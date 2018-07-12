Итоги кавалерийских битв Старого Света. Ч. 2

Итак, вспомним задачи, решенные конницей французской и германской армий на различных ТВД.На Западноевропейском ТВД французская кавалерия сражалась в одном строю с другими родами войск - в ходе Приграничного сражения, отступления из района реки Самбры, Битвы на Марне в сентябре 1914 г., в Аррасском сражении октября 1914 г., боях 1-го и 2-го кавкорпусов на флангах в ходе «Бега к морю», в ходе Ипрского сражения в ноябре 1914 г. или в марте - мае 1918 г. - когда конница выполняла ответственную задачу по ликвидации германских прорывов.Об очень важном эпизоде деятельности французской кавалерии мы хотим вспомнить.08. 09. 1914 г. командир французского 1-го кавкорпуса генерал Сорде отстранен от командования - и место последнего занял генерал Бриду. Новый комкор решил бросить 5-ю кавдивизию в тыл противнику.Начальник 5-й кавалерийской генерал Корнюлье-Люсиньер получил приказ выйти в тыл войскам противника на восточном берегу р. Урк - Ла-Ферте - Милон и вынудить германцев к отступлению – невзирая ни на какие трудности и утомление лошадей.Во время Битвы на Марне на р. Урк 6-я армия Монури нанесла удар по правому флангу армии фон Клука. Эти бои начались 5 сентября после полудня – между 4-м резервным корпусом генерала Гронау (оставлен на правом берегу Марны для обеспечения правого фланга и тыла армии Клука от действий французов со стороны Парижа). О присутствии вновь сформированной французской 6-й армии германцы не знали. Главные силы 1-й армии продолжали наступление к югу от Марны, а корпус генерала Гронау к утру 6-го сентября был оттеснен к р. Урк. Узнав о боях на Урк, Клук сориентировался в обстановке - остановил наступление корпусов своей армии на юг, заменил их кавалерийскими частями фон Марвица и начал переброску войск на правый берег Марны – чтобы поддержать Гронау.Наступление германцев началось 7-го сентября, на следующий день германская 1-я армия массой 5 корпусов, взорвав марнские мосты (обеспечив свой левый фланг), теснит французскую 6-ю армию - в районе Бенца пытаясь охватить левый фланг последней. 3-й и 9-й корпуса охватили левый фланг 6-й армии – и последняя отходит на линию Сенлис-Дамартен. Положение 6-й армии, которой немцы угрожают прорывом в центре и окружают с севера, - критическое. 1-я армия готовится торжествовать победу над войсками Монури. Но… наступление почему-то приостановилось, а в ночь на 10-е сентября началось отступление немцев.Чем же объяснить это неожиданное отступление 1-й армии?Причина отступления становится понятна, если узнать о том, что фон Клук 8 сентября услышал позади боевых порядков своих войск орудийную стрельбу – это вели огонь орудия брошенной ему в тыл французской 5-й кавдивизии. Вскоре генерал узнал, что его коммуникации в нескольких местах подверглись нападению - и это когда после 5-дневных боев германские войска испытывали перебои в снабжении боеприпасами. Наконец, сам командарм со штабом чуть было не стал добычей французской кавалерии. Об этом факте сам фон Клук рассказывал в интервью от 19. 12. 1919 г. В частности, он вспоминал, как повозки и автомобили армейского штаба спокойно разворачивались на дороге – и в это время французская кавалерия прорвала германский фронт. Начался переполох: германские солдаты и офицеры соскакивали на землю, хватали винтовки и рассыпались в цепь у дороги. В итоге, как констатировал фон Клук, «мы едва не были захвачены».На следующий день Клук находился под впечатлением артогня 5-й кавдивизии у Троена и сообщений о нападении на обозы его армии. Казалось бы что это слишком смело - утверждать, что впечатлительность генерала стала основной причиной отдачи вечером 9-го сентября фон Клуком фатального приказа об отступлении своей победоносной армии. Но как раз на это обстоятельство указывал германский Кронпринц - в интервью относительно Марнской битвы упрекнув «некоторых генералов германской правофланговой армии» - что последние не смогли совладать со своими нервами.Т. о., действия даже одной 5-й кавдивизии оказали большое влияние на исход Марнской битвы.2-месячные действия конницы позволили французам удачно реализовать сложный стратегический маневр по развертыванию 4-х армий.К 14 сентября немецкие армии, истощенные морально и физически, приостановили отступление, заняв позицию от Эльзаса до р. Уаза.У сторон западные фланги были открытыми. И противники сосредоточили там все, что можно – пытаясь обойти врага. Но, т. к. решительное превосходство сил у кого-либо из противников отсутствовало, это привело лишь к продлению фронта - вплоть до берегов моря. В ходе операций «Бег к морю», когда стороны обтекали фланги друг друга, особое значение имели действия французских 1-го и 2-го кавкорпусов, успешно действовавших против соединений фон Марвица.Прикрывая то французский левый фланг, то промежутки фронта, нащупывая фланг противника для обхода последнего, атакуя, обороняясь, маневрируя, французские кавкорпуса непрерывно и успешно действовали в период 10. 09. – 15. 11. 1914 г. И обеспечили развертывание трех (2 французских и британской) армий.19 - 24 сентября, действуя на фронте Руа-Перонн, спешенные 3-я и 10-я кавдивизии 1-го корпуса, сдерживали наступление германцев к западу от р. Сомма - и обеспечили развертывание 20-го и 14-го корпусов.В это же время 1-я и 5-я кавдивизии не позволили противнику овладеть г. Перрон – важным коммуникационным узлом.26 - 27 сентября 1-й кавкорпус сосредоточил 4 свои дивизии севернее р. Сомма - у Альберт-Комбль. А затем ринулся к Камбрэ – для того чтобы, определив правый фланг германцев, попытаться обойти последний.28 сентября 1-й кавкорпус двинулся на Курсель-Гомекур. Курсель оборонялся германским егерским батальоном – но драгунская бригада при поддержке самокатчиков овладела городом.Прикрывая район Арраса, где высаживались войска, вошедшие в 10-ю армию, конница 29- сентября - 8 октября обеспечивала развертывание 11-го, 33-го и 21-го корпусов.В это время основная часть французской кавалерии (6 - 7 кавдивизий) находилась на маневренном фланге - в районе Ленса. Из них сформировали 2 трехдивизионных корпуса. Опасаясь за свой левый фланг, французское командование отправило 2-й кавкорпус на Лис – где он 8-15 октября обеспечивал высадку английских 2-го и 3-го корпусов, а затем во взаимодействии с 1-м кавкорпусом помогал наступать этим соединениям на Лилль. К этому моменту относится сообщение фон Марвица вышестоящему командованию - что он не в состоянии достигнуть Кале из-за противодействия французской кавалерии.15 октября 2-й кавкорпус отправился на Гент и Ипр - навстречу германским соединениям, высвободившимся после падения Антверпена. Столкнувшись с германцами в районе Рулер – Кортемарка, кавкорпус задержал продвижение противника на 5 дней – это позволило развернуть английский 1-й и французский 9-й корпуса. Что, в свою очередь, помешало наступавшим на Ипр – Кале германцам охватить французский левый фланг.22 октября - 15 ноября конница и 78-я и 89-я территориальные дивизии удерживали у Ипра 10-километровый фронт - что позволило командованию перебросить на этот фланг 32-й, 16-й и 20-й корпуса (с 9-м корпусом образовали французскую 8-ю армию).С 1 ноября направленный во Фландрию 1-й кавкорпус участвовал в оборонительных и наступательных операциях у Мессин – что позволило обеспечить данный район за французами и помогло соединить в Бельгии французский и британский фронты.2 месяца французская конница на фронте от Северного моря до Уазы непрерывно участвовала в боях (хоть боевые ресурсы последней и были недостаточны - эскадроны находились не в полном составе, вооружение было не совсем современным (так, на бригаду приходилось лишь 1 пулеметное отделение, отсутствовали шанцевый инструмент и средства связи).Эти операции имели огромные последствия: немцы не смогли захватить Кале, бельгийская армия продолжала существовать, сообщения с Англией обеспечены, а Северная Франция и Фландрия - спасены.Разве эти действия французской конницы могут быть признаны безрезультатными?Генерал Дюбуа в работе «Два года командования на французском фронте» в обзоре битвы у Ипра характеризует роль конницы в ходе современных боев в условиях Западного фронта Он отмечает разнообразное применение кавалерии в битве при Ипре - что немало способствовало успеху союзников. 2-й кавкорпус задержал немецкие войска – без этого главные переправы через Изер оказались бы в руках противника, а бельгийские и английские войска были бы вынуждены отступить. Английская кавалерия укрепилась на фронте Зандвурд-Мессин – и ей на помощь подошла французская конница. Приняв первый натиск германцев, кавалерия сюзников затем успешно билась в одном строю с пехотой. Особенно ценным содействие кавалерии оказалось в тот момент, когда пехотные резервы были исчерпаны. Конница оказала 8-й армии неоценимые услуги. Перебрасываясь с правого на левый фланги фронта, она всегда появлялась вовремя - поддерживая колеблющиеся части, причем не только оружием, но и энергией, мужеством и неизменным наступательным духом. Причем – при сравнительно небольших объемах вооружения, которыми располагала конница.Очень поучительны и операции германской кавалерии - как на Французском, так и на Русском фронтах. Так, действия 1-го и 2-го кавкорпусов под командованием генералов фон Марвица и фон Рихтгофена осенью 1914 г. на Западном фронте заслужили благодарность со стороны Верховного командования.В ходе тяжелых боев конница предотвратила охват правого крыла немецкой армии и этим облегчила постепенное растягивание германского фронта до моря – то есть решила стратегическую задачу.На Восточном фронте достойны внимания действия конного корпуса Рихтгофена в Лодзинской операции 1914 г., набеговые действия в Риго-Шавельском районе весной 1915 г., занятие и разрушение станции Сейны 07. 05. 1915 г. и Свенцянский прорыв кавкорпуса генерала О. фон Гарнье в сентябре 1915 г.Так, стык между русскими Северным и Западным фронтами в конце августа 1915 г. был прикрыт лишь слабыми частями русской конницы. Западный фронт заканчивал свой правый фланг у Свенцян, а Северный фронт заканчивал свой левый фланг в районе озера Дрисвяты. Противник, сгруппировав у Вилькомира крупную ударную группу, начал наступление на межфронтовом стыке - в двинском и свенцянском направлениях. Прорвав фронт в районе Свенцяны, немцы бросили в прорыв конный корпус О. фон Гарнье (4 кавалерийские дивизии). 1-го сентября, овладев ст. Свенцяны, германская конница быстро продвинулась на юго-восток, восток и юг. Немцы дошли до Борисова, заняли ст. Молодечно (разрушив в районе последней железнодорожные пути и сооружения), ударив по тылам 10-й армии – в частности, уничтожили обозы 2-го армейского корпуса. Некоторые разъезды не дошли лишь 25 км до г. Минск, где располагался штаб Западного фронта.Но прорыв был своевременно ликвидирован, а значительная часть немецкой конницы (правофланговая дивизия) была почти уничтожена (частично пленена) - лишь небольшая часть прорвавшихся смогла уйти. Но решительные действия немецкой конницы потребовали со стороны русского командования выделения больших сил: сначала 1-го кавкорпуса генерала В. А. Орановского, а затем и создания новой группы (в ее состав вошли снятые с Юго-Западного фронта 3 армейских корпуса и 4 кавалерийских дивизии) и отвода линии обороны на 50 км, примерно на линию озера Нарочь - ст. Барановичи. Этот успех немецкой кавалерии достоин особого внимания и вследствие тех трудностей, преодолевая которые ей пришлось действовать.Выдающимися по своим результатам стали действия немецкой конницы в Румынии - под командованием Э. фон Шметтова. В походе, который в короткий срок дал в руки немцам почти всю Румынию, конный корпус Э. Шметтова после сражения при Торгудже ринулся вперед - для преследования противника и захвата карпатских перевалов. В ходе концентрического наступления на Бухарест корпус Э. Шметтова решал трудную задачу поддержания связи между наступающими армиями. Несмотря на естественные препятствия (многочисленные водоемы и неблагоприятная погода в продолжение всей операции) задача была выполнена в полном объеме: 05. 12. 1916 г. конница достигла Бухареста, преодолев за 18 дней 400 километров, захватив массу пленных и расчистив путь своей пехоте.