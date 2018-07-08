00:51 09 июля

Западу снова не удалось «убить» Россию

Россия начала массовое внедрение системы передачи финансовых сообщений отечественной разработки. Она стала неким аналогом хорошо известного западного сервиса SWIFT и позволяет независимо осуществлять любые расчетные операции внутри страны.

А началось все с того, что еще в 2014 году Европейский парламент принял резолюцию, которая открыто призывала отключить нашу страну от SWIFT. Буквально следом подобные идеи стали слышны и из США, где сенаторы Конгресса потребовали от Минфина изучить возможность ограничения банковских операций в России. По задумке недоброжелателей, такие меры должны были самым негативным образом отразиться на экономике государства, буквально парализовав ее.

Однако тогда руководство SWIFT открыто заявило, что не намерено исполнять волю западных политиков. Конечно, в первую очередь речь шла об опасениях потерять российский рынок, во вторую – подорвать доверие к системе.


Тем не менее, Россия отнеслась к таким угрозам Запада более чем серьезно и в том же 2014 году приступила к разработке аналога системы SWIFT.



5

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 3

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Вождь краснокожих (Назарий) Вчера, 23:12
    Ну, главное, что бы западные партнеры "приняли" данную систему. А то будет как с советским рублем - вроде денежная единица, но вот досада, не конвертируемый! request
    Вождь краснокожих
  2. Теренин (Геннадий) Вчера, 23:18
    в 2014 году Европейский парламент принял резолюцию, которая открыто призывала отключить нашу страну от SWIFT.
    А, кто сказал, что решения Европейского парламента продуманы и высокопрофессиональны? Отнюдь. Пока их решения навредить России получают обратный эффект.
    Теренин
  3. Vard Сегодня, 00:30
    Бедные... Они бедные... Ни как не поймут... Что все их санкции нам на пользу...
    Vard
Картина дня