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Политический пиар-трюк: Толстой о мероприятии в ОБСЕ по Немцову
Руководитель делегации РФ на сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, зампредседателя Госдумы Петр Толстой назвал политическим пиар-трюком мероприятие делегации американских парламентариев по делу убитого в 2015 году в Москве политика Бориса Немцова.
В воскресенье в Берлине на полях парламентской ассамблеи ОБСЕ прошло организованное американской делегацией мероприятие, посвященное Борису Немцову.
Перед собравшимися выступили дочь погибшего политика Жанна Немцова, его соратник Владимир Кара-Мурза-младший, а также адвокат Вадим Прохоров. Взял слово и председатель ПА ОБСЕ Георгий Церетели (Грузия). Все выступавшие призвали поддержать международное давление на Москву с целью добиться «беспристрастного» следствия и выявления заказчика преступления.
Ну, во-первых, это просто пиар-акция, поддерживаемая определенными группами, и всё же было бы неплохо, если бы слова коллег о политическом убийство подтверждались фактами, сказал Толстой.
И, во-вторых, мировое сообщество до сих пор не знает, «кто заказал Джона Кеннеди», отметил он. Кто его убил известно, а в чьих интересах – нет. Поэтому делегации из США, наверное, «следовало бы заняться этим вопросом, как более срочным», добавил зампредседателя Госдумы.
Что касается выступления Церетели, то он, как и другие, по словам Толстого, выполняет «политический пиаровский трюк».
Если дочь Немцова действительно хочет найти справедливость и разобраться в истории убийства – а сомнений в ее искренности нет, – «то все пути к этому находятся в Российской Федерации, а не на площадке ОБСЕ», приводит слова Толстого РИА Новости.
Российская делегация участия в мероприятии не принимала.
Напомним, Немцов в 1990-х занимал ряд высоких постов в российском правительстве, в 2000-х годах примкнул к рядам оппозиции. Убит в феврале 2015 года на Большом Москворецком мосту. По этому делу осуждены к лишению свободы 5 человек. Минимальный срок – 11 лет, максимальный 20 лет.
Следственный комитет продолжает расследование дела, выделенного в отдельное производство, в отношении предполагаемого организатора и заказчика убийства Руслана Мухудинова, находящегося с 2015-го в международном розыске.
В воскресенье в Берлине на полях парламентской ассамблеи ОБСЕ прошло организованное американской делегацией мероприятие, посвященное Борису Немцову.
Перед собравшимися выступили дочь погибшего политика Жанна Немцова, его соратник Владимир Кара-Мурза-младший, а также адвокат Вадим Прохоров. Взял слово и председатель ПА ОБСЕ Георгий Церетели (Грузия). Все выступавшие призвали поддержать международное давление на Москву с целью добиться «беспристрастного» следствия и выявления заказчика преступления.
Ну, во-первых, это просто пиар-акция, поддерживаемая определенными группами, и всё же было бы неплохо, если бы слова коллег о политическом убийство подтверждались фактами, сказал Толстой.
И, во-вторых, мировое сообщество до сих пор не знает, «кто заказал Джона Кеннеди», отметил он. Кто его убил известно, а в чьих интересах – нет. Поэтому делегации из США, наверное, «следовало бы заняться этим вопросом, как более срочным», добавил зампредседателя Госдумы.
Что касается выступления Церетели, то он, как и другие, по словам Толстого, выполняет «политический пиаровский трюк».
Если дочь Немцова действительно хочет найти справедливость и разобраться в истории убийства – а сомнений в ее искренности нет, – «то все пути к этому находятся в Российской Федерации, а не на площадке ОБСЕ», приводит слова Толстого РИА Новости.
Российская делегация участия в мероприятии не принимала.
Напомним, Немцов в 1990-х занимал ряд высоких постов в российском правительстве, в 2000-х годах примкнул к рядам оппозиции. Убит в феврале 2015 года на Большом Москворецком мосту. По этому делу осуждены к лишению свободы 5 человек. Минимальный срок – 11 лет, максимальный 20 лет.
Следственный комитет продолжает расследование дела, выделенного в отдельное производство, в отношении предполагаемого организатора и заказчика убийства Руслана Мухудинова, находящегося с 2015-го в международном розыске.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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