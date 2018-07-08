17:19 08 июля
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Нетаньяху вновь собрался в Москву

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху сообщил о своем новом «важном» визите в Москву, в ходе которого будут обсуждены вопросы урегулирования сирийской проблемы, передает РИА Новости.



Об этом Нетаньяху сообщил на еженедельном заседании кабинета министров. Визит в Москву запланирован на 11-12 июля.


На этой неделе я вылетаю в Москву на важную встречу с президентом Владимиром Путиным,
сказал премьер.

По его словам, такие встречи на высшем уровне проводятся «время от времени», чтобы скоординировать деятельность в сфере безопасности и обсудить региональные новости.

Это уже третий визит Нетаньяху в Россию в текущем году. В этот раз он намерен подтвердить актуальность базовых принципов политики еврейского государства в отношении Дамаска. Первый из них – ни в самой Сирии, ни вблизи нее не должно наблюдаться иранского военного присутствия.

Второй принцип касается строгого соблюдения Дамаском и сирийскими войсками соглашение о разъединении сил 1974 года на Голанских высотах.

Само собой разумеется, что я также поддерживаю регулярные контакты с администрацией США. Эти связи с двумя великими державами во все времена были очень важны для безопасности Израиля, и особенно сейчас,
добавил премьер-министр.

Напомним, соглашение от 1974 года предполагает существование демилитаризованной зоны вдоль линии разграничения израильских и сирийских сил на Голанских высотах с присутствием там миротворческого контингента ООН. Этот вопрос стал вновь актуальным после того как в юго-западных районах САР началась операция сирийских войск против формирований непримиримой оппозиции. Недавно израильтяне обстреляли подразделение САА, с позиций которого, по их данным, был выпущен минометный боеприпас, разорвавшийся в демилитаризованной зоне.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 27

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  1. solzh (Сергей) Сегодня, 16:04
    На этой неделе я вылетаю в Москву на важную встречу с президентом Владимиром Путиным

    Никак на поклон к нам собрался?
    Само собой разумеется, что я также поддерживаю регулярные контакты с администрацией США. Эти связи с двумя великими державами во все времена были очень важны для безопасности Израиля, и особенно сейчас

    Точно на поклон с американской просьбой не добивать бармалеев.
    solzh
    1. Vita VKO (Виталий) Сегодня, 16:38
      Цитата: solzh
      с американской просьбой

      Он торговаться едет в первую очередь. Деньги Израиль вбухал немерено в эту войну. Теперь евреем нужна "косточка" в виде контрактов по продолжению работы на дамбах отвода воды на Голанских высотах и возможности участия в разработке нефтегазовых месторождений, естественно не на прямую. Наверняка от этих договоренностей с Израилем на 50% будет зависеть успешность встречи президентов РФ и США.
      Vita VKO
    2. Paranoid50 (Александр) Сегодня, 16:45
      Цитата: solzh
      на поклон к нам собрался?

      Ну, как, судя по регулярности:
      Это уже третий визит Нетаньяху в Россию в текущем году.
      Получается, что ничего экстренного, рутина. С квартальным отчётом летит. laughing
      Paranoid50
    3. Tiras (Виктор) Сегодня, 16:55
      Цитата: solzh
      Никак на поклон к нам собрался?


      Не льстите себе.


      Цитата: solzh
      Точно на поклон с американской просьбой не добивать бармалеев.


      Вот читаешь такой бред и понимаешь - некоторым лишь бы сказать, чтобы получить пару плюсов.
      Tiras
  2. DEZINTO (Николай) Сегодня, 16:05
    Внимание! Анекдот.......

    Само собой разумеется, что я также поддерживаю регулярные контакты с администрацией США. Эти связи с двумя великими державами во все времена были очень важны для безопасности Израиля, и особенно сейчас,


    Мы как-бы поговорим, договоримся, встретимся, всё это очень "важно" но договоримся ли мы я уточню на следующей недели когда буду в сша. lol
    Есть у меня такой знакомый, полгода газонокосилку возвращает....
    DEZINTO
    1. Не либероид Русский (Александр С.) Сегодня, 16:12
      [quote=DEZINTO]Внимание! Анекдот.......

      [quote]Само собой разумеется, что я также поддерживаю регулярные контакты с администрацией США. Эти связи с двумя великими державами во все времена были очень важны для безопасности Израиля, и особенно сейчас,[/quote]

      дак останься израиль с арабами и персами наедине - сожрут рано или поздно, как бы тут людишки в ермолках не твердили обратное
      Не либероид Русский
  3. polpot (Andru) Сегодня, 16:07
    Мир меняеться на глазах кто бы мне 30-40 лет назад сказал что президент Израиля будет в Москву раз в месяц на консультании прилетать не поверил бы.
    polpot
    1. Сандор Клиган (Данила) Сегодня, 16:25
      Цитата: polpot
      что президент Израиля будет в Москву раз в месяц на консультании прилетать

      дык за зарплатой летает, ну и отчеты привозит! хе хе....
      Сандор Клиган
    2. Vita VKO (Виталий) Сегодня, 16:44
      Цитата: polpot
      президент Израиля будет в Москву раз в месяц на консультании прилетать не поверил бы.

      Век информационных технологий, блин! Все каналы связи прослушиваются. Нетаньяху об этом прекрасно знает. Кроме того, свои еще сливают, работая на 2, а то и на 3 фронта. Поэтому перед каждой встречей нужно обследовать все помещения на наличие закладок и прослушки.
      Vita VKO
    3. Tiras (Виктор) Сегодня, 16:59
      Цитата: polpot
      президент Израиля будет в Москву раз в месяц на консультании прилетать не поверил бы.


      Премьер министр Израиля.

      Цитата: polpot
      кто бы мне 30-40 лет назад


      Так и Россия на своём сайте МИДа сменила столицу Израиля с Тель Авив на Западный Иерусалим.


      Несмотря на разногласия - страны могут вести нормальный диалог для решения проблем.
      Tiras
  4. Опер (Игорь) Сегодня, 16:13
    Тоже мне новость! Трамп по понятным причинам так часто не может путешествовать... Вот они с Нетаньяху созваниваются... И тот в Москву сразу! Существует ведь не только агентура. Есть резидентура. Для того, чтобы не подвергать засветке особо-ценного источника с ним не встречаются лично, а действуют через резидента. Которому естественно при передаче информации представляющей оперативный интерес не запрещается порешать какие то свои вопросы с самим инициатором действующей агентурной сети! Работает же тоже человек...
    Опер
    1. dolfi1 (Dolfina) Сегодня, 17:08
      Конечно работает, на благо своего государства. И паралельно готов посодействовать США и России уладить разногласия ( те что можно уладить на данном этапе) , скорее всего и встреча Трампа с Путиным была организована не без помощи нашего Премьера. Так работают хорошие дипломаты, а он один из лучших. Вижу здесь только позитив, в отличие от некоторых диванных дипломатов , у которых Израиль и его Премьер вызывает какие фантомные боли. На здоровье вам, дорогие товаращи . laughing hi
      dolfi1
  5. мерцание (Николай) Сегодня, 16:30
    Первый из них – ни в самой Сирии, ни вблизи нее не должно наблюдаться иранского военного присутствия.
    Второй принцип касается строгого соблюдения Дамаском и сирийскими войсками соглашение о разъединении сил 1974 года на Голанских высотах.
    Что то Израиль стал чрезмерно принципиальным за чужой счет.
    Что касается второго принципа, то ООН считает Голанские высоты территорией Сирии.
    Что касается первого принципа, то войска Ирана в Сирии это способ сдерживания израильской агрессии против Ирана. Израиль понимает, что в случае агрессии против Ирана, последует сухопутная операция Ирана, которая закончится взятием Тель-Авива.
    Иран ради своей безопасности из Сирии не уйдет.
    мерцание
    1. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 16:46
      Цитата: мерцание
      в случае агрессии против Ирана, последует сухопутная операция Ирана, которая закончится взятием Тель-Авива.

      Не далековато будет? lol
      А. Привалов
    2. Vadim851 (Вадим) Сегодня, 16:49
      И как Иран будет наступать на Израиль не имея превосходства в воздухе? Сухопутная армия в горно-пустынной местности ну просто идеальная мишень. Или на кукурузниках F5 и F14 они будут поддерживать наступление. Баллистическими ракетами эту задачу не решить с обычными БЧ.
      Vadim851
    3. dolfi1 (Dolfina) Сегодня, 16:55
      О, конечно, Иран ради своей безопастности и из Ливана не уйдет, и из Африки не уйдет, и из Ирака не уйдет, и из Йемена не уйдет, и много еще откуда не уйдет. Как бы у аятолл пупок не разорвался , иранцам поди надоело кормить их амбиции за свой счет. wassat
      dolfi1
    4. Tiras (Виктор) Сегодня, 17:03
      Цитата: мерцание
      принципа, то войска Ирана в Сирии это способ сдерживания израильской агрессии против Ирана.



      Иран находящийся в более 1000 км от Израиля финансирует вокруг Израиля терористов Хамас и Хизбалла и поставляет им оружие.

      Интересная агрессия Израиля lol


      Цитата: мерцание
      Израиль понимает, что в случае агрессии против Ирана, последует сухопутная операция Ирана, которая закончится взятием Тель-Авива.


      Такое написать мог только тот, кто не знает, где находится Иран и Израиль fool
      Tiras
    5. Shahno (Павел) Сегодня, 17:09
      Уйдет...Турки вон смирно сидят. Хотя уж покрупнее игрок будет. А Иран как войну развяжет, так может на своем ненышнем режиме "крест ставить".
      Shahno
  6. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 16:31
    Чуть уточню. Биньямин Нетаньяху сказал следующее:
    "На этой неделе я вылетаю в Москву на важную встречу с президентом России Владимиром Путиным. Мы встречаемся время от времени, чтобы обеспечить военную координацию и, конечно же, обсудить события в регионе. В ходе встречи я вновь заострю внимание на двух основополагающих принципах политики Израиля. Во-первых, мы не потерпим военного присутствия Ирана и его сателлитов ни в одной из частей Сирии – ни вблизи границы, ни вдали от неё. Во-вторых, мы потребуем от Сирии, а также сирийской армии, строго соблюдать договор о разделении от 1974 года. Разумеется, я поддерживаю постоянный контакт и с американской администрацией. Связь с двумя великими державами для безопасности Израиля очень важна всегда, но в данный период особенно".

    Видимо, Биньямину Бенционовичу Милейковскому есть что сказать Владимиру Владимировичу Путину, с глаза на глаз.
    А. Привалов
    1. igor67 (Игорь) Сегодня, 16:50
      22 июня был на Голанах, как раз эта пара ООНовцев дежурили, очень вежливые , поздоровались ,А Беньямин пусть летает,наверно обсуждают послевоенное обустройство ,ведь когда нибудь бд закончатся
      igor67
  7. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 16:31
    Как сказал классик
    Дормидонт
  8. Теренин (Геннадий) Сегодня, 16:46
    На этой неделе я вылетаю в Москву на важную встречу с президентом Владимиром Путиным, сказал премьер Нетаньяху Опять где то его неугомонным ребятам хвост прищемили или вот-вот прищемят yes
    Теренин
    1. Rusland (Rusland) Сегодня, 17:12
      Гена, здравствуй! hi drinks Похоже к завершению всё идёт, нам тоже нужно взаимопонимание и договоренности между основными игроками и выработка послевоенных правил игры. Конечно всё это звучит кощунственно, ведь Сирия, как и Иран, мало что решают в данный момент. smile
      Rusland
  9. СССР-1 (Ярослав) Сегодня, 16:47
    Зачастил. Может быть их всей страной заселить в район ЕАО в качестве поселенцев? Места хватит, хотя не знаю, кто лучше- они, или китайцы.
    СССР-1
  10. -ш- (Саша) Сегодня, 16:47
    попрошайка едет)
    -ш-
  11. Rusland (Rusland) Сегодня, 16:54
    Если есть взаимопонимание, а это не первая поездка по счёту, то можно предположить, что есть дорожная карта, то есть план совместных действий. Ну а кто к кому едит, не столь важно, главное продвижение в сирийском вопросе, дело идёт к завершению и согласование всех возникающих по ходу проблем и вопросов просто необходимо.
    Rusland
  12. Shahno (Павел) Сегодня, 16:55
    Ну Россия со штатами ничего решить не может, вот и приходится разъезжать.
    Shahno
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