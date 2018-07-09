Путешествия в Биармию. Загадочная страна скандинавских саг

За страной йура (венгров) находятся береговые люди;

они плавают в море без нужды и без цели, а лишь для

прославления самих себя, что вот, мол, они достигли

такого-то и такого-то места…

Марвази, арабский учёный, живший на рубеже XI-XII веков

"Бьяртмаром звали человека, жившего у вершины Орлиного Фьорда. Жену его звали Турид, она была дочерью Храфна с Кетилевой Косы во Фьорде Дюри. Бьяртмар был сыном Ана Красного Плаща, сына Грима Мохнатые Щеки, брата Одда Стрелы, сына Кетиля Лосося, сына Халльбьёрна Полутролля. Матерью Ана Красного Плаща была Хельга, дочь Ана Лучника".

"Всё это время берег был у них с правой руки, а море – с левой. Большая река впадала здесь в море. С одной стороны к реке подходил лес, а с другой – зелёные луга, на которых пасся скот".

"Мы просто украли это серебро, – сказал он, – я не хочу такого позора. Вернёмся обратно и сделаем то, что должны делать".

Петер Арбо. Битва при Стикластадире. Торир Собака наносит удар копьем конунгу Олаву Святому.

"В ближней изобилуют горы, покрытые лесами, а на богатейших пастбищах находят себе пищу многочисленные стада диких зверей; здесь много рек, обильных пенящимися водопадами. В дальней Биармии обитают диковинные народы, сам доступ к которым труден, и попасть туда можно только с великой опасностью для жизни. Эта половина Биармии по большей части покрыта снегами, и путешествие возможно здесь, при страшном холоде, только на быстро несущихся оленях. В той и другой части Биармии достаточно равнин и полей, и земля дает урожай, если бывает засеяна; повсеместно водится в громадном количестве рыба, а охота на дикого зверя столь легка, что здесь не ощущается особой нужды в хлебе. Во время войны биармийцы не столько пользуются оружием, сколько заклинаниями, с помощью которых вызывают на ясном небе густые облака и проливные дожди. Биармийцы — идолопоклонники и весьма искусны в волшебстве; не только словом, но одним взглядом они могут так околдовать человека, что он теряет волю, слабеет умом и, постепенно худея, умирает от истощения".

"Тогда биармцы сменили силу оружия на искусство своего волшебства, дикими песнями наполнили они свод небесный, и мигом на ясном до тех пор солнечном небе собрались тучи и полил проливной дождь, придавая печальный облик ещё недавно лучезарной окрестности".

"CARTA MARINA" Олафуса Магнуса 1539 г.

"CARTA MARINA" Олафуса Магнуса 1539 г. (фрагмент). Белое море показано как внутренний водоем.

Томас Лоувелл. «Набег викингов на христианский монастырь»

Филипп Иоганн фон Страленберг

Н. Рерих. «Волоком волокут»

Загадочная страна скандинавских саг Биармия уже много лет не даёт покоя учёным разных стран. Ее поискам посвящены труды историков, географов и даже филологов. Особую интригу этим поискам придаёт то обстоятельство, что эта сказочно богатая страна, жители которой предпочитали сражаться с врагами не обычным оружием, а вызывая бури, дожди, мрак, или насылая на них тяжёлые болезни, могла находиться на территории России.Главным источником сведений о Биармии являются скандинавские саги. Следует сказать, что саги являются совершенно уникальными источниками: в отличие от фольклорных произведений народов других стран их в ряде случаев можно рассматривать в качестве исторических документов (за исключением, разумеется, саг, которые прямо называются "лживыми"). Историческое значение "нелживых" саг значительно повышают два обстоятельства. Первое: большинство из них были очень рано записаны – в XII-XIII в.в. Второе: рассказывали скальды и составители саг только о том, что видели сами или слышали от заслуживавшего доверие очевидца (обязательно указывая его имя, общественное и семейное положение, место жительства). Вот характерный отрывок из одной из саг:Потом еще рассказывается о детях Бьяртмара, и только потом – начинается собственно действие. Читать эти длинные списки имен довольно трудно и нудно, но ничего не поделаешь: автор считает обязательным сообщить всем, что он человек честный, скрывать ему нечего – пожалуйста, проверяйте, ищите ошибки, уличайте во лжи.Знаменитый исландец Снорри Стурлсон, автор сборника "королевских" саг "Круг земной" и "Младшей Эдды", писал, что ни один скальд, певший славу перед лицом правителя, не решился бы приписать ему деяния, которые тот не совершал: это было бы не похвалой, а насмешкой.Скандинавы вообще сверхкритично относились к рассказам о реальных людях. А Биармию в разное время посещали такие известные лица, как норвежские короли Эйрик Кровавая Секира (об этом рассказывается в "Саге об Эгиле Скаллагримсоне" – события примерно 920–930 г.г.) и Харальд Серая Шкура (его сын – "Сага об Олафе, сыне Трюггви"), шведский конунг Стурлауг Ингвольссон, кровный враг норвежского короля Олава Святого Торир Собака. И другие, исторически менее значимые персонажи саг: Боси и его побратим Херрауд, Хальфдан, сын Эйстина и его побратим Ульфкель, Хаук Серые Штаны и некоторые другие. Нашел время для посещения Биармии и чрезвычайно интересный викинг Орвар Одд (Oddr Oervar – Одд-Острые Стрелы), который в 12 лет сбежал из дома приемного отца после того, как получил от пророчицы Гейдр предсказание о смерти от головы коня Факси, что стоит сейчас в конюшне. Вам это, кстати, ничего не напоминает? Орвар Одд, станет правителем на юге – "в стране гуннов" (гуннами скальды часто объявляли всех людей, живших южнее Скандинавского полуострова, "Сага о Вёльсунгах" называет гунном даже Сигурда, более известного как герой германского эпоса "Песнь о нибелунгах" Зигфрид). Под старость Одд вернется на родину: погуляет по опустевшему Беруриоду, скажет спутникам, что ушел от судьбы и по дороге на корабль заденет ногой лошадиный череп… Да, из этого черепа выползет змея и ужалит его в ногу. В ожидании смерти, Орвар Одд разделил своих людей на две части: 40 человек готовили курган для его погребения, другие 40 – слушали (и запоминали) стихотворение о его жизни и подвигах, которое он слагал у них на глазах. Помимо "Орвар-Одд саги" (жанр – "сага о древних временах", записана в XIII веке), он упоминается также в "Саге о Хервёр" и в исландских родовых сагах ("Сага о Гисли", "Сага об Эгиле").Всё вышесказанное позволяет сделать вывод о реальности как самой Биармии, так и путешествий, совершённых в эту страну скандинавами. Тем более удивительно отсутствие любых следов Биармии в русских летописях. Единственное исключение – "Иоакимовская летопись", написанная в Новгороде не раньше середины XVII века – гораздо позже всех этих, совершённых в IX-XI веках путешествий. Причём составитель её явно пользовался текстами каких-то западноевропейских источников, из которых и могло попасть в неё название "Биармия" (в тексте – "город Бярмы"). Но и саги, подробно рассказывая о приключениях героев в данной стране, сообщают очень мало сведений о её местонахождении. Вот типичный пример описания пути в Биармию:То ли путь в Биармию в те времена должен был знать каждый уважающий себя скандинав, то ли рассказы об этих путешествиях записаны скальдами в то время, когда дорога в эту страну была основательно подзабыта. Во всех источниках рассказывается, что в Биармии есть большая река, которая называется Виной, и лес, в котором находится святилище богини местных жителей Йомалы, с обязательным холмом, в котором зарыты сокровища. Вокруг ограбления этого святилища, как правило, и разворачиваются события, излагаемые в сагах. При этом подчёркивается, что Биармия – это страна, из которой герои привозят большое количества серебра, и только на втором плане – традиционные шкурки пушных зверей.Вот какие приключения были уготованы в Биармии викингу Эгилю, люди которого на двух кораблях приплыли туда для торговли с аборигенами.Ему удалось узнать, что на лесной поляне, окруженной забором, находится холм, посвящённый богине Йомале: биармы приносили сюда по горсти земли и горсти серебра за каждого новорожденного и умершего. При попытке ночного ограбления святилища, норманны были окружены и оказались в узком, окружённом со всех сторон забором пространстве. Часть биармов длинными копьями закрыли выход, а другие – стоя с обратной стороны ограды, наносили удары через щели между брёвнами. Израненные пришельцы были захвачены в плен, биармы завели викингов в сарай, привязали их к столбам и зашли в стоявшее на опушке леса большое здание с окнами на одной стороне. Эгилю удалось раскачать столб, к которому он был привязан, и вырвать его из земли. Зубами он перегрыз верёвки на руках одного из товарищей, который потом освободил остальных. В поисках выхода норвежцы наткнулись на тяжёлый люк и, открыв его, в глубокой яме обнаружили трёх людей, оказавшихся данами. Датчане были захвачены в плен около года назад, и в яму брошены за попытку побега. Старший из них показал кладовую, в которой норвежцы "нашли серебра больше, чем видели за всю свою жизнь", а также свое оружие. Они хотели уже возвращаться к своим кораблям, но Эгиль не согласился уйти неотмщённым:Завалив дверь в дом бревном, норманны бросили головню из костра под бересту, которой была покрыта крыша. Стоя у окон, они убивали каждого, кто пытался выбраться из дома.Похожая ситуация описана и в "Саге об Олаве Святом" ("Круг Земной"): здесь биармы подняли тревогу после того, как, пытаясь снять ожерелье Йомала (в этой саге бог мужского рода), один из предводителей викингов (Карли) отрубил ему голову (голова оказалась металлической и полой – зазвенела при падении). Однако норманны все же успели сесть на корабли, и отплыть в море. Счастья это ожерелье никому не принесло, так как, чтобы завладеть им, Торир Собака позже убил Карли – человека конунга Олава. А потом, не согласившись с назначенной вирой (в счет которой у него было отобрано и злополучное ожерелье), стал врагом конунга. Через несколько лет он, вместе с Кальвом и Торстейном Корабельным Мастером убьет конунга во время битвы при Стикластадире (1030 г.).В этом сражении был ранен и вынужден бежать в Новгород знаменитый сводный брат Олава – Харальд, позже получивший прозвище Суровый.Но где же находилась Биармия? Согласия среди исследователей нет, её помещали на Кольском полуострове, в Норвежской Лапландии, на Карельском перешейке, в устье Северной Двины, в Ярославском Поволжье, между реками Онега и Варзуга, на берегу Рижского залива и даже в Пермской области.На средневековых скандинавских картах Биармия находится севернее "Руси", которая расположена по соседству с Швецией и Норвегией. К югу от "Руси" находится "Скифия", еще южнее – Киев.«История Норвегии», рукопись XII века, найденная на Оркнейских островах и опубликованная в 1850 г. сообщает: "Норвегия расчленяется на бесчисленные мысы… часть ее весьма близко лежит от моря, другая – средиземная – гориста, третья – лесная, обитаема финнами… На юге от нее – Дания и Балтийское море, а со стороны суши – Свитьод, Гаутония, Ангария, Ямтония; эти части теперь населяют христианские племена, по направлению же к северу, по ту сторону Норвегии, простираются от востока весьма многочисленные племена, преданные, о горе! язычеству, а именно: кирьялы и квены, рогатые финны, и те, и другие – биармы".Олаус Магнус, автор "Истории северных народов" (1555 г.), разделяет Биармию на "Ближнюю" и "Дальнюю":Похожими свойствами наделяет биармов и Саксон Грамматик:А на Руси, как вы, вероятно, знаете, особую склонность к колдовству традиционно приписывали различным финским племенам.Фламандский картограф и географ Герард Меркатор на своей карте Европы расположил Биармию на Кольском полуострове.Дипломат Франческо да Колло в написанных для императора Максимилиана "Записках о Московии" пишет, что шведская провинция Скризиния находится напротив русской Биармии и "разделяется Белым озером, огромным и изобилующим рыбой, на нем, когда оно замерзает, часто совершаются битвы, а когда лед тает, борьба происходит на судах".Английский купец и дипломат (родоначальник рода Ливерпуль) Антоний Дженкинсон, английский посол при дворе Ивана Грозного, составил карту России, на которой Биармия граничит с норвежским Финмарком.В "Зрелище круга земного" (атлас карт Авраама Ортелиуса – 1570 г., Антверпен) Белое море является внутренним водоемом, а на севере Кольского полуострова располагается Биармия.В последний раз название "Биармия" встречается в работе Мавро Орбини (1601 г.), в которой говорится о "руссах из Биармии (di Biarmia), обнаруживших остров Филоподия (Filopodia), величиной превосходящий Кипр. Предполагают, что речь идет об архипелаге Новая Земля.Так, где же все-таки располагалась Биармия? Давайте рассмотрим наиболее обоснованные версии местонахождения этой загадочной и богатой страны.Согласно наиболее распространённой из них, Биармия располагалась на южном побережье Белого моря. В пользу этой версии можно привести следующие данные:1. В конце IX века викинг Оттар рассказал английскому королю Альфреду Великому, что он живёт в Халогаланде (северо-запад Норвегии – береговая полоса между 65 и 67 градусами с.ш.). Однажды, решив испытать, далеко ли его земля простирается на север, он отправился в этом направлении, держась у побережья, до тех пор, пока берег не повернул на восток, а потом – на юг. Здесь он обнаружил большую реку, которая вела внутрь страны. Язык людей, которых он встретил там, показался ему похожим на финский – обратим внимание на это обстоятельство.2. Согласно "Саге об Олаве Святом", в XI веке воин данного короля Карли отправился из Нидароса (современный Тронхейм) в Халогаланд, где к нему присоединился Торир Собака. Вместе они направились в Финнмёрк (современный Финнмарк, область лопарей-саамов), и далее – вдоль побережья на север. До Биармии они плыли "всё лето".То есть, получается, что в обоих случаях норвежцы прошли вокруг мыса Нордкап, обогнули Кольский полуостров и вошли в Белое море тем же путём, которым английский капитан Ричард Ченслер в 1533 г. привёл в Северную Двину свой корабль "Эдуард Бонавентура". Данная река отождествляется с Виной скандинавских саг. Косвенным подтверждением этой версии может служить и сага о путешествии датского короля Горма, который из Биармии попадает в "царство смерти". Некоторые исследователи считают, что речь идёт о полярной ночи, которую пришлось пережить датчанам на обратном пути.Однако известно, что устье Северной Двины сильно заболочено и затруднено для судоходства, торговые суда в XVII-XVIII вв. не рисковали входить в него без лоцмана из местных жителей. Конечно, можно предположить, что у кораблей викингов была меньшая осадка, а их кормчие – имели большой опыт плавания в таких условиях. Тем не менее, первое упоминание о норвежцах в Белом море в русских источниках датируется лишь 1419 годом: 500 "мурманов на бусах и шнеках" пограбили побережье и сожгли 3 церкви.После столкновения с местной дружиной, они потеряли 2 корабля, и ушли восвояси. Больше о норвежских пиратах в этих местах не слышали. Вероятно, до этого времени холодные и пустынные берега Белого моря не привлекали особого внимания норвежцев. А отпор, полученный в 1419 году, убедил их, что "овчинка выделки" не стоит, проще поискать добычу в более теплых морях.Российский специалист по исторической географии С.К.Кузнецов ещё до революции поставил под сомнение саму возможность плавания скандинавов в Белое море. Исходя из расстояний, скорости судов викингов, прибрежных морских и отливно-приливных течений, он доказал невозможность плавания Оттара (длившегося 15 дней) дальше мыса Нордкап. Вот Карли и Торир Собака, плывшие "всё лето", могли побывать в Белом море, но, в таком случае, им пришлось бы зазимовать на его берегах. Этот исследователь также пришёл к выводу, что в прошлом существовало несколько Биармий, ближняя из которых находилась в районе Варангер-фьорда, к западу от современного Мурманска. Замечено, что именно в этом районе много топонимов, начинающихся на "бьяр". Это гористая и лесистая страна, прорезанная множеством быстрых рек.У археологов беломорская версия расположения Биармии вызывает большие сомнения, так как до настоящего времени на побережье Белого моря не обнаружено ни одного предмета скандинавского происхождения. По этой же причине сомнительны такие локации Биармии, как Заволочье, Карельский перешеек, Кольский полуостров, Пермь. Автором "пермской" версии, кстати, является шведский полковник Страленберг, который после сражения под Полтавой попал в русский плен и провёл 13 лет в Сибири.Впоследствии он стал историком и географом России. Именно Страленберг первым отождествил "Страну городов" ("Гардарики") скандинавских саг – с Киевской Русью, а "Островной город" (Хольмгард) – с Новгородом. Страленберг предположил, что Биармия находилась на берегах реки Камы, назвав город Чердынь её столицей, а саму страну – "Великой Пермью". Именно здесь, по его мнению, встречались корабли, пришедшие из Каспийского моря, с ладьями викингов. Данная версия малопопулярна в настоящее время и имеет в основном историческое значение.Страленберг, писал также, ссылаясь на "Шведскую библиотеку" (Schwedische Bibliothek) издания 1728 года, что вождю финнов по имени Кусо удалось подчинить Биармию на три года. Это входит в очевидное противоречие с высказанной им же "пермской" версией.Европейский север России вообще мало подходит для локализации в нем Биармии. Ведь, как мы помним, характерной особенностью этой страны является обилие серебра (точнее – серебряных монет), которое и было главной добычей побывавших в Биармии викингов. В раннем средневековье Европа испытывала острый дефицит этого металла. Россия не была исключением, до XVIII века серебро вообще не добывалось в нашей стране и поступало только из-за рубежа. Основными поставщиками этого металла в то время были Средняя Азия и арабские страны, купцы которых обменивали его на меха и рабов. Именно на пути, соединявшем Новгород с Каспийским морем (у Рыбинска, Ярославля, Ростова Великого, и т.д.) находят многочисленные клады серебряных арабских дирхемов с древнегерманскими руническими надписями на них. Количество найденных монет исчисляется уже сотнями тысяч, а их вес – десятками килограммов. На этом же пути найдены многочисленные курганы с погребениями скандинавских воинов и купцов, полностью отсутствующие на европейском севере России.Следующую "атаку" на загадку Биармии предприняли филологи-скандинависты, которые выяснили, что название её означает "Прибрежная страна", которая, таким образом, может находиться где угодно. Это позволило исследователям обратить внимание на те эпизоды саг, где говорится о "Восточном пути" в Биармию. Так, дружинники Эйрика Кровавая Секира Бьорн и Сальгард нападают на Биармию "с севера от Восточного пути", причем целью их похода была также и земля Surtsdala (Суздальская!). Более того, "Сага о Хаконе Хаконарсоне", в которой рассказывается о событиях 1222 года, утверждается, что скандинавы в то время постоянно жили в Биармии, совершая оттуда регулярные походы в Суздаль (Sudrdalariki), либо отправляя туда торговые экспедиции. Герой саги Эгмунд, например, отправился из Биармии "осенью на восток, в Судрдаларики со своими слугами и товаром".Викинг Ульфкель из "страны бьярмов" попал в Финский залив. Саксон Грамматик в "Деяниях данов" сообщает, что путь в Биармию лежит из озера Меларен в Швеции на север вдоль берегов этой страны, и далее – на восток, и что датский король Регнер (Рагнар Лотброк) ходил в поход на биармов сухопутным путём. Ему удалось тогда подчинить Ливонию, Финляндию и Биармию. Интересно, что конунг Биармии не доверял в военных делах своим "искусным в колдовстве" подданным, предпочитая использовать, умеющих прекрасно стрелять из луков финнов, с помощью которых постоянно беспокоил оставшуюся на зиму в Биармии армию Рагнара. Финны-лыжники внезапно появлялись, расстреливали датчан издали и стремительно исчезали, "вызывая одновременно и восхищение, и удивление, и злость". Ставший впоследствии королём Норвегии, знаменитый зять Ярослава Мудрого, Харальд Суровый, будучи на службе в Гардарике, "ходил по восточному пути на куров, вендов" и другие народы юго-восточной Балтики, а викинга Гудлейка "восточный путь" привёл в Хольмгард (Новгород). Более того, викинг Стурлауг находит в Биармии янтарный храм, а Босасага утверждает, что её герои в стране бьярмов, пройдя винский лес, оказались в местности, которую местные жители называли "Глезисвеллир". Здесь стоит напомнить сообщение Тацита: "Что касается правого побережья Свебского моря, то здесь им омываются земли, на которых живут племена эстиев ... они обшаривают море и на берегу и на отмелях единственные из всех собирают янтарь, который сами они называют "ГЛЕЗОМ".Теперь следует рассказать о Пути, который во всех этих источниках называется "Восточным". В скандинавском источнике "Описание Земли", датируемом около 1170–1180 г.г., говорится: "Через Данмарк море идет Восточным путем. Рядом с Данмарком находится Малая Свитьод, затем Эланд, затем Готланд, затем Хельсингаланд, затем Вермаланд, затем два Квенланда, и они лежат к северу от Биармаланда". В более позднем скандинавском сочинении «Грипла» сообщается: "Через Данмарк море течет Восточным путем. Свитьод лежит к востоку от Данмарка, Норвегия — к северу. Финнмарк на север от Норвегии. Затем земля поворачивает на северо-восток и на восток, пока не доходит до Биармаланда (Biarmalandi), который платит дань королю Гардарики (Руси)". То есть, суммируя данные этих двух источников, можно предположить, что Биармия располагалась южнее Финляндии, и платила дань, вероятно, Новгороду.Современные исследователи единодушны во мнении, что "Восточный путь" начинался от берегов Дании, шёл между южным побережьем Балтийского моря, где жили венды (бодричи), и островами Лангеланд, Лоланд, Фальстер, Борнгольм, Эланд, Готланд, далее он поворачивал на север к острову Арнхольм, а от него – на восток через Аландский пролив. От мыса Ханко в южной Финляндии корабли шли к мысу Порккалаудд и резко поворачивали на юг к месту, на котором был построен город Lyndanisse (Kesoniemi – финский, Колывань, Ревель, Таллинн). Одно из ответвлений этого пути вело к устью Невы и Ладожскому озеру и дальше к Новгороду. Если мы, следуя указанию саги об Эйрике Кровавой Секире, поплывём к югу от "Восточного пути", то окажемся в Рижском заливе, в который впадает Западная Двина – ещё один кандидат на место реки Вины страны Биармии. Сторонники этой точки зрения указывают, что от устья Северной Двины до ближайшего леса несколько десятков километров, тогда как на берегах Даугавы и Рижского залива лес местами подходит к самому морю, а святилище богини Йомалы отождествляется ими с храмом бога грома Юмала в Юрмале.Осталось сказать, что скальды называют в сагах все народы, жившие на восточных берегах Балтийского моря, кроме одного – ливов. Именно ливов, язык которых, в отличие от их соседей, относится не индоевропейским языкам, а является финноугорским (мы же помним, что язык биармов Оттару показался похожим на финский), считают некоторые исследователи биармами скандинавских саг. Сейчас от этого прежде многочисленного народа осталась лишь небольшая группа рыбаков в Талсинском районе Латвии.Интересно, что в "Саге о короле Хаконе", написанной исландцем Стурлой Тордасоном (племянником знаменитого Снорри Стурлсона) около 1265 г., биармами называются именно жители восточной Прибалтики: "Хакон-конунг... велел построить церковь на севере и окрестил весь тот приход. К нему пришло много бьярмов, бежавших с востока от нашествия татар, и окрестил он их, и дал им фьорд, называемый Малангр".А вот что сообщают об этих событиях русские летописи.Первая Новгородская: "Того же лета (1258 г.) взяша татарове всю землю литовскую, а самих избиша".Никоновская летопись: "Того же лета взяша татарове всю землю литовскую и со многим полоном и богатством идоша въ свояси".Таким образом, можно предположить, что Биармиями авторы саг называли разные страны. "Дальняя Биармия", действительно, могла располагаться на побережье Белого моря, но, плавания туда скандинавов если и были, то эпизодическими, и не имеющими никаких серьезных последствий. Ближняя Биармия, путешествия в которую и описывает большинство саг, располагалась в устье Западной Двины. Версии о других локализациях этой страны можно смело признать имеющими лишь историческое значение.