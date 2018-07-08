19:44 08 июля
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В Киеве придумали «суперход» для скорейшего вступления в НАТО

Пока у Украины имеются территориальные проблемы, НАТО ей не светит, но есть один суперход, приводит Апостроф мнение главы Центра исследований армии, военного эксперта Валентина Бадрака.



В июне Рада приняла закон о нацбезопасности, разработанный при участи экспертов из США и ЕС, который является огромным шагом в сторону вступления Украины в НАТО, но этого недостаточно, сказал Бадрак.


По его словам, есть, конечно, суперход, но решатся ли на него западные страны, сказать трудно. Для этого необходимо «уж очень сблизиться с Западом».

Суперход – это размещение на территории Украины, например, базы ПРО Соединенных Штатов с несколькими дивизионами Patriot, а также заслона из подразделений НАТО, пояснил он.

И тогда, пожалуйста, можно приходить в НАТО. Украина тогда будет защищена лучше, чем балтийские страны, чем Болгария, даже лучше, чем Греция, потому что у Украины своих сил, закаленных в войне, достаточно,
заявил он.

И потом, Киев должен получать от США не $300 млн. помощи, а миллиард, причем каждый год. Это не просто деньги – это технологический и психологический аспект. Почему-то на территории Турции можно собирать современные самолеты и вертолеты, а на территории Украины нельзя, отметил эксперт, посетовав, что Вашингтон, видимо, продолжает считать Украину «немножко заброшенной, забытой, третьеразрядной» страной.

Надо работать над изменением риторики, выходить на другой качественный уровень. Тогда всё получится, сказал Бадрак.

Напомним, в 2014 году Киев отказался от внеблокового статуса и определил вступление в НАТО целью своей внешней политики. Однако западные эксперты в то время отмечали, что для вступления в альянс Украине понадобится не менее 20 лет.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 40

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  1. DEZINTO (Николай) Сегодня, 17:30
    Да нынешняя Украина что угодно разместит у себя и в себе только бы новую наклеечку приклеить и флажок над радой.
    Болезные, озлобленные, от них теперь много чего можно ожидать, скаканули на отличненько!
    DEZINTO
    1. MPN (Павел) Сегодня, 17:33
      Почему-то на территории Турции можно собирать современные самолеты и вертолеты, а на территории Украины нельзя
      Действительно...и почему бы это вот так то... ? sad
      MPN
      1. maxim947 (Максим) Сегодня, 17:37
        И потом, Киев должен получать от США не $300 млн. помощи, а миллиард, причем каждый год

        Как в старой американской поговорке - о чем бы мы не говорили, в конечном итоге все равно будем говорить о деньгах.
        Только украинцы не хотят долго разговаривать, а сразу начинают с денег))) и здесь не поймёшь чего они больше хотят в НАТУ или халявных денег?)))
        И гей парады провели, а все равно никуда не берут)
        maxim947
        1. dauria (Алексей) Сегодня, 18:53
          и здесь не поймёшь чего они больше хотят в НАТУ или халявных денег


          А плевать, чего хотят украинцы. А вот США действительно хотят затащить Украину в НАТО. Или хотя бы свои базы . И пусть через 20 лет они своё получат .Бесплатно. Кто это изменит ? Путин ? И как ? Шанс упущен , а время работает на США. Смешного мало...
          dauria
      2. volodya (владимир) Сегодня, 17:42
        Этот Бардак уже не первую такую идею выдаёт! Толи курит чего,толи таблетки глотает?
        volodya
        1. Случайный (Сергей) Сегодня, 18:40
          Цитата: volodya
          Толи курит чего,толи таблетки глотает?


          Можно,конечно, и поржать над кастрюлеголовыми....но если такая "байда" случиться,то...мы будем иметь "бледный вид" и..."макаронную походку".
          Потому что все ХПП доведут нас до..."цугундера" soldier
          Или уже "Норд"отдали? wink
          Случайный
      3. poquello (poquello) Сегодня, 17:53
        Цитата: MPN
        Почему-то на территории Турции можно собирать современные самолеты и вертолеты, а на территории Украины нельзя
        Действительно...и почему бы это вот так то... ? sad

        патамушта территория города Киева для ентого маловата, а за городом свои туземные племена
        poquello
        1. Rusland (Rusland) Сегодня, 19:26
          Я уж думал до конца выстелались перед матрасами, а здесь такая рацуха, за которую и шнобель не грех помассировать.
          Rusland
  2. Котище (Владислав Котище) Сегодня, 17:31
    Главное миллиард! Слюнки поддтерите и губки закатайте!
    С уважением, искренне Ваш Котище!
    Или Вам зеленые чертики с белочками домой приходят?
    Котище
  3. Теренин (Геннадий) Сегодня, 17:31
    Надо работать над изменением риторики, выходить на другой качественный уровень. Тогда всё получится, сказал Бадрак. Вот, кто поймет, что сказал этот "высокоинтеллектуальный" политик? В НАТО они хотят вступить броском через на себя fool
    Теренин
    1. Rusland (Rusland) Сегодня, 19:29
      Больше против России, чем за Америку. Пакостники те ещё.
      Rusland
  4. kit88 (Александр) Сегодня, 17:33
    Узнав, что Америка ДОЛЖНА им $1млрд, причем ежегодно, бизнесмен старик Трамп должно быть дико хохотал. wassat fool
    Узнаю Украину - все им должны.
    kit88
    1. Котище (Владислав Котище) Сегодня, 17:47
      Не если Трамп захочет, то Украине даст даже 2 миллиарда, только в карман положит 20 миллиардов, если не 30!!!
      А если честно, такие новости читать тошно. Так и хочется предложить себя в качестве "эхсперта".
      Уважаемые кому в тапки нагадить, комум на ручке погадать. Ай милок чубастинкий подойди не бойся погадаю. Дай денежку, позолоти ручку завтра Дональд миллиард отвалит - разбогатеешь. Потом в НАТО замуж возьмут. Патриоты подарят. Ф-35 собирать дадут. Защищать гарный хлопец тебя будут. Чего слюки пустил, давай беги в аптеку за вазелином. Как зачем? Так они до баб не охотчи и ....... мужиков подавай. Так что готовся Петечка к замужеству......). Европа однако![
      Тфу тошно, безграмотно и глупо.
      Котище
  5. Masya Masya (Маня) Сегодня, 17:37
    Киев должен получать от США не $300 млн. помощи, а миллиард, причем каждый год.

    суперход- губа не дура... laughing
    Masya Masya
    1. DEZINTO (Николай) Сегодня, 17:42
      Киев должен получать от США не $300 млн. помощи, а миллиард, причем каждый год.

      суперход- губа не дура..


      Я то-же улыбнулся ) а что так мало, чего-бы не триллион?
      Главное вступление мне нравится - "Киев должен получать" - дальше можно вставлять нужное - газ, нефть, доллары, евро, ...нато, оружие,...корабли, заводы, параходы.... lol
      DEZINTO
      1. Masya Masya (Маня) Сегодня, 17:52
        love
        «В класс приходит новый учитель и замечает, что одного ученика все зовут
        Мойша-. Он спрашивает учеников:
        - Почему вы его так называете?
        - А если предложить ему две монеты - 5 и 10 шекелей, он выбирает ту,
        которая больше по размеру, 5 шекелей. Ну не ?
        Позже продемонстрировали: Мойша действительно выбрал 5 шекелей.
        Учитель спрашивает Мойшу:
        - Ты не понимаешь, что 10 шекелей больше?
        - Если я выберу 10, они таки перестанут давать мне деньги!» wink
        Masya Masya
        1. DEZINTO (Николай) Сегодня, 17:55
          Если я выберу 10, они таки перестанут давать мне деньги!»


          laughing laughing laughing good

          Не слышал раньше, спасибо - поржал. Потому-что тонко, уж очень много житейских историй можно к этому анекдоту подвести ))
          DEZINTO
        2. АнГиНа (Андрей) Сегодня, 18:25
          Спасибо за повод посмеяться.
          АнГиНа
    2. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 17:47
      Цитата: Masya Masya
      губа не дура

      А як жеж... feel

      hi
      злой партизан
      1. Masya Masya (Маня) Сегодня, 17:53
        love
        так тырит жеж...
        Masya Masya
        1. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 17:58
          Цитата: Masya Masya
          так тырит жеж...

          stop
          Тиха украинская ночь. Но сОма надо перепрятать.... feel
          злой партизан
  6. мичман (Юрий Григорьевич Шатраков) Сегодня, 17:40
    Ну как алкаш, вот итог твоей работы: "Берите суверенитета столько, сколько считаете необходимым". НАТО, благодаря тебе, у порога России. Мало одной Эстонии, Латвии, Литвы, Польши. Теперь еще и Украина.
    мичман
    1. Лелёк (Лев) Сегодня, 18:11
      Цитата: мичман
      Теперь еще и Украина.

      hi
      Намедни великий укропский витИя - Геращенко (в миру кликуха - "баллон с ушами") пояснил унылым свидомитам почему Руина не ввела военное положение на своей территории.

      А вот нынче "баба с двумя косами" (одна на голове, а другая в руках) предполагает обратное, что в преддверии выборов будет таки введено военное положение и выборы накроются. Это я к Вашему посту об Руине - непредсказуемое, непонятное и очень опасное образование на поверхности Земли. yes
      Лелёк
    2. Фил77 (Сергей) Сегодня, 18:50
      Цитата: мичман
      Ну как алкаш, вот итог твоей работы: "Берите суверенитета столько, сколько считаете необходимым". НАТО, благодаря тебе, у порога России. Мало одной Эстонии, Латвии, Литвы, Польши. Теперь еще и Украина.

      А гордых грузин позабыли!
      Фил77
  7. solzh (Сергей) Сегодня, 17:42
    Вашингтон, видимо, продолжает считать Украину «немножко заброшенной, забытой, третьеразрядной» страной.

    laughing Не просто третьеразрядной, а конкретно третьеразрядной страной.
    Украина тогда будет защищена лучше, чем балтийские страны, чем Болгария, даже лучше, чем Греция, потому что у Украины своих сил, закаленных в войне, достаточно

    Он забыл ещё Грузию назвать, те то же имели силы "закаленные в войне" и были обучены натовскими инструкторами.
    solzh
  8. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 17:44
    Когда-то Караганов сказал, что Украина-это красная линия для НАТО. В случае попытки размещения на её территории элементов ПРО Россия будет эти элементы уничтожать. А Караганов - это не Соловьёв и не Сатановский...
    злой партизан
    1. cariperpaint Сегодня, 17:51
      Это не просто линия,это уже за ней.
      cariperpaint
  9. Ретвизан 8 (Евгений) Сегодня, 17:49
    Очередные бредни, от очередного "мудрова" эксперта :
    .... "И потом, Киев должен получать от США не $300 млн. помощи, а миллиард, причем каждый год."....
    Х@х@л конечно халяву очень любит, но два процента от ВВП не хотите плотить взносов?
    Ретвизан 8
  10. cariperpaint Сегодня, 17:50
    Самый гениальный план окончательно мир к мировой войне подвести это размещение в Украине войск потенциального противника. Совсем ку ку просто.
    cariperpaint
  11. ibn.shamai (Ваня и медведь.) Сегодня, 17:51
    Короче опять хотят халявы! Что бы дядя за них всё сделал да ещё и приплатил за это! "Гениальный" ход "гениального политика" с говорящей фамидией БАРДАК! laughing
    ibn.shamai
  12. seregatara1969 (Сергей ) Сегодня, 17:52
    прекрасная мишень для ракет!
    seregatara1969
  13. изя топ (Андрей) Сегодня, 18:08
    идиoт...(с)--------------------------------------
    -----
    -----------------------
    изя топ
  14. kventinasd (Олег) Сегодня, 18:08
    Как только украина реально будет готова вступить в НАТУ, то как страна она прекратит своё существование.
    Ибо под боком России это недоразумение , готовое бахнуть в любой момент никому не нужно.
    И пусть западные кураторы мотают это себе на ус, потому что им тоже мало не покажется.
    kventinasd
  15. Fil743 (Игорь) Сегодня, 18:13
    Похоже, сей Бадрак тоже решил поучаствовать в подпиливании ножек под троном Вальцмана. Мощный ход, явно тянет на один из пунктов если не президентской программы, то уж в план "развития" ВСУ вписывается однозначно. Даешь Бардака (тьфу, Бадрака) в министры!
    Fil743
  16. Лена Петрова (Усталый кот) Сегодня, 18:24
    Цитата: изя топ
    идиoт...(с)--------------------------------------
    -----
    -----------------------

    А сами пока - на холопскую работу в Польшу. Там мечтать будет некогда, - пахать надо.
    Лена Петрова
  17. demo (Ван) Сегодня, 18:30
    Украину никогда, от слова СОВСЕМ, не примут в НАТО.
    С такими жадными хлебальниками, как у хохломенов, туда не берут.
    demo
  18. PlayerMan (Евгений) Сегодня, 18:45
    Мдаааа! Как говорят в народе: думкой богатеет!
    PlayerMan
  19. Васян1971 (Василий) Сегодня, 18:56
    " И потом, Киев должен получать от США не $300 млн. помощи, а миллиард, причем каждый год."
    И снова думкой богатеют. Халява приди-и-и!
    Васян1971
  20. Симон (Вячеслав) Сегодня, 19:24
    Цитата: MPN
    Почему-то на территории Турции можно собирать современные самолеты и вертолеты, а на территории Украины нельзя
    Действительно...и почему бы это вот так то... ? sad

    Вот по этому Турции доверять и нельзя, в любой момент может предать друга, за выгоду. request
    Симон
  21. Симон (Вячеслав) Сегодня, 19:35
    Цитата: Васян1971
    " И потом, Киев должен получать от США не $300 млн. помощи, а миллиард, причем каждый год."
    И снова думкой богатеют. Халява приди-и-и!

    Да, какая халява! Это очередной обман! Вы только согласитесь на это, а потом дулю хорошую под нос, а деваться уже некуда будет, американцы уже щупальцу свою туда запустят и никуда не уйдут, и денег не дадут. request
    Симон
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