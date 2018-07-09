В боях познавшая радость побед

Спасибочки мундиале, юбилей прошел не то что скромно – скромнейше. Но, как говориться, раз каждому свое, то и порадуемся соответственно. Кто-то победам на полях футбольных, а мы перенесемся на 75 лет назад, в горячий 1943-й год.Отвлекусь немного. Вообще, путь каждого воинского соединения – порой интересная штука.Почему датой образования 20-й общевойсковой армии считается именно июль 1943 года?Потому что на основании приказа Ставки ВГК № 46194 от 26 июня 1943 года на базе 19-го кавалерийского корпуса 15 июля 1943 года была сформирована 4-я танковая армия второго формирования.Чтобы не было путаницы:4-я танковая армия первого формирования была сформирована 1 августа 1942 года на основании Директивы Ставки ВГК № 994124 от 22 июля 1942 года на базе 28-й армии.Не закончив формирование и комплектацию, армия была брошена в мясорубку Воронежского и Сталинградского фронтов под городом Калач. 4-й танковой армии пришлось принять на себя удар южной группировки 6-й немецкой армии севернее Калача.В ходе ожесточённых боёв 4-я танковая армия остановила наступление противника, при этом сорвав его попытки с ходу форсировать Дон и захватить Сталинград. Затем армия наряду с другими войсками фронта вела ожесточённые оборонительные бои.22 октября 1942 года все, что осталось от танковой армии, было преобразовано в 65-ю армию, продолжившую свой боевой путь под командованием Павла Ивановича Батова.Мы же говорим о 4-й танковой армии второго формирования.Вторая 4-я танковая армия, как уже говорилось выше, была сформирована 15 июля 1943 года на основании приказа Ставки ВГК от 26 июня 1943 года на базе 19-го кавалерийского корпуса.Первым командиром армии стал генерал-лейтенант танковых войск Василий Михайлович Баданов. Человек интереснейшей судьбы.Василий Михайлович Баданов всю свою жизнь мечтал работать учителем. Учить «умному, доброму, вечному». Но так вот распорядилась судьба, что учить ему в основном (хотя и на ниве преподавания он все-таки потрудился) пришлось взрослых.Поручик Русской Императорской армии Баданов на Юго-Западном фронте учил немцев, австро-венгров и болгар в 1915-1917 годах.Комроты и начальник штаба стрелковой бригады РККА в 1919 учил на Восточном фронте суровых мужчин А. В. Колчака. Разъяснял преимущества советской власти в 20-х годах в Белоруссии.С началом Великой Отечественной Василий Михайлович, вполне естественно, снова пошел учить немцев. Благо, не привыкать.Генерал-майор Баданов вошел в историю той войны своим уроком в Тацинской. Беспримерный подвиг, когда 24-й танковый корпус после марша длиной в 240 километров с одновременным прорывом обороны противника достиг станицы Тацинской, где 24 декабря разгромил базировавшийся там стратегический аэродром люфтваффе. В это время дивизии противника под командованием Рауса и Балка уже наступали по направлению к Тацинской с целью окружения прорвавшегося корпуса.Но корпус Баданова, получивший имя «Тацинского», уничтожив свыше 300 транспортных самолетов, ушел от, казалось бы, неминуемого разгрома.За эту операцию Баданов получил Орден Суворова 2-й степени №1.А вообще, награды не сильно любили Баданова, но не за ордена воевали такие люди. Факт.Итак, созданная под управлением Баданова 20 июля армия была включена в состав Западного фронта, с 30 июля — Брянского фронта. В составе фронтов армия участвовала в Орловской операции.20 сентября 4-я танковая армия была выведена в резерв Ставки ВГК, а 27 февраля 1944 года была включена в состав 1-го Украинского фронта. И начала свой поход на Запад.С марта по апрель в ходе Проскуровско-Черновицкой операции армия успешно вела наступление, освободив более 400 населенных пунктов и к середине апреля вышла к предгорьям Карпат.К сожалению, в марте 1944 года, в ходе Проскуровско-Черновицкой операции генерал-лейтенант Баданов был тяжело ранен и контужен. После излечения в армию уже не вернулся, а в августе того же года, был назначен на должность начальника управления военно-учебных заведений Главного управления формирования и боевой подготовки бронетанковых и механизированных войск Советских Армии.Командующим был назначен Дмитрий Данилович Лелюшенко, «генерал «Вперед!».Армия под его началом, в составе 1-го Украинского фронта участвует в Львовско-Сандомирской, Восточно-Карпатской и Висло-Одерской операциях.На заключительных этапах войны части 4-й гвардейской танковой армии Д. Д. Лелюшенко участвовали в Силезской и Берлинской операциях, после чего фашистская Германия, собственно, закончилась.Но наиболее известной операцией к тому времени уже 4-й гвардейской танковой армии стал марш-бросок на Прагу, где 5 мая началось восстание чехословацких патриотов. 3-я и 4-я гвардейские танковые армии генералов Рыбалко и Лелюшенко вбили последний гвоздь в крышку гроба фашизма, не дав утопить в крови Прагу.После окончания войны 4-я гвардейская танковая армия была включена в состав Центральной группы войск.В 1946 году армия была переименована в 4-ю гвардейскую механизированную армию. Её корпуса были преобразованы в дивизии. В ноябре 1946 года в связи с уменьшением личного состава Вооружённых сил СССР 4-я гвардейская механизированная армия была преобразована в 4-ю гвардейскую отдельную кадровую танковую дивизию. Соответственно её дивизии были преобразованы в отдельные кадровые полки, полки в отдельные кадровые батальоны или дивизионы, отдельные батальоны в отдельные кадровые роты или батареи.В течение 1949 года из отдельных кадровых частей заново была сформирована полнокровная 4-я гвардейская механизированная армия в составе 6-й и 7-й гвардейских механизированных и 10-й гвардейской танковой дивизий.В 1958 году вновь переименована в 4-ю гвардейскую танковую армию.В 1960 году преобразована в 20-ю гвардейскую общевойсковую армию.Вот такое наследство.Сегодня 20-я армия – это фактически щит западного направления именно там, откуда можно (и нужно) ждать неприятностей. То есть – граница с Украиной.Части армии закрывают как раз это, самое возможное направление для действий «потенциальных»:— 3-я мотострелковая Висленская Краснознамённая, орденов Суворова и Кутузова дивизия;— 144-я гвардейская мотострелковая Ельнинская Краснознамённая, ордена Суворова дивизия;— 1-я отдельная гвардейская танковая Уральско-Львовская ордена Октябрьской Революции, Краснознамённая, орденов Суворова и Кутузова добровольческая бригада имени Маршала Советского Союза Р. Я. Малиновского («Черные ножи», если кто не знает);— 53-я зенитная ракетная бригада;— 448-я ракетная бригада;— 236-я артиллерийская бригада;— 9-я гвардейская Львовско-Берлинская орденов Богдана Хмельницкого и Красной Звезды бригада управления;— Отдельная бригада материально-технического обеспечения.Мало? Возможно. Учитывая, однако, что 3-я мсд до недавнего времени была всего-навсего бригадой, а 1-я тб всего-то полком хранения, работа проделана весьма впечатляющая. Вопрос качества – это вопрос всегда остростоящий, но тем не менее.Сегодня у армии новый командующий (с мая 2018 года), гвардии генерал-майор Иванаев Андрей Сергеевич.75 лет – это не просто срок, это все-таки дата. Возвращаясь к началу, считаю, что можно было бы такую дату выставить… пошумнее, что ли…Обидно, что на матч кого-то 6 июля собралось раз в 100 больше народа. Конечно, футбол в исполнении грандов мирового уровня интереснее и патриотичнее, но тем не менее.Как правильно отметить такую дату?Честный ответ — не знаю.Но лично мое мнение, что семидесятипятилетие армии — вещь несколько существеннее, чем пинание надутого воздухом пузыря. Хотя это дело вкуса.Что можно рассказать о праздновании? Все было очень... семейно, что ли. Без привлечения широких масс, что, собственно, и огорчило. Все свои, и не более того.Первая часть состояла из возложения венков и цветов у Вечного огня на площади Победы.Дальше действие переместилось в городской концертный зал, где всем присутствующим был показан фильм об истории 20-й армии от пресс-службы ЗВО. Порадовало наличие в фильме кадров, снятых в разное время съемочной группой "Военного обозрения".В зале присутствовали юнармейцы. Всех цветов и мастей.Было много выступлений, от командующего войсками ЗВО генерал-полковника Андеря Картаполова до местных чиновников и представителей Госдумы.Если выделять, то довольно лихой спич Владимира Анатольевича Шаманова.Товарищ Шаманов присутствовал на собрании не столько как представитель чиновничьих или депутатских структур, а по-свойски. Дело в том, что в 1998-99 годах, будучи "на отдыхе" между двух чеченских войн, генерал-майор Шаманов занимал должность начальника штаба 20-й армии.Естественно, потом были награждения и концерт.На улице между тем имел место компромисс.Компромисс между всяческими запретами, ибо мундиале, и желанием что-то показать и провести. Поэтому выставку техники 20-й армии (более чем скромную, замечу) запихнули на парковку около церкви.Ладно, хотя бы что-то.Самое интересное, что на выставку народ пришел. Несмотря даже на пятницу.Считаю весьма полезным делом попробовать пошатать ручонками пушку у БТР’а или самому понюхать, чем пахнет жерло у "Града". Ну нужно это, как и вокруг чего это ни вращай.Более того, один раз своими глазами и ушами воспринять, что такое выстрел из танкового орудия, — и полезной информации будет больше, чем от пяти лет колочения головой в "вурдофтанки".Этого надо больше. И показывать эти мероприятия надо шире. Не просто "всем, кто увидит", а всем, до кого это должно дойти.Да, показали нам "чудо чудное", новый мобильный агитпункт на контракт в армию. Собственно, об этом мы рассказывали, раскладной контейнер-столовая превращен в передвижной офис. Концепция "все в одном кунге".В общем, места там хватает для работы 3-4 специалистов, вещь полезная. Особенно — на всяких таких выездах. Главное — чтобы не простаивала.В общем, от празднования/отмечания юбилея 20-й армии впечатления остались двоякие. Реально очень хотелось крикнуть: "Маловато будет! Маловато!!!"Честно, всего надо больше, и не на ТВ-экране. Реально и воочию, мальчишескими руками и глазами. Больше истории (раз ее в школе нет), больше техники (раз про нее бред несут), больше общения с теми, кто на технике служит (кстати, парни, которые с машинами были весьма так красиво отвечали на вопросы детей), всего надо больше.Многие читатели, которые меня давно наблюдают, скажут, что ничего особенного, опять вот недоволен.Отнюдь, кстати. И того могло не быть, ибо чемпионат. Хотя бы так: в уголке возле церкви. И то хлеб, как говорится. Когда теперь еще что-то будет...И фильм о 20-й армии весьма хорош был. Короткий, но емкий. И формулировочки некоторые были в мозг не хуже гаубицы. Типа "подавления мятежа в Чехословакии". Хорошие формулировки.А выступление оркестра Преображенского полка, который специально привезли из Москвы ради такой даты, было просто великолепным.Но повторюсь — надо больше.