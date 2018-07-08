Президент Польши с визитом на Украине: События на Волыни - этническая чистка

Здесь было убито свыше 100 тысяч поляков. Они не были солдатами. Они были простыми людьми, они были крестьянами, возделывавшими землю. Убивали целыми семьями – женщин, детей, стариков.

И Украинская повстанческая армия (УПА*), к сожалению, свою задачу, поставленную руководством ОУН* выполнила.