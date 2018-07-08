19:46 08 июля
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Президент Польши с визитом на Украине: События на Волыни - этническая чистка

Президент Республики Польша Анджей Дуда проводит день в украинском Луцке – административном центре Волынской области. Дуда вместе с представителями польской делегации прибыл в Луцк для участия в траурных мероприятиях, посвящённых 75-летию Волынской резни – массового убийства польского населения украинскими националистами.

Анджей Дуда назвал событий 75-летней давности этнической чисткой и резнёй по национальному признаку.

Дуду цитируют польские СМИ:
Здесь было убито свыше 100 тысяч поляков. Они не были солдатами. Они были простыми людьми, они были крестьянами, возделывавшими землю. Убивали целыми семьями – женщин, детей, стариков.



Президент Польши с визитом на Украине: События на Волыни - этническая чистка


По словам польского президента, визит которого в Луцк нынешние украинские радикалы воспринимают как плевок со стороны в первую очередь со стороны властей Украины, «тогда войны между Польшей и Украиной не было, но ОУН (*запрещена в РФ) приняла решение начать этническую чистку польского населения».

Дуда:
И Украинская повстанческая армия (УПА*), к сожалению, свою задачу, поставленную руководством ОУН* выполнила.


Украинские националисты пригрозили устроить массовую акцию протеста у польского генконсульства в Луцке, а также у здания администрации президента Порошенко. В генеральном консульстве Польши в Луцке заявили, что визит Дуды нужно воспринимать как частную поездку.

Для справки:
В Польше второе воскресенье июля является Днём памяти жертв геноцида на Волыни.

Использованы фотографии: https://fakty.interia.pl
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Комментарии 35

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  1. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 17:49
    Анджей Дуда назвал событий 75-летней давности этнической чисткой и резнёй по национальному признаку.
    И тут до поляков дошло... feel
    злой партизан
    1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 17:55
      Поляки люто, бешено ненавидят УПА за убийства поляков, при этом почему-то начисто забывая про операцию „Висла“ и ещё кучу подобных этнических чисток гражданских укров пшеками.
      Аристарх Людвигович
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 18:04
        Ну давайте недоумки...Покупайте друг друга.
        210окв
        1. Hoc vince Сегодня, 18:13
          «Долой правящие режимы польши, эстонии, литвы, латвии, украины, уничтожающие память о бойцах, павших в боях с фашистской нечистью»(с)
          Hoc vince
      2. Victor Jnnjdfy (Victor) Сегодня, 18:13
        Операция "Висла" началась после того, как УПА убила польского генерала брони (в прошлом генерал-полковника Красной Армии). Терпение поляков закончилось и украинских жителей, которые поддерживали УПА, массово переселили.

        А украинцы массово убивали женщин , стариков и детей в польских селах. По возможности экономя патроны (ребенка можно взять за ногу и головой о камень). Пока героические хлопцы убивали поляков, гарные дивчины занимались грабежами польских домов.
        Разница, согласитесь, есть.
        Victor Jnnjdfy
    2. изя топ (Андрей) Сегодня, 18:13
      Цитата: злой партизан
      тут до поляков дошло...

      hi
      что до гордых шляхтичей может дойти? request в своём глазу бревна не бачут am
      изя топ
      1. предки с Дона (Джедай) Сегодня, 18:16
        А еще больше честных поляков тех, кто ухаживает за памятниками советских солдат в свое личное время и за свой счет. Это реальность, а не разовая акция перед 9 мая.
        предки с Дона
      2. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 18:17
        О! Изя!! fellow Где был? Как нога? К предстоящему дню ВМФ не ноет? lol
        А в Польше разворачивается настоящая компания против сноса памятников советским солдатам. У Веселовского в программе "На самом деле" один поляк выступал. Говорит, что много мэров, глав поселковых администраций (или чё там у них...) начали объеденяться.
        Привет, пропащий! drinks
        злой партизан
        1. изя топ (Андрей) Сегодня, 18:32
          Цитата: злой партизан
          О! Изя!!

          просто изя,без всяких о angry
          Цитата: злой партизан
          Где был?

          не задавай вопросов,и я не буду вынужден врать yes
          Цитата: злой партизан
          К предстоящему дню ВМФ не ноет?

          всегда готов drinks
          изя топ
          1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 18:57
            всегда готов drinks
            два старых пьяницы...нет,три...я с вами. drinks
            андрей юрьевич
            1. изя топ (Андрей) Сегодня, 18:59
              Цитата: андрей юрьевич
              .я с вами.

              так ты ж начнёшь на пол-дня раньше angry тебя потом не докричишься no
              пы.сы. hi
              изя топ
              1. Rusland (Rusland) Сегодня, 19:15
                Если бы действительно чтили память, то вели бы себя иначе, а так только крокодильи слезы, ни чего святого.
                Rusland
                1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 19:24
                  злые наветы ! готов начать, с "ранчо" приехал,устал,искусан и зол... sad
                  андрей юрьевич
  2. василий50 (дмитрий) Сегодня, 17:50
    На Волыне одни граждане Польши вырезали других граждан той-же Польши.
    Поляки на оккупированных территориях с 1918 года по 1939 год старательно растили ненависть и к Польше и к полякам. То что творили поляки по отношению к *неполякам* кроме как геноцид и назвать невозможно. Как только предоставилась возможность так *неполяки* стали вымещать накопившиеся обиды уже на поляках.
    Истинно по польски поляки простили себе и войны по захвату территорий и геноцид *неполяков* на оккупированных территориях и геноцид немцев и геноцид евреев.
    А виноваты всё равно РОССИИЯ и все РУССКИЕ.
    василий50
    1. DeRune (Андрей ) Сегодня, 17:59
      Действительно, Польша стала заложником собственной политики, наивно полагая, что если она поучаствовала в разделе Чехословакии, то также будет участвовать в разделе территорий Советского Союза. Какого было их удивление, что они сами стали предметом деления, а союзнички так и не пришли...
      DeRune
    2. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 18:07
      Что пшеки, что укрошумеры - одного поля дерьмецо. Два сапога - пара. Только оба сапога по голенище в дерме.
      Egorovich
      1. изя топ (Андрей) Сегодня, 18:52
        если Вас процитировать кратко,то получается что то невообразимое-игра была равна-играли два гoвнa what
        изя топ
        1. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 19:01
          А вы в этом сомневаетесь? И одни и вторые - это испражнения( именно испражнения) из одного и того же туалета.
          Egorovich
          1. изя топ (Андрей) Сегодня, 19:03
            Цитата: Egorovich
            А вы в этом сомневаетесь?

            ни на грамм request
            изя топ
      2. Миллер (Миллер) Сегодня, 19:01
        Да сапоги с одной ноги с левой.
        Миллер
  3. Марленыч (Роман ) Сегодня, 18:04
    Резня, память в Польше... Главное враг один (Россия), а там можно и потерпеть друг друга. Пока..
    Марленыч
  4. тагил (сергей) Сегодня, 18:06
    А поляки сами помнят как в 18 году убивали проживающих на территории Царства Польского русских женщин, детей, стариков, убивали русских раненых в госпиталях? Ах да, это же очистительные убийства оккупантов. Что об такой мелочи помнить.
    тагил
  5. kit88 (Александр) Сегодня, 18:12

    75-летие Волынской резни – массового убийства польского населения украинскими националистами.

    Здесь было убито свыше 100 тысяч поляков.

    Вводим новые санкции против России?
    kit88
  6. Masya Masya (Маня) Сегодня, 18:17
    В генеральном консульстве Польши в Луцке заявили, что визит Дуды нужно воспринимать как частную поездку.

    так что, это личное дело Дуды, от него быстренько открестились... по прежнему остались заклятыми друзьями...
    Masya Masya
  7. 23424636 Сегодня, 18:26
    Мой товарищ Юра Донецкий из Донецка нашел документы что его дедушка реально пшек и попал в список истинных католиков на которых поляки дали добро на переселение из огненного Донбасса..Юноша под 60 реально там получил знания своего невостребования ,сидя на пособие и и прочие мелкие уступки ,Товарищ так и не получил желанную работу бухгалтером и понял- пшеком надо называться сразу а не перед пенсией и не в Донбассе где все равны ,а в Варшаве или Мазуровском воеводстве ..О чем это я, да просто сайт дает тему о национальностях а когда иудея назовешь хасидом или жителям Житомерской области сразу бан..!?
    23424636
  8. demo (Ван) Сегодня, 18:26
    Президент Республики Польша Анджей Дуда проводит день в украинском Луцке – административном центре Волынской области.
    В генеральном консульстве Польши в Луцке заявили, что визит Дуды нужно воспринимать как частную поездку.
    А Президент Польши и гражданин Дуда - это не одно и то же?
    Какой, psia krew, это частный визит!?
    На чарку самогона что-ли приехал?
    Вот две сильно похожие друг на друга нации - поляки и украинцы.
    Им плюй в глаза, а они - Божья роса!
    Sprytny półgłówek.
    demo
    1. Victor Jnnjdfy (Victor) Сегодня, 18:48
      Первая фраза на польском грязное ругательство ( по смыслу, как у нас про мать). А шустрый недоумок в конце к чему?
      И зачем писать что-то на польском на сайте, где язык русский?
      Victor Jnnjdfy
  9. Echo (Антон) Сегодня, 18:27
    А он что, при посадке во Львове не разбился?
    Echo
    1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 18:32
      Львов - польский город. Полякам кармически не везёт под Смоленском.
      Дормидонт
  10. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 18:30
    Дуда осмотрел подлежащие возврату земельки
    Дормидонт
  11. лысова (владимир) Сегодня, 18:59
    Отноения с Польшей -погано ( наши всеобщие памятники уничтожает власть и это дерьмо котое себя строит - а ведь достроело в плохом варианте .Но и как вы думаете - о чём может промышлять два говна ? Оодно дерьмо за уселение войск нато а другое - 9 ОСТАЕ - остачертел всем а блин буду за коромыслии этих двоих понятно нужно ставить на место и эту долбаенную украину - там у меня родни полно- но зае . доело - с скровью и пускай знают и не дай Бог ЭТА АЯ ПО ИСТОРИИ ВСПОМНИТ - ЧТО РУСЬ МОЖЕТ СДЕЛАТЬ С НЕЙ . Даже не совсем понял что написал --- а по просще надо просто их всех убить - правительство --- дажа и всех кто против
    лысова
    1. лысова (владимир) Сегодня, 19:11
      .ВЫ ЗАКОЛЕБАЛИ - О ПРАВДЕ
      лысова
  12. Black Sniper (Сергей ) Сегодня, 19:08
    Ну ни как я не пойму дружбу Польши с Украиной...
    Black Sniper
    1. Rusland (Rusland) Сегодня, 19:18
      Любовь сквозь зубы. Кто вперёд, при удобном случае, в глотку вцепится.
      Rusland
  13. anjey (Андрей) Сегодня, 19:42
    Здесь было убито свыше 100 тысяч поляков. Они не были солдатами. Они были простыми людьми, они были крестьянами, возделывавшими землю. Убивали целыми семьями – женщин, детей, стариков.И Украинская повстанческая армия (УПА*), к сожалению, свою задачу, поставленную руководством ОУН* выполнила.
    Тоже было и в Хатыни и в десятках других белорусских деревень и основные палачи ,под присмотром айнзацкомманд СС , были бандеровцы из ОУН, внуки этих убийц, убивают и сейчас мирных жителей Донбасса , ежедневно обстреливая населенные пункты и города, убивая детей,женщин и стариков...
    anjey
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