В чистоте и на колёсах. Часть 1

Чистота и гигиена – неизменный спутник русского солдата. Даже на передовой бойцы старались строить прачечные и бани, уделяя последним особое внимание. В своих воспоминаниях фронтовики вспоминают о походных банях, в которых солдаты не только мылись, но и стирались.Обычай париться в паровой бане – один из наиболее широко распространенных в России. От примитивной крестьянской бани и до благоустроенных городских общественных бань (с душами, ваннами и бассейнами) – в любых условиях русский человек начала 20-го века не отказывал себе в удовольствии попариться в баньке.В мирное время каждый солдат русской императорской армии раз в неделю мылся в паровой бане, благодаря чему, возможно, и был так невелик процент заболеваемости (особенно кожными болезнями) среди русских солдат - по сравнению с армиями других стран.Но в походных условиях военного времени русские войска могли пользоваться баней лишь случайно – и это когда воины Действующей армии, неделями и месяцами находясь в окопах передовых позиций, нуждались в этом особенно сильно. А ведь антисанитария приводила к появлению паразитов, которые приносили с собой не только мучительное беспокойство, но и являлись распространителями опасных заболеваний.В предшествующие войны потери от инфекционных заболеваний часто многократно превосходили потери от оружия противника.Приведем несколько цифр в доказательство сказанного. Так, например, в Русско-турецкую войну 1877 - 1878 гг. за 1 года и 4 месяца потери русских войск от неприятельского оружия выразились в цифре 36455 человек, а от болезней - 87621 человек; в Крымскую войну 1854 - 1856 гг. французская армия потеряла от воздействия неприятеля 20210 человек, а от болезней умерло - 75375 человек, а английская армия в ту же войну потеряла от оружия 4604 человека, а от болезней - 17580 человек. И даже австрийский наблюдательный корпус, не принимавший участия в сражениях, потерял от одних болезней 35000 человек.Еще более убедительным примером служит следующий факт: в Крымскую кампанию, за первую зиму, англичане потеряли от сыпного тифа вдвое больше людей, чем французы - но потом англичане приняли различные меры по улучшению санитарного состояния своих войск, в то время как французы ничего не сделали, по-прежнему оставив своих солдат зимовать в палатках - в прежних антисанитарных условиях. В результате, на 10248 смертей от тифа у французов, у англичан умерло от этой болезни лишь 10 человек.Эти цифры иллюстрируют ту страшную опасность, которая грозит армии, в которой не принимаются меры по содержанию тела и одежды в чистоте и уничтожению паразитов. А самой радикальной мерой для достижения последнего является использование воинами бани. Ведь сколько бы не было много сменного белья, какие бы меры не принимались для уничтожения паразитов, грязное тело солдата является благодарной почвой для размножения всевозможных паразитов и распространения заразных заболеваний. И во время ранений случайно попавшая в рану грязь с тела или белья превращает самую незначительную рану в заражение с тяжелыми последствиями.Русские войска массово создавали стационарные бани. Но командование и правительство думали о том, как охватить возможно большее количество людей и обслуживать воинов максимально быстро и эффективно.В Главном комитете Министерства Путей Сообщения по оказанию помощи больным и раненым воинам на заседании 19-го октября 1914 г. председательницей комитета Е. Е. Рухловой была высказана мысль оказать помощь Действующей армии путем создания мобильной бани - поезда-бани.Предложение вызвало живой отклик среди членов комитета, и было решено выбрать особую комиссию по сооружению поезда-бани.В комиссию вошли: председатель Н. Д. Байдак (председатель правления общества Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги) и члены И. К. Ивановский (начальник Николаевской железной дороги), Ф. М. Валуев (начальник Северо-Западных железных дорог), В. И. Святицкий (управляющий Петроградской сетью Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги), М. Н. Гротен, доктор М. А. Заусайлов, А. П. Клягин, Г. П. Адашев, П. Н. Котельников, М. М. Иванов, А. О. Чечотт и В. Д. Шеманский.Получив задание спроектировать и построить поезд-баню (что было абсолютно новым делом), комиссия, при обсуждении вопроса о составе поезда-бани, пришла к заключению, что, помимо собственно бани, раздевалок и одевалок, необходимо создать камеры для уничтожения паразитов на белье и одежде моющихся, а также иметь возможность дезинфицировать белье и одежду. Также было признано желательным после бани подавать солдатам горячий чай в специальных вагонах-чайных – чтобы вымывшиеся сразу не попадали на холодный воздух.Следовало создать в таком поезде и жилые помещения для администрации и экипажа, а также устроить кухню для лиц, обслуживающих поезд, вагоны под склады белья, мыла и др. необходимых принадлежностей. Требовался и вагон-электростанция для освещения поезда, цистерны для воды и т. д.Т. о., комиссия остановилась на следующем составе поезда-бани: 4 вагона - собственно бани, 2 вагона раздевалки, 2 вагона одевалки, вагон для дезинфекции, вагон для дезинсекции, 3 вагона-чайные и кухни, 2 жилых вагона, 3 вагона кладовых-складов, 2 цистерны для запаса воды, вагон-электростанция и паровоз с тендером для отопления вагонов и нагрева воды для бани.В итоге, состав поезда-бани - 19 вагонов, 2 цистерны и паровоз. На тот случай, если маневрирование поезда вследствие его величины будет затруднительно, что помешает подойти к передовым позициям, т. е. к месту наиболее продуктивной работы, комиссия решила оборудовать поезд таким образом, чтобы он мог быть разделен на 2 самостоятельных поезда-бани.Для запаса воды были взяты две большегрузные нефтяные цистерны, утепленные войлоком и железом. Кроме того, запас воды имелся в тендере паровоза и в баках собственно вагонов-бань. Для пополнения запасов воды кроме железнодорожного водоснабжения (которое в данной местности могло быть испорчено), в поезде имелись 2 переносных насоса со всеми необходимыми приспособлениями - для подачи воды из любого естественного источника, причем при делении поезда на две части один насос мог работать от электростанции, а другой от динамо-машины, установленной на паровозе.Для отопления всех вагонов поезда-бани, а также для нагрева воды для бани предназначен 8-колесный паровоз с тендером (из числа старых, исключенных со службы). Паровоз служил котлом для пара и нагрева воды. На паровозе установлена динамо-машина для освещения поезда-бани - одной его части в случае деления, как отмечалось выше. На паровозе имелся также переносный электрический насос для подачи воды из ближайшего естественного источника.Следующая составная часть поезда-бани - вагон дезинсекции – уничтожения паразитов на белье и одежде моющихся. В этом вагоне установлено 6 камер. Каждая камера состояла из деревянного ящика, внутри которого на горизонтальной оси помещался 6-гранный барабан из широкопетлистой металлической решетки. Барабаны приводились в движение ручками, помещенными на концах осей. Каждая камера имела вентиляционную трубу. Все камеры нагревались с помощью помещенного внизу змеевика - по которому от паровозного котла проходил пар. Температура в камере достигала 100 и более градусов - что обеспечивало уничтожение паразитов на одежде и белье моющихся воинов.Способ работы был следующий: мешки с бельем загружаются в барабаны, и барабаны приводятся во вращательное движение. Сильно нагретый воздух в течение 10 - 15 минут убивает паразитов. Механизм был испытан 4-го ноября 1914 года - и было установлено, что аппарат хорошо нагревается и устойчиво поддерживает необходимую температуру.Казалось бы, что для большего эффекта следовало одежду помещать непосредственно в барабаны-камеры без мешков - но тогда тратится много времени на разборку, сортировку и раздачу вещей каждому солдату. Мешки же применялись неплотные – и паразиты качественно уничтожались, причем даже в складках шерстяных вещей.Каждый солдат, снимая белье и одежду, помещал первое в один, а второе в другой мешок - к которым были привязаны номерки, соответствующие занятым местам. Санитары передавали мешки в дезинсекционный вагон, а после окончания дезинсекции переносили мешки в одевалку - размещая их в соответствии с номерами мест, на которых они были в раздевалке.Аппараты были расположены в середине вагона - через одни двери вагона поступали мешки с грязным бельем и одеждой, а через противоположные - выходили чистые предметы.Следующая составная часть поезда-бани представляла собой вагон - дезинфекционную камеру японской системы, но усовершенствованного типа. Вагон хорошо утеплен, снаружи обшит деревом, а внутри стены выложены цинковыми спаянными листами.Вагон разделен на три части. Первая часть предназначена для склада зараженных белья и одежды, вторая – средняя - собственно дезинфекционная камера и третья служила для размещения обезвреженных предметов. В первом отделении помещен парообразователь системы Симона, дающий большое количество перегретого пара (его преимущество перед неперегретым паром в том, что дезинфицируемые предметы мало увлажнены, и после дезинфекции сразу же готовы к употреблению). Дезинфекция в этой камере требовала не менее получаса времени – и служила только для дезинфекции зараженных или подозрительных предметов (а не белья и одежды всех моющихся в бане).Принцип действия был следующий.Дезинфекционная камера нагревалась до 65°. Затем в нее помещали дезинфицируемые предметы – в развешенном состоянии. Затем с помощью форсунки в эту камеру вдували перегретый пар с добавлением формалина. Для уничтожения едкого запаха формалина, после окончания дезинфекции таким же способом вводился аммиак – и дезинфицируемые предметы немедленно становились пригодны к употреблению.Освещение поезда – электрическое. Осуществлялось от собственной электростанции. Последняя также приводила в движение насос для накачивания воды. На случай порчи электрического освещения поезд оборудован всеми необходимыми устройствами для освещения свечами.В этом же вагоне размещены сапожная и портняжная мастерские - для производства мелкой починки обуви и одежды. Имелся и необходимый штат сапожников и портных, а также значительный запас инструментов и материалов. В этом же вагоне установлен и переносной электрический насос для подачи воды из источника по пути следования – о чем мы говорили выше.Далее следуют вагоны-раздевалки.Для раздевалки взяты товарные 4-осные вагоны. Снаружи они утеплены войлоком, толем и деревянной обшивкой. Эти вагоны имели двойные полы, которые покрыты линолеумом. Входные двери помещены по одной с каждой стороны. Окна вагонов сделаны на высоте имевшихся люков и расположены в шахматном порядке. Остекление – в виде прессованых стекол. В вагонах имелись три потолочных вентилятора – как в обычных пассажирских вагонах.Оборудование раздевалки состояло из скамеек с нумерованными местами (48 единиц), а для обслуживающего персонала и цирюльников имелись ненумерованные места под окнами. Полки над скамьями и места под ними также занумерованы и служили для размещения снимаемого белья и одежды раздевающихся. Каждое место размером 650 мм, на скамье, полках и под скамьей отделено от другого перегородкой.Перед входом в раздевалку каждый боец сдавал свои ценные вещи на хранение заведующему поездом - под квитанцию. При входе в раздевалку каждый солдат получал металлический номерок, по которому отыскивает и занимает соответствующее место. Снимаемую с себя грязную верхнюю одежду посетитель складывает в один мешок, а белье - в другой. Мешки, с заранее прикрепленными к ним номерами, соответствующими номерам мест хозяев, помещаются под скамьями и на верхних полках.В раздевалке солдаты могли быть подстрижены и побриты – имеющимися в вагоне цирюльниками. Стрижка производилась механическими или ручными машинками.Так как баня, если ей пользуются заразные больные, может принести обратный эффект (в смысле распространения заразы), фельдшерам и банщикам, находящимися в составе администрации поезда-бани, вменялось в строгую обязанность осматривать в раздевалке каждую группу солдат - прежде, чем допустить ее в вагон-баню.Выявленных больных, особенно с кожными заболеваниями, а также подозрительных - фельдшера немедленно изолировали и разрешали пользоваться баней отдельно от здоровых. После этого баня, раздевалка и одевалка тщательно дезинфицировались.Из раздевалки раздевшиеся и оставившие грязное белье и одежду солдаты через утепленные межвагонные переходы перемещались в вагоны-бани.На полу раздевалки и в переходах были положены веревочные маты.Рассмотрим «сердце» поезда-бани - вагон-баню.При проектировании вагона-бани было принято во внимание основное требование - чтобы при наибольшем объеме помывшихся было истрачено как можно меньшее количество воды и израсходовано наиболее экономно.С этой целью решено было остановиться на душевой системе - имеющей преимущество в том, что при постоянной смене свежей воды, омывающей моющихся, меньше шансов передать заразу от одного лица к другому. Имела значение и относительная дешевизна душевой системы.Привыкнув париться на традиционных для русской бани полках, русский солдат не изменял привычке и в поезде-бане. Парильное отделение позволяло бойцу несколько минут полежать на полке - пропотеть и попариться, и затем идти в душ.Для вагонов-бань были использованы 4-осные пульмановские вагоны 3-го класса - хорошо утепленные снаружи войлоком, толем и обшивкой. Для большей чистоты и прочности, панели вагона обиты цинком, а верхняя часть стен, потолок и пол покрыты линолеумом и покрашены масляной краской. Полы, покрытые деревянной решеткой, имели значительный уклон к определенным местам - в которых для отвода воды имелись отверстия, снабженные трубами с водяными сифонами.Две трети этого вагона занимало мыльное отделение и одну треть - парильное. В первом отделении, вдоль стен вагона были расположены 24 душа и 4 водоразборных крана - два с горячей и два с холодной водой. Души отделены друг от друга перегородками - чтобы предоставить каждому моющемуся изолированное место. Посередине отделения установлены скамьи.Второе отделение – парильня - имела полок для парки, три душа, также изолированные друг от друга перегородками, и 2 крана.В парильном отделении были установлены дополнительные батареи отопления - и температура достигала 65 градусов. К каждому душу проведена холодная и горячая вода, смешивающаяся особыми кранами-смесителями. Окна двойные, снабжены прессованными стеклами. С обеих сторон вагонов – утепленные тамбуры (чтобы сохранить как можно более высокую температуру бани). Для предотвращения размыва пути в пунктах стоянки поезда-бани, грязную воду отводили на значительное расстояние от железнодорожного полотна.Как происходил процесс мытья?Раздевшись в раздевалке, солдаты переходили в баню. Здесь каждый из них получал кусок мыла, мочалку и металлический таз (для приготовления мыльной воды). Выдавали инвентарь, наблюдали за порядком в бане и регулировали краны-смесители 2 банщика (на каждый вагон).Как мы отметили выше, каждый вагон-баня имел 24 душевых места - следовательно на один вагон раздевалки, вмещавший 48 человек, требовалось два вагона-бани. При этом на мытье отводилось полчаса времени. Пока люди мылись, санитары относили их мешки с бельем и в дезинсекционную камеру (для уничтожения насекомых) и (при необходимости) в дезинфекционную камеру.Вымывшиеся в бане переходили в одевалку. Она была организована аналогично раздевалке. Войдя в нее, боец по номерку, который был ему выдан при входе в раздевалку, легко отыскивал номер своего места (тот же что и в раздевалке) и находил комплект чистого белья и свою одежду, уже обезвреженную и обеззараженную. Грязное же белье, после соответствующей дезинсекции передавалось в вагон-склад для грязного белья.О других подробностях функционирования поезда-бани, а также о том – насколько масштабно такие поезда действовали – в следующей статье цикла.