В Киеве придумали «суперход» для скорейшего вступления в НАТО

И тогда, пожалуйста, можно приходить в НАТО. Украина тогда будет защищена лучше, чем балтийские страны, чем Болгария, даже лучше, чем Греция, потому что у Украины своих сил, закаленных в войне, достаточно,

Пока у Украины имеются территориальные проблемы, НАТО ей не светит, но есть один суперход, приводит Апостроф мнение главы Центра исследований армии, военного эксперта Валентина Бадрака.В июне Рада приняла закон о нацбезопасности, разработанный при участи экспертов из США и ЕС, который является огромным шагом в сторону вступления Украины в НАТО, но этого недостаточно, сказал Бадрак.По его словам, есть, конечно, суперход, но решатся ли на него западные страны, сказать трудно. Для этого необходимо «уж очень сблизиться с Западом».Суперход – это размещение на территории Украины, например, базы ПРО Соединенных Штатов с несколькими дивизионами Patriot, а также заслона из подразделений НАТО, пояснил он.заявил он.И потом, Киев должен получать от США не $300 млн. помощи, а миллиард, причем каждый год. Это не просто деньги – это технологический и психологический аспект. Почему-то на территории Турции можно собирать современные самолеты и вертолеты, а на территории Украины нельзя, отметил эксперт, посетовав, что Вашингтон, видимо, продолжает считать Украину «немножко заброшенной, забытой, третьеразрядной» страной.Надо работать над изменением риторики, выходить на другой качественный уровень. Тогда всё получится, сказал Бадрак.Напомним, в 2014 году Киев отказался от внеблокового статуса и определил вступление в НАТО целью своей внешней политики. Однако западные эксперты в то время отмечали, что для вступления в альянс Украине понадобится не менее 20 лет.