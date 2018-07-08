19:45 08 июля
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Политический пиар-трюк: Толстой о мероприятии в ОБСЕ по Немцову

Руководитель делегации РФ на сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, зампредседателя Госдумы Петр Толстой назвал политическим пиар-трюком мероприятие делегации американских парламентариев по делу убитого в 2015 году в Москве политика Бориса Немцова.



В воскресенье в Берлине на полях парламентской ассамблеи ОБСЕ прошло организованное американской делегацией мероприятие, посвященное Борису Немцову.

Перед собравшимися выступили дочь погибшего политика Жанна Немцова, его соратник Владимир Кара-Мурза-младший, а также адвокат Вадим Прохоров. Взял слово и председатель ПА ОБСЕ Георгий Церетели (Грузия). Все выступавшие призвали поддержать международное давление на Москву с целью добиться «беспристрастного» следствия и выявления заказчика преступления.

Ну, во-первых, это просто пиар-акция, поддерживаемая определенными группами, и всё же было бы неплохо, если бы слова коллег о политическом убийство подтверждались фактами, сказал Толстой.

И, во-вторых, мировое сообщество до сих пор не знает, «кто заказал Джона Кеннеди», отметил он. Кто его убил известно, а в чьих интересах – нет. Поэтому делегации из США, наверное, «следовало бы заняться этим вопросом, как более срочным», добавил зампредседателя Госдумы.

Что касается выступления Церетели, то он, как и другие, по словам Толстого, выполняет «политический пиаровский трюк».

Если дочь Немцова действительно хочет найти справедливость и разобраться в истории убийства – а сомнений в ее искренности нет, – «то все пути к этому находятся в Российской Федерации, а не на площадке ОБСЕ», приводит слова Толстого РИА Новости.

Российская делегация участия в мероприятии не принимала.

Напомним, Немцов в 1990-х занимал ряд высоких постов в российском правительстве, в 2000-х годах примкнул к рядам оппозиции. Убит в феврале 2015 года на Большом Москворецком мосту. По этому делу осуждены к лишению свободы 5 человек. Минимальный срок – 11 лет, максимальный 20 лет.

Следственный комитет продолжает расследование дела, выделенного в отдельное производство, в отношении предполагаемого организатора и заказчика убийства Руслана Мухудинова, находящегося с 2015-го в международном розыске.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 16

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  1. Rusland (Rusland) Сегодня, 19:07
    Пусть называют свои города, улицы, площади и на этом всё, хорош.
    Заодно Ельцин центр перенести к зданию ОБСЕ, пусть на экскурсии ходят, всякую лабуду слушают и читают.
    Rusland
    1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 19:25
      Они всегда могут выкопать его, заспиртовать, что ещё не сгнило, и выставлять в ОБСЕ как инсталляцию
      Дормидонт
      1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 19:33
        честно,не знаю,к кому отношусь хуже,к тОлстому,или к немцову...оба "хороши".
        андрей юрьевич
  2. solzh (Сергей) Сегодня, 19:07
    Церетели это тот который или другой?
    Доставать начинает западная и либеральная русофобия. Сказано же:
    Следственный комитет продолжает расследование дела, выделенного в отдельное производство, в отношении предполагаемого организатора и заказчика убийства Руслана Мухудинова, находящегося с 2015-го в международном розыске.

    так нет же, им пиар акцию подавай. Правильно сказал Толстой:
    мировое сообщество до сих пор не знает, «кто заказал Джона Кеннеди», отметил он. Кто его убил известно, а в чьих интересах – нет. Поэтому делегации из США, наверное, «следовало бы заняться этим вопросом, как более срочным», добавил зампредседателя Госдумы.
    solzh
  3. polpot (Andru) Сегодня, 19:10
    Давно пора уже послать эти сессии и советы на три веселых буквы а не штаны там за козенные деньги просиживать
    polpot
  4. taiga2018 (Макар) Сегодня, 19:19
    к сожалению много у нас ещё в стране немцовых,про которых пока нельзя сказать "или хорошо,или ничего..."
    taiga2018
  5. Марленыч (Роман ) Сегодня, 19:21
    Когда Немцова не стало, все не молодые люди и почти все молодые у нас в Нижегородской области не переживали. Скажу больше радовались, т.к. он ассоциировался с нашим регионом. Позорил. Вранье, что его здесь многие любят. И за этого "деятеля" еще в ОБСЕ получать? Родной его политический регион категорически против этого.
    Марленыч
    1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 19:32
      Ибо сказано: не всякий враг России - либерал. Но всякий либерал - враг России
      Дормидонт
  6. изя топ (Андрей) Сегодня, 19:21
    а какое отношение пиндocы имеют к обсе?к немцову то понятно,но обсе request
    изя топ
    1. Фил77 (Сергей) Сегодня, 19:27
      Цитата: изя топ
      а какое отношение пиндocы имеют к обсе?к немцову то понятно,но обсе request

      Вот и мне это тоже интересно!И вообще убийцы этого*рукопожатного*найдены и осуждены,какого ж им ещё надо?!Покаяния,а не дождётесь.Не за что.
      Фил77
      1. cniza (Виктор) Сегодня, 19:37
        "Потомушта оне исключительные" и хотят рулить всеми , всегда и дальше.
        cniza
  7. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 19:22
    Смердящий труп боруха возбуждает либерастов
    Дормидонт
  8. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 19:26
    Шабаш мерзопакостников-петушатников в ОБСЕ, под предводительством главного петуха.
    Egorovich
  9. Rimlianin (Евгений) Сегодня, 19:33
    Уж покойный Немцов (хотя я мало в чем был с ним согласен) почестнее был этого мерзкого лицемера Толстого, который предлагал россияном лечиться от гипертонии боярышником. Сначала трепал языком на гостелевидении на политических ток-шоу, забалтывая реальные проблемы страны Украиной и Сирией, а сейчас просиживает штаны в Думе за бешеную зарплату. Да еще и в загранки за госсчет катается, в Пасе языком мелет. Одним словом, никчемный человечишка.
    Rimlianin
    1. Марленыч (Роман ) Сегодня, 19:42
      Толстой не угодил только рецептом и гипертоний (боярышник самый простой вариант действительно) и протиранием штанов за бешеную зарплату? Эту зарплату, наверное, вам отдать надо, а вы бы.... Ух. Всё решили бы?
      Марленыч
  10. Гардамир Сегодня, 19:44
    Толстой это тот, который предлагал народу лечиться дубовой корой?
    Так что сам он не лучше Немцова.
    Гардамир
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