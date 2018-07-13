В чистоте и на колёсах. Часть 2

Стирка и починка грязного была организована в центрах, где находились крупные механические прачечные - например, в Варшаве, Вильно, Kиеве, Москве и др. (так, усилиями инженера А. П. Клягина, в г. Львов была оборудована механическая прачечная, вырабатывающая 6,5 тонн белья за один рабочий день, и, таким образом, обслуживающая лазареты, санитарные поезда, а также поезд-баню Юго-Западного фронта).Большую роль в вопросе стирки солдатского белья стали играть и поезда-прачечные, на которые возлагались задачи по очистке от грязи вещей личного состава армии. Будучи прекрасно оборудованы, эти поезда имели значительную суточную производительность. Поезда, как правило, состояли из 5—6 вагонов. В отдельных вагонах устраивались прачечные, дезинфекционные камеры и бани. Последние придавались к поезду для обслуживания личного состава поезда и войсковых частей, расположенных в районе остановок. Поезда - прачечные работали в районе железнодорожных линий, забирая из армейских складов грязные вещи и снабжая их чистыми. Циркулируя по линиям железных дорог, поезда самостоятельно производили очистку вещей от грязи и имели большое значение в борьбе с распространением эпидемических заболеваний в период военных действий. Расположение пароформалиновых или вакуум-пароформалиновых камер производилось в вагоне, с устройством в камерах выдвижных тележек - для удобства загрузки и выгрузки дезинфицируемых вещей. Из дезинфекционной камеры нижнее белье и портянки поступали в прачечную, оснащенную стиральными машинами, сушильными и гладильными аппаратами.Возвращаясь к рассмотрению поезда-бани, отметим, что далее следует вагон-склад чистого белья. Вагон утеплен, и по его стенам идут полки на стойках - для складирования и сортировки белья. Чтобы белье всегда было сухим и теплым, вагон отапливается.Причем вторая секция поезда-бани имела такую же структуру - 2 бани, одевалка, раздевалка – что необходимо в случае деления поезда на два самостоятельных поезда-бани.Следующие составные части поезда-бани: 1-й вагон - чайная, посудная – кухня - столовая; 2-й вагон - чайная.Вагоны-чайные приспособлены из вагонов 4-го класса. В вагоне установлены 10 поперечных скамеек, рассчитанных на 4 человека каждая. Между скамейками помещены столы, покрытые линолеумом и поднимающиеся вверх во время уборки вагона. Вагон имел тамбуры, из которых небольшие дверки вели в кладовые, имеющиеся с обеих сторон вагона. В двух вагонах-чайных свободно помещалось 80 человек, а при некотором стеснении и полный комплект вымывшихся - т. е. 48+48=96 человек.Информация о функционировании поезда-бани иллюстрирует тот факт, что немногие солдаты посещали чайные - так как даже в окопах воины всегда имели в избытке чай и сахар.Для варки пищи чинами администрации поезда-бани, а также в качестве столовой служил вагон – кухня - столовая. Он имел 2 отделения: первое – кухня, где были установлены плита, котлы для варки пищи и кипятильники для воды, поварской стол, мойка для посуды и полки для посуды и провизии; второе - столовая со скамейками и столами. Кроме того, в одном конце вагона находилась просторная кладовая, а в другом - клозет.Далее находились 2 жилых вагона - вагон для администрации и вагон для экипажа. Первый имел 5 купе: одно для заведующего поездом, другое - для заведующего хозяйственной частью, два - для помощников заведующего механическою частью поезда и пятое - для фельдшеров.В хвосте поезда размещены два товарных вагона, приспособленные: один для склада - кладовой, а другой - для грязного белья.Поезд-баня был окрашен в защитный цвет.Разовая полная производительность поезда 96 человек. С учетом того что на раздевание и одевание уходит по 15, а на мойку – 30 минут времени, за 20 часов работы можно вымыть около 2000 человек.Каждая группа находится в чайной то время, пока моется следующая за ней – успевая остыть и не бояться выйти на открытый воздух.Рассматривая вопрос снабжения поезда-бани бельем, необходимо отметить следующее.Каждому пользующемуся баней полагался комплект чистого белья, в то время как грязное белье после дезинфекции складывалось в вагоны-склады грязного белья.При отправлении первого поезда-бани на фронт Интендантское Ведомство отпустило 120000 комплектов нового белья. Одновременно Главным комитетом Министерства Путей Сообщения было организовано (в больших размерах) шитье белья для воинов Действующей армии.Грязное белье, после его стирки и починки, также снова поступало в поезд-баню - для раздачи моющимся.Для снабжения поезда-бани чистым бельем и материалами, необходимыми для его функционирования были назначены особые вагоны, которые находились в постоянном движении между Петроградом и поездом-баней - они именовались вагонами-маятниками.Первый поезд-баня русской Действующей армии был создан и оборудован мастерскими трех железных дорог: Николаевской, Северо-Западных и Московско-Виндаво-Рыбинской. Несмотря на то, что создание этого поезда было первым опытом, несмотря на сложность переустройства и оборудования вагонов, поезд-баня был оборудован за 20 дней.10-го ноября 1914 г. в 14 часов этот поезд на ст. Петроград Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги был подробно и внимательно осмотрен министром Путей Сообщения статс-секретарем С. Я. Рухловым и его супругой, председательницей Главного комитета Е. Е. Рухловой.На следующий день поезд отправился в Царское Село и был осмотрен Императором и Императрицей. Поезду было присвоено наименование: «Поезд-баня ведомства путей сообщения имени Е. И. В. Государыни Императрицы Александры Федоровны для воинов Действующей армии". А 12-го ноября в 13 часов на ст. Петроград Николаевской железной дороги было совершено торжественное освящение поезда.Поезд был предоставлен для обзора публики, а 14-го ноября в 23.30. отправился в Действующую армию.Верховный Главнокомандующий 18-го ноября сообщал Министерству Путей Сообщения: «Не имея возможности, за недосугом, лично осмотреть поезд-баню при следовании его к армии, я поручил это Великому Князю Кириллу Владимировичу. По отзыву Его Высочества, устройство поезда-бани, дезинфекционные камеры и широкое снабжение нижних чинов бельем свидетельствуют о том, как много труда и сердца вложено в эту заботу о наших доблестных воинах. За что и прошу Ваше Высокопревосходительство принять Мою искреннюю благодарность. Генерал-адъютант Николай».Поезд, оправдывая лестные отзывы, дойдя до первой же пограничной станции, с успехом перемыл всех, кого только было возможно. А затем был разделен на два самостоятельных поезда - один поезд, после подведения под него полускатов, годных для движения по заграничной колее, отправился на работу к окопам у Мазурских озер, а другой работал на фронте за Варшавой.Практическая производительность поезда-бани, - т. е. количество моющихся в сутки, превзошло ожидания комиссии. Так, уже после разделения поездов, одна часть поезда-бани в течение суток успешно вымыла 2322 человека.Успех первого поезда-бани привел к тому, что Главный комитет Министерства Путей Сообщения приступил к постройке такого же второго.Той же комиссией и теми же мастерскими был спроектирован и построен также в 20-дневный срок второй поезд-баня, предназначенный для заграничной колеи - для обслуживания войск, находящихся в Галиции.При сооружении второго поезда-бани в конструкцию были внесены изменения, желательность которых была продиктована практическим опытом эксплуатации первого.Самое главное нововведение состояло в том, что в вагонах-банях большая часть (2/3 вагона) вагона отведена под парильню, а меньшая часть (1/3 нагона) под мыльню.Практика эксплуатации первого поезда-бани показала, что большинство моющихся воинов непременно хотят попасть в парильню – и окопную грязь зачастую можно отмыть только при повышенной температуре.Вместо двух вагонов для дезинфекционной камеры было взято 4 вагона. В каждом вагоне, кроме аппаратов для уничтожения паразитов горячим воздухом, были поставлены камеры, работающие сернистым газом.Последние были спроектированы доктором Заусайловым, и, после испытаний, показали очень xoрошие результаты.Сернистая камера имела очень простое устройство: "Представьте себе комод, ящики которого имеют решетчатые бока и днища. Внизу, в середине этого комода помещается металлический сосуд, имеющий форму ведра - на некотором расстоянии от его днища поставлена металлическая решетка. Вниз в этот сосуд наливается спирт. Спирт горит, воспламеняя серу на решетке - получается едкий сернистый газ S02. В ящики этой камеры нагружаются мешки с бельем, и сернистый газ, проходя через них, уничтожает паразитов. Камера хорошо вентилируется".Поезд также был спроектирован таким образом, что при необходимости мог быть разделен на два самостоятельных поезда-бани: при этом для отопления первого из них служил паровой котел, на котором поставлена динамо-машина для освещения поезда и насос для подачи воды из естественного источника по пути, а для отопления второго поезда в вагон электростанции добавлен 2-й котел для нагрева воды и отопления поезда. В этом же вагоне был размещен пореносной насос для подачи воды в поезд из естественного источника по пути,Большинство вагонов 2-го поезда-бани - товарные, причем выяснилось, что для движения по заграничной колее (по габариту) эти вагоны требуют очень незначительной переделки. Вместе с поездом-баней были отправлены и полускаты, приспособленные для движения по заграничной колее.Второй поезд-баня был освящен 21-го декабря, и 22-го отправлен в Действующую армию.К лету 1915 г. на Северо-Западном и Юго-Западном фронтах работали уже 3 поезда-бани – детища Главного комитета.На Северо-Западном фронте поезда-бани приступили к работе 23-го ноября 1914 года. Там действовал поезд-баня имени Ее Императорского Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны.До 12-го декабря этот поезд обслужил 5903 человека. 12-го декабря поезд был разделен на две самостоятельные части, которым были присвоены соответствующие названия: поезд-баня № 1 и поезд-баня № 2.С момента разделения поезд-баня № 1 обслужил до 1-го января 1915 г. 14581 человека, а поезд-баня № 2 - 15562 человека.Всего за 1914 год было обслужено 36046 человек.За январь 1915 г. производительность поездов-бань значительно возрастает: поезд-баня № 1 обслужил 30238 человек, а поезд-баня № 2 - 32230 чел., а всего же за январь - 62468 человек или, в среднем, свыше 2000 человек в день - выше нормы, на которую рассчитывали при создании поездов.За февраль – март производительность еще более возрастает - составляя в среднем около 2500 человек в день.Общая производительность с ноября 1914 г. до 1 апреля 1915 г. выглядела в следующих впечатляющих цифрах – продолжая возрастать.На галицийском фронте поезд-баня № 3 приступил к работе 3-го февраля 1915 г.Распоряжением Красного Креста поезду-бане № 1 был придан специальный вагон-прачечная для стирки грязного белья. Кроме выдачи белья производилась починка обуви и смазывание последней мазью, а также давался чай. Также бойцам раздавались: табак, папиросы, кисеты с подарками.Вышеприведенные цифры достаточно красноречиво указывают на актуальность поездов-бань для Действующей армии.Какую огромную пользу приносили поезда-бани, видно не только из ряда бесхитростных благодарственных писем, ежедневно десятками поступающих от солдат на имя министра Путей Сообщения и в Главный Комитет, но и из ряда отзывов авторитетных лиц.Так, командарм генерал от инфантерии Р. Д. Радко-Дмитриев телеграммой на имя председательницы Главного Комитета к выражению благодарности добавил отзыв о поезде-бане как о «весьма нужной помощи для облегчения солдатам тягостей войны».Начальник 4-й Сибирской стрелковой дивизии генерал-лейтенант Н. Ф. Краузе письмом на имя председателя особой постоянной комиссии, указывая на то, что все находящиеся под его начальством 34000 человек воспользовались баней, подчеркивал ее громадное гигиеническое и моральное значение.Особо-уполномоченный Красного Креста А. И. Гучков телеграммой на имя министра Путей Сообщения уведомлял о превосходной работе поезда-бани № 2 и огромном ее значении для нужд армии.Значение поезда-бани осознавалось не только русскими печатными органами, но и заграничными – как явствует из статьи, посвященной поездам-баням русской армии в английском журнале «Raintlow».Почин Министерства путей был подхвачен: Курское земство также оборудовало поезд-баню производительностью на 2000 человек.Каким огромным сочувствием пользовались баня среди широких кругов общества, лучше всего свидетельствует приток пожертвований, который к лету 1915 г. превысил: деньгами 70000 рублей, и вещами до 75000 рублей.Стоимость переделки и оборудования одного вагона, в зависимости от его назначения, составляла от 450 до 10000 рублей, а стоимость всего поезда-бани - от 50000 до 65000 рублей (в зависимости от того, какие задействованы вагоны - пассажирские или товарные).Стоимость содержания поезда-бани, состоящего из 19 вагонов, 2 цистерн и одного паровоза-котла - около 5000 рублей в месяц (не считая расходов на белье).И теперь посмотрим в деталях на устройство первого поезда-бани - имени Е. И. В. Государыни Императрицы Александры Федоровны для воинов Действующей армии.Являясь неотъемлемой частью фронтового быта, поезда-бани сыграли не только большую роль в деле поддержания здоровой гигиены русского солдата в годы Первой мировой войны, но и стали важным показателем того, что об этом солдате думали - и заботились о его здоровье и досуге.