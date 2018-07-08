Западу снова не удалось «убить» Россию

Россия начала массовое внедрение системы передачи финансовых сообщений отечественной разработки. Она стала неким аналогом хорошо известного западного сервиса SWIFT и позволяет независимо осуществлять любые расчетные операции внутри страны.



А началось все с того, что еще в 2014 году Европейский парламент принял резолюцию, которая открыто призывала отключить нашу страну от SWIFT. Буквально следом подобные идеи стали слышны и из США, где сенаторы Конгресса потребовали от Минфина изучить возможность ограничения банковских операций в России. По задумке недоброжелателей, такие меры должны были самым негативным образом отразиться на экономике государства, буквально парализовав ее.



Однако тогда руководство SWIFT открыто заявило, что не намерено исполнять волю западных политиков. Конечно, в первую очередь речь шла об опасениях потерять российский рынок, во вторую – подорвать доверие к системе.





Тем не менее, Россия отнеслась к таким угрозам Запада более чем серьезно и в том же 2014 году приступила к разработке аналога системы SWIFT.









