

На этой неделе я вылетаю в Москву на важную встречу с президентом Владимиром Путиным,

Само собой разумеется, что я также поддерживаю регулярные контакты с администрацией США. Эти связи с двумя великими державами во все времена были очень важны для безопасности Израиля, и особенно сейчас,