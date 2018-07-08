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Президент Польши с визитом на Украине: События на Волыни - этническая чистка
Президент Республики Польша Анджей Дуда проводит день в украинском Луцке – административном центре Волынской области. Дуда вместе с представителями польской делегации прибыл в Луцк для участия в траурных мероприятиях, посвящённых 75-летию Волынской резни – массового убийства польского населения украинскими националистами.
Анджей Дуда назвал событий 75-летней давности этнической чисткой и резнёй по национальному признаку.
Дуду цитируют польские СМИ:
По словам польского президента, визит которого в Луцк нынешние украинские радикалы воспринимают как плевок со стороны в первую очередь со стороны властей Украины, «тогда войны между Польшей и Украиной не было, но ОУН (*запрещена в РФ) приняла решение начать этническую чистку польского населения».
Дуда:
Украинские националисты пригрозили устроить массовую акцию протеста у польского генконсульства в Луцке, а также у здания администрации президента Порошенко. В генеральном консульстве Польши в Луцке заявили, что визит Дуды нужно воспринимать как частную поездку.
Для справки:
В Польше второе воскресенье июля является Днём памяти жертв геноцида на Волыни.
Анджей Дуда назвал событий 75-летней давности этнической чисткой и резнёй по национальному признаку.
Дуду цитируют польские СМИ:
Здесь было убито свыше 100 тысяч поляков. Они не были солдатами. Они были простыми людьми, они были крестьянами, возделывавшими землю. Убивали целыми семьями – женщин, детей, стариков.
По словам польского президента, визит которого в Луцк нынешние украинские радикалы воспринимают как плевок со стороны в первую очередь со стороны властей Украины, «тогда войны между Польшей и Украиной не было, но ОУН (*запрещена в РФ) приняла решение начать этническую чистку польского населения».
Дуда:
И Украинская повстанческая армия (УПА*), к сожалению, свою задачу, поставленную руководством ОУН* выполнила.
Украинские националисты пригрозили устроить массовую акцию протеста у польского генконсульства в Луцке, а также у здания администрации президента Порошенко. В генеральном консульстве Польши в Луцке заявили, что визит Дуды нужно воспринимать как частную поездку.
Для справки:
В Польше второе воскресенье июля является Днём памяти жертв геноцида на Волыни.
Использованы фотографии: https://fakty.interia.pl
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