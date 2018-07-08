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Нетаньяху вновь собрался в Москву
Израильский премьер Биньямин Нетаньяху сообщил о своем новом «важном» визите в Москву, в ходе которого будут обсуждены вопросы урегулирования сирийской проблемы, передает РИА Новости.
Об этом Нетаньяху сообщил на еженедельном заседании кабинета министров. Визит в Москву запланирован на 11-12 июля.
По его словам, такие встречи на высшем уровне проводятся «время от времени», чтобы скоординировать деятельность в сфере безопасности и обсудить региональные новости.
Это уже третий визит Нетаньяху в Россию в текущем году. В этот раз он намерен подтвердить актуальность базовых принципов политики еврейского государства в отношении Дамаска. Первый из них – ни в самой Сирии, ни вблизи нее не должно наблюдаться иранского военного присутствия.
Второй принцип касается строгого соблюдения Дамаском и сирийскими войсками соглашение о разъединении сил 1974 года на Голанских высотах.
Напомним, соглашение от 1974 года предполагает существование демилитаризованной зоны вдоль линии разграничения израильских и сирийских сил на Голанских высотах с присутствием там миротворческого контингента ООН. Этот вопрос стал вновь актуальным после того как в юго-западных районах САР началась операция сирийских войск против формирований непримиримой оппозиции. Недавно израильтяне обстреляли подразделение САА, с позиций которого, по их данным, был выпущен минометный боеприпас, разорвавшийся в демилитаризованной зоне.
Об этом Нетаньяху сообщил на еженедельном заседании кабинета министров. Визит в Москву запланирован на 11-12 июля.
На этой неделе я вылетаю в Москву на важную встречу с президентом Владимиром Путиным,сказал премьер.
По его словам, такие встречи на высшем уровне проводятся «время от времени», чтобы скоординировать деятельность в сфере безопасности и обсудить региональные новости.
Это уже третий визит Нетаньяху в Россию в текущем году. В этот раз он намерен подтвердить актуальность базовых принципов политики еврейского государства в отношении Дамаска. Первый из них – ни в самой Сирии, ни вблизи нее не должно наблюдаться иранского военного присутствия.
Второй принцип касается строгого соблюдения Дамаском и сирийскими войсками соглашение о разъединении сил 1974 года на Голанских высотах.
Само собой разумеется, что я также поддерживаю регулярные контакты с администрацией США. Эти связи с двумя великими державами во все времена были очень важны для безопасности Израиля, и особенно сейчас,добавил премьер-министр.
Напомним, соглашение от 1974 года предполагает существование демилитаризованной зоны вдоль линии разграничения израильских и сирийских сил на Голанских высотах с присутствием там миротворческого контингента ООН. Этот вопрос стал вновь актуальным после того как в юго-западных районах САР началась операция сирийских войск против формирований непримиримой оппозиции. Недавно израильтяне обстреляли подразделение САА, с позиций которого, по их данным, был выпущен минометный боеприпас, разорвавшийся в демилитаризованной зоне.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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