Рассказы об оружии. Самодвижущаяся пушка СД-44

Начать, наверное, стоит с определений. А уже они зададут дальнейшее развитие темы нашего повествования.Итак, никому сегодня не надо объяснять, что такое самоходные артиллерийские установки (САУ) или самоходные орудия. А самодвижущиеся?«Самоходные» — сами ходят. «Самодвижущиеся» — сами двигаются. Вся разница между словами «ходить» и «двигаться». Ходить – это перемещаться на значительные расстояния. Самоходки и шли рядом с танками, куда было приказано. Двигающиеся пушки – это которые могли переместиться самостоятельно.Перемещение орудий в боевой обстановке является достаточно сложной процедурой, которая к тому же отнимает массу времени. И требует тягловой силы, не важно, что это будет, лошади или тягачи.Самый яркий пример: внезапный удар танков противника по позициям батальона там, где его абсолютно не ждали. Применение противотанковой артиллерии моментально просто невозможно, так как орудия мало того что надо собрать, еще нужно подогнать тягловую силу, зацепить и переместить. А противник не ждет…Вообще-то, первый шаг в этом направлении был сделан аж в 1923 году на ленинградском заводе «Красный арсеналец».Конструкторы Н. Каратеев и Б. Андрыхевич разработали самоходное шасси для 45-миллиметровой пушки. Внутри легкобронированного корпуса конструкции под названием «Арсеналец» размещался оппозитный бензиновый двигатель от мотоцикла мощностью всего в 12 л.с.Моторчик разгонял шасси весом чуть менее тонны до 5-8 км/ч. Вряд ли с такими ходовыми качествами «Арсеналец» мог поспевать за войсками на марше, поэтому гусеничный ход предполагалось использовать только для перемещений непосредственно на поле боя.Для расчета пушки посадочного места не планировались. Водитель просто шел следом за «Арсенальцем» и управлял им при помощи двух рычагов.Опытный образец самоходной пушки был представлен на испытания в 1928 году. Конечно, военных заинтересовало самоходное шасси для полевой артиллерии, но конструкция «Арсенальца» не обеспечивала никакой защиты расчету и не обладала приемлемой скоростью и маневренностью. С проходимостью все было в порядке. Тем не менее, после испытаний проект был закрыт.Самоходную пушку «Арсеналец», которая, несомненно, является одной из первых проектов в мире, справедливо относят к классу самоходных артиллерийских установок. Именно потому, что на момент его разработки каких-либо серьезных проектов САУ просто еще не было.В то же время более поздние САУ отечественного и зарубежного производства представляли собой бронированные шасси с установленными на них орудиями и средствами защиты бойцов.Идея «Арсенальца» не оказалась забытой. И идею самоходной пушки начали разрабатывать в ОКБ Ф. Ф. Петрова еще во время Великой Отечественной войны.В 1946 году на вооружение Советской Армии была принята противотанковая пушка Д-44 калибра 85 мм. Это орудие оказалось весьма удачным, настолько, что Д-44 до сих пор стоит на вооружении в ряде стран мира.В 1948 году инженеры К. В. Беляевский и С. Ф. Комиссарик (фото, увы, не смог обнаружить) предложили идею орудия, которое могло бы передвигаться по полю боя без помощи тягача. Разработчики выполнили проект самодвижущейся пушки, который был одобрен, и в 1949 году завод №9 приступил к изготовлению опытного образца.Следующие несколько лет ушли на испытания, выявление и устранение недостатков. В ноябре 1954 года самодвижущаяся пушка была принята на вооружение под обозначением СД-44, то есть «самодвижущаяся Д-44».При разработке самодвижущегося орудия конструкторы ОКБ-9 пошли по пути наименьшего сопротивления. Ствольная группа исходной пушки Д-44 никак не изменялась. Ствол-моноблок с двухкамерным дульным тормозом и казенником остались прежними.Солидной доработке подвергся только лафет орудия. К левой его станине был прикреплен специальный металлический короб, внутри которого размещался мотоциклетный двигатель М-72 мощностью 14 л.с. Мощность двигателя передавалась на ведущие колеса через сцепление, коробку передач, главный вал, задний мост, карданный привод и бортовые передачи.Коробка передач обеспечивала шесть передач движения вперёд и две передачи заднего хода. На станине также закреплено сиденье механика-водителя. В его распоряжении имеется рулевой механизм, управляющий дополнительным, третьим, колесом пушки, смонтированный на конце одной из станин. Во время перевода пушки в боевое положение направляющее колесо откидывалось вбок-вверх и не мешало сошнику станины упираться в землю.Там же устанавливается фара для освещения дороги в тёмное время суток.В качестве топливных баков использовались полые станины лафета.В походном положении орудие СД-44 весило порядка 2,5 тонны. При этом оно могло ездить со скоростью до 25 км/ч, а 58 литров бензина хватало для преодоления 22 километров.Основным способом перемещения орудия по-прежнему оставалась буксировка другой техникой с более серьезными ходовыми качествами.Примечательно, что в состав оборудования СД-44 входила лебедка для самовытаскивания. В походном положении ее трос хранился на противопульном щите, а при необходимости он закреплялся на специальном барабане на оси ведущих колес.Привод лебедки осуществлялся от основного двигателя М-72. На перевод пушки из боевого положение в походное и наоборот расчету из пяти человек требовалось не более минуты. С появлением военно-транспортных самолетов Ан-8 и Ан-12 появилась возможность транспортировать пушку СД-44 по воздуху, а также десантировать ее с парашютом.И вполне естественно, на пушку положил глаз главный десантник СССР Василий Маргелов, который понял, что орудие, способное быть перемещено с помощью самолета или вертолета и худо-бедно покинуть зону высадки, стоит того.Тактико-технические данные СД-44Калибр, мм: 85Длина ствола, калибров: 55,1Вес в боевом положении, кг: 2250Угол ГН, град: 54Угол ВН, град: -7; +35Начальная скорость снаряда, м/с: 793Макс. дальность стрельбы, м: 15820Макс. скорость самодвижения, км/ч: 25Вес снаряда, кг: 9,54Максимальная дальность стрельбы ОФС, м: 15820Скорострельность, выстр./мин: до 15Расчет, чел: 6В режиме движения пушка перемещается стволом назад, при этом на ней можно разместить расчет и часть (небольшую) боекомплекта.СД-44 способна преодолевать подъёмы до 27°, броды глубиной до 0,5 м и снежные заносы высотой 0,30…0,65 м. Запас хода по дороге с твердым покрытием — до 220 км.Всего было выпущено 704 пушки СД-44, как новых, так и переделанных из Д-44.Кроме армии СССР, СД-44 состояла на вооружении армий Албании, Болгарии, ГДР, Кубы и Китая.Вот такая история. В очередной раз советские инженеры показали, что они могут переиграть весь мир.